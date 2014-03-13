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Выпуск дистрибутива Tribblix 41, построенного на технологиях OpenSolaris и Illumos

06.08.2026 06:28 (MSK)

Опубликован выпуск дистрибутива Tribblix 41, основанного на наработках проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris. Проект пытается сохранить классический ретро-стиль Solaris при использовании современных версий программ. Из Illumos заимствуются ядро и инструментарий командной строки, а всё остальное пересобирается с использованием собственной сборочной системы. Для распространения программ используются пакеты SVR4. В качестве графических окружений предлагаются Xfce, MATE и Enlightenment. Готовые сборки формируются для систем x86_64.

В новой версии отмечен перенос исправлений уязвимостей из проекта Illumos и обновление версий программ, например, обновлены OpenSSH 10.4p1, JDK 26.0.2, nginx 1.30.4, go 1.26.5, git 2.55.0, Pale Moon 34.3.2, Python 3.13.14, llvm 22.1.7. Добавлен новый пакет pctgemini.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.tribblix.org/relno...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tribblix 38, построенного на технологиях OpenSolaris и Illumos
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2025.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Oracle опубликовал бесплатную редакцию Solaris 11.4.90 CBE
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151058, построенного на технологиях OpenSolaris
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66035-tribblix
Ключевые слова: tribblix, solaris
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, openssh_user (ok), 07:19, 06/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    Чего только не придумают люди
     
  • 2, Аноним (2), 08:30, 06/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    Сабж - один из форков OpenSolaris, точнее, дистрибутивов на его основе. Самые "живые" другие форки - OpenIndiana и SmartOS. OpenIndiana весьма дружественный к пользователю, легко ставится, годится для использования в качестве обычной графической рабочей станции. Но есть проблема - сайт заблокирован в РФ. Дистрибутив можно как-то скачать, но заблокирован также репозиторий. Кое-что можно установить, подключив репозиторий SmartOS (например, gcc, mc и т.д.), однако нужно учитывать, что это серверный дистрибутив и многих полезных для рабочей станции программ там нет, например, LibreOffice.
     
     
  • 3, Аноним (3), 08:51, 06/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но есть проблема - сайт заблокирован в РФ.

    Та же проблема с CachyOS. Единственный раз как-то проскочил, смог установить без квн. DankMaterailShell - ставится, но на сайт не зайти. Наверняка ещё много таких обломчиков.

     
  • 4, Аноним (4), 08:58, 06/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китай так уже лет 20 живёт. Учитесь у соседей. Делайте локальные зеркала на сберклауде и берите деньги по СБП за токены на скачку.
     
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