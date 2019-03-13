13.03.2019 22:30  Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.32

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 3.32. По сравнению с прошлым выпуском было внесено более 26 тысяч изменений, в реализации которых приняли участие 798 разработчиков. Для быстрой оценки возможностей GNOME 3.32 подготовлены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и Ubuntu. Основные новшества: Обновлён визуальный стиль элементов интерфейса, рабочего стола и пиктограмм. Тема оформления приведена к более современному виду. Проведена корректировка цветовой схемы - цвета стали более яркими, а панели и кнопки более элегантными и лёгкими. Более современного внешнего вида удалось добиться при помощи инвертирования яркости, избавления от выделяющихся рамок и чуть большего скругления углов. В светлом варианте темы оформления вместо тёмных кнопок с рамкой на светлом фоне теперь предложены светлые кнопки на тёмном фоне с эффектом отбрасывания небольшой тени. Активные режимы и вкладки выделены тёмным оттенком. Более заметным сделано отличие заголовков активных и неактивных окон;

Полностью переработаны пиктограммы приложений;

Прекращена поддержка глобального меню. Убрано отображение в панели названия приложения, окно которого в текущий момент активно. В качестве основного варианта меню для приложений GNOME теперь преподносится меню, доступное через кнопку в заголовке окна приложения. Данное меню теперь стало универсальным и помимо ранее доступных первичных функций включает и вторичные элементы, которые ранее выносились приложениями GNOME в глобальное меню на верхней панели. В качестве причины отказа от глобального меню называется недовольство пользователей данной функцией, некорректная работа в некоторых приложениях и путаница, которая создаётся из-за отделения меню от приложения (не все воспринимают верхнюю панель как интерактивное меню и люди часто забывают, что меню следует искать в верхней панели).

Аватары пользователя приведены к единому виду во всех компонентах рабочего стола и оформлены в виде круглых картинок. Если пользователь не выбрал аватар, то по умолчанию отображается цветной кружок с инициалами пользователя;

Добавлена экспериментальная поддержка дробного масштабирования (например, теперь можно увеличить элемент не в 2 раза, а в 1.5). Указанная возможность позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Для включения дробного масштабирования требуется добавить значение "scale-monitor-framebuffer" к параметру "org.gnome.mutter.experimental-features" в gsettings, после чего в настройках экрана можно указывать дробные значения масштаба;

Оптимизированы некоторые структуры данных GNOME, что позволило заметно повысить частоту кадров, поднять производительность верхней панели, анимированных эффектов и манипуляций с пиктограммами. Также ускорены операции поиска во многих приложениях GNOME, благодаря оптимизации операций с БД, в которой хранится поисковый индекс;

В экранную клавиатуру интегрирован интерфейс для выбора emoji;

Для файлового менеджера Nautilus подготовлено дополнение Desktop Icons, позволяющее вернуть возможность размещения пиктограмм на рабочем столе (поддержка отображения и размещения файлов, каталогов и индикаторов внешних накопителей на рабочем столе была убрана в GNOME 3.28);

В браузере GNOME Web (Epiphany) предложен новый режим автоматизации, позволяющий запускать web-приложения под управлением WebDriver (API для автоматизированного тестирования работы web-приложений в браузере). Добавлены настройки для управления режимом читателя (Reader View), в котором отображается только значимый текст, а все сопутствующие управляющие элементы, баннеры, меню, навигационные панели и прочие не связанные с контентом части страницы скрываются. Обновлено стилевое оформление режима читателя. Для систем с сенсорными экранами расширено число жестов для навигации в процессе просмотра сайтов, например, листающий жест влево или вправо теперь приводит к просмотру прошлой и следующей страниц в истории просмотра;

В конфигуратор добавлена новая панель "Permissions & Access" для настройки полномочий приложений, в том числе программ установленных при помощи Flatpak. В панели отображаются ресурсы, которые запрашиваются различными приложениями, и предоставлена возможность ограничения доступа к этим ресурсам;

Изменено оформление настроек параметров звука, которые теперь отображаются в вертикальной компоновке и более интуитивно разделены на группы. Цветовая температура режима ночной подсветки теперь может плавно меняться в градации "теплее - холоднее";

В GNOME Boxes обеспечено включение механизмов ускорения 3D для виртуальных машин, если данные механизмы поддерживаются на стороне хоста и гостевой системы. Указанная возможность позволяет увеличить производительность запускаемых в виртуальных машинах графических приложений, игр и редакторов видео;

В менеджере установки приложений (GNOME Software) улучшена работа с программами, которые доступны для установки сразу из нескольких источников, например, через Flatpak и штатный репозиторий дистрибутива. Для пакетов в формате Flatpak обеспечен показ необходимых для работы прав доступа, что позволяет сразу оценить к каким данным обращается приложение. Благодаря задействованию более производительной библиотеки для разбора XML-данных AppStream, ускорен просмотр детальной информации о приложениях;

Увеличена производительность доступа к Google Drive, особенно при хранении большого числа файлов;

Проведён большой рефакторинг интегрированной среды разработки Builder, оптимизированной для создания приложений для GNOME. Изменено около 100 тысяч строк кода. Реализован упрощённый режим работы без создания проекта (project-less), активируемый при открытии файла в Builder через терминал или файловый менеджер. В дереве с содержимым проекта, помимо файлов с кодом, обеспечено отображения сборочных целей и Unit-тестов. При открытии файлов ".ui" теперь отображается не XML, а представление макета интерфейса, как в Glade;

Продолжено развитие приложения Podcasts, предоставляющего специализированный интерфейс для прослушивания подкастов с рабочего стола, управления подписками на подкасты, импорта подкастов из внешних устройств, выборочной загрузки подкастов;

Расширена коллекция ретро игр (GNOME Games).



