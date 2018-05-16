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15.05.2018 22:37  Фонд свободного ПО сертифицировал программатор Zerocat Chipflasher

Фонд Свободного ПО представил программатор Zerocat Chipflasher "board-edition-1", получивший сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством. Основным назначением Zerocat Chipflasher является перепрошивка устройств для замены проприетарных компонентов на свободные аналоги. В том числе Chipflasher подходит для замены проприетарных загрузчиков и прошивок в ноутбуках, на свободное ПО, такое как Libreboot.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить Gluglug X60 (Lenovo ThinkPad X60), Libreboot X200 (Lenovo ThinkPad X200), Taurinus X200 (Lenovo ThinkPad X200), Libreboot T400 (Lenovo ThinkPad T400), беспроводные маршрутизаторы ThinkPenguin TPE-NWIFIROUTER и TPE-R1100, 3D-принтеры LulzBot AO-101 и LulzBot TAZ 6, WiFi-маршрутизатор ThinkPenguin, беспроводной USB-адаптер Tehnoetic TET-N150, материнскую плату Vikings D16, внешнюю звуковую карту Vikings и ноутбук Vikings X200, ноутбуки TET-X200, TET-X200T, TET-X200s, TET-T400, TET-T400s и TET-T500 (восстановленные варианты Lenovo ThinkPad X200, T400 и T500), док-станции TET-X200DOCK и TET-T400DOCK для серий ноутбуков X200, T400 и T500, материнская плата TET-D16 (ASUS KGPE-D16 с прошивкой Coreboot), набор беспроводных адаптеров TET-N150HGA, TET-N300, TET-N300HGA, TET-N300DB, TET-N450DB, а также Bluetooth-адаптер TET-BT4 USB.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

  • поставка свободных драйверов и прошивок;
  • всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;
  • отсутствие ограничений DRM;
  • возможность полного контроля за работой устройства;
  • поддержка замены прошивок;
  • поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;
  • использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;
  • наличие свободной документации.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/zeroc...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал 15 устройств компании Technoethical
  3. OpenNews: Инициатива по созданию свободного NAS GnuBee Personal Cloud 1
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату Vikings D16
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал 3D-принтер LulzBot TAZ 6
  6. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал беспроводной маршрутизатор TPE-R1100
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf, hardware
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  • 1, Аноним, 00:40, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Вот бы сделать свободным народный китайский программатор на чипе CH341A у н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Аноним, 00:55, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А есть возможность как-нибудь узнать заранее, под которое железо пилят свободные... весь текст скрыт [показать]
     

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