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Выпуск системной библиотеки Glibc 2.30

02.08.2019 01:29

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.30, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2008. В состав нового выпуска включены исправления от 48 разработчиков.

Из реализованных в Glibc 2.30 улучшений можно отметить:

  • В динамическом компоновщике обеспечена поддержка опции "--preload" для предзагрузки разделяемых объектов (аналог переменной окружения LD_PRELOAD);
  • Добавлена функция twalk_r, похожая на уже существующую функцию twalk, но позволяющая передать дополнительный аргумент в заданную callback-функцию;
  • Для Linux добавлены новые функции getdents64, gettid и tgkill;
  • Обеспечено завершение с кодом ошибки функций управления памятью malloc, calloc, realloc, reallocarray, valloc, pvalloc, memalign и posix_memalign, в ситуации, когда общий размер объекта превышает значение PTRDIFF_MAX. Указанное изменение позволяет избежать неопределённого поведения, когда результат манипуляции с указателями приводит к переполнению типа ptrdiff_t;
  • Добавлены предложенные в POSIX функции pthread_cond_clockwait, pthread_mutex_clocklock, pthread_rwlock_clockrdlock, pthread_rwlock_clockwrlock и sem_clockwait, похожие на эквиваленты "timed", но дополнительно принимающие параметр clockid_t для выбора таймера;
  • Данные кодировок, информация о типах символов и таблицы транслитерации обновлены для поддержки спецификации Unicode 12.1.0;
  • В библиотеке librt для новых приложений больше не предоставляются функции clock_gettime, clock_getres, clock_settime, clock_getcpuclockid и clock_nanosleep, вместо которых автоматически используются определения в libc;
  • В /etc/resolv.conf прекращена поддержка опции "inet6". Из resolv.h удалены устаревшие флаги RES_USE_INET6, RES_INSECURE1 и RES_INSECURE2;
  • При указании опции "--enable-bind-now" устанавливаемые программы теперь связываются с использованием флага BIND_NOW;
  • Объявлены устаревшими специфичные для Linux заголовочный файл sys/sysctl.h и функция sysctl, вместо которых приложениям следует использовать псевдо-ФС /proc;
  • Для сборки Glibc теперь требуется GCC 6.2 или более новая версия (для сборки приложений могут использоваться любые компиляторы);
  • Устранена уязвимость CVE-2019-7309 в реализации функции memcmp для устаревшей субархитектуры x32 (не путать с x86 IA-32), в результате которой функция некорректно могла возвращать значение 0 для несовпадающих строк;
  • Устранена уязвимость CVE-2019-9169, которая может привести к чтению данных из области вне границ буфера при обработке определённых регулярных выражений.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/ml/libc...)
  2. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.29
  3. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.28
  4. OpenNews: Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc
  5. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.27
  6. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая поднять свои привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: glibc
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 01:39, 02/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    не по теме, но на общую производительность больший эффект производит перекомпиляция именно glibc, а не ядра. Лучше,конечно, пересобрать и то и то.
     
     
  • 2.2, xl32 (ok), 02:33, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И как часто надо пересобирать "и то и то", чтобы поднялась производительность?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 02:50, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шуточный ответ: каждое полнолуние
    Разумный ответ: с каждой сменой процессора, а вообще надо подумать есть ли вообще разница (там если что и оптимизируеться так это SSE, MMX, и т.д. какой смысл пересобирать вообще не ясно.
     
     
  • 4.7, Аноним (1), 04:16, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я использую -mtune-native вместо generic, а там gcc сам разберется что куда.
    Например, в моем случае, hdparm показывает частоты шины и линейную скорость с рэйда примерно на 10% больше.
     
  • 3.4, Имя (?), 02:50, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При смене железа.
    При мажорном релизе.
     
  • 3.5, Аноним (5), 03:42, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за дистрибутив? LFS?
     
     
  • 4.6, Аноним (1), 03:54, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arch c linux-zen
     
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