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25.08.2018 09:03  Выпуск Wayland 1.16 и композитного сервера Weston 5.0

Представлен стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.16, а также развиваемого параллельно композитного сервера Weston 5.0. Отмечается, что в дальнейшем планируется формировать новые выпуски Wayland по мере подготовки новой функциональноcти или устранения серьёзных ошибок, а не по заранее определённому фиксированному графику. Выпуски Weston, как и раньше, продолжат выходить через заранее определённые промежутки времени, но они не будут больше синхронизированы с выпусками Wayland.

В рамках очередного цикла разработки кодовые базы Wayland и Weston переведены с cgit, Bugzilla, Patchwork и ikiwiki на новую инфраструктуру совместной разработки на базе платформы GitLab. Внедрена система непрерывной интеграции. Ветка Wayland 1.16 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и кроме исправления ошибок примечательна удалением устаревших клиентских определений wl_global, решением проблем с обработкой сигналов, реализацией поддержки ссылок на внешние перечисляемые типы в генераторе кода.

Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость. В Weston развиваются технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств.

В новой версии Weston представлен новый интерфейс калибровки сенсорных экранов. Реализована возможность использования аппаратных средств для манипуляции плоскостями с применением атомарного переключения видеорежимов. Добавлен режим клонирования и обеспечивающие его инфраструктурные изменения. В compositor-drm добавлена поддержка разъёмов DPI (Parallel Display Interface). Расширены возможности оболочки для автомобильных информационно-развлекательных систем (ivi-shell).


Статус поддержки Wayland в окружениях рабочего стола и дистрибутивах:

  • Дистрибутив Lubuntu наметил переход на Wayland на 2020 год. Поддержку Wayland планируется реализовать через портирование оконного менеджера Openbox на использование дисплейного сервера Mir, применяемого в качестве композитного сервера для Wayland;
  • Сформирован первый релиз проекта AsteroidOS, в рамках которого предложена новая открытая ОС для умных часов, использующая Qt5 и Wayland;
  • Доступен выпуск панели Latte Dock с поддержкой Wayland. Разработчик Latte Dock использует данную панель в окружении на базе Wayland в своей повседневной работе;
  • В рамках подготовки будущего стабильного релиза GTK+ 4 ведётся работа по модернизации API в контексте поддержки Wayland. Реализована новая платформа методов ввода, базирующаяся на протоколе Wayland;
  • В openSUSE Leap 15 предложен опциональный сеанс KDE на базе Wayland. При выборе GNOME по умолчанию предлагается Wayland;
  • В SUSE Linux Enterprise 15 задействован рабочий стол GNOME 3.26, по умолчанию работающий поверх Wayland;
  • Подготовлен тестовый выпуск платформы Tizen 5.0, по умолчанию использующей Wayland. В новой версии обновлена поддержка Wayland. В дисплейный сервер добавлена поддержка протокола xdg_shell_unstable_v6;
  • В KDE продолжает наблюдаться прогресс в стабилизации и расширении поддержки Wayland. В KDE Plasma 5.13 при использовании Wayland задействованы высокоприоритетные контексты EGL, добавлена начальная поддержка скринкастов и совместного доступа к рабочему столу;
  • В Kubuntu 18.04 предложен экспериментальный сеанс на базе Wayland;
  • В Qt 5.11 улучшена поддержка High-DPI, обеспечена возможность отката на X11 в случае недоступности Wayland (QT_QPA_PLATFORM="wayland;xcb"), добавлена поддержка ввода символов при помощи клавиши Compose, Qt Wayland добавлен в состав базовых сборок. Развиваемая проектом Qt платформа для автомобильных систем Qt Automotive Suite включает Qt Wayland Compositor, многопоточную систему отрисовки для встраиваемых устройств, использующую протокол Wayland;
  • Началась работа над выпуском пользовательского окружения LXQt 1.0.0, главной задачей при разработке которого стало доведение до полной готовности возможности работы поверх Wayland;
  • В LTS-выпуске Ubuntu 18.04 по умолчанию возвращён традиционный графический стек на основе X.Org Server, а сеанс на основе Wayland предложен в качестве опции. В выпуске Ubuntu 18.10, а также в следующем LTS релизе Ubuntu 20.04, планируется вернуться на использование Wayland по умолчанию;
  • Fedora 28 стал четвёртым выпуском, в котором по умолчанию предложен сеанс GNOME на базе Wayland;


  • В разрабатываемой компанией LG открытой платформе webOS Open Source Edition развивается новый композитный менеджер, основанный на протоколе Wayland;
  • Продолжатся работа по улучшению поддержки Wayland в Enlightenment;
  • В дисплейном сервере Mir развивается возможность работы клиентов Wayland, что позволяет организовать запуск Wayland-приложений в окружении Mir, используя Mir в качестве композитного сервера для Wayland;
  • Система вывода в механизме для запуска виртуальных машин с Linux в ChromeOS предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением композитного сервера на стороне основного хоста и возможностью эффективного использования GPU из гостевых систем;
  • Для FreeBSD развиваются порты, необходимые для сборки KDE с поддержкой Wayland;
  • В ОС DragonFly BSD развивается порт с Wayland и Weston, имеется поддержка XWayland;
  • Использующие Wayland пользовательские окружения papyros-shell и Hawaii объединились в новый проект Liri. Liri базируется на Qt 5 (QML) и продвигает оформление в стиле Material Design;
  • Wayland задействован по умолчанию в мобильных платформах Plasma Mobile и Sailfish 2.
  • В панели Cairo-Dock предусмотрена возможность работы в окружении композитного сервера Weston.
  • Работа по добавлению поддержки Wayland ведётся для рабочего стола MATE;
  • Развивается десктоп-окружение Orbital, работающее только на базе технологий Wayland;
  • Для тестирования работы GNOME, KDE и Enlightenment, Hawai и Orbital поверх Wayland выпускается специальный Live-дистрибутив Rebecca Black Linux.



Напомним, что Wayland представляет собой протокол взаимодействия композитного сервера и работающих с ним приложений. Клиенты самостоятельно выполняют отрисовку своих окон в отдельном буфере, передавая информацию об обновлениях композитному серверу, который комбинирует содержимое буферов отдельных приложений для формирования итогового вывода с учётом возможных нюансов, таких как перекрытие окон и прозрачность. Иными словами, композитный сервер не предоставляет API для отрисовки отдельных элементов, а оперирует только с уже сформированными окнами, что позволяет избавиться от двойной буферизации при использовании высокоуровневых библиотек, таких как GTK+ и Qt, берущих на себя работу по компоновке содержимого окон. В настоящее время поддержка прямой работы c Wayland уже реализована для библиотек GTK3+, Qt 5, SDL (начиная с выпуска 2.0.2), Clutter и EFL (Enlightenment Foundation Library). Начиная с Qt 5.4 в состав включён модуль QtWayland с реализацией компонентов для работы Qt-приложений в окружении композитного сервера Weston, развиваемого проектом Wayland.

Взаимодействие с аппаратным обеспечением в Wayland/Weston, например, проведение инициализации, переключение видеорежимов (drm modesetting) и управление памятью (GEM для i915 и TTM для radeon и nouveau) графических карт, может производиться напрямую через модуль, работающий на уровне ядра, что позволяет обойтись без привилегий суперпользователя. Композитный сервер Weston может работать не только с использованием DRM-модуля ядра Linux, но и поверх X11, другого композитного сервера Wayland, фреймбуфера и RDP. Кроме того, развиваются проекты по обеспечению работы поверх графического стека платформы Android.

В рамках проекта Weston развивается одна из реализаций композитного сервера. В роли композитного сервера также может выступать любой другой продукт, поддерживающий протокол Wayland. Например, в настоящее время ведётся работа по обеспечению поддержки Wayland в KWin. В текущем виде Weston уже вышел за рамки набора примеров для тестирования протокола Wayland и может обрастать функциональностью через плагины и дополнения. Пользовательские оболочки и расширенные функций управления окнами предлагается реализовывать в форме внешних бэкендов к Weston.

Для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), похожий по организации работы на Xwin и Xquartz для платформ Win32 и OS X. Поддержку запуска X11-приложений планируется встроить непосредственно в композитный сервер Weston, который при попытке выполнения X11-приложения будет инициировать запуск X-сервера и связанных с ним компонентов XWayland. При таком подходе процесс запуска X11-приложений будет бесшовным и неотличимым для пользователя от запуска приложений, работающих напрямую с Wayland.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Lubuntu переходит на Wayland
  3. OpenNews: Wayland и другие проекты Freedesktop переходят на GitLab
  4. OpenNews: Выпуск Wayland 1.15 и композитного сервера Weston 4.0
  5. OpenNews: В GNOME для Wayland реализована поддержка удалённого рабочего стола
  6. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.28 c начальной поддержкой Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wayland, weston
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  • 1.1, Я (??), 09:52, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    >Отмечается, что в дальнейшем планируется формировать новые выпуски Wayland по мере подготовки новой функциональноcти или устранения серьёзных ошибок, а не по заранее определённому фиксированному графику.

    Разработчики забили на вялого.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:54, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А может всё уже реализовано?
     
     
  • 3.3, Аноним (-), 09:56, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Шо, уже окна ресайзятся и перемещаются?
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:58, 25/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –1 +/
    И то и то У тех, кто его использует тот же Tizen , он уже работает достаточно,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 10:15, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Так-то да, но хотелось бы уже поскорее свалить из мира вечного тиринга, а такой отказ только отсрочит настоящий переход
     
     
  • 5.9, Аноним (-), 10:47, 25/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты не понял, от разработки самого протокола уже ничего не зависит Сейчас все уп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.16, Аноним (16), 12:14, 25/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зависит, так как много чего ещё не доведено до состояния юзабельности xdg_shell... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.17, Аноним (5), 12:25, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем тогда тащить mutter, kwin и прочее, если можно сделать одну реализацию, но хорошую и универсальную?
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:34, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    xfce не планируют поддерживать вейланд?
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 10:38, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не раньше 4.16
     
  • 2.8, anonim2508 (?), 10:47, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С их темпами работы - очень не скоро.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:59, 25/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А нужна ли эта спешка Чтобы сейчас переделать xfce под wayland, нужно переделыв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:01, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    С их темпами, они и вялого переживут, и жтк3, и много кого ещё.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:07, 25/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И это же прекрасно Кстати, на обличающей иксы картинке из новости для полноты к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Дуплик (ok), 11:28, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ура! Иксы давно уже надо похоронить.
    Какая же приятная и плавная графика в Wayland-сеансе. Пробовать всем!
     
     
  • 2.13, Наноним (?), 11:56, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Иксы смогут похоронить только после того как похоронят винду.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:35, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Иксы похоронят явно позже всех тех,кто сейчас на всю ивановскую кричит о похоронах оных.
     
     
  • 3.26, Мимокрокодил (?), 15:17, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только потому, что есть маргиналы сидящие на калькуляторах и согнать их некому с иксов, как с хрюши, например. Это хорошо, каждый онанирует как хочет. Это опенсурс, остануться два юзера и будут сами иксы пилить, с минорной версией раз в год.
     
  • 1.19, Mirraz (ok), 12:57, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно уже научилось работать через ssh, также как работает проброс иксов, из коробки?
     
     
  • 2.20, Ordu (ok), 13:20, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А можно поинтересоваться: зачем тебе это? Мне удалённо нужен разве что shell, да emacs. И то и другое работает без X'ов непосредственно в эмуляторе терминала. Ну, в терминальном emacs'е не отображаются картинки, и pdf'ы он не умеет рисовать, но это мне редко нужно, а когда нужно, я sshfs использую и запускаю emacs локально, чтобы работать с удалёнными файлами.

    И мне не ясно, зачем людям нужна вся эта пурга с пробросом X'ов. Они так переживают из-за неё, а почему не понятно. Вот тебе, например, зачем это нужно? Как ты это используешь?

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:26, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лично я себе ваершарк вытаскиваю на вин-комп с лин-сервера. По быстрому трафик отзеркалить на сервер и посмотреть что там - самое оно.
    И?
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:27, 25/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как правило, те, кто кричат проброс иксов не нужен , вопят что нужен проброс зв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, AlexYeCu_not_logged (?), 14:02, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >А можно поинтересоваться: зачем тебе это?

    На этот вопрос могу ответить я.
    1. Возможность использовать на Андроидо-планшете десктопный софт из установленного в chroot-е Debian-а. Даже с учётом ряда ограничений это позволяет получить, к примеру, полноценный десктопный браузер на планшете (увы, мобильные браузеры справляются не со всеми задачами), Wireshark (в связке с usb — eth), Pidgin (пригодных к использованию мультипротокольных мессенджеров для Андроида не существует), просмотрщики и конвертеры, которых для Андроида/Cli нет, либо неудобны.
    2. Возможность отрисовать окно с десктопа на планшете или Малине. Это может быть просмотрщик картинок (быстрее выбрать пункт в меню, чем монтировать нужный диск и открывать с устройства, не говоря уж о том, что к устройству нужен хоть какой-то доступ), либо что-то x86-only.
    3. Возможность получить из виртуалки окна только нужного приложения, без всяких там непонятных «интегрированных режимов» и отрисовок целого рабочего стола.

    Хватит, или ещё надо?

    >Мне удалённо нужен разве что

    На тебе мир не заканчивается. Тебе не надо — другим очень даже. А то ведь многим не то что X-ы и Wayland, им и GNU\Linux-то даром не нужен, а то и вовсе компьютеры без надобности. И чего, всем теперь «назад, в пещеры» ради их спокойствия отправляться?

     
  • 2.24, Fracta1L (ok), 14:58, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, и не научится. Так что разрешаю тебе продолжать пользоваться иксами, так уж и быть.
     
  • 1.25, Аноним (25), 15:05, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В Fedore все работает и хорошо.
     

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