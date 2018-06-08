08.06.2018 07:29  Для платформы Эльбрус представлен новый дистрибутив АЛЬТ

Компания "Базальт СПО" объявила о готовности нового дистрибутива "ОС АЛЬТ", адаптированного для работы на серверах «Эльбрус-4.4» и рабочих станциях «Эльбрус 401-РС» и «Эльбрус 801-РС». Дистрибутив основан на наработках проекта Sisyphus, в рамках которого была выполнена работа по портированию на процессоры с архитектурой «Эльбрус» системного окружения Linux и прикладных пакетов. Все компоненты дистрибутива запускаются в основном режиме процессора (в двоичных кодах «Эльбрус», а не в режиме эмуляции CPU x86), что позволило добиться более высокой производительности по сравнению с режимом бинарной трансляции.

Репозиторий насчитывает более 6000 портированных для архитектуры e2k исходных пакетов, в том числе доступны типовые окружения сборки (rpm-build, hasher), платформы для разработки (python3, boost, qt4/5, java 8 и т.п.), серверные пакеты (от OpenSSH и nginx до Samba-DC и PostgreSQL, включая вариант с патчами 1С), графические приложения и рабочие столы (Xfce, LXQt, MATE), прикладные приложения (в т.ч. Firefox ESR и LibreOffice). Сборка выполнена с использованием поставляемого в дистрибутиве ОС Эльбрус компилятора lcc, переупакованного из deb в rpm. Для настройки предлагается графический интерфейс Alterator.

Дистрибутив был представлен на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в варианте "Горыныч" - два рабочих места на одном "Эльбрус 801-РС" с дополнительной видеокартой - и уже поставляется компании МЦСТ.



