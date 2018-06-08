08.06.2018 07:29  Для платформы Эльбрус представлен новый дистрибутив АЛЬТ

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|6.91, Michael Shigorin, 13:55, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>включая свободные части lcc-libs
> а что есть несвободные?
Да (по крайней мере де-факто на сегодня) -- libomp и libcxa; последняя на 1.23 будет уже не нужна, поведение компилятора привели к gcc-шному.
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|3.79, Ivan_83, 13:01, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот когда llvm будет тогда и можно попортировать будет, а со старым гцц или вообще неведомо каким компелятором это не юзабельно, увы.
Плюс ещё полная документация нужна на сам проц.
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|4.90, Michael Shigorin, 13:53, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вот когда llvm будет тогда и можно попортировать будет
Известно, что набросок кодогенератора есть -- как минимум с gcc 2.95 для оптимизации тех же циклов было недостаточно информации о структуре кода в промежуточном представлении, код получался на десятичный порядок медленней.
> Плюс ещё полная документация нужна на сам проц.
#65
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|1.3, ds, 09:39, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Все компоненты дистрибутива запускаются в основном режиме процессора, говорите? А компилятор в системе есть? А его исходники?
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|5.74, Alexey, 12:43, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Михаил, а что такое (даже не знаю какое слово подобрать) отставание? На дворе 2018 а С++14 нету? И я уже молчу про Qt4 который на столько древний и такой бесполезный, что я даже не знаю на сколько надо быть отбитым на голову чтобы даже посмотреть в сторону 4 версии.
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|6.81, Michael Shigorin, 13:26, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ненадо говорить, что, кто-то, чем-то, крутит. Здесь этому не место.
> Легкий саркастический юмор, может да, но не измерения достоинствами.
Прошу прощения, совершенно не хотел Вас обидеть.
> Вот серьезно, по мне так надо было начинать не с серверов, а с дешевого
> конвейерного производства компонентов типа резисторов кондеров
Рассыпухой ростех тоже занимается.
> И самое важное не мелкими партиями для оборонки, а конкурентноспособных
> в бытовом применениии и во всем мире. Ну это я в прочем философствую...
Ну почему; кое-что уже, не только сапфиры наши да регуляторы напряжения "во всём мире" применяют.
Насколько понимаю, в первую очередь всё-таки думают не об экспорте, а об обезопашивании от обрубленного снаружи импорта. С продовольственной безопасностью было примерно так же, причём началось задолго до (контр)санкций. Сейчас уже дошло и до существенного роста экспорта вместо импорта, причём что по зерну, что по мясу.
Сдюжим.
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|7.96, Andrey Mitrofanov, 14:05, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Вот серьезно, по мне так надо было начинать не с серверов, а с дешевого
>> конвейерного производства компонентов типа резисторов кондеров
> Рассыпухой ростех тоже занимается.
Номер палатки в Царицыно, сестра?? </>
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|6.84, Michael Shigorin, 13:33, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Но вот честно вот эту бы последнюю фотографию лучше бы не показывали,
> аж мне немного стыдно.
Повторюсь, передал Ваш багрепорт Максиму Горшенину. Но он ещё физически на ЦИПР, как понимаю.
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|4.64, Michael Shigorin, 12:20, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Обои там те же, что и в "Рабочей станции" -- синий фон с характерным узором: http://altlinux.org/workstation#screenshots
P.S.
Что до глупых, особенно для считающих себя как бы умными, попыток понабрасывать -- ребята, вы профнепригодны, если из информационных потоков для себя выбираете "утки" и жёлтые заголовки. Конкретно по пенсиям уменьшено *дотирование* ПФ, поскольку средств в нём для выплат в установленных размерах и так хватает -- это пробежало даже мимо меня. Думать учитесь, пока не потащили бегом какие-нить "блобы во имя демократии" на поддерживаемые вами системы.
Ну и читайте правила форума, начиная с десятого: http://wiki.opennet.ru/ForumHelp
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|6.83, Michael Shigorin, 13:32, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> То есть федеральные СМИ лгут?
Притом регулярно. К сожалению, с нынешней журналистикой дела весьма печальны -- проверка фактов будто заменена проверкой ссылок :-/
Вон утки про "имущественное неравенство" со ссылкой на болванов из credit suisse, немножко проморгавших недвижимость как имущество, до сих пор летают. Хотя, казалось бы, даже вставать необязательно -- просто на себя примерить.
> Не вижу процессов по соответствующей статье.
Кто-то публикует опровержения (для меня в своё время это было одним из важных факторов при выборе vz.ru как основного "общественно-политического" источника/агрегатора новостей). Процессы бывают, даже сами в новости попадают :)
> Учитесь думать, да.
Благодарю, это умение всю жизнь стоит -- и надеюсь -- оттачивать.
Но в целом предлагаю по возможности вернуться к теме обсуждения.
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|2.61, Michael Shigorin, 12:15, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Интересно, что более популярный дистрибутив в госах (МинОбороны, АП и т.п.) -
> Astra Linux, а новостей про него тут нету...
Так пишите! Заодно и список вместо "и т.п.", и то, как выясняли сравнительную популярность в том же АП.
Мы с коллегами из РБТ порой встречаемся по разным мероприятиям, крайний раз вот на OSDay общался (правда, в жутко сонном виде и сперва приняв их за криптософтовцев -- дело было около стенда с QP ОС %). Продажники там странные бывали, а с технарями-то завсегда общий язык находили к обоюдному удовольствию.
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|1.63, Антонимб, 12:18, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Просто замечательно что уже три операционки под эльбрус. Не смотря на то что "головастые" переметнулись к интелям, быстродействия или архитектурных нововведений им не прибавилось. Артрашесовичь не смог пропихнуть суперскаляры в i3(5,7) ? И по каким тестам сравнивать конкурентные приемущества Эльбрусов?
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|2.69, Michael Shigorin, 12:34, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Было бы интересно потыкать.
Ну заходите в гости: http://basealt.ru/about/contacts/ (вообще у нас и вакансии есть, в т.ч. по эльбрусам). Только по времени лучше заранее договориться, обычно вечером нормально.
Ещё, видимо, традиционно возьму на LVEE, который в августе будет -- уже не за горами.
> А МЦСТ все-таки это частная или госкомпания?
Частная, см. ЕГРЮЛ по учредителям. У них есть госзаказчик в виде МО и некоторая адресная господдержка от Минпромторга, но в целом тему вытягивали в девяностые и нулевые сами.
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|3.82, trancefer, 13:29, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Спасибо за предложение :3 Но я все таки пользователь/админ, но не разработчик)
То, что частники делают, это круто. Скорейшего выхода на широкий массовый рынок.
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