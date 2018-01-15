15.01.2018 21:27  Выпуск браузера Pale Moon 27.7.0

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|1.2, Crazy Alex, 21:39, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Надо только добавить, что вот это - "Снижена точность измерения интервалов времени функцией performance.now() для блокирования атак по сторонним каналам. " - для не знающих контекст должно писаться как "ещё сильнее снижена точность"... Впервые она была срезана с полгода назад.
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|2.24, Ordu, 07:11, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Потому что Edit -> Preferences звучит более осмысленно, нежели Tools -> Preferences. В русском переводе этот смысл пропадает, потому что переводчикам захотелось использовать существительное вместо глагола, и эти претензии надо высказывать тем, кто занимается локализацией.
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|3.26, Тот_Самый_Анонимус, 08:45, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Всё меню в существительных, и лишь один глагол. Это к англосаксам претензии, с их пародией на язык в общем, и к их традиции именования меню в частности. А переводчики молодцы что придерживаются единой стилистики.
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|3.27, Ю.Т., 08:56, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Потому что Edit -> Preferences звучит более осмысленно, нежели Tools -> Preferences.
> В русском переводе этот смысл пропадает, потому что переводчикам захотелось использовать
> существительное вместо глагола, и эти претензии надо высказывать тем, кто занимается
> локализацией.
Переводить на глаголы только кажется хорошим решением. (тем более, что Edit и View это также и существительные)
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|1.6, mimocrocodile, 22:04, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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> средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями
За что так родителей и людей с ограниченными возможностями?
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