Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.17.0

Состоялся релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.17, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD. Выпуск NumPy 1.17 примечателен внесением оптимизаций, существенно повышающих производительность некоторых операций, и прекращением поддержки Python 2.7. Для работы теперь необходимо наличие Python 3.5-3.7. Среди других изменения: Реализация модуля FFT (Fast Fourier Transforms) для выполнения быстрого преобразования Фурье переведена с fftpack на более быстрый и точный pocketfft.

В состав включён новый расширяемый модуль random, предлагающий на выбор четыре генератора псевдослучайных чисел (MT19937, PCG64, Philox и SFC64) и реализующий улучшенный метод формирования энтропии в условиях использования в параллельно выполняемых процессах.

Добавлены алгоритмы поразрядной (radix) и гибридной (timsort) сортировки, которые автоматически выбираются в зависимости от типа данных.

По умолчанию включена возможность переопределения функций NumPy.



