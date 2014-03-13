Выпуск дистрибутива Tribblix 41, построенного на технологиях OpenSolaris и Illumos

Опубликован выпуск дистрибутива Tribblix 41, основанного на наработках проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris. Проект пытается сохранить классический ретро-стиль Solaris при использовании современных версий программ. Из Illumos заимствуются ядро и инструментарий командной строки, а всё остальное пересобирается с использованием собственной сборочной системы. Для распространения программ используются пакеты SVR4. В качестве графических окружений предлагаются Xfce, MATE и Enlightenment. Готовые сборки формируются для систем x86_64.

В новой версии отмечен перенос исправлений уязвимостей из проекта Illumos и обновление версий программ, например, обновлены OpenSSH 10.4p1, JDK 26.0.2, nginx 1.30.4, go 1.26.5, git 2.55.0, Pale Moon 34.3.2, Python 3.13.14, llvm 22.1.7. Добавлен новый пакет pctgemini.



