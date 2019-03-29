The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в TP-Link SR20, позволяющая получить root-доступ из локальной сети

29.03.2019 12:30

Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), известный разработчик ядра Linux, в своё время получивший от Фонда СПО премию за вклад в развитие свободного ПО, обнаружил уязвимость в устройстве TP-Link SR20, сочетающем функции беспроводного маршрутизатора и шлюза для управления устройствами в умном доме (Zigbee/ZWave hub). Уязвимость позволяет получить полный контроль за устройством и выполнить на нём произвольные команды с правами root при наличии доступа к домашней локальной сети (например, в случае взлома одного из незащищённых IoT-устройств, атака может быть перенесена на маршрутизатор для полного контроля за локальной сетью).

Проблема связана с реализацией протокола TDDP (TP-Link Device Debug Protocol), обработчик которого запускается по умолчанию. Первая версия протокола TDDP поддерживает выполнение запросов без аутентификации, но во второй версии для доступа требуется передача пароля пользователя admin. По умолчанию применяется вторая версия протокола, но оказалось, что поддержка первой версии сохранена и изменив один байт в заголовке пакета можно откатиться на версию, не требующую аутентификации.

Дальнейший разбор показал, что в составе пакета TDDP передаётся два строковых параметра - имя файла обработчика и имя файла конфигурации. При получении команды выполняется функция tddp_execCmd("cd /tmp; tftp -gr %s %s &",luaFile,remote_address) , которая запускает утилиту tftp для установки обратного соединения и загрузки указанного в параметрах файла-обработчика. После загрузки полученный файл передаётся в интерпретатор языка Lua, в котором выполняется типовая функция config_test() с указанием имени файла конфигурации и IP-адреса.

Так как функция config_test() определена внутри загруженного с удалённой системы файла, атакующий может организовать выполнение любого Lua-кода в контексте устройства, в том числе при помощи метода os.execute() выполнить произвольные команды в системе. Обработчик TDDP запускается с правами root и не сбрасывает привилегии, поэтому и код атакующего будет выполнен с правами root.

Информация о проблеме была передана в TP-Link ещё в декабре через специальную форму для информирования об уязвимостях, но компания никак не отреагировали на сообщение. После этого Гаррет попытался связаться с представителями TP-Link через Twitter, но также не получил ответа.

  1. Главная ссылка к новости (https://mjg59.dreamwidth.org/5...)
  2. OpenNews: Новые уязвимости в маршрутизаторах MikroTik и TP-Link
  3. OpenNews: Удалённо эксплуатируемые уязвимости в маршрутизаторах TP-Link TL-R600VPN
  4. OpenNews: TP-Link согласился вернуть поддержку альтернативных прошивок
  5. OpenNews: 83% изученных беспроводных маршрутизаторов содержат неисправленные уязвимости
  6. OpenNews: В "умной" лампочке выявлено нарушение GPL и серьёзные проблемы с безопасностью
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tp-link
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 13:14, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Свой роутер можно декомплировать? Это не нарушение гарантии и лицензионного соглашения?
     
     
  • 2.2, Нанобот (ok), 13:23, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    лицензионного соглашения на роутер???
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:39, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не знаю, как в данной модели, но к некоторым роутерам прикладывается листок с текстом GPL.
     
  • 2.3, Аноним (-), 13:26, 29/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Да, нарушение Но когда это было серьезным препятствием Мы случайно бэкдор Это... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним84701 (ok), 14:54, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Свой роутер можно декомплировать?

    Можно. Сим разрешаю!
    >  Это не нарушение гарантии и лицензионного соглашения?

    Это зависит от конкретного законодательства конкретной страны. Законодательство обычно превалирует над лицензионными фантазиями в ЕУЛАх и реверсинг с целью обеспечения штатной работы или проверки безопасности нередко все же разрешен.


     
  • 2.12, Аноним (12), 15:09, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    binwalk и Ghidra с IDA Pro запусти.
     
  • 1.4, Дегенератор (ok), 13:51, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так в ПО или в устройстве?
     
  • 1.5, Анонимс (?), 13:59, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > информация о проблеме была передана в TP-Link ещё в декабре
    > после этого Гаррет попытался связаться с представителями TP-Link через Twitter
    > но компания никак не отреагировала на сообщение

    TP-Link плевать на безопасность пользователей. Вот и всё, что нужно знать о компании, если вдруг кто-то решил приобрести их продукты.

     
     
  • 2.6, cherrypick (?), 14:15, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Забавно. Компании, встраивающей бэкдоры в свои устройства плевать на безопасность пользователей. Вот это да!
     
  • 2.9, Нанобот (ok), 14:41, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >TP-Link плевать на безопасность пользователей

    проблемы индейцев вождя не волнуют. у 90% компаний так. остальные 10% время от времени устраивают демонстративную клоунаду на тему "безопасность наших клиентов важна для нас" и хомячки ведутся

     
  • 2.13, Аноним (13), 16:39, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Вот и всё, что нужно знать о компании, если вдруг кто-то решил приобрести их продукты.

    Но на многие её продукты можно залить OpenWRT.

     
  • 1.7, iv (?), 14:32, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > После этого Гаррет попытался связаться с представителями TP-Link через Twitter, но также не получил ответа.

    Мэтью известный троль, наверное tp-link просто не хотели кормить)

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:04, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, он, небось, написал, что разработчик ядра, и попросил у них исходники в соответствии с GPL. Вот они и притихли.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor