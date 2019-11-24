Видео и другие материалы с конференции LVEE-2019

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|1.3, Ваня (??), 10:21, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Стас зачем спалил канал с крутыми докладами? :D Я не хотел, чтоб другие о нем знали. Теперь все станут такими же прошаренными как и я :(
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|2.4, LeNiN (ok), 11:15, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Теперь все станут такими же прошаренными как и я :(
Если бы всё было так просто: дал ссылку на кучу полезной инфы, и все сразу поумнели. Это в какой параллельной вселенной так бывает?
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|3.6, Michael Shigorin (ok), 11:20, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Самое страшное так и не было раскрыто: 0x1.tv -- это целый сайт с архивами докладов с нескольких десятков(!) конференций, обработанных Стасом в удобный для восприятия вид (с нескольких камер, вмонтированными слайдами, catchbox'ом и т.д.); см. тж. http://0x1.tv/Seminar-assembler-oseduconf
Только тс-с-с!
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|2.8, belonesox (ok), 11:46, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Шутите… все это даст максимум десяток просмотров, не факт что до конца... Но даже такая малость повышает шанс автору редкой темы найти своего слушателя.
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|1.9, Аноним (9), 12:06, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> международной конференции, традиционно прошедшей в белорусских лесах.
партизаны против красной шапочки
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|1.10, Аноним (10), 13:36, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> международной конференции, традиционно прошедшей в белорусских лесах.
Что-то на видео видна цивилизация. Где лес?
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|2.11, Michael Shigorin (ok), 14:00, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> международной конференции, традиционно прошедшей в белорусских лесах.
> Что-то на видео видна цивилизация. Где лес?
В десятке метров за окошком. :)
Мы с ldv@ в этом году там неплохо по грибы прогулялись.
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|2.12, belonesox (ok), 14:46, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В этом году лес за окном.
Но во всех предыдущих http://0x1.tv/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B все среди деревьев.
Честно говоря, я уже за «деревья за окном». То дождь, то солнце зашло с другой стороны, то хрен знает что... все это слишком мучительно уже, и не прикалывает.
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|2.14, Michael Shigorin (ok), 15:55, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что там сейчас с Байкалом, который на MIPS? Из-за того, что open
> mips закрыли, ничего не навернется?
Они никак не связаны, по крайней мере напрямую и насколько мне известно.
Другое дело, что общее состояние MIPS Tech/Imagination последние годы не радует.
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