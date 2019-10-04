Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 4.0

> В 3-й версии ресурсопотребление как-то было того, чрезмерно. Что под никсами, что под виндой. Так что пока не буду отказываться от Foliate. Ну да, это просто читалка. Но на мой взгляд, функционал библиотеки избыточен, если есть файловая система и каталоги. По этой же причине никогда не любил плееры, которые копировали подход айтьюнс. Сейчас читаю через zathura, "библиотеку" поддерживаю самостоятельно, структурой директория на ФС. В общем-то, устраивает, хотя и есть желание улучшить некотрые моменты. Меня сначала заинтересовал Content Server, впрочем, я уже подумал и, кажется, есть более простые способы решения этих проблем для меня. Тем более, что я сейчас эти проблемы вообще никак не решаю ;) Что касается плееров, то я люблю варианты исключительно с "библиотекой". Ncmpcpp или cmus, например. Но имхо, с книжной библиотекой это сложно сравнивать.

В музыкальной коллекции есть очевидная иерархия: исполнитель -> релиз (альбом, EP, etc) -> композиция. Поэтому мне удобно с "библиотекой". В книжной коллеции мне достаточно разделения по тематике (худлит, программирование, системное программирование и т.п.) и по автору. С другой стороны, иногда хочется, например, просто посмотреть все книги конкретного автора. Сейчас я решаю это поиском через find и/или симлинками. Кажется, коллекция могла бы облегчить мне жизнь - в зависимости от того, как она сделана, конечно. Ещё не отказался бы от возможности лепить произвольные теги на книги и искать их потом по ним. Т.е. хочется не столько "библиотеки" как в проигрывателях, а возможности делать "виртуальные директории" с результатами поиска по какому-то признаку. Насколько calibre по-факту будет годен для меня - не знаю, ещё не попробовал. Может и не подойдёт. Но посмотреть, кажется, всё же стОит.

