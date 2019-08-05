Доступен выпуск Wi-Fi демона IWD 0.19 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. IWD может выступать в качестве бэкенда для таких сетевых конфигураторов как Network Manager и ConnMan. Ключевой целью разработки нового Wifi-демона является оптимизация потребления ресурсов, таких как потребление памяти и дисковый размер. IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1. В новом выпуске: Представлена поддержка стандарта Hotspot 2.0 для аутентификации и роуминга пользователей Wi-Fi;

Добавлена поддержка технологии быстрого роуминга FILS (Fast Initial Link Setup) Fast Transition, позволяющая переключаться между точками доступа по мере перемещения пользователя;

Добавлен модуль netconfig для обработки сетевой конфигурации. Модуль отвечает за управление сетевыми настройками с IP-адресами, в привязке к сетевым интерфейсам, и обеспечивает поддержание информации о связанном с интерфейсом состоянии адресации, включая данные об известных IP-адресах, маршрутах и адресах, назначенных через DHCP;

Реализован фреймворк сервисов определения имён, решающих различные задачи, связанные с DNS. На базе фреймворка реализован модуль resolve, который позволяет использовать плагины для интеграции с внешними резолверами, такие как systemd-resolved и dnsmasq. Выбор используемого сервиса осуществляется при помощи переменной dns_resolve_method.



