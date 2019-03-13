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13.03.2019 22:30  Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.32

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 3.32. По сравнению с прошлым выпуском было внесено более 26 тысяч изменений, в реализации которых приняли участие 798 разработчиков. Для быстрой оценки возможностей GNOME 3.32 подготовлены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и Ubuntu.

Основные новшества:

  • Обновлён визуальный стиль элементов интерфейса, рабочего стола и пиктограмм. Тема оформления приведена к более современному виду. Проведена корректировка цветовой схемы - цвета стали более яркими, а панели и кнопки более элегантными и лёгкими. Более современного внешнего вида удалось добиться при помощи инвертирования яркости, избавления от выделяющихся рамок и чуть большего скругления углов. В светлом варианте темы оформления вместо тёмных кнопок с рамкой на светлом фоне теперь предложены светлые кнопки на тёмном фоне с эффектом отбрасывания небольшой тени. Активные режимы и вкладки выделены тёмным оттенком. Более заметным сделано отличие заголовков активных и неактивных окон;
  • Полностью переработаны пиктограммы приложений;
  • Прекращена поддержка глобального меню. Убрано отображение в панели названия приложения, окно которого в текущий момент активно. В качестве основного варианта меню для приложений GNOME теперь преподносится меню, доступное через кнопку в заголовке окна приложения. Данное меню теперь стало универсальным и помимо ранее доступных первичных функций включает и вторичные элементы, которые ранее выносились приложениями GNOME в глобальное меню на верхней панели. В качестве причины отказа от глобального меню называется недовольство пользователей данной функцией, некорректная работа в некоторых приложениях и путаница, которая создаётся из-за отделения меню от приложения (не все воспринимают верхнюю панель как интерактивное меню и люди часто забывают, что меню следует искать в верхней панели).

  • Аватары пользователя приведены к единому виду во всех компонентах рабочего стола и оформлены в виде круглых картинок. Если пользователь не выбрал аватар, то по умолчанию отображается цветной кружок с инициалами пользователя;
  • Добавлена экспериментальная поддержка дробного масштабирования (например, теперь можно увеличить элемент не в 2 раза, а в 1.5). Указанная возможность позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Для включения дробного масштабирования требуется добавить значение "scale-monitor-framebuffer" к параметру "org.gnome.mutter.experimental-features" в gsettings, после чего в настройках экрана можно указывать дробные значения масштаба;
  • Оптимизированы некоторые структуры данных GNOME, что позволило заметно повысить частоту кадров, поднять производительность верхней панели, анимированных эффектов и манипуляций с пиктограммами. Также ускорены операции поиска во многих приложениях GNOME, благодаря оптимизации операций с БД, в которой хранится поисковый индекс;
  • В экранную клавиатуру интегрирован интерфейс для выбора emoji;
  • Для файлового менеджера Nautilus подготовлено дополнение Desktop Icons, позволяющее вернуть возможность размещения пиктограмм на рабочем столе (поддержка отображения и размещения файлов, каталогов и индикаторов внешних накопителей на рабочем столе была убрана в GNOME 3.28);
  • В браузере GNOME Web (Epiphany) предложен новый режим автоматизации, позволяющий запускать web-приложения под управлением WebDriver (API для автоматизированного тестирования работы web-приложений в браузере). Добавлены настройки для управления режимом читателя (Reader View), в котором отображается только значимый текст, а все сопутствующие управляющие элементы, баннеры, меню, навигационные панели и прочие не связанные с контентом части страницы скрываются.

    Обновлено стилевое оформление режима читателя. Для систем с сенсорными экранами расширено число жестов для навигации в процессе просмотра сайтов, например, листающий жест влево или вправо теперь приводит к просмотру прошлой и следующей страниц в истории просмотра;

  • В конфигуратор добавлена новая панель "Permissions & Access" для настройки полномочий приложений, в том числе программ установленных при помощи Flatpak. В панели отображаются ресурсы, которые запрашиваются различными приложениями, и предоставлена возможность ограничения доступа к этим ресурсам;
  • Изменено оформление настроек параметров звука, которые теперь отображаются в вертикальной компоновке и более интуитивно разделены на группы. Цветовая температура режима ночной подсветки теперь может плавно меняться в градации "теплее - холоднее";
  • В GNOME Boxes обеспечено включение механизмов ускорения 3D для виртуальных машин, если данные механизмы поддерживаются на стороне хоста и гостевой системы. Указанная возможность позволяет увеличить производительность запускаемых в виртуальных машинах графических приложений, игр и редакторов видео;
  • В менеджере установки приложений (GNOME Software) улучшена работа с программами, которые доступны для установки сразу из нескольких источников, например, через Flatpak и штатный репозиторий дистрибутива. Для пакетов в формате Flatpak обеспечен показ необходимых для работы прав доступа, что позволяет сразу оценить к каким данным обращается приложение. Благодаря задействованию более производительной библиотеки для разбора XML-данных AppStream, ускорен просмотр детальной информации о приложениях;
  • Увеличена производительность доступа к Google Drive, особенно при хранении большого числа файлов;
  • Проведён большой рефакторинг интегрированной среды разработки Builder, оптимизированной для создания приложений для GNOME. Изменено около 100 тысяч строк кода. Реализован упрощённый режим работы без создания проекта (project-less), активируемый при открытии файла в Builder через терминал или файловый менеджер. В дереве с содержимым проекта, помимо файлов с кодом, обеспечено отображения сборочных целей и Unit-тестов. При открытии файлов ".ui" теперь отображается не XML, а представление макета интерфейса, как в Glade;
  • Продолжено развитие приложения Podcasts, предоставляющего специализированный интерфейс для прослушивания подкастов с рабочего стола, управления подписками на подкасты, импорта подкастов из внешних устройств, выборочной загрузки подкастов;
  • Расширена коллекция ретро игр (GNOME Games).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnome.org/news/201...)
  2. OpenNews: В GNOME 3.32 будет прекращена поддержка глобального меню
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.30
  4. OpenNews: Разработка GNOME переведена на GitLab
  5. OpenNews: Из файлового менеджера GNOME будет удалена возможность запуска исполняемых файлов
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения MATE 1.20, форка GNOME 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: gnome
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  • 1.1, Аноним (1), 22:32, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Официальная среда рабочего стола GNU обновилась. И это здорово.
     
     
  • 2.14, t_cirkla (?), 22:56, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И что конкретно здорово? То, что кастрирование тригнома продолжается?
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:34, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    portal 2 ретро игра?
     
  • 1.3, JustCurious (?), 22:42, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Крутейший релиз!
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:44, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >В экранную клавиатуру интегрирован интерфейс для выбора emoji;

    И на это  они потратили 500000$, да уж... Просто нет слов 👎💩

     
  • 1.5, Аноним (-), 22:46, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    KDE лучше.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:56, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    винда не нужна
     
  • 1.6, Onon (?), 22:46, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Интересно у них там разработка идёт судя по статистике. При нормальном процессе каждый разработчик коммитит в среднем три раза в день, у них - раз в пять дней. То есть, бабло получили, сидят бухают и ждут когда им кто-нибудь нахаляву патч зашлёт от безысходности или хотя-бы иконку новую.
     
  • 1.7, Laura Bodewig (ok), 22:48, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Новая темка таки миленько выглядит, кстати
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:48, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто. Сделайте. Как. В. Виндовс. ХР. Всё. - дальше пилите сам линукс. Не надо современно, надо удобно. _Некуда девать дизайнеров_ - пора успокоиться и уволить их всех, на поля сажать картошку
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:55, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот тут мнения и расходятся. А может продуктивно / удобно - это Win2k? А то понаделали цветастого непонятно.
     
  • 2.12, Velc (?), 22:56, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже сделано! KDE - копирка вантуза. Все кто так и не осилил сидят в KDE.
     
  • 2.15, Stax (ok), 22:57, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Возьмите kde (из коробки уже будет выглядеть разляписто, почти как xp), поставьте тему Luna Blue для полного сходства и наслаждайтесь.

    А авторы гнома косят под MacOS, который в вопросе продукта дизайнеров все ж таки намного качественнее, чем XP.

     
  • 1.9, Аноним (11), 22:54, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    щикарно всё. ещё бы прекратили всё закруглять
     
  • 1.13, гуси (?), 22:56, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    С каждым релизом всё более косит под макось.
     

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