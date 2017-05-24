24.05.2017 08:27  Обновление SteamOS 2.115

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|3.6, iPony, 09:03, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Первое число - с DLC, второе - только игры. Если не уметь пользоваться Steam, то можно видеть только первое число.
Неа. В статье запрос на Игры+Программы (хотя зачем). DLC не включены.
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|2.5, iPony, 08:58, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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Очень просто.
> Products that are confirmed to work 2393. Games are marked as working by humans on GitHub by creating a pull request. If at least five people press It works button on a game, a pull request will be created automatically.
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|1.4, Адекват, 08:58, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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> стала замена драйвера для графических карт AMD - вместо проприетарного драйвера
> AMDGPU-PRO пользователям теперь предлагается штатный открытый драйвер,
У меня на открытом драйвере для AMD не запустился portal 2, а первый работал в половину фпс от проприетарного, карточка 5750.
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|1.7, Аноним Анонимович Анонимов, 09:08, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Было бы круто, если бы стим, или иные игроделы, портировали старые виндовые игры в нативные для линукса. Я бы с удовольствием поиграл в игры моей юности (конец 90-х - начало 00-х). Wine, к сожалению, не всё может :(
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|2.11, ДяДя, 09:46, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Сейчас даже новые через одно место портируют. Например, звук 5.1 не работает и т.д. и т.п.
Не говорю уже, что требования к видеокарте в два раза превышают виндовые требования.
А вот инди-поделки, которые изначально Линукс поддерживают, выглядят заметно лучше.
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|3.14, llolik, 10:05, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А вот инди-поделки, которые изначально Линукс поддерживают, выглядят заметно лучше.
Последнее, во что играл, была SOMA. Не знаю, инди это или нет, но игралось хорошо. Стим на крайнем mint-е.
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|1.12, jOKer, 09:47, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Они все так же привязывают свое п@делие к пулсе или уже можно запускаться без нее? Последний раз когда пробовал без пулсы - стим завис. Поставил apulse - стал заводится... иногда. Понял что если хочу стабильный стим придется терпеть хрип pulse audio в динамиках... Решил что игры того не стОят.
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|2.13, llolik, 10:03, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> придется терпеть хрип pulse audio в динамиках
Настройки ресэмплера и приоритета демона покрутитить ест-но не пытались? Там так-то довольно сильно можно балансировать между производительностью и качеством звучания.
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|4.27, llolik, 12:04, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Дефолтные настройки пульсы (speex-float-1) и так весьма слабые по звучанию по сравнению
> с той же вендой или macOS
> http://comments.gmane.org/gmane.comp.audio.pulseaudio.general/21051
Ну, я не в курсе, какие у него, он не уточнил. У пульса есть свои "приколы", я не спорю, но стоит всё-таки попробовать его покрутить в руках, а не впадать в истерику в стиле "у меня один раз трескнуло - пульса дерьмо". Может он и пробовал, об этом тоже ни слова, я-то откуда знаю, почему у него треск и есть-ли он вообще. У меня вот не трещит, у меня "пульса - норм". Даже на более тяжёлых настройках. При том что i5-2540m(Sandy).
> так весьма слабые по звучанию по сравнению
Ну, не для аудиофилов, разница не такая уж и существенная.
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|1.20, Мимоанон, 11:19, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Интересно, надолго их еще хватит?
Ведь ясно, что шайтан-коробка провалилась, ААА игры для нее делать не будут, бесконечный шлак в виде платформеров малоинтересен.
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