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08.06.2018 07:29  Для платформы Эльбрус представлен новый дистрибутив АЛЬТ

Компания "Базальт СПО" объявила о готовности нового дистрибутива "ОС АЛЬТ", адаптированного для работы на серверах «Эльбрус-4.4» и рабочих станциях «Эльбрус 401-РС» и «Эльбрус 801-РС». Дистрибутив основан на наработках проекта Sisyphus, в рамках которого была выполнена работа по портированию на процессоры с архитектурой «Эльбрус» системного окружения Linux и прикладных пакетов. Все компоненты дистрибутива запускаются в основном режиме процессора (в двоичных кодах «Эльбрус», а не в режиме эмуляции CPU x86), что позволило добиться более высокой производительности по сравнению с режимом бинарной трансляции.

Репозиторий насчитывает более 6000 портированных для архитектуры e2k исходных пакетов, в том числе доступны типовые окружения сборки (rpm-build, hasher), платформы для разработки (python3, boost, qt4/5, java 8 и т.п.), серверные пакеты (от OpenSSH и nginx до Samba-DC и PostgreSQL, включая вариант с патчами 1С), графические приложения и рабочие столы (Xfce, LXQt, MATE), прикладные приложения (в т.ч. Firefox ESR и LibreOffice). Сборка выполнена с использованием поставляемого в дистрибутиве ОС Эльбрус компилятора lcc, переупакованного из deb в rpm. Для настройки предлагается графический интерфейс Alterator.

Дистрибутив был представлен на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в варианте "Горыныч" - два рабочих места на одном "Эльбрус 801-РС" с дополнительной видеокартой - и уже поставляется компании МЦСТ.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Представлен 8-ядерный отечественный микропроцессор Эльбрус-8С
  3. OpenNews: Дистрибутив Astra Linux адаптирован для процессоров Эльбрус
  4. OpenNews: Выпущена Восьмая платформа BaseALT (p8)
  5. OpenNews: "Байкал Электроникс" и "Базальт СПО" создают отечественный дистрибутив Linux для архитектуры ARMv8
  6. OpenNews: Изменение лицензионного договора для коммерческих сборок ALT Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elbrus, altlinux
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  • 1.1, Аноним, 09:36, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Исходники компилятора, которым собрали систему, в дистре есть?
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:39, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Используется перепакованный в rpm нативный lcc.
     
     
  • 3.8, Аноним, 09:42, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Спасибо. Бегу покупать 801.
     
     
  • 4.34, Michael Shigorin, 10:25, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    У-уу, мне пока слабо т е не слабо, но амфибиотропная асфиксия наступит - Вс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.42, А, 11:08, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И все ради чего такие страдания?
     
     
  • 6.45, Аноним, 11:24, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Почуствовать себя нитакимкакфсе - бесценно, для всего остального есть карта МИР ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.47, Michael Shigorin, 11:27, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А в чём страдания Мы-то вообще барствуем -- одних восемьсот первых уже полдюжи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.44, vz, 11:21, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Поздравляю Проделали большую работу Отечественная ЭВМ и система собственной сб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.52, Michael Shigorin, 11:50, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Спасибо Там ещё много чего сделать можно и нужно -- и по сборке уже имеющегося ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.72, Аноним, 12:38, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    чипы тайваньские, потому эвм не отечественная
     
     
  • 7.78, Ivan_83, 12:58, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эпл китайский, тк собирают в фоксконе.
     
  • 5.46, vz, 11:24, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так мат плату с процессором уже можно купить,по меньшей мере с Эльбрусом-4С,она... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.80, Baz, 13:14, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    закупят это в первую очередь в гос конторы на рабочие места где очень важно соблюдение ЗГТ
     
  • 5.93, Аноним, 14:03, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    миш, если вы не работали с такими конторами - это ваша проблема Некоторые вот р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Xasd5, 09:57, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    тебя про исходники спросили а ты отвечаешь про перепакованный rpm с намёком на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Michael Shigorin, 10:18, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это прямой ответ цитатой -- если бы было возможно собрать, мы бы собрали, как со... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.86, Анонимус_б6_выпуск_3, 13:38, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >включая свободные части lcc-libs

    а что есть несвободные?

     
     
  • 6.91, Michael Shigorin, 13:55, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>включая свободные части lcc-libs
    > а что есть несвободные?

    Да (по крайней мере де-факто на сегодня) -- libomp и libcxa; последняя на 1.23 будет уже не нужна, поведение компилятора привели к gcc-шному.

     
  • 5.92, Аноним, 13:59, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    GCC, LLVM с CLang, Go с поддержкой генерации нативного кода ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним, 09:41, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А исходники компилятора компилятора у тебя есть?
     
     
  • 3.12, Аноним, 09:44, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > А исходники компилятора компилятора у тебя есть?

    Михаил, перелогиньтесь.

     
     
  • 4.16, qcgg, 09:54, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Он вообще не залогинен. Так чот предложение перелогиниться глупость.
     
  • 2.28, Michael Shigorin, 10:17, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, lcc на данный момент остаётся проприетарным как и icc, например Утешить... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.60, Аноним, 12:13, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Прекрасный стих перед сэппуку code Утешить могу разве что тем, что я знаю п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.66, Michael Shigorin, 12:22, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Прекрасный стих перед сэппуку:

    Может, не стоит торопиться, жынды-сан?

     
     
  • 5.67, Аноним, 12:25, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вчера было рано - завтра будет поздно.
     
  • 3.79, Ivan_83, 13:01, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот когда llvm будет тогда и можно попортировать будет, а со старым гцц или вообще неведомо каким компелятором это не юзабельно, увы.
    Плюс ещё полная документация нужна на сам проц.
     
     
  • 4.90, Michael Shigorin, 13:53, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот когда llvm будет тогда и можно попортировать будет

    Известно, что набросок кодогенератора есть -- как минимум с gcc 2.95 для оптимизации тех же циклов было недостаточно информации о структуре кода в промежуточном представлении, код получался на десятичный порядок медленней.

    > Плюс ещё полная документация нужна на сам проц.

    #65

     
  • 1.2, Аноним, 09:37, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Было бы интересно глянуть на бэнч pgsql.
     
     
  • 2.35, Michael Shigorin, 10:30, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Давайте попробуем сделать под Вашим руководством, я в слонах чайник всё-таки Во... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, ds, 09:39, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все компоненты дистрибутива запускаются в основном режиме процессора, говорите? А компилятор в системе есть? А его исходники?
     
     
  • 2.13, Аноним, 09:49, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Sissy-фус.
     
  • 2.36, Michael Shigorin, 10:33, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да Да Нет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.50, adolfus, 11:47, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> А компилятор в системе есть?
    > Да.

    С++11 ?
    C++14 ?
    C11 ?

     
     
  • 4.55, Michael Shigorin, 11:58, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Заявлен, но лучше бы не Нормальный в lcc-1 23, мы ещё на него не перешли та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.74, Alexey, 12:43, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Михаил, а что такое (даже не знаю какое слово подобрать) отставание? На дворе 2018 а С++14 нету? И я уже молчу про Qt4 который на столько древний и такой бесполезный, что я даже не знаю на сколько надо быть отбитым на голову чтобы даже посмотреть в сторону 4 версии.
     
     
  • 6.87, Michael Shigorin, 13:42, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В lcc-1 23 в каком-то виде есть вроде -- но мы с ним плотно пока не работали Во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 09:42, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ожидаем, что процессор 171 Эльбрус 187 , производительность которых за послед... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, A.Stahl, 10:00, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Алексей Смирнов, генеральный беспочвенный мечтатель «Базальт СПО»
     
  • 2.25, Аноним, 10:08, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Спасибо, не нужно А с другой стороны, пусть Путен прикажете, чтобы все использ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Константавр, 11:14, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А почему в России никто не шевелится пока царь-батюшка кулаком по столу не стукн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, Michael Shigorin, 12:00, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Приезжайте, посмотрите -- ещё как шевелятся Для меня именно после возвращения ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.51, Аноним, 11:49, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Появятся Среди тех, кто останется ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.31, Аноним, 10:20, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это может случится только если МЦСТ перестанет зажимать исходники своего lcc и в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Michael Shigorin, 10:35, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    На сейчас смысла нет -- Вы скачаете, потыкаете пальцем в остаточные сообщения об... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.62, Moomintroll, 12:17, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> и выложит в свободный доступ описание системы команд.
    > А это вообще не от них зависит.

    Не от МЦСТ??? А от кого же тогда?

     
     
  • 5.65, Michael Shigorin, 12:21, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>> и выложит в свободный доступ описание системы команд.
    >> А это вообще не от них зависит.
    > Не от МЦСТ??? А от кого же тогда?

    От людей в погонах.

     
     
  • 6.95, Аноним, 14:05, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Частная лавочка, якобы существующая не на господачки, не может распоряжаться сво... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.75, Аноним, 12:45, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Какой-то очень узкий взгляд, не похоже на вас Аргумент в духе 99 пользователе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.88, Michael Shigorin, 13:48, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мужики, если это был вопрос компиляторщика -- забросьте контакт в почту mike al... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.97, Аноним, 14:06, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отчего же Высказывание очень в его духе ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 09:51, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Eсли прилетят инoпланетяне и скажyт Здравствуйте, земляне, мы изучаем операцио... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, Michael Shigorin, 10:46, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Помилуйте, у нас девятая на подходе С учётом длинного сигнального плеча на под... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.76, Gemorroj, 12:47, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    есть какие-то сроки? или где можно следить за прогрессом релизов?
     
     
  • 4.89, Michael Shigorin, 13:50, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > есть какие-то сроки? или где можно следить за прогрессом релизов?

    Отделение ветки запланировано на июль, если с новыми платформами не застрянем (планируется aarch64 как третья основная, т.е. синхронная по сборке, плюс mipsel и, если вдруг всё сложится, публичный e2k).

    Метабаг вот: https://bugzilla.altlinux.org/show_bug.cgi?id=34231

     
  • 1.17, Аноним, 09:55, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    e2k прочитал как ed2k и подумал, а зачем и как там осла на уровне архитектуры ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, plan8, 10:02, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > портированных для архитектуры e2k

    А откуда e2k взялось? Оно тут точно уместно?

     
     
  • 2.24, plan8, 10:07, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    сам спросил - сам ответил http www mcst ru doc book_121130 pdf именовалась 1... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Andrey Mitrofanov, 10:23, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Про 2k не осилил 273стр а вот ссылку 8470 5 5 Ким А К , Перекатов В И ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.38, Michael Shigorin, 10:37, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Эльбрус-2000 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.22, Аноним, 10:05, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что за компилятор такой ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Michael Shigorin, 10:39, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    eLbrus C Compiler, там вообще довольно много игр словами вокруг Эль-L включая... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, nobody, 11:29, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они молодцы, конечно Стопами микрософта, так сказать недавняя новость про GVFS... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Anonymoustus, 10:12, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Небось и кассу на платформе поставили?

    А запасные подъездные пути подвели?

     
  • 1.27, Аноним, 10:13, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Особенно красиво выглядет наклеечка на корпусе Assembled in USA Такое импортоз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Аноним, 10:21, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Да и вообще стоит поразглядывать его, даже на фотках на сайте видно и красные тв... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.40, Michael Shigorin, 10:44, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно ссылку Серверные системы идут в супермикровских корпусах, насколько помн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.49, Аноним, 11:41, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ссылка в самой этой публикации, самая первая http ineum ru files 550694 e60cd... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.59, Michael Shigorin, 12:11, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    А, так это наверняка ранняя инженерка -- первым экземплярам составляющих и сопля... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.70, Аноним, 12:34, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ненадо говорить, что, кто-то, чем-то, крутит Здесь этому не место Легкий сарка... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.81, Michael Shigorin, 13:26, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ненадо говорить, что, кто-то, чем-то, крутит. Здесь этому не место.
    > Легкий саркастический юмор, может да, но не измерения достоинствами.

    Прошу прощения, совершенно не хотел Вас обидеть.

    > Вот серьезно, по мне так надо было начинать не с серверов, а с дешевого
    > конвейерного производства компонентов типа резисторов кондеров

    Рассыпухой ростех тоже занимается.

    > И самое важное не мелкими партиями для оборонки, а конкурентноспособных
    > в бытовом применениии и во всем мире. Ну это я в прочем философствую...

    Ну почему; кое-что уже, не только сапфиры наши да регуляторы напряжения "во всём мире" применяют.

    Насколько понимаю, в первую очередь всё-таки думают не об экспорте, а об обезопашивании от обрубленного снаружи импорта.  С продовольственной безопасностью было примерно так же, причём началось задолго до (контр)санкций.  Сейчас уже дошло и до существенного роста экспорта вместо импорта, причём что по зерну, что по мясу.

    Сдюжим.

     
     
  • 7.96, Andrey Mitrofanov, 14:05, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Вот серьезно, по мне так надо было начинать не с серверов, а с дешевого
    >> конвейерного производства компонентов типа резисторов кондеров
    > Рассыпухой ростех тоже занимается.

    Номер палатки в Царицыно, сестра?? </>

     
  • 5.71, Аноним, 12:36, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Но вот честно вот эту бы последнюю фотографию лучше бы не показывали, аж мне нем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.84, Michael Shigorin, 13:33, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но вот честно вот эту бы последнюю фотографию лучше бы не показывали,
    > аж мне немного стыдно.

    Повторюсь, передал Ваш багрепорт Максиму Горшенину.  Но он ещё физически на ЦИПР, как понимаю.

     
  • 1.53, Аноним, 11:51, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Православные обои вшить не забыли?
     
     
  • 2.54, Аноним, 11:54, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Уже С попами, кизяками, и Рамзаном конечно же P S Светлоликого еще забыл, как... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, Аноним, 12:03, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Точно, обоина "Цахис, отменяющий пенсии" должна быть, как не крути
     
     
  • 4.64, Michael Shigorin, 12:20, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обои там те же, что и в "Рабочей станции" -- синий фон с характерным узором: http://altlinux.org/workstation#screenshots

    P.S.

    Что до глупых, особенно для считающих себя как бы умными, попыток понабрасывать -- ребята, вы профнепригодны, если из информационных потоков для себя выбираете "утки" и жёлтые заголовки.  Конкретно по пенсиям уменьшено *дотирование* ПФ, поскольку средств в нём для выплат в установленных размерах и так хватает -- это пробежало даже мимо меня.  Думать учитесь, пока не потащили бегом какие-нить "блобы во имя демократии" на поддерживаемые вами системы.

    Ну и читайте правила форума, начиная с десятого: http://wiki.opennet.ru/ForumHelp

     
     
  • 5.77, Аноним, 12:54, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То есть федеральные СМИ лгут Не вижу процессов по соответствующей статье Или в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.83, Michael Shigorin, 13:32, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > То есть федеральные СМИ лгут?

    Притом регулярно.  К сожалению, с нынешней журналистикой дела весьма печальны -- проверка фактов будто заменена проверкой ссылок :-/

    Вон утки про "имущественное неравенство" со ссылкой на болванов из credit suisse, немножко проморгавших недвижимость как имущество, до сих пор летают.  Хотя, казалось бы, даже вставать необязательно -- просто на себя примерить.

    > Не вижу процессов по соответствующей статье.

    Кто-то публикует опровержения (для меня в своё время это было одним из важных факторов при выборе vz.ru как основного "общественно-политического" источника/агрегатора новостей).  Процессы бывают, даже сами в новости попадают :)

    > Учитесь думать, да.

    Благодарю, это умение всю жизнь стоит -- и надеюсь -- оттачивать.

    Но в целом предлагаю по возможности вернуться к теме обсуждения.

     
  • 1.58, Аноним, 12:09, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, что более популярный дистрибутив в госах МинОбороны, АП и т п - As... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.61, Michael Shigorin, 12:15, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Интересно, что более популярный дистрибутив в госах (МинОбороны, АП и т.п.) -
    > Astra Linux, а новостей про него тут нету...

    Так пишите!  Заодно и список вместо "и т.п.", и то, как выясняли сравнительную популярность в том же АП.

    Мы с коллегами из РБТ порой встречаемся по разным мероприятиям, крайний раз вот на OSDay общался (правда, в жутко сонном виде и сперва приняв их за криптософтовцев -- дело было около стенда с QP ОС %).  Продажники там странные бывали, а с технарями-то завсегда общий язык находили к обоюдному удовольствию.

     
  • 1.63, Антонимб, 12:18, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто замечательно что уже три операционки под эльбрус. Не смотря на то что "головастые" переметнулись к интелям, быстродействия или архитектурных нововведений им не прибавилось. Артрашесовичь не смог пропихнуть суперскаляры в i3(5,7) ? И по каким тестам сравнивать конкурентные приемущества Эльбрусов?
     
  • 1.68, trancefer, 12:26, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Было бы интересно потыкать. А МЦСТ все-таки это частная или госкомпания?
     
     
  • 2.69, Michael Shigorin, 12:34, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Было бы интересно потыкать.

    Ну заходите в гости: http://basealt.ru/about/contacts/ (вообще у нас и вакансии есть, в т.ч. по эльбрусам).  Только по времени лучше заранее договориться, обычно вечером нормально.

    Ещё, видимо, традиционно возьму на LVEE, который в августе будет -- уже не за горами.

    > А МЦСТ все-таки это частная или госкомпания?

    Частная, см. ЕГРЮЛ по учредителям.  У них есть госзаказчик в виде МО и некоторая адресная господдержка от Минпромторга, но в целом тему вытягивали в девяностые и нулевые сами.

     
     
  • 3.82, trancefer, 13:29, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за предложение :3 Но я все таки пользователь/админ, но не разработчик)

    То, что частники делают, это круто. Скорейшего выхода на широкий массовый рынок.

     
     
  • 4.85, Michael Shigorin, 13:36, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но я все таки пользователь/админ, но не разработчик)

    Ну и что :)  Зазывать только разработчиков было бы нечестно.

     
  • 2.73, Andrey Mitrofanov, 12:38, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Было бы интересно потыкать. А МЦСТ все-таки это частная или госкомпания?

    Поисковик интересно не завезли?

    ???
    ""ОКФС: 41 - Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности ""

     
  • 1.94, thresh, 14:04, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Миша, привет, а доступ членам профсоюза туда по ssh в виде шелла есть?  Кажется, мой альтовский ключ еще не протух - хотя и это решаемо.
     

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