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22.05.2018 11:25  Раскрыты две новые уязвимости механизма спекулятивного выполнения в CPU

Компании Intel, ARM и AMD раскрыли информацию о двух новых уязвимостях в механизме спекулятивного выполнения инструкций. Для полного устранения проблем требуется установка обновления микрокода и внесение изменений на стороне операционной системы. Бета-версия обновления микрокода Intel пока предоставлена только OEM-производителям. Для ядра Linux уже предложены необходимые патчи (защита действует только при обновлённом микрокоде). Обновления пакетов с ядром сформированы для RHEL и Ubuntu, и ожидаются для Debian и SUSE. По предварительной оценке исправление проблем приведёт к снижению производительности на 2-8%.

Нераскрытыми остаются детали о ещё 6 уязвимостях (четыре с высоким уровнем опасности, а две со средним), публикация детальной информации по которым ожидается в августе, после истечения эмбарго. Раскрытым уязвимостям присвоен средний уровень опасности. Первая из раскрытых проблем (Spectre 3a, буква добавлена чтобы избежать путаницы, так как вариант 3 может трактоваться как уязвимость Meltdown) позволяет прочитать содержимое системных регистров, а вторая (Spectre 4) даёт возможность прочитать данные из закрытых областей памяти. Проблемы не специфичны для архитектуры x86 и кроме процессоров Intel и AMD, также проявляются в CPU ARM и IBM (POWER 8, POWER 9, System z).

Определённую опасность представляет Spectre 4 (CVE-2018-3639, SSB - Speculative Store Bypass) - метод атаки напоминает Spectre 1, но базируется на восстановлении осевших в процессорном кэше данных после отбрасывания результата спекулятивного выполнения операций при обработке чередующихся операций записи и чтения с использованием косвенной адресации. Когда операция чтения следует за операцией записи (например, mov [rbx + rcx], 0x0; mov rax, [rdx + rsi]), смещение адреса для чтения уже может быть известно из-за выполнения похожих операций (операции чтения выполняются значительно чаще и чтение может быть выполнено из кэша) и процессор может спекулятивно выполнить чтение раньше записи, не дожидаясь пока будет вычислено смещение косвенной адресации для записи. Если после вычисления смещения выявлено пересечение областей памяти для записи и чтения, процессор просто отбросит уже спекулятивно полученный результат чтения и повторит эту операцию.

Данная особенность позволяет инструкции чтения получить доступ к старому значению по некоторому адресу во время пока операция сохранения ещё не завершена. После отбрасывания неудачной спекулятивной операции в кэше остаются следы от её выполнения, после чего для его извлечения может применяться один из способов определения содержимого кэша на основе анализа изменения времени доступа к прокэшированным и не прокэшированным данным.

Практически атака Spectre 4 осуществима только в рамках привилегий одного уровня, т.е. привилегии атакующего должны допускать доступ к исследуемой памяти. Наиболее опасным применением уязвимости является атака на браузеры и системы совместного изолированного выполнения кода (например, JVM, изоляция кода в sandbox, системы с JIT). В контексте браузера атака позволяет получить доступ к памяти с данными других вкладок при помощи выполнения JavaScript-кода, но возможность проведения атак по восстановлению содержимого кэша уже достаточно эффективно блокируется в актуальных выпусках web-браузераов, благодаря ограничению точности таймера.

Опасность совершения атак в системах массового доступа (серверы хостинга, системы виртуализации и облачные платформы и т.п.) находится под вопросом, так как прототипы совершения атаки подтверждены только в рамках одного уровня привилегий. Чтобы использовать уязвимость для чтения привилегированных областей системной памяти, атакующему необходимо контролировать старое значение по определённому адресу в системной памяти.

Проблема независимо выявлена исследователями Google Project Zero и Microsoft Security Response Center (MSRC). Для защиты на уровне операционной системы для процессоров Intel предложена техника SSBD (Speculative Store Bypass Disable), основывающаяся на применении нового MSR-бита, который будет доступен после обновления микрокода. Так как блокирование проблемы сопряжено с потерей производительности, а тотальная защита от Spectre 4 не всегда целесообразна, в исправлении для ядра Linux предусмотрена опция speculative_store_bypass_disable, позволяющая отключить защиту. В случае активации защиты для приложений предложен новый интерфейс prctl, при помощи которого программы могут определять наличие защиты и выборочно отключать её для отдельных процессов.

Что касается Spectre 3a (CVE-2018-3640, RSRE - Rogue System Register Read), то уязвимость может привести к чтению содержимого системных регистров с информацией о состоянии оборудования, доступ к которым имеется только у ядра, драйверов и гипервизоров. Проблема выявлена исследователями из компании SYSGO AG.

Дополнительно можно отметить публикацию исследователей из компании Eclypsium, которые показали, что уязвимость Spectre v1 может применяться для атаки на режим системного управления процессора SMM (System Management Mode), более приоритетного, чем режим гипервизора и нулевое кольцо защиты. В ходе эксперимента была продемонстрирована возможность восстановления данных из SMRAM (System Management RAM), области физической памяти в которой сохраняются данные SMM.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Представлена Spectre-NG, группа из 8 новых уязвимостей в процессорах
  3. OpenNews: Представлена атака SgxPectre, позволяющая обойти технологию защиты Intel SGX
  4. OpenNews: Представлены новые виды атак MeltdownPrime и SpectrePrime
  5. OpenNews: Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel
  6. OpenNews: BranchScope - новая атака на механизм спекулятивного выполнения косвенных переходов в CPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: spectre, cpu
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  • 1.1, An, 12:14, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Не успевают одну закрыть,  как находят другую. Такими темпами глядишь производительность реально упадёт на 30-40% на текущей архитектуре.  
     
     
  • 2.7, Роман, 12:37, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Она,не "реально упадет", а просто снизится до ожидаемой, если производитель не обманывает покупателей. Ваш К.О.
     
  • 2.21, Аноним, 13:38, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    И окажется выгодно вообще отказаться от спекулятива.
     
     
  • 3.39, Anonim, 14:23, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вполне возможно. Кэш - это костыль. А костыль на костыле - костыль в квадрате). Более того, кэш в процессорах сейчас сильно мешает масштабированию в сторону увеличения количества ядер.
    Давно уже пора потихоньку внедрять SRAM память.
     
     
  • 4.44, z, 15:14, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Кэш - это костыль

    Как и записные книжки. Пора уже начать запоминать всё и всегда

     
  • 1.6, TormoZilla, 12:32, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хоть не читай новостей...
     
     
  • 2.9, kamagan, 12:39, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Меньше знаешь — крепче спишь.
     
     
  • 3.13, Аноним, 12:58, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Предупрежден — значит вооружен.
     
     
  • 4.45, z, 15:17, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Параноя - не оружие, а болезнь
     
  • 3.15, Аноним, 13:02, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    От знаний уйдёшь — в хвосте пойдёшь.
     
  • 3.16, An, 13:04, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Меньше знаешь — крепче спишь.

    Не в этом случае

     
  • 3.28, Аноним, 13:50, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    От сумы да от тюрьмы не зарекайся
     
  • 2.42, Это я, 15:09, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Воистину: много будешь знать - быстро состаришься.
     
     
  • 3.46, Аноним, 15:17, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Знание человека возвышает, а невежество унижает.
     
  • 1.10, Анонас, 12:41, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подскажите, как читать Опеннет на калькуляторе, или теплом ламповом советском радиоприемнике? Может хоть там нет этих уязвимостей?
     
     
  • 2.11, Аноним, 12:45, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > теплом ламповом советском радиоприемнике

    Не защиты от MITM

     
     
  • 3.47, z, 15:18, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> теплом ламповом советском радиоприемнике
    > Не защиты от MITM

    Major In The Middle?


     
  • 2.18, Аноним, 13:13, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В первом пне нет этих уязвимостей Кстати, интересно, подорожали ли на ебее Р1 в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 13:41, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, как будто в первопне нет предсказания ветвлений.
     
  • 3.41, Annoynymous, 15:01, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В первом пне как раз есть — это первый процессор с ooe от Intel.

    Такой уязвимости нет в 80486. Найди себе AMD am5x86.

     
  • 1.12, Аноним, 12:53, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Срочно всем в облака Это так надежно и безопасно, что все маркетологи уже повып... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аномномномнимус, 13:11, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И конечно скоро выпустят очередной LGA 1151-v3 не совместимый с двумя предыдущими с ещё большим оверпрайсом, надо же кому-то продавать новое сито с хорошо помытыми дырами
     
     
  • 2.36, Аноним, 14:13, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Его уже выпустили, год назад
     
  • 1.19, Аноним, 13:21, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    зато блин MIPS почти убили и везде вытесняют....
     
     
  • 2.29, Аноним, 13:51, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, MIPS совсем-совсем без спекулятива? И даже MIPS64?

     
  • 2.30, 321, 13:51, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    мипс правит баллом на сетевых железках!
     
  • 2.31, Аноним, 13:52, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А как же байкал Там што 8288 ле арм ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, llolik, 14:06, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Есть версия MIPS (Baikal-T1), есть версия ARM (Baikal-M).
     
  • 3.34, Аноним, 14:07, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в Байкале может внезапно оказаться FSB Management Engine ;)
     
  • 1.20, inferrna, 13:34, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Господа, переходите на DOS! 1 исполнемая задача - 100% гарантия того, что никакой фоновый процесс не перехватит ваши данные.
     
     
  • 2.24, ryoken, 13:44, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Господа, переходите на DOS! 1 исполнемая задача

    Срочно курить устройство ДОСа. Кто-то явно забыл про TSR и прочих.

     
  • 2.25, Аноним, 13:44, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Программы-резиденты смотрят на тебя с некоторым подозрением.
     
  • 2.27, Аноним, 13:46, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучше на Спектрум.
     
  • 1.23, Аноним, 13:42, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    [анекдот про дятла, программистов и цивилизацию]
     
  • 1.26, anonblmous, 13:44, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я понял - Пентковского заслала в Intel Кровавая Гэбня!
     
     
  • 2.35, Аноним, 14:10, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто конкуренты из МЦСТ :)
     
  • 1.32, Аноним, 13:52, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне кажется или все эти атаки - это атаки хакеров на солонки?
     
     
  • 2.38, Аноним, 14:15, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если в солонке может храниться учетка вашего интернет-банкинга, то да.
     
  • 1.37, Ivan_83, 14:13, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну прочитает софтина кучу железо специфичной инфы, толку то, кроме фигнерпринтинга юзера по железу другого вреда нет.

    А касательно хостингов с виртуалками, АМД заранее впилила в райзены шифрование памяти с помощью AES, ключи где то там в PSP лежат и применяются уже после переключения контекста или как то так. Те смысла читать с других виртуалок нет, получишь сплошной рандом.

     
  • 1.40, Anonim, 14:48, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    VLIW архитектура подвержена данной уязвимости? Или там все выборки жесто предопределены на этапе компиляции?
     
     
  • 2.43, Это я, 15:12, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Архитектура не подвержена, подвержена любая реализация спекулятивного кэша.
     

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