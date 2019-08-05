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Выпуск Wi-Fi демона IWD 0.19

05.08.2019 08:22

Доступен выпуск Wi-Fi демона IWD 0.19 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. IWD может выступать в качестве бэкенда для таких сетевых конфигураторов как Network Manager и ConnMan. Ключевой целью разработки нового Wifi-демона является оптимизация потребления ресурсов, таких как потребление памяти и дисковый размер. IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

В новом выпуске:

  • Представлена поддержка стандарта Hotspot 2.0 для аутентификации и роуминга пользователей Wi-Fi;
  • Добавлена поддержка технологии быстрого роуминга FILS (Fast Initial Link Setup) Fast Transition, позволяющая переключаться между точками доступа по мере перемещения пользователя;
  • Добавлен модуль netconfig для обработки сетевой конфигурации. Модуль отвечает за управление сетевыми настройками с IP-адресами, в привязке к сетевым интерфейсам, и обеспечивает поддержание информации о связанном с интерфейсом состоянии адресации, включая данные об известных IP-адресах, маршрутах и адресах, назначенных через DHCP;
  • Реализован фреймворк сервисов определения имён, решающих различные задачи, связанные с DNS. На базе фреймворка реализован модуль resolve, который позволяет использовать плагины для интеграции с внешними резолверами, такие как systemd-resolved и dnsmasq. Выбор используемого сервиса осуществляется при помощи переменной dns_resolve_method.


  1. Главная ссылка к новости (https://git.kernel.org/pub/scm...)
  2. OpenNews: Уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  3. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.16
  4. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.7
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз сетевого конфигуратора ConnMan
  6. OpenNews: Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: iwd, wifi
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:56, 05/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Чем оно лучше wicd? Или это разные вещи?
     
     
  • 2.3, yukra (ok), 09:07, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    wicd это грубо говоря фронтэнд для wpa_supplicant, а это замена wpa_supplicant
     

  • 1.2, ryoken (ok), 09:03, 05/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    По описанию - разные, насколько я понял. WiCD это вроде как аналог NetworkManager, сабж - заведует только WiFi сетями. Поправьте, если ошибаюсь.
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:25, 05/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    годнота
     
     
  • 2.5, А я чё Я ничё (?), 09:35, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Удвою.
     

  • 1.6, Ilya Indigo (ok), 10:03, 05/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    > IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux

    А радиомодули он тоже поддерживает исключительно ядерёно-интеловские?
    Ни слова о том какие он радиомодули поддерживает или драйвера к ним.

     
     
  • 2.8, Anomaus (?), 10:38, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно те модули, которые поддерживают wpa.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:31, 05/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    >Код проекта написан на языке Си

    Вангую взломы через отправку кадров 802.11.

     
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