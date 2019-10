Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 4.0

2.10 , IRASoldier_registered ( ok ), 23:16, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >все книги дублируются в новый каталог Софтовые читалки под Андроидом делают так же. Открываешь книгу, скачанную в папку через браузер - всё, она тут же копируется в каталог читалки. Избежать можно только с помощью встроенного скачивания в самой читалке, но вот только зачем так делают? В чём смысл? Не исключаю, что может быть следствием каких-то заморочек с "продавцами" (а точнее - арендодателями) контента, чтобы "купленное" у них было затруднительно скопировать и от того оно должно и добываться через *опу, и храниться как-то отдельно, а то ещё и дополнительно зашифрованное DRM.

3.12 , Sluggard ( ok ), 23:35, 04/10/2019
> Софтовые читалки под Андроидом делают так же. Софтовые читалки под андроидом позволяют подключить любой каталог в качестве библиотеки (а FBReader — несколько каталогов, и каталог для сохранения загруженных книг), который будут сканировать. А сабж нет, он именно импортирует книги в свой локальный каталог, создавая дубли.

4.16 , IRASoldier_registered ( ok ), 00:03, 05/10/2019
> а FBReader — несколько каталогов, и каталог для сохранения загруженных книг,

> который будут сканировать Гм. Я слоупок. Держу FBReader уже несколько лет и почему-то вот в упор не видел этой настройки. А ведь она самая верхняя в меню. Спасибо за информацию.

2.17 , Sluggard ( ok ), 00:10, 05/10/2019
Там не просто дублируются книги. Перепощу свой коммент с ЛОРа: «У меня Calibre 3.40.1 стоит, я глянул, что там в её собственном каталоге CalibreBooks творится. Это прекрасно: для каждой книги создан отдельный каталог, в котором, помимо самого fb2-файла книги, лежит ещё cover.jpg (оно из fb2 его дёрнуло что ли?) и metadata.opf какой-то.

Программа-библиотекарь, вместо того, чтоб привести в порядок мою коллекцию книг, устроила дополнительный, куда более странный, срач. )»

3.19 , IRASoldier_registered ( ok ), 00:14, 05/10/2019
Да, тот же epub распаковывается в собственном каталоге.

4.20 , Sluggard ( ok ), 00:19, 05/10/2019
Это не про epub написано, из коммента же видно.

И так же видно, что эта срань не просто создаёт дубли, а превращает один файл книги .fb2.zip (который тот же FBReader прекрасно кушает) в каталог с тремя файлами, два из которых вообще создаёт сама.