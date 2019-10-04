Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 4.0

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|1.1, Аноним (1), 22:09, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Calibre поддерживает импорт коллекций книг, упакованных в множество .zip архивов? В мануале не нашёл про это.
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|2.9, IRASoldier_registered (ok), 23:10, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 3-й версии ресурсопотребление как-то было того, чрезмерно. Что под никсами, что под виндой. Так что пока не буду отказываться от Foliate. Ну да, это просто читалка. Но на мой взгляд, функционал библиотеки избыточен, если есть файловая система и каталоги. По этой же причине никогда не любил плееры, которые копировали подход айтьюнс.
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|3.14, Дон Ягон (ok), 23:39, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В 3-й версии ресурсопотребление как-то было того, чрезмерно. Что под никсами, что под виндой. Так что пока не буду отказываться от Foliate. Ну да, это просто читалка. Но на мой взгляд, функционал библиотеки избыточен, если есть файловая система и каталоги. По этой же причине никогда не любил плееры, которые копировали подход айтьюнс.
Сейчас читаю через zathura, "библиотеку" поддерживаю самостоятельно, структурой директория на ФС. В общем-то, устраивает, хотя и есть желание улучшить некотрые моменты. Меня сначала заинтересовал Content Server, впрочем, я уже подумал и, кажется, есть более простые способы решения этих проблем для меня. Тем более, что я сейчас эти проблемы вообще никак не решаю ;)
Что касается плееров, то я люблю варианты исключительно с "библиотекой". Ncmpcpp или cmus, например. Но имхо, с книжной библиотекой это сложно сравнивать.
В музыкальной коллекции есть очевидная иерархия: исполнитель -> релиз (альбом, EP, etc) -> композиция. Поэтому мне удобно с "библиотекой".
В книжной коллеции мне достаточно разделения по тематике (худлит, программирование, системное программирование и т.п.) и по автору. С другой стороны, иногда хочется, например, просто посмотреть все книги конкретного автора. Сейчас я решаю это поиском через find и/или симлинками. Кажется, коллекция могла бы облегчить мне жизнь - в зависимости от того, как она сделана, конечно. Ещё не отказался бы от возможности лепить произвольные теги на книги и искать их потом по ним.
Т.е. хочется не столько "библиотеки" как в проигрывателях, а возможности делать "виртуальные директории" с результатами поиска по какому-то признаку. Насколько calibre по-факту будет годен для меня - не знаю, ещё не попробовал. Может и не подойдёт. Но посмотреть, кажется, всё же стОит.
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|4.15, IRASoldier_registered (ok), 23:59, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Но посмотреть, кажется, всё же стОит
Да, пожалуй. Установил вот только что 4-ку, таки она стала шустрее, да и настройки собственно читалки удобнее. А коллекции ("библиотеки") в Calibre всегда были хорошо реализованной фичей для тех, кому так приятнее. Я бы ими пользовался даже, если бы не дублирование. Разве что ВСЮ библиотеку туда загнать, но это занятие даже не на несколько вечеров. И epub при дублировании распаковывается не временно.
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|1.6, Агл (?), 22:31, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пригодилась при конвертации пару раз и еще когда захотел вспомнить название и автора книги, прочитанной давным-давно. Книг было очень много в kindle. Поискал по разным словам и нашлось описание искомой книги среди остальных.
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|1.7, Аноним (7), 22:40, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Не рекомендую. Не знаю как сейчас, год назад пробовал использовать эту программу.
1. все книги дублируются в новый каталог. У кого большая электронная библиотека - поздравляю, вы удвоились.
2. программа автоматом перезаписывает просматриваемый файл. То есть функции просмотра без модификации файла нет. Подозреваю, что здешний просмотрщик автоматически прописывает свои теги в файл, как только вы его открыли.
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|2.10, IRASoldier_registered (ok), 23:16, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>все книги дублируются в новый каталог
Софтовые читалки под Андроидом делают так же. Открываешь книгу, скачанную в папку через браузер - всё, она тут же копируется в каталог читалки. Избежать можно только с помощью встроенного скачивания в самой читалке, но вот только зачем так делают? В чём смысл? Не исключаю, что может быть следствием каких-то заморочек с "продавцами" (а точнее - арендодателями) контента, чтобы "купленное" у них было затруднительно скопировать и от того оно должно и добываться через *опу, и храниться как-то отдельно, а то ещё и дополнительно зашифрованное DRM.
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|3.12, Sluggard (ok), 23:35, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Софтовые читалки под Андроидом делают так же.
Софтовые читалки под андроидом позволяют подключить любой каталог в качестве библиотеки (а FBReader — несколько каталогов, и каталог для сохранения загруженных книг), который будут сканировать. А сабж нет, он именно импортирует книги в свой локальный каталог, создавая дубли.
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|4.16, IRASoldier_registered (ok), 00:03, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а FBReader — несколько каталогов, и каталог для сохранения загруженных книг,
> который будут сканировать
Гм. Я слоупок. Держу FBReader уже несколько лет и почему-то вот в упор не видел этой настройки. А ведь она самая верхняя в меню. Спасибо за информацию.
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|2.17, Sluggard (ok), 00:10, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не просто дублируются книги. Перепощу свой коммент с ЛОРа:
«У меня Calibre 3.40.1 стоит, я глянул, что там в её собственном каталоге CalibreBooks творится. Это прекрасно: для каждой книги создан отдельный каталог, в котором, помимо самого fb2-файла книги, лежит ещё cover.jpg (оно из fb2 его дёрнуло что ли?) и metadata.opf какой-то.
Программа-библиотекарь, вместо того, чтоб привести в порядок мою коллекцию книг, устроила дополнительный, куда более странный, срач. )»
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|4.20, Sluggard (ok), 00:19, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не про epub написано, из коммента же видно.
И так же видно, что эта срань не просто создаёт дубли, а превращает один файл книги .fb2.zip (который тот же FBReader прекрасно кушает) в каталог с тремя файлами, два из которых вообще создаёт сама.
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|1.8, Аноним (8), 23:00, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Глянул, сколько оно зависимостей тащит - и передумал ставить.
Обойдусь FBReader'ом.
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|1.11, Аноним (11), 23:17, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> с движка Qt WebKit на Qt WebEngine
ну офигеть, уже и такой софт на электрон тащат. Скоро придётся поправить все скрипты на #!/bin/electron чтоб запустить консоль
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|3.18, IRASoldier_registered (ok), 00:13, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты где электрон увидел? У тебя дислексия?
Ну, ядро Qt WebEngine таки основано на Chromium же. Но это не Electron. И характерных электронотормозов, как у того же, прости Господи, Atom'а - у четвертого Calibre я не наблюдаю ни разу и вотпрямщаз, когда поставил его погонять. Притом, что на той же машине Аtom был на пробу (а вдруг чудом что изменилось к лучшему?) недавно поставлен, обнаружил всё ту же задумчивость и оттого снова подвергнут выпиливанию.
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