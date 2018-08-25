25.08.2018 09:03  Выпуск Wayland 1.16 и композитного сервера Weston 5.0

Представлен стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.16, а также развиваемого параллельно композитного сервера Weston 5.0. Отмечается, что в дальнейшем планируется формировать новые выпуски Wayland по мере подготовки новой функциональноcти или устранения серьёзных ошибок, а не по заранее определённому фиксированному графику. Выпуски Weston, как и раньше, продолжат выходить через заранее определённые промежутки времени, но они не будут больше синхронизированы с выпусками Wayland. В рамках очередного цикла разработки кодовые базы Wayland и Weston переведены с cgit, Bugzilla, Patchwork и ikiwiki на новую инфраструктуру совместной разработки на базе платформы GitLab. Внедрена система непрерывной интеграции. Ветка Wayland 1.16 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и кроме исправления ошибок примечательна удалением устаревших клиентских определений wl_global, решением проблем с обработкой сигналов, реализацией поддержки ссылок на внешние перечисляемые типы в генераторе кода. Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость. В Weston развиваются технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств. В новой версии Weston представлен новый интерфейс калибровки сенсорных экранов. Реализована возможность использования аппаратных средств для манипуляции плоскостями с применением атомарного переключения видеорежимов. Добавлен режим клонирования и обеспечивающие его инфраструктурные изменения. В compositor-drm добавлена поддержка разъёмов DPI (Parallel Display Interface). Расширены возможности оболочки для автомобильных информационно-развлекательных систем (ivi-shell).





Статус поддержки Wayland в окружениях рабочего стола и дистрибутивах: Дистрибутив Lubuntu наметил переход на Wayland на 2020 год. Поддержку Wayland планируется реализовать через портирование оконного менеджера Openbox на использование дисплейного сервера Mir, применяемого в качестве композитного сервера для Wayland;

Сформирован первый релиз проекта AsteroidOS, в рамках которого предложена новая открытая ОС для умных часов, использующая Qt5 и Wayland;

Доступен выпуск панели Latte Dock с поддержкой Wayland. Разработчик Latte Dock использует данную панель в окружении на базе Wayland в своей повседневной работе;

В рамках подготовки будущего стабильного релиза GTK+ 4 ведётся работа по модернизации API в контексте поддержки Wayland. Реализована новая платформа методов ввода, базирующаяся на протоколе Wayland;

В openSUSE Leap 15 предложен опциональный сеанс KDE на базе Wayland. При выборе GNOME по умолчанию предлагается Wayland;

В SUSE Linux Enterprise 15 задействован рабочий стол GNOME 3.26, по умолчанию работающий поверх Wayland;

Подготовлен тестовый выпуск платформы Tizen 5.0, по умолчанию использующей Wayland. В новой версии обновлена поддержка Wayland. В дисплейный сервер добавлена поддержка протокола xdg_shell_unstable_v6;

В KDE продолжает наблюдаться прогресс в стабилизации и расширении поддержки Wayland. В KDE Plasma 5.13 при использовании Wayland задействованы высокоприоритетные контексты EGL, добавлена начальная поддержка скринкастов и совместного доступа к рабочему столу;

В Kubuntu 18.04 предложен экспериментальный сеанс на базе Wayland;

В Qt 5.11 улучшена поддержка High-DPI, обеспечена возможность отката на X11 в случае недоступности Wayland (QT_QPA_PLATFORM="wayland;xcb"), добавлена поддержка ввода символов при помощи клавиши Compose, Qt Wayland добавлен в состав базовых сборок. Развиваемая проектом Qt платформа для автомобильных систем Qt Automotive Suite включает Qt Wayland Compositor, многопоточную систему отрисовки для встраиваемых устройств, использующую протокол Wayland;

Началась работа над выпуском пользовательского окружения LXQt 1.0.0, главной задачей при разработке которого стало доведение до полной готовности возможности работы поверх Wayland;

В LTS-выпуске Ubuntu 18.04 по умолчанию возвращён традиционный графический стек на основе X.Org Server, а сеанс на основе Wayland предложен в качестве опции. В выпуске Ubuntu 18.10, а также в следующем LTS релизе Ubuntu 20.04, планируется вернуться на использование Wayland по умолчанию;

Fedora 28 стал четвёртым выпуском, в котором по умолчанию предложен сеанс GNOME на базе Wayland;







В разрабатываемой компанией LG открытой платформе webOS Open Source Edition развивается новый композитный менеджер, основанный на протоколе Wayland;

Продолжатся работа по улучшению поддержки Wayland в Enlightenment;

В дисплейном сервере Mir развивается возможность работы клиентов Wayland, что позволяет организовать запуск Wayland-приложений в окружении Mir, используя Mir в качестве композитного сервера для Wayland;

Система вывода в механизме для запуска виртуальных машин с Linux в ChromeOS предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением композитного сервера на стороне основного хоста и возможностью эффективного использования GPU из гостевых систем;

Для FreeBSD развиваются порты, необходимые для сборки KDE с поддержкой Wayland;

В ОС DragonFly BSD развивается порт с Wayland и Weston, имеется поддержка XWayland;

Использующие Wayland пользовательские окружения papyros-shell и Hawaii объединились в новый проект Liri. Liri базируется на Qt 5 (QML) и продвигает оформление в стиле Material Design;

Wayland задействован по умолчанию в мобильных платформах Plasma Mobile и Sailfish 2.

В панели Cairo-Dock предусмотрена возможность работы в окружении композитного сервера Weston.

Работа по добавлению поддержки Wayland ведётся для рабочего стола MATE;

Развивается десктоп-окружение Orbital, работающее только на базе технологий Wayland;

Для тестирования работы GNOME, KDE и Enlightenment, Hawai и Orbital поверх Wayland выпускается специальный Live-дистрибутив Rebecca Black Linux.





Напомним, что Wayland представляет собой протокол взаимодействия композитного сервера и работающих с ним приложений. Клиенты самостоятельно выполняют отрисовку своих окон в отдельном буфере, передавая информацию об обновлениях композитному серверу, который комбинирует содержимое буферов отдельных приложений для формирования итогового вывода с учётом возможных нюансов, таких как перекрытие окон и прозрачность. Иными словами, композитный сервер не предоставляет API для отрисовки отдельных элементов, а оперирует только с уже сформированными окнами, что позволяет избавиться от двойной буферизации при использовании высокоуровневых библиотек, таких как GTK+ и Qt, берущих на себя работу по компоновке содержимого окон. В настоящее время поддержка прямой работы c Wayland уже реализована для библиотек GTK3+, Qt 5, SDL (начиная с выпуска 2.0.2), Clutter и EFL (Enlightenment Foundation Library). Начиная с Qt 5.4 в состав включён модуль QtWayland с реализацией компонентов для работы Qt-приложений в окружении композитного сервера Weston, развиваемого проектом Wayland. Взаимодействие с аппаратным обеспечением в Wayland/Weston, например, проведение инициализации, переключение видеорежимов (drm modesetting) и управление памятью (GEM для i915 и TTM для radeon и nouveau) графических карт, может производиться напрямую через модуль, работающий на уровне ядра, что позволяет обойтись без привилегий суперпользователя. Композитный сервер Weston может работать не только с использованием DRM-модуля ядра Linux, но и поверх X11, другого композитного сервера Wayland, фреймбуфера и RDP. Кроме того, развиваются проекты по обеспечению работы поверх графического стека платформы Android. В рамках проекта Weston развивается одна из реализаций композитного сервера. В роли композитного сервера также может выступать любой другой продукт, поддерживающий протокол Wayland. Например, в настоящее время ведётся работа по обеспечению поддержки Wayland в KWin. В текущем виде Weston уже вышел за рамки набора примеров для тестирования протокола Wayland и может обрастать функциональностью через плагины и дополнения. Пользовательские оболочки и расширенные функций управления окнами предлагается реализовывать в форме внешних бэкендов к Weston. Для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), похожий по организации работы на Xwin и Xquartz для платформ Win32 и OS X. Поддержку запуска X11-приложений планируется встроить непосредственно в композитный сервер Weston, который при попытке выполнения X11-приложения будет инициировать запуск X-сервера и связанных с ним компонентов XWayland. При таком подходе процесс запуска X11-приложений будет бесшовным и неотличимым для пользователя от запуска приложений, работающих напрямую с Wayland.



