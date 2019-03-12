12.03.2019 20:11  Компания Mozilla ввела в строй сервис обмена файлами Firefox Send

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|5.38, KOT040188 (ok), 23:47, 12/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Раньше была кнопка «показать всё» и там редактирование. А теперь этого нет. Кто-то чего-то не договаривает.
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|4.18, Анонумка (?), 21:38, 12/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ёшкин кот! Кто бы мог подумать. Спасибо тебе добрый Ээх. Побежали решится, чтобы всё как у Винраруса было.
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|4.25, тоже Аноним (ok), 22:43, 12/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Собирались отключить сохранение скриншотов в облако Мозиллы.
Поскольку народу оно вполне предсказуемо не впилось. Ибо люди, которые делают скриншоты Файрфоксом, и люди, желающие наполнять своей информацией облака - множества практически не пересекающиеся.
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|1.2, Аноним (2), 20:33, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А серверну часть можно было не на js писать? Куда лучше написать на go было бы - и деплоить проще, и многопоточный мощный http сервак из коробки. Ну или на rust -- это ж Мозилла.
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|2.4, Обноним (?), 20:39, 12/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы чё? А как же потом переписывание с жс на раст, если уже сразу на раст?
Программисты против :))
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|3.34, Антон (??), 23:02, 12/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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эта статья уже как затычка. Я конечно очень люблю ноду, но тут речь о внешней библиотеке на С++, которую можно к проекту на любом языке прикрутить.
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|3.37, anonymous (??), 23:45, 12/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы зачем эту ссылку здесь дали ? Вообще то человек писал что бакенд для связи редиски с http можно было и не городить огород чтобы сделать на ноде банальное РЕСТ приложние.
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|2.31, anonymous (??), 23:01, 12/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не совсем понятно что там делает серверная часть, могли бы и просто ftp заюзать, а пардон, вроде поддержку ftp c браузеров выкидывают.
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|2.7, Обноним (?), 20:43, 12/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Одни не смогут зашифровать, другие закачать куда-то, третьи не справятся с агрессивной рекламой и падут жертвой мыркетинга.
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|2.20, Гентушник (ok), 21:43, 12/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Меньше действий и не требуется устанавливать дополнительные программы (архиватор), а так в принципе ничем.
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|1.14, Ан (??), 21:12, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Не используют не typescript не flow. Серьёзные вещи на JS без этого писать сложно. Особенно рефакторинг может быть причиной скрытых багов.
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|1.15, анон (?), 21:32, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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я кидаю ссылку, в которой id и ключ, своему другану, который её открывает так, что мозилла ничего о ключе не узнает. по-моему перемога, приватность 100 процентов
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|1.28, X4asd (ok), 22:56, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Для шифрования применяется API Web Crypto и алгоритм блочного шифрования AES-GCM (128 bit)
или не применяется шифрования вовсе -- зависит от того какую версию JS-скрипта выдал тебе наэтот раз сервере (для конкретного раза) :-)
добро пожаловать внутрь web-криптографии!
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