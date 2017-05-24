24.05.2017 08:27  Обновление SteamOS 2.115

> Дефолтные настройки пульсы (speex-float-1) и так весьма слабые по звучанию по сравнению

> с той же вендой или macOS

> http://comments.gmane.org/gmane.comp.audio.pulseaudio.general/21051 Ну, я не в курсе, какие у него, он не уточнил. У пульса есть свои "приколы", я не спорю, но стоит всё-таки попробовать его покрутить в руках, а не впадать в истерику в стиле "у меня один раз трескнуло - пульса дерьмо". Может он и пробовал, об этом тоже ни слова, я-то откуда знаю, почему у него треск и есть-ли он вообще. У меня вот не трещит, у меня "пульса - норм". Даже на более тяжёлых настройках. При том что i5-2540m(Sandy).

> так весьма слабые по звучанию по сравнению Ну, не для аудиофилов, разница не такая уж и существенная.

