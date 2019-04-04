Sisvel формирует патентный пул для сбора отчислений за использование кодеков AV1 и VP9

Компания Sisvel анонсировала создание патентного пула, охватывающего технологии, пересекающиеся со свободными форматами кодирования видео AV1 и VP9. Sisvel специализируется на управлении интеллектуальной собственностью, сборе отчислений и предъявлении патентных исков (патентный тролль, из-за деятельности которого в своё время пришлось временно приостановить распространение сборок OpenMoko).

Несмотря на то, что форматы AV1 и VP9 не требуют патентных отчислений, Sisvel вводит собственную программу лицензирования, в рамках которой производители устройств с поддержкой AV1 должны будут перечислять 32 евроцента за каждое устройство с экраном и 11 евроцентов за устройство без экрана (для VP9 размер отчислений определён в 24 и 8 евроцентов, соответственно). Отчисления планируют собирать с любых устройств, кодирующих и декодирующих видео в форматах AV1 и VP9.

На первом этапе основной интерес будет связан со сбором отчислений с производителей мобильных телефонов, смарт-TV, телеприставок, мультимедийных центров и персональных компьютеров. В дальнейшем не исключается сбор отчислений с разработчиков программных кодировщиков. При этом отчислениями не будут облагаться сам контент в форматах AV1 и VP9, службы для хранения и доставки контента, а также используемые в процессе обработки контента чипы и встраиваемые модули.

В состав патентного пула Sisvel включены патенты компаний JVC Kenwood, NTT, Orange S.A., Philips и Toshiba, которые также принимают участие в патентных пулах организации MPEG-LA, созданных для сбора отчислений с реализаций форматов AVC, DASH и HEVC. Список патентов, включённых в связанные с AV1 и VP9 патентные пулы, пока не разглашается, но в будущем его обещают опубликовать на сайте программы лицензирования.

Напомним, что для предоставления безвозмездного использования AV1 был создан альянс Open Media, к которому присоединились такие компании, как Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Facebook, Amazon, Intel, AMD, ARM, NVIDIA, Netflix и Hulu, предоставившие пользователям AV1 лицензию на безвозмездное использование своих патентов, пересекающихся с AV1. Условия лицензионного соглашения на AV1 также предусматривают отзыв прав на использование AV1 в случае предъявления патентных исков против других пользователей AV1, т.е. компании не могут использовать AV1, если участвуют в судебных разбирательствах против пользователей AV1. Против патентных троллей, таких как Sisvel, данный метод защиты не действует, так как подобные компании не ведут разработку и производственную деятельность, и им невозможно предъявить ответный иск.

В 2011 году наблюдалась похожая ситуация: компания MPEG LA пыталась сформировать патентный пул для сбора отчислений за кодек VP8, который также позиционируется как доступный для безвозмездного использования. В то время компания Google смогла договориться с MPEG LA и приобрела право на общедоступное и безвозмездное использование принадлежащих MPEG LA патентов, затрагивающих VP8.



