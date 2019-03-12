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12.03.2019 20:11  Компания Mozilla ввела в строй сервис обмена файлами Firefox Send

Компания Mozilla запустила новый сервис Firefox Send, предоставляющий средства для обмена файлами между пользователями с применением оконечного шифрования (end-to-end). Изначально данный сервис проходил тестирование в рамках программы Test Pilot ещё в 2017 году, а теперь признан готовым для повсеместного использования.

Firefox Send позволяет загрузить в хранилище на серверах Mozilla файл, размером до 1 Гб в анонимном режиме и 2.5 Гб при создании зарегистрированной учётной записи. На стороне браузера файл шифруется и передаётся на сервер уже в зашифрованном виде. После загрузки файла пользователю предоставляется ссылка, которая генерируется на стороне браузера и включает идентификатор и ключ для расшифровки. При помощи предоставленной ссылки получатель загружает файл и расшифровывает на своей стороне.

Отправитель имеет возможность определить число загрузок, после которых файл будет удалён из хранилища Mozilla, а также время жизни файла (от одного часа до 7 дней). По умолчанию файл удаляется после первой загрузки или после истечения 24 часов. Также можно задать отдельный пароль для получения файла, позволяющий предотвратить доступ к конфиденциальной информации в случае попадания ссылки не в те руки (для усиления защиты пароль можно передать отдельно от ссылки, например через SMS, также можно опубликовать ссылку публично, а пароль отправить только избранным пользователям).

Сервис Send не привязан к Firefox и подготовлен в виде универсального web-приложения, не требующего встраивания в браузер дополнений. Для работы с сервисом также подготовлено специализированное Android-приложение, бета-версия которого будет загружена в каталог Google Play в течение недели. Серверная часть написана на JavaScript с использованием Node.js и СУБД Redis. Код сервера размещён на GitHub под лицензией MPL 2.0 (Mozilla Public License), что позволяет любому желающему развернуть аналогичный сервис на подконтрольном оборудовании.

Для шифрования применяется API Web Crypto и алгоритм блочного шифрования AES-GCM (128 bit). Для каждой загрузки вначале при помощи функции crypto.getRandomValues создаётся секретный ключ, на основе которого затем генерируется три ключа: ключ для шифрования файла при помощи AES-GCM, ключ для шифрования метаданных при помощи AES-GCM и ключ цифровой подписи для аутентификации запроса (HMAC SHA-256). Зашифрованные данные и ключ цифровой подписи загружаются на сервер, а секретный ключ для расшифровки отображается как часть URL.

При указании пароля ключ для цифровой подписи формируется как хэш PBKDF2 от введённого пароля и URL с фрагментом секретного ключа (заданный пользователем пароль используется для аутентификации запроса, т.е. сервер отдаст файл только если пароль введён верно, но сам пароль не используется для шифрования).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Mozilla сворачивает программу Test Pilot и сервис Firefox Screenshots
  3. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
  4. OpenNews: Для Firefox развивается режим строгой изоляции страниц
  5. OpenNews: В Firefox 67 появится страница about:compat и выгрузка вкладок при нехватке памяти
  6. OpenNews: В ночных сборках Firefox реализована блокировка скриптов для майнинга и скрытой идентификации
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, VINRARUS (ok), 20:31, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Скриншоты удалили, добавили файлообменник.
    Потом и его удалят, добавят селфиобменник какой.
    У них там смузи забродил?
     
     
  • 2.5, q24735347628 (?), 20:41, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    С какой версии скрин удалили? В 65.1 присутствует.
     
     
  • 3.8, q24735347628 (?), 20:44, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Этим я пользуюсь мне не лишние.
     
  • 3.10, VINRARUS (ok), 20:52, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > С какой версии скрин удалили? В 65.1 присутствует.

    Гдето новость мелькала о намерении отклюить серверную часть, нада поискать...

    Вот: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49959
    ПС: да, дорогие Анонимы, зарегистрированные могут редактировать свои сообщения. :Р

     
     
  • 4.16, Blind Vic (ok), 21:34, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Как? Не нашел.
     
     
  • 5.38, KOT040188 (ok), 23:47, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раньше была кнопка «показать всё» и там редактирование. А теперь этого нет. Кто-то чего-то не договаривает.
     
  • 4.18, Анонумка (?), 21:38, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ёшкин кот! Кто бы мог подумать. Спасибо тебе добрый Ээх. Побежали решится, чтобы всё как у Винраруса было.
     
     
  • 5.19, Анонумка (?), 21:39, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Забыл сказать плюсанул Винраруса прямо в карму
     
  • 4.25, тоже Аноним (ok), 22:43, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Собирались отключить сохранение скриншотов в облако Мозиллы.
    Поскольку народу оно вполне предсказуемо не впилось. Ибо люди, которые делают скриншоты Файрфоксом, и люди, желающие наполнять своей информацией облака - множества практически не пересекающиеся.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:33, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А серверну часть можно было не на js писать? Куда лучше написать на go было бы - и деплоить проще, и многопоточный мощный http сервак из коробки. Ну или на rust -- это ж Мозилла.
     
     
  • 2.4, Обноним (?), 20:39, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы чё? А как же потом переписывание с жс на раст, если уже сразу на раст?
    Программисты против :))
     
  • 2.22, alex (??), 22:24, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://levelup.gitconnected.com/will-node-js-forever-be-the-sluggish-golang-f
     
     
  • 3.34, Антон (??), 23:02, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    эта статья уже как затычка. Я конечно очень люблю ноду, но тут речь о внешней библиотеке на С++, которую можно к проекту на любом языке прикрутить.
     
  • 3.37, anonymous (??), 23:45, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы зачем эту ссылку здесь дали ? Вообще то человек писал что бакенд для связи редиски с http можно было и не городить огород чтобы сделать на ноде банальное РЕСТ приложние.
     
  • 2.31, anonymous (??), 23:01, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем понятно что там делает серверная часть, могли бы и просто ftp заюзать, а пардон, вроде поддержку ftp c браузеров выкидывают.
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:37, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    На другие передается И чем оно тогда лучше обычного загрузи на сайт X запароле... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, VINRARUS (ok), 20:43, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Не нада WinRAR покупать.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 20:52, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >WinRAR

    Им еще кто-то пользуется? Есть же 7zip сто лет уже.

     
     
  • 4.17, Ан (??), 21:37, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не видел еще дураков покупающих архиватор. Всю жизнь с рутрекера качал.
     
  • 3.12, klalafuda (?), 20:58, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/

    Винрар простите.. что делать? :=O
     
     
  • 4.33, Аноня (?), 23:02, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    dnf install unrar

    А запаковать и в zip можно

     
  • 2.7, Обноним (?), 20:43, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Одни не смогут зашифровать, другие закачать куда-то, третьи не справятся с агрессивной рекламой и падут жертвой мыркетинга.
     
  • 2.20, Гентушник (ok), 21:43, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Меньше действий и не требуется устанавливать дополнительные программы (архиватор), а так в принципе ничем.
     
  • 1.9, Аноним (9), 20:48, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    было в опере 10 лет назад
     
     
  • 2.13, Аноним (3), 21:08, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А в Симпсонах?
     
  • 1.14, Ан (??), 21:12, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не используют не typescript не flow. Серьёзные вещи на JS без этого писать сложно. Особенно рефакторинг может быть причиной скрытых багов.
     
  • 1.15, анон (?), 21:32, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я кидаю ссылку, в которой id и ключ, своему другану, который её открывает так, что мозилла ничего о ключе не узнает. по-моему перемога, приватность 100 процентов
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:00, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если там действительно на сервак ничего не идет, то да. Что аж смущает.
     
  • 1.21, Аноним (21), 22:09, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    очередной мазилковский сервис для параллельной вселенной
     
  • 1.23, Kuromi (ok), 22:35, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ждем запрета сервиса Роскомнадзором :)
     
  • 1.24, Аноним (24), 22:41, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И все опять на серверах гугла. Я уже вижу что в будущем будет выбор между Гугл и НеГугл(совсем совсем).
     
  • 1.26, Аноним (26), 22:51, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Превращает всё шифрование в snake oil, ибо 1 нет гарантии, что с сервиса не прий... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Аноним (27), 22:53, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Эту фичу надо встроить в thunderbird и автоматом заливать туда большие файлы.
     
  • 1.28, X4asd (ok), 22:56, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Для шифрования применяется API Web Crypto и алгоритм блочного шифрования AES-GCM (128 bit)

    или не применяется шифрования вовсе -- зависит от того какую версию JS-скрипта выдал тебе наэтот раз сервере (для конкретного раза) :-)

    добро пожаловать внутрь web-криптографии!

     
     
  • 2.30, Аноним (29), 23:01, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    )
     
  • 2.32, Аноним (29), 23:02, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Четкие пацаны манкипатчат функции через экстеншн)
     
  • 1.35, Avator (ok), 23:08, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Прикольно конечно, но зачем?
     
     
  • 2.39, anonymous (??), 23:47, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как заставить еще народ аккаунт на фф создать ?
     
  • 1.36, Аноним (-), 23:44, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А приватные чатики между пользователями у них есть Не напомните Хотя можно и ч... весь текст скрыт [показать]
     

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