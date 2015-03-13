В дистрибутиве Proxmox Virtual Environment реализована поддержка архитектуры ARM64

Разработчики дистрибутива Proxmox Virtual Environment, предназначенного для развертывания и обслуживания виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, объявили о начале публикации официальных сборок для архитектуры ARM64 (aarch64). До этого дистрибутив выпускался только для систем x86_64. В arm64-сборках заявлена первичная поддержка платформ NVIDIA Grace Hopper и NVIDIA Vera, а также обеспечена работа на серверных платах с процессорами ARMv9-A и ARMv8-A, на которых используется UEFI (устройства с конфигурацией на базе Device Tree, такие как Raspberry Pi, не поддерживаются).

Сборки для ARM64 основаны на пакетной базе Debian 13.5 и поставляются с ядром Linux 7.0, QEMU 11.0, LXC 7.0 и ZFS 2.4. Настройки и инструментарий идентичны со сборками для x86-64, за исключением возможности загрузки только через UEFI с использованием OVMF (AAVMF), отсутствия механизмов шифрования памяти AMD SEV, отсутствия vGPU на базе Intel GVT-g и не предоставления пакета с микрокодом для CPU. Гостевые системы могут запускаться только на узлах с той же архитектурой.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).



