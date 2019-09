Выпуск проекта DXVK 1.4 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.4, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%, в то время как при использовании реализации Direct3D 11 на базе OpenGL производительность снижается более существенно. Добавленные улучшения: Программный интерфейс Direct3D 11 обновлён до версии 11.4, предлагаемой в последнем обновлении Windows 10 (1903). Поддержка D3D11.3 позволила решить проблемы с запуском игры Plants vs Zombies - Battle for Neighborville. Предложенные в D3D11.4 новые API реализованы частично и охватывают только возможности, которые можно реализовать поверх имеющейся функциональности Vulkan. Из пока недоступных опциональных возможностей отмечены мозаичные ресурсы (Tiled Resources), консервативная растеризация (Conservative Rasterization) и упорядоченная отрисовка в растеризаторе (Rasterizer Ordered Views). Указанные возможности могут быть реализованы в будущем, если появятся использующие их игры;

Интерфейс DXGI обновлён до версии 1.5, в которой появилась возможность проверки поддержки HDR, но непосредственно вывод в режим HDR пока не поддерживается. Реализованы методы для взаимодействия DXGI с GDI, позволившие наладить работу интерфейса для запуска игр Rockstar (дополнительно требуется исправление недоработки в Direct2D от Wine);

По умолчанию включена опция d3d11.allowMapFlagNoWait, позволяющая повысить производительность некоторых игр. Ранее наблюдавшиеся проблемы, мешавшие запуску игры Witcher 3, устранены, а поведение при синхронизации приближено к оригинальному драйверу D3D11;

Устранены потенциальные проблемы с производительностью в играх, активно использующих отложенные контексты (Deferred Contexts). Например, решены проблемы с играми Dark Souls III и Sekiro: Shadows Die Twice;

Обеспечено более точное отслеживание ресурсов, позволяющее немного снизить нагрузку на CPU.