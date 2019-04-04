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Sisvel формирует патентный пул для сбора отчислений за использование кодеков AV1 и VP9

04.04.2019 20:07

Компания Sisvel анонсировала создание патентного пула, охватывающего технологии, пересекающиеся со свободными форматами кодирования видео AV1 и VP9. Sisvel специализируется на управлении интеллектуальной собственностью, сборе отчислений и предъявлении патентных исков (патентный тролль, из-за деятельности которого в своё время пришлось временно приостановить распространение сборок OpenMoko).

Несмотря на то, что форматы AV1 и VP9 не требуют патентных отчислений, Sisvel вводит собственную программу лицензирования, в рамках которой производители устройств с поддержкой AV1 должны будут перечислять 32 евроцента за каждое устройство с экраном и 11 евроцентов за устройство без экрана (для VP9 размер отчислений определён в 24 и 8 евроцентов, соответственно). Отчисления планируют собирать с любых устройств, кодирующих и декодирующих видео в форматах AV1 и VP9.

На первом этапе основной интерес будет связан со сбором отчислений с производителей мобильных телефонов, смарт-TV, телеприставок, мультимедийных центров и персональных компьютеров. В дальнейшем не исключается сбор отчислений с разработчиков программных кодировщиков. При этом отчислениями не будут облагаться сам контент в форматах AV1 и VP9, службы для хранения и доставки контента, а также используемые в процессе обработки контента чипы и встраиваемые модули.

В состав патентного пула Sisvel включены патенты компаний JVC Kenwood, NTT, Orange S.A., Philips и Toshiba, которые также принимают участие в патентных пулах организации MPEG-LA, созданных для сбора отчислений с реализаций форматов AVC, DASH и HEVC. Список патентов, включённых в связанные с AV1 и VP9 патентные пулы, пока не разглашается, но в будущем его обещают опубликовать на сайте программы лицензирования.

Напомним, что для предоставления безвозмездного использования AV1 был создан альянс Open Media, к которому присоединились такие компании, как Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Facebook, Amazon, Intel, AMD, ARM, NVIDIA, Netflix и Hulu, предоставившие пользователям AV1 лицензию на безвозмездное использование своих патентов, пересекающихся с AV1. Условия лицензионного соглашения на AV1 также предусматривают отзыв прав на использование AV1 в случае предъявления патентных исков против других пользователей AV1, т.е. компании не могут использовать AV1, если участвуют в судебных разбирательствах против пользователей AV1. Против патентных троллей, таких как Sisvel, данный метод защиты не действует, так как подобные компании не ведут разработку и производственную деятельность, и им невозможно предъявить ответный иск.

В 2011 году наблюдалась похожая ситуация: компания MPEG LA пыталась сформировать патентный пул для сбора отчислений за кодек VP8, который также позиционируется как доступный для безвозмездного использования. В то время компания Google смогла договориться с MPEG LA и приобрела право на общедоступное и безвозмездное использование принадлежащих MPEG LA патентов, затрагивающих VP8.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.streamingmedia.com...)
  2. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
  3. OpenNews: Компания Google достигла договорённости с MPEG LA по поводу патентных претензий к VP8
  4. OpenNews: Организация HEVC Advance намерена собирать отчисления с HEVC/H.265, в дополнение к MPEG LA
  5. OpenNews: MPEG LA формирует патентный пул для лицензирования потокового вещания поверх HTTP
  6. OpenNews: Компания Microsoft присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: patent, av1, vp9
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  • 1.1, Stax (ok), 21:57, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Вот так.

    Революция с AV1 отменяется, остаемся на H.265, значит (ну а VP9 и даром не нужен...).

     
     
  • 2.2, анон из проекта (?), 21:59, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ну почему отменяется, просто вы будете за него платить каким-то му дакам в костюмах за океаном
     
  • 2.4, dimqua (ok), 22:07, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Кто остаётся, а кто-то на него и не переходил ещё. :-)
     
  • 2.9, VINRARUS (ok), 22:18, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тем временем гуль без предупреждения подверг геноцыду H.264 в 144р и 240р на ютубе. :_( Теперь моя мобилка по нормальному ютубик не может тянуть.
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:10, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Знаково, что, как и в случае с классической копирастией, деньги пойдут не разработчикам, а каким то левым перцам. Почему я не удивлён?
     
  • 1.6, Аноним84701 (ok), 22:11, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Предлагаю более подходящую формулировку:
    > Компания Sisvel, специализирующаяся на многочисленных способах относительно честного отъема денег у населения …

    .

     
  • 1.7, lucentcode (ok), 22:13, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это панетные тролли. У них можно патенты даже не покупать. Производители заинтересованные в AV1 могут тупо задавить их, затаскав по судам. У производителей на суды денег хватит, а тролли миллиардами Google и ему подобных не обладают, их и иск в пару лимонов может разорить. Давить в судах и очернять в СМИ, и тролли сами запросят мировую.
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 22:19, 04/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не может Там имущества - старый факс и трёхногий стул, а патенты принадлежат др... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, lucentcode (ok), 22:35, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>их и иск в пару лимонов может разорить
    > Не может. Там имущества - старый факс и трёхногий стул, а патенты
    > принадлежат другой конторе, которая, как бы, передала их троллям в управление.
    > Если их засудить, они сдадут приставам эти самые факс со стулом
    > и, на следующий день, начнут всё заново.

    Тогда можно задавить тех, кто им дал патенты. Тем более, что те сами что-то производят, и наверняка нарушали патенты гигантов вроде Google. Ну и лишнее давление со стороны мировых гигантов им тоже не по душе придётся. А если ещё подконтрольные нужным людям СМИ им травлю устроят - они приползут и бесплатно отдадут свои патенты, только что-бы Google с MS их не пинали.

     
  • 2.11, Аноним (11), 22:21, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На то они и тролли, что у них никаких активов и не за что зацепить для суда.
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:26, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У троллей все схвачено и продумано
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:14, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а вот и расстрельный список:

    https://www.linkedin.com/company/sisvel-group/people/

     
     
  • 2.14, Анонн (?), 22:33, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а вот и расстрельный список:
    > https://www.linkedin.com/company/sisvel-group/people/

    И кто там главный зицпредседатель?

     
  • 1.13, Аноним (13), 22:33, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Я ничего не понял Как патенты пересекающиеся с AV1, компаний, принявших участие... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним (15), 22:35, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > гуль без предупреждения подверг геноцыду H.264 в 144р и 240р на ютубе. :_(

    а также 3GP.

     
  • 1.17, Анонимс (?), 22:36, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > альянс Open Media, к которому присоединились такие компании, как Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Facebook, Amazon, Intel, AMD, ARM, NVIDIA, Netflix и Hulu

    Выход только один, предлагаю им всем сброситься и...купить Sisvel с потрохами, всех работников выгнать на улицу с волчьим билетом, здание разобрать, а землю засадить цветами.

     

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