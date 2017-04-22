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22.04.2017 09:15  Поучительный опыт информировния банков об уязвимостях

Исследоватль безопасности Уильям Энтрикен (William Entriken) поделился своим опытом взаимодействия с банками, пытаясь добиться устранения уязвимости. В 2008 году Уильям обнаружил опасную уязвимость в платформе интернет-трейдинга компании Zecco (ныне TradeKing), предоставляющей доступ к торгам на бирже. Речь шла о CSRF-уязвимости, позволяющей через тег "img src" скрытно выполнить операции в web-интерфейсе Zecco, например, если не закрыт сеанс на сайте Zecco, можно без ведома пользователя инициировать покупку определённых акций.

После того, как Уильям связался с руководством Zecco, они признали наличие проблемы. Также стало известно, что ПО с этой уязвимостью используется одной из крупных розничных сетей с более чем 100 тысячами точек продаж, а инженеры подтвердили, что подобные подставные операции невозможно выделить в общем потоке легитимных транзакций. В ходе обсуждения руководство выразило беспокойство, что информация о проблеме может быть придана огласке до того, как будет устранена, упомянуло желание нанять Уильяма для содействия решению проблемы и как первый шаг попросило подписать соглашение о неразглашении, запрещающее раскрывать информацию до исправления уязвимости. Уильям подписал соглашение.

В итоге, проблема была исправлена только в 2017 году, спустя более 8 лет с момента информирования об её наличии. Проблема присутствовала с 2005 года и позволяла совершить целевые атаки по проведению транзакций без ведома пользователя.

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Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: security
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  • 1.1, hoopoe, 09:47, 22/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    а что здесь поучительного чуваку заплатили за молчание иначе любое соглашение ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Константавр, 09:51, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ему даже не заплатили, его пообещали взять на работу. Правла, непонятно, взяли ли?
     
     
  • 3.3, angra, 09:56, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не взяли и с докладом на конференции прокатили. А подписать заставили под угрозой науськивания на него ФБР.
     
  • 3.4, кверти, 09:56, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Он подписал соглашение за обещания?!
     
     
  • 4.5, zanswer CCNA RS, 10:07, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вряд ли он подписал NDA находясь под влиянием возможных перспектив быть нанятым на работу. Скорее всего юрист консульт был более убителен, когда описывал возможные перспективы встречи с ФБР, по обвинению во взломе.
     
  • 1.6, тоже Аноним, 10:39, 22/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "
    Как правительство может быть таким процветающим и делать так много ошибок?
    – Я удивлялась этому тоже, – сказала она, – и думала об этом. В конце концов я пришла к единственному возможному ответу.
    – И каков же он?
    – Практика, – сказала она. – Неустанная, безжалостная практика.
    "
     

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