Видео и другие материалы с конференции LVEE-2019

2.4 , LeNiN ( ok ), 11:15, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Теперь все станут такими же прошаренными как и я :( Если бы всё было так просто: дал ссылку на кучу полезной инфы, и все сразу поумнели. Это в какой параллельной вселенной так бывает?

3.6 , Michael Shigorin ( ok ), 11:20, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Самое страшное так и не было раскрыто: 0x1.tv -- это целый сайт с архивами докладов с нескольких десятков(!) конференций, обработанных Стасом в удобный для восприятия вид (с нескольких камер, вмонтированными слайдами, catchbox'ом и т.д.); см. тж. http://0x1.tv/Seminar-assembler-oseduconf Только тс-с-с!

2.8 , belonesox ( ok ), 11:46, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Шутите… все это даст максимум десяток просмотров, не факт что до конца... Но даже такая малость повышает шанс автору редкой темы найти своего слушателя.