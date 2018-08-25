25.08.2018 09:03  Выпуск Wayland 1.16 и композитного сервера Weston 5.0

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|1.1, Я (??), 09:52, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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>Отмечается, что в дальнейшем планируется формировать новые выпуски Wayland по мере подготовки новой функциональноcти или устранения серьёзных ошибок, а не по заранее определённому фиксированному графику.
Разработчики забили на вялого.
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|4.5, Аноним (5), 10:15, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так-то да, но хотелось бы уже поскорее свалить из мира вечного тиринга, а такой отказ только отсрочит настоящий переход
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|6.17, Аноним (5), 12:25, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Зачем тогда тащить mutter, kwin и прочее, если можно сделать одну реализацию, но хорошую и универсальную?
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|3.26, Мимокрокодил (?), 15:17, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Только потому, что есть маргиналы сидящие на калькуляторах и согнать их некому с иксов, как с хрюши, например. Это хорошо, каждый онанирует как хочет. Это опенсурс, остануться два юзера и будут сами иксы пилить, с минорной версией раз в год.
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|2.20, Ordu (ok), 13:20, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А можно поинтересоваться: зачем тебе это? Мне удалённо нужен разве что shell, да emacs. И то и другое работает без X'ов непосредственно в эмуляторе терминала. Ну, в терминальном emacs'е не отображаются картинки, и pdf'ы он не умеет рисовать, но это мне редко нужно, а когда нужно, я sshfs использую и запускаю emacs локально, чтобы работать с удалёнными файлами.
И мне не ясно, зачем людям нужна вся эта пурга с пробросом X'ов. Они так переживают из-за неё, а почему не понятно. Вот тебе, например, зачем это нужно? Как ты это используешь?
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|3.21, Аноним (21), 13:26, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Лично я себе ваершарк вытаскиваю на вин-комп с лин-сервера. По быстрому трафик отзеркалить на сервер и посмотреть что там - самое оно.
И?
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|3.23, AlexYeCu_not_logged (?), 14:02, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>А можно поинтересоваться: зачем тебе это?
На этот вопрос могу ответить я.
1. Возможность использовать на Андроидо-планшете десктопный софт из установленного в chroot-е Debian-а. Даже с учётом ряда ограничений это позволяет получить, к примеру, полноценный десктопный браузер на планшете (увы, мобильные браузеры справляются не со всеми задачами), Wireshark (в связке с usb — eth), Pidgin (пригодных к использованию мультипротокольных мессенджеров для Андроида не существует), просмотрщики и конвертеры, которых для Андроида/Cli нет, либо неудобны.
2. Возможность отрисовать окно с десктопа на планшете или Малине. Это может быть просмотрщик картинок (быстрее выбрать пункт в меню, чем монтировать нужный диск и открывать с устройства, не говоря уж о том, что к устройству нужен хоть какой-то доступ), либо что-то x86-only.
3. Возможность получить из виртуалки окна только нужного приложения, без всяких там непонятных «интегрированных режимов» и отрисовок целого рабочего стола.
Хватит, или ещё надо?
>Мне удалённо нужен разве что
На тебе мир не заканчивается. Тебе не надо — другим очень даже. А то ведь многим не то что X-ы и Wayland, им и GNU\Linux-то даром не нужен, а то и вовсе компьютеры без надобности. И чего, всем теперь «назад, в пещеры» ради их спокойствия отправляться?
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