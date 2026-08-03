Сервис доставки игр GOG разрабатывает Linux-версию GOG Galaxy

2.7 , iPony128052 ( ? ), 10:30, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – 12 лет назад, обяснение сути: You know, one of the reasons we have not released The Witcher 3 on Linux is that we most probably have to address five different versions of Linux and this is always terrible to support the quality of the games afterwards. The patches, the updates, and everything. If Steam will deliver a constant Linux environment, call it SteamOS or anything like that, we would love to have our games there because, you know, the more people play our games, the better for us.

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:04, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я всегда знал, что они умственно отсталые и некомпетентные. Но, впрочем, это бич вендокодеров, они ни в чём не разбираются и им норм. А вот сколько раз дурачков с линуксом гог прокатывал забывать не стоит -- это уже совершенно другое. Того же уровня их маркетинг с дрм-фри -- если почитать их тос, пользователь потенциально совершает уголовно-наказуемое деяние, если сохраняет файлы где-то у себя.

4.11 , iPony128052 ( ? ), 11:26, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > вендокодеров Это тут не причём. > не разбираются и им норм Так должен быть смысл.

Можно и взять... Под FreeBSD начать делать игру, а можно и под Haiku... Можно. А зачем?

5.32 , Аноним ( 10 ), 15:25, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ещё как при чём. За пределами экосистемы венды у них жизни нет (как правило ничего кроме додиеза и не знают). А между тем, вопросы совершенно универсальные и успешно решаются аналогичным образом. Таким образом, 20 летние игры скомпилированные для дебиана совершенно прекрасно работают на тестовой генте. Дистроспецифичные проблемы по большей части вымысел или кривой билд.

6.33 , iPony128052 ( ? ), 15:42, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Здрасьте.

GOG давно есть под MacOS.

Да, не супер-пупер. Так у них и под Windows не супер-пупер.

7.34 , Аноним ( 10 ), 15:51, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну макос нет смысла сравнивать с вендой и линуксом. Все порты под макос всегда максимально кривые были, это безотносительно вопросов совместимости. А ведь платформа с унифицированным железом и средой.

8.36 , iPony128052 ( ? ), 16:12, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так это и в обратную сторону справедливо У того же GIMP релизы под Windows и Ma... 9.37 , iPony128052 ( ? ), 16:15, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Опечатка Под Linux лучше всего Под Windows хуже А под MacOS ещё хуже ... 9.38 , Аноним ( 10 ), 16:20, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Гимп это гтк, гтк в венде ммм не очень и так было всегда Лучше взять криту для ... 3.14 , Аноним ( 14 ), 11:42, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> If Steam will deliver a constant Linux environment Они удивятся, но Steam давно поставляет горку линуксовых рантаймов, об которые разработчики нативных портов должны билдиться. И были доступны они очень, очень давно. Во многом именно благодаря этому 10+ лет спустя без проблем работают большинство нативных портов производства Feral.

4.16 , iPony128052 ( ? ), 12:20, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Они удивятся, но Steam давно поставляет горку линуксовых рантаймов, об которые разработчики

> нативных портов должны билдиться. И были доступны они очень, очень давно.

> Во многом именно благодаря этому 10+ лет спустя без проблем работают Они 100% это знают. Но это не решает кучи проблем из-за зоопарка сам наблюдал подобное. То из-за того, что у тебя не то DE, не работают кнопки управления играми. Если игра была запущена не с той раскладки. Переключение в процессе игры уже не поможет. То косяки из-за того, что у тебя не тот графический сервер. Там ESC не работает в Wayland. В Full-screen вообще всё зависает. То игра не сможет записать файлы из-за дефолтного лимита. А повышение его ломает SystemD. И так далее и тому подобное. Зачем разработчику со всем этим разбираться и возиться? 5.19 , Bob ( ?? ), 12:35, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой смысл рвать попчагу ради 5% юзеров, когда сам стим делает эмулятор под виндоверсию? Ну, максимум, чёт по минимуму учесть, для такого запуска. Надо nvidia дожать за опенсурс дрова потребительских карт. Ибо они аж rtx 3060 воскресили и чёт норм в потребительском сегменте будет не скоро. И проследить за виндой, ибо там ещё парочка великолепных решений может подтолкнуть держать 10 / 11 ltsc после обработки ASPS для рабочих задач и условный CachyOS / SteamOS / Nobara для игр.

5.20 , Аноним ( 14 ), 12:38, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Я за эти 10 лет успел пересесть с дебианоподобных дистрибутивов на арч, а потом на никс. Всё это время X-COM Enemy Unknown, Civilization 5 и ещё с десяток игр запускаются безо всяких проблем. И да, оба порта знали ещё тогда про Wayland, Pulseaudio, Pipewire, Vulkan и все сорта DE какие только можно. Проблема больше надумана, чем на самом деле существует. За всё время что я играю на Linux в нативные и не-нативные игры, ломались чаще игры под Proton из-за очередного ambiguous метода в DirectX, который на тот момент ещё не был закостылен в DXVK или VKD3D. У моих нативных портов сломались только лаунчеры - старые порты Feral линковали для них несколько библиотек в динамике об системные зависимости. Сами игры - в полном порядке. Понятное дело что всякие конторы по портированию типа Feral или Aspyr знали куда больше о том где можно налюбиться, чем разработчики которые ничего кроме винды не видели, но так и привлечь их никто не мешает. Весь вопрос в желании. Мытьем или катаньем, а Firaxis выпустили (и поддерживают) нативный порт Civilization 7 - в этот раз без Aspyr, которые отказались. Сделали сами. В сторону сейчас развлекательные качества самой игры - порт в этот раз очень кошерный, и ни на секунду не отстаёт от винды, как это было с Civ6. Очевидно, у поляков этого желания не было, было только желание отмазаться.

6.21 , iPony128052 ( ? ), 12:43, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Очевидно, у поляков этого желания не было, было только желание отмазаться Опять какие-то высказывание из области младшего этого самого. Это бизнес. Расходы на траты / профит - вот оценка. Так и других желающих можно перечислять чуть ли не по пальцам. Оно и понятно почему.

6.22 , iPony128052 ( ? ), 12:46, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Проблема больше надумана, чем на самом деле существует Так возьми и позупускай всякие там 10 летние нативные игры из GOG в современном линуксе. Это просто ужас и кошмар.

Так Stable API is nonsense.

7.23 , Аноним ( 14 ), 13:01, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Речь шла про Steam? Ну так я и ответил про Steam. Там эта проблема решена. GOG никак не поддерживает старые никсовые порты, в отличии от DOS-игр, завёрнутых в DosBox.

8.26 , iPony128052 ( ? ), 13:18, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Там тоже примеров много Чего только не видел Собственно выше многое про Steam ... 3.17 , Bob ( ?? ), 12:22, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Они уже с киберпанком "постарались" и потом разбрелось с конторы тучи разрабов. Ща глянем 4го ведьмака и как они старые 1 и 2 отремастярят. Феминимз головного мозга уже замечен был.

