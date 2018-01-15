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15.01.2018 21:27  Выпуск браузера Pale Moon 27.7.0

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 27.7.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер остаётся совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяются оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений.

Основные изменения:

  • Реорганизован доступ к настройкам (в сборках для Linux настройки перемещены в меню Tools, а в Windows переименованы из "Options" в "Preferences");
  • Функция перезапуска в режим с отключенными дополнениями переименована в "Safe Mode";
  • Добавлена опция для открытия заданной домашней страницы в новых вкладках;
  • Добавлена поддержка контента flex/columnset в кнопках (например, используется в web-интерфейсе Twitch) для соответствия поведению других браузеров;
  • С целью усиления безопасности отключено автоматическое заполнение форм входа (для блокирования скрытого определения логина/email пользователя). В настройки добавлена опция для быстрого включения или отключения автозаполнения форм входа;
  • Прекращена отправка Referrer при открытии ссылок в режиме инкогнито;
  • Добавлена настройка для отключения Page Visibility API (dom.visibilityAPI.enabled), позволяющего определить попадание элементов в видимую область;
  • Убран режим подтверждения каждой установки Cookie, вместо которого рекомендуется использовать более удобные дополнения или запрет Cookie на уровне сайта/URL;
  • Добавлена поддержка заголовка "X-Content-Type-Options: nosniff";
  • Снижена точность измерения интервалов времени функцией performance.now() для блокирования атак по сторонним каналам.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.6.0
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.5
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.4
  6. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, Аноним, 21:33, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Кому не нравится квантум, палёнка в самый раз.
     
     
  • 2.4, Sunderland93, 21:43, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    А квантум может не нравиться? Я так после его релиза снова откопал Firefox, и сижу довольный.
     
     
  • 3.5, Аноним, 21:50, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Квантум не нравится хейтерам хрома. Ты хром обожаешь, вот и квантум полюбил.
     
     
  • 4.15, Аноним, 23:52, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Квантум не нравится фанам хрома В кои-то веки лиса стала не настолько тормознут... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Палемониус, 05:00, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне дизайн и скорость/жручесть не нравится.
     
  • 1.2, Crazy Alex, 21:39, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Надо только добавить, что вот это - "Снижена точность измерения интервалов времени функцией performance.now() для блокирования атак по сторонним каналам. " - для не знающих контекст должно писаться как "ещё сильнее снижена точность"... Впервые она была срезана с полгода назад.
     
  • 1.3, Аноним, 21:40, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да, кстати, почему в линуксовой версии огнелиса настройки всегда находились в П... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 22:05, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Наследие эргономического кретинизма GTK
     
  • 2.13, trolleybus, 23:31, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Увы, "Настройки" находятся в "Правках" (или даже в "Файле") много где, причем даже вне линукса... Так что gtk тут ни при чем.
     
  • 2.22, Аноним, 02:53, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому что use-case выбран правите настройки и меню соответствующее правка -... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, Ordu, 07:11, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому что Edit -> Preferences звучит более осмысленно, нежели Tools -> Preferences. В русском переводе этот смысл пропадает, потому что переводчикам захотелось использовать существительное вместо глагола, и эти претензии надо высказывать тем, кто занимается локализацией.
     
     
  • 3.26, Тот_Самый_Анонимус, 08:45, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё меню в существительных, и лишь один глагол. Это к англосаксам претензии, с их пародией на язык в общем, и к их традиции именования меню в частности. А переводчики молодцы что придерживаются единой стилистики.
     
  • 3.27, Ю.Т., 08:56, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Потому что Edit -> Preferences звучит более осмысленно, нежели Tools -> Preferences.
    > В русском переводе этот смысл пропадает, потому что переводчикам захотелось использовать
    > существительное вместо глагола, и эти претензии надо высказывать тем, кто занимается
    > локализацией.

    Переводить на глаголы только кажется хорошим решением. (тем более, что Edit и View это также и существительные)

     
  • 1.6, mimocrocodile, 22:04, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями

    За что так родителей и людей с ограниченными возможностями?

     
     
  • 2.8, VINRARUS, 22:35, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Им и так тяжело, решыли оградить от пытки форками.
     
  • 1.9, Аноним, 22:40, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    есть один наш банк, который, до сих пор, на сайте использует джаву для работы с ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 23:10, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Похожая история с сайтом хранения заметок Хотя может он и действительно опасный... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.21, iPony, 02:37, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > использует джаву для работы с клиентами. и не работает ни в одном браузере кроме палёного

    Firefox ESR 52

     
     
  • 3.25, Анониммм, 08:43, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    IE же. Только мс заботится об интересах бизнес пользователей, похоже.
    Через пол годика esr превратится в тыкву.
     
  • 1.10, Аноним, 22:49, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кому это помешало Правда, в Pale Moon 26 режима подтверждения каждой установки ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 23:41, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    который был удален в ff57... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 23:54, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Latest version: 27.6.2 - http://linux.palemoon.org/download/mainline/
     
     
  • 2.17, Аноним, 23:59, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Машина времени опеннета в действии Спойлер https github com MoonchildProduct... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Аноним, 00:10, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Просто для Linux традиционно сборки не сразу публикуют после релиза Download Pa... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним, 00:08, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Было официальное объявление о релизе от автора Pale Moon Исходники на GitHub и ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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