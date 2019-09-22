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Выпуск проекта DXVK 1.4 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

22.09.2019 11:17

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.4, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK.

DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%, в то время как при использовании реализации Direct3D 11 на базе OpenGL производительность снижается более существенно.

Добавленные улучшения:

  • Программный интерфейс Direct3D 11 обновлён до версии 11.4, предлагаемой в последнем обновлении Windows 10 (1903). Поддержка D3D11.3 позволила решить проблемы с запуском игры Plants vs Zombies - Battle for Neighborville. Предложенные в D3D11.4 новые API реализованы частично и охватывают только возможности, которые можно реализовать поверх имеющейся функциональности Vulkan. Из пока недоступных опциональных возможностей отмечены мозаичные ресурсы (Tiled Resources), консервативная растеризация (Conservative Rasterization) и упорядоченная отрисовка в растеризаторе (Rasterizer Ordered Views). Указанные возможности могут быть реализованы в будущем, если появятся использующие их игры;
  • Интерфейс DXGI обновлён до версии 1.5, в которой появилась возможность проверки поддержки HDR, но непосредственно вывод в режим HDR пока не поддерживается. Реализованы методы для взаимодействия DXGI с GDI, позволившие наладить работу интерфейса для запуска игр Rockstar (дополнительно требуется исправление недоработки в Direct2D от Wine);
  • По умолчанию включена опция d3d11.allowMapFlagNoWait, позволяющая повысить производительность некоторых игр. Ранее наблюдавшиеся проблемы, мешавшие запуску игры Witcher 3, устранены, а поведение при синхронизации приближено к оригинальному драйверу D3D11;
  • Устранены потенциальные проблемы с производительностью в играх, активно использующих отложенные контексты (Deferred Contexts). Например, решены проблемы с играми Dark Souls III и Sekiro: Shadows Die Twice;
  • Обеспечено более точное отслеживание ресурсов, позволяющее немного снизить нагрузку на CPU.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 4.16 и пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-4
  3. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  4. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.3 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dxvk, directx
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Zenitur (ok), 11:21, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А бывают игры, использующие Vulkan нативно, а не враппер из Direct3D? Я знаю Dota 2 на движке Source 2, Talos Principle и War Thunder
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unreal Engine 4 способен без "враппера" сразу транслировать в Vulkan, т.к. весь его рендер основан на RHI. Так что Linux-игры на нём, с высокой вероятностью, используют такую возможность
     
     
  • 3.4, Аноним (3), 11:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    * Linux и Windows игры
     
  • 2.5, segesg (?), 11:39, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    doom 4
     

  • 1.7, Шарп (ok), 11:57, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%

    Производительность DXVK растёт от релиза к релизу, но в новостях на opennet просадка производительности остаётся всё время прежней: 10-20%. Кто врёт?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:06, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Opennet врёт. Разница в 10-20% появляется в крайних случаях, а так почти 1:1, максимум разница в 2-4 кадра.
     
     
  • 3.11, Ретроград (?), 12:37, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Opennet врет, но в другую сторону. Там не разница в 10-20%, а производительность в 10-20%. Там, где в винде 60+ фпс, с DXVK от силы 15. Да еще и графические артефакты. С OpenGLным рендерером фпс чуть повыше и артефактов нет.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:14, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это нормально. Линукс тоже из года в год все растёт и растёт, а 1% рынка как было 10 лет назад, так и остался. Кто врет? Ответ очевиден :)
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:09, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    враппер - враг предательски пёр.
     

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