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24.05.2017 08:27  Обновление SteamOS 2.115

Компания Valve опубликовала новый выпуск операционной системы SteamOS, основанной на пакетной базе Debian GNU/Linux и предназначенной как для использования на игровых приставках, так и на обычных компьютерах. Новый выпуск синхронизирован с пакетной базой Debian 8.8 и построен на свежем ядре Linux 4.11. Наиболее примечательным изменением стала замена драйвера для графических карт AMD - вместо проприетарного драйвера AMDGPU-PRO пользователям теперь предлагается штатный открытый драйвер, предоставляемый пакетом Mesa (в зависимости для пакета steamos-packages вместо amdgpu-pro включены xserver-xorg-video-amdgpu и mesa-vulkan-drivers). Пакет Mesa обновлён до выпуска 17.0.4. Добавлена свежая версия компонентов для поддержки Wayland.

Число игр и контента для Linux, доступных в каталоге Steam, доведено до 3530. Рубеж в тысячу игр был пройден в середине марта 2015 года, полторы тысячи игр наблюдалось в сентябре 2015 года, в конце прошлого года наблюдалось около 3000 игр. По данным сервиса Steam Database для Linux доступно 2393 игры, что на 269 игр больше, чем в декабре 2016 года.

  1. Главная ссылка к новости (http://steamcommunity.com/grou...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила SteamVR для Linux
  3. OpenNews: Количество игр для Linux в Steam превысило 2000
  4. OpenNews: Обновление SteamOS 2.70
  5. OpenNews: Стабильный выпуск SteamOS 2, основанный на Debian 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: steam
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  • 1.1, Аноним, 08:32, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    можно ссылку на рекомендуемые конфигурации железа, целиком Что бы можно было ож... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, omnomnom, 09:32, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    В FAQ'е http://steamcommunity.com/groups/steamuniverse/discussions/1/6488143957419899
    написано:
    "Q: What are the SteamOS Hardware Requirements?
    Intel or AMD 64-bit capable processor
    4GB or more memory
    250GB or larger disk
    NVIDIA, Intel, or AMD graphics card
    USB port or DVD drive for installation"
     
     
  • 3.15, Аноним, 10:25, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это отписка Я такое на уроках информатики писал для доморощенного тетриса Есте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним, 10:51, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Шанс нарваться на что-то нерабочее из списка не очень высок уже Гибернейт в лин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним, 11:05, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    какие разработчики, что они тестируют?
    какие-то нелепые вопросы задаете
     
  • 1.2, Vasya474987897, 08:49, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > Число игр для Linux ... **3530**
    > для Linux доступно **2393** игры

    Но как же так, Холмс?

     
     
  • 2.3, Yar4e, 08:58, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Первое число - с DLC, второе - только игры. Если не уметь пользоваться Steam, то можно видеть только первое число.
     
     
  • 3.6, iPony, 09:03, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Первое число - с DLC, второе - только игры. Если не уметь пользоваться Steam, то можно видеть только первое число.

    Неа. В статье запрос на Игры+Программы (хотя зачем). DLC не включены.

     
  • 2.5, iPony, 08:58, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Очень просто.

    > Products that are confirmed to work 2393. Games are marked as working by humans on GitHub by creating a pull request. If at least five people press It works button on a game, a pull request will be created automatically.

     
     
  • 3.8, non, 09:24, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И ещё больше тысячи едениц ненужного треша? Нормально.
     
  • 1.4, Адекват, 08:58, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > стала замена драйвера для графических карт AMD - вместо проприетарного драйвера
    > AMDGPU-PRO пользователям теперь предлагается штатный открытый драйвер,

    У меня на открытом драйвере для AMD не запустился portal 2, а первый работал в половину фпс от проприетарного, карточка 5750.

     
     
  • 2.25, freehck, 12:01, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня на голый i3 и i7 безо всяких видях Portal2 запускался и работал.
     
  • 1.7, Аноним Анонимович Анонимов, 09:08, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Было бы круто, если бы стим, или иные игроделы, портировали старые виндовые игры в нативные для линукса. Я бы с удовольствием поиграл в игры моей юности (конец 90-х - начало 00-х). Wine, к сожалению, не всё может :(
     
     
  • 2.9, fsdgsdfsagsdfasdf, 09:30, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    Со временем виртуальные машины станут совершеннее и запустить винду в виртуалке ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Аноним, 11:07, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    кто хотел пробросить - уже пробросил
    ищи AMD и обрящешь
     
     
  • 4.24, Аноним, 11:52, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня и нивидиа норм пробросилась.
     
  • 2.11, ДяДя, 09:46, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сейчас даже новые через одно место портируют. Например, звук 5.1 не работает и т.д. и т.п.
    Не говорю уже, что требования к видеокарте в два раза превышают виндовые требования.

    А вот инди-поделки, которые изначально Линукс поддерживают, выглядят заметно лучше.

     
     
  • 3.14, llolik, 10:05, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А вот инди-поделки, которые изначально Линукс поддерживают, выглядят заметно лучше.

    Последнее, во что играл, была SOMA. Не знаю, инди это или нет, но игралось хорошо. Стим на крайнем mint-е.

     
  • 2.26, freehck, 12:02, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Было бы круто, если бы стим, или иные игроделы, портировали старые виндовые
    > игры в нативные для линукса.

    Да, было бы круто, вот только кто за это заплатит?

     
  • 1.12, jOKer, 09:47, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они все так же привязывают свое п@делие к пулсе или уже можно запускаться без нее? Последний раз когда пробовал без пулсы - стим завис. Поставил apulse - стал заводится... иногда. Понял что если хочу стабильный стим придется терпеть хрип pulse audio в динамиках... Решил что игры того не стОят.

    ЗЫ Любителям отвечать на посты "продолжайте держать нас в курсе"... Могу оформить подписку на рассылку. Ну, что бы уж сразу.)))

     
     
  • 2.13, llolik, 10:03, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > придется терпеть хрип pulse audio в динамиках

    Настройки ресэмплера и приоритета демона покрутитить ест-но не пытались? Там так-то довольно сильно можно балансировать между производительностью и качеством звучания.

     
     
  • 3.21, Аноним, 11:22, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Может ещё отвёрткой в микропроцессоре поковырятся? Вдруг поможет...
     
  • 3.23, iPony, 11:43, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Там так-то довольно сильно можно балансировать между производительностью и качеством звучания.

    Дефолтные настройки пульсы (speex-float-1) и так весьма слабые по звучанию по сравнению с той же вендой или macOS
    http://comments.gmane.org/gmane.comp.audio.pulseaudio.general/21051


     
     
  • 4.27, llolik, 12:04, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Дефолтные настройки пульсы (speex-float-1) и так весьма слабые по звучанию по сравнению
    > с той же вендой или macOS
    > http://comments.gmane.org/gmane.comp.audio.pulseaudio.general/21051

    Ну, я не в курсе, какие у него, он не уточнил. У пульса есть свои "приколы", я не спорю, но стоит всё-таки попробовать его покрутить в руках, а не впадать в истерику в стиле "у меня один раз трескнуло - пульса дерьмо". Может он и пробовал, об этом тоже ни слова, я-то откуда знаю, почему у него треск и есть-ли он вообще. У меня вот не трещит, у меня "пульса - норм". Даже на более тяжёлых настройках. При том что i5-2540m(Sandy).
    > так весьма слабые по звучанию по сравнению

    Ну, не для аудиофилов, разница не такая уж и существенная.

     
  • 2.17, Арчесектант, 10:54, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Они все так же привязывают свое п@делие к пулсе или уже можно
    > запускаться без нее? Последний раз когда пробовал без пулсы - стим
    > завис. Поставил apulse - стал заводится... иногда. Понял что если хочу
    > стабильный стим придется терпеть хрип pulse audio в динамиках... Решил что
    > игры того не стОят.
    > ЗЫ Любителям отвечать на посты "продолжайте держать нас в курсе"... Могу оформить
    > подписку на рассылку. Ну, что бы уж сразу.)))

    https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio/Troubleshooting#Audio_quality

     
  • 1.20, Мимоанон, 11:19, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интересно, надолго их еще хватит?
    Ведь ясно, что шайтан-коробка провалилась, ААА игры для нее делать не будут, бесконечный шлак в виде платформеров малоинтересен.
     
     
  • 2.22, iPony, 11:39, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Может и в коробках дело. Так то они малым тиражом разошлись.
    Не хотят бросать без поддержки пока что.
     

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