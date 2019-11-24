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Видео и другие материалы с конференции LVEE-2019

24.11.2019 22:55

Опубликованы записи с LVEE-2019, Linux Vacation Eastern Europe, международной конференции, традиционно прошедшей в белорусских лесах. Доступны видеозаписи и тезисы докладов по множеству тем, включая:

  • Редкие ОС для встраиваемых устройств и для специфичных архитектур (эльбрусы-байкалы-…), realtime и не очень.
  • Сборка линукс-дистрибутивов.
  • Файловые системы и СУБД.
  • Виртуализация во всех видах, от Xen до K18s.
  • Devops-темы, включая CI/CD/TDD.
  • Open-source проекты — от системных утилит до расширений браузеров и CMS…
  • Наука: конечные автоматы, линейная алгебра, алгоритмы на графах, параллельное программирование.
  • Биология: исследования людей айтрекерами и нейротрансмиттерами, биометрия и даже здоровое питание.
  • Образование: как и чему учить.
  • Философия и тренды Open-Source.


  1. Главная ссылка к новости (http://0x1.tv/Category:LVEE-20...)
Автор новости: belonesox
Тип: яз. русский / Практикум
Ключевые слова: lvee, conference
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Michael Shigorin (ok), 10:14, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Стас, спасибо за труды!
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:17, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    K18s это очепятка?
     
     
  • 2.5, Michael Shigorin (ok), 11:17, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kubernetes, наверное.

    PS: а, ну да, "1" лишняя %)

     
  • 2.7, belonesox (ok), 11:29, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу. Ну может еще дань уважения.
     

  • 1.3, Ваня (??), 10:21, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стас зачем спалил канал с крутыми докладами? :D Я не хотел, чтоб другие о нем знали. Теперь все станут такими же прошаренными как и я :(
     
     
  • 2.4, LeNiN (ok), 11:15, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Теперь все станут такими же прошаренными как и я :(

    Если бы всё было так просто: дал ссылку на кучу полезной инфы, и все сразу поумнели. Это в какой параллельной вселенной так бывает?

     
     
  • 3.6, Michael Shigorin (ok), 11:20, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Самое страшное так и не было раскрыто: 0x1.tv -- это целый сайт с архивами докладов с нескольких десятков(!) конференций, обработанных Стасом в удобный для восприятия вид (с нескольких камер, вмонтированными слайдами, catchbox'ом и т.д.); см. тж. http://0x1.tv/Seminar-assembler-oseduconf

    Только тс-с-с!

     
  • 2.8, belonesox (ok), 11:46, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шутите… все это даст максимум десяток просмотров, не факт что до конца... Но даже такая малость повышает шанс автору редкой темы найти своего слушателя.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:06, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > международной конференции, традиционно прошедшей в белорусских лесах.

    партизаны против красной шапочки

     
  • 1.10, Аноним (10), 13:36, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > международной конференции, традиционно прошедшей в белорусских лесах.

    Что-то на видео видна цивилизация. Где лес?

     
     
  • 2.11, Michael Shigorin (ok), 14:00, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> международной конференции, традиционно прошедшей в белорусских лесах.
    > Что-то на видео видна цивилизация. Где лес?

    В десятке метров за окошком. :)

    Мы с ldv@ в этом году там неплохо по грибы прогулялись.

     
  • 2.12, belonesox (ok), 14:46, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В этом году лес за окном.
    Но во всех предыдущих http://0x1.tv/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B все среди деревьев.

    Честно говоря, я уже за «деревья за окном». То дождь, то солнце зашло с другой стороны, то хрен знает что... все это слишком мучительно уже, и не прикалывает.

     

  • 1.13, Аноним (13), 15:43, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там сейчас с Байкалом, который на MIPS? Из-за того, что open mips закрыли, ничего не навернется? https://www.hackster.io/news/wave-computing-closes-its-mips-open-initiative-wi
     
     
  • 2.14, Michael Shigorin (ok), 15:55, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что там сейчас с Байкалом, который на MIPS? Из-за того, что open
    > mips закрыли, ничего не навернется?

    Они никак не связаны, по крайней мере напрямую и насколько мне известно.

    Другое дело, что общее состояние MIPS Tech/Imagination последние годы не радует.

     
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