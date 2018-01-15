15.01.2018 21:27  Выпуск браузера Pale Moon 27.7.0

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 27.7.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер остаётся совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяются оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений. Основные изменения: Реорганизован доступ к настройкам (в сборках для Linux настройки перемещены в меню Tools, а в Windows переименованы из "Options" в "Preferences");

Функция перезапуска в режим с отключенными дополнениями переименована в "Safe Mode";

Добавлена опция для открытия заданной домашней страницы в новых вкладках;

Добавлена поддержка контента flex/columnset в кнопках (например, используется в web-интерфейсе Twitch) для соответствия поведению других браузеров;

С целью усиления безопасности отключено автоматическое заполнение форм входа (для блокирования скрытого определения логина/email пользователя). В настройки добавлена опция для быстрого включения или отключения автозаполнения форм входа;

Прекращена отправка Referrer при открытии ссылок в режиме инкогнито;

Добавлена настройка для отключения Page Visibility API (dom.visibilityAPI.enabled), позволяющего определить попадание элементов в видимую область;

Убран режим подтверждения каждой установки Cookie, вместо которого рекомендуется использовать более удобные дополнения или запрет Cookie на уровне сайта/URL;

Добавлена поддержка заголовка "X-Content-Type-Options: nosniff";

Снижена точность измерения интервалов времени функцией performance.now() для блокирования атак по сторонним каналам.



