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Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.17.0

30.07.2019 04:41

Состоялся релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.17, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Выпуск NumPy 1.17 примечателен внесением оптимизаций, существенно повышающих производительность некоторых операций, и прекращением поддержки Python 2.7. Для работы теперь необходимо наличие Python 3.5-3.7. Среди других изменения:

  • Реализация модуля FFT (Fast Fourier Transforms) для выполнения быстрого преобразования Фурье переведена с fftpack на более быстрый и точный pocketfft.
  • В состав включён новый расширяемый модуль random, предлагающий на выбор четыре генератора псевдослучайных чисел (MT19937, PCG64, Philox и SFC64) и реализующий улучшенный метод формирования энтропии в условиях использования в параллельно выполняемых процессах.
  • Добавлены алгоритмы поразрядной (radix) и гибридной (timsort) сортировки, которые автоматически выбираются в зависимости от типа данных.
  • По умолчанию включена возможность переопределения функций NumPy.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Доступен NumPy 1.16, последний релиз с поддержкой Python 2
  3. OpenNews: Опубликован план прекращения поддержки Python 2 в NumPy
  4. OpenNews: Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: numpy, python
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:03, 30/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    FFT с помощью блустайна, джва года ждал!
     
  • 2, Аноним (2), 11:49, 30/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    а может NumPy на swift переписать?
     
     
  • 3, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:59, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а может NumPy на swift переписать?

    Нет, ты не "может".  Тебе
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117874.html#36
    санитароы всё время мешают.

     
  • 4, eRIC (ok), 12:03, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а может NumPy на swift переписать?

    зачем Swift?

     
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