16.04.2018 18:55  JavaScript-приложения криптовалют, использующие SecureRandom(), могли генерировать уязвимые ключи

Раскрыты сведения о серьёзных проблемах с качеством генерации ключей криптовалют через браузерные web-интерфейсы или старые приложения, написанные на JavaScript, в которых для получения случайных чисел использовался класс SecureRandom() из библиотеки jsbn. Недостаточный размер энтропии приводил к созданию предсказуемых ключей и делал реальным подбор закрытого ключа по открытому.

Проблема затрагивает только ключи, сгенерированные при помощи JavaScript-приложений, в которых применяется старая версия библиотеки jsbn, выпущенная до 2013 года. Например, проблема зафиксирована в выпусках приложения BitAddress до 2013 года и bitcoinjs до 2014 года. Важно отметить, что в сети в JavaScript-реализациях криптовалют и в web-сервисах до сих пор встречается уязвимый старый код, например, при запросе jsbn на первом месте в выдаче Google выдаётся ссылка на форк репозитория jsbn на GitHub, который был ответвлён 7 лет назад (автор данного форка несколько дней назад удалил его).

Суть проблемы в том, что до появления Web Crypto API класс SecureRandom() пытался собрать энтропию при помощи API window.crypto (nsIDOMCrypto), предоставляющего доступ к CSPRNG, но из-за опечатки в функции сравнения версии браузера создавалась ситуация, при которой библиотека пыталась обратиться к window.crypto.random в бразузере без его поддержки и без вывода ошибки откатывалась на использование ненадёжного математического генератора псевдослучайных чисел math.Random, который способен обеспечить всего 48-бит энтропии (в реальных конфигурациях выдаёт заметно меньше).

Трудоёмкость воссоздания закрытого ключа методом прямого перебора (brute force) для уязвимых ключей, созданных при уровне энтропии 48-бит, оценивается при наличии достаточно большой вычислительной мощности примерно в одну неделю работы. Поэтому всем пользователям, использующим подверженные уязвимости адреса криптоваолют, рекомендуется перенести с них средства на новые адреса, созданные с использованием качественного генератора случайных чисел. Кроме того, даже при использовании CSPRNG, ключ, созданный в программах на базе jsbn, не может считаться надёжным, так как SecureRandom() прогоняет выход через ненадёжный алгоритм RC4, который приводит к появлению коррелирующих смещений (biases).



