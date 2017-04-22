22.04.2017 09:15  Поучительный опыт информировния банков об уязвимостях

Исследоватль безопасности Уильям Энтрикен (William Entriken) поделился своим опытом взаимодействия с банками, пытаясь добиться устранения уязвимости. В 2008 году Уильям обнаружил опасную уязвимость в платформе интернет-трейдинга компании Zecco (ныне TradeKing), предоставляющей доступ к торгам на бирже. Речь шла о CSRF-уязвимости, позволяющей через тег "img src" скрытно выполнить операции в web-интерфейсе Zecco, например, если не закрыт сеанс на сайте Zecco, можно без ведома пользователя инициировать покупку определённых акций.

После того, как Уильям связался с руководством Zecco, они признали наличие проблемы. Также стало известно, что ПО с этой уязвимостью используется одной из крупных розничных сетей с более чем 100 тысячами точек продаж, а инженеры подтвердили, что подобные подставные операции невозможно выделить в общем потоке легитимных транзакций. В ходе обсуждения руководство выразило беспокойство, что информация о проблеме может быть придана огласке до того, как будет устранена, упомянуло желание нанять Уильяма для содействия решению проблемы и как первый шаг попросило подписать соглашение о неразглашении, запрещающее раскрывать информацию до исправления уязвимости. Уильям подписал соглашение.

В итоге, проблема была исправлена только в 2017 году, спустя более 8 лет с момента информирования об её наличии. Проблема присутствовала с 2005 года и позволяла совершить целевые атаки по проведению транзакций без ведома пользователя.



