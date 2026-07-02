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Выпуск дистрибутива ArchBang Linux 010726

02.07.2026 08:25 (MSK)

Представлен релиз легковесного Linux-дистрибутива ArchBang 010726, основанного на наработках Arch Linux и предоставляющего интерфейс пользователя на базе композитного менеджера MangoWM. Дистрибутив предлагает непрерывный цикл выпуска обновлений, позволяющий всегда работать с самыми последними версиями программ из репозиториев Arch Linux. Размер iso-образа 1.4 ГБ.

В новой версии осуществлён переход на использование по умолчанию легковесного композитного менеджера MangoWM (ранее поставлялся Labwc, а до этого Openbox), предоставляющего функциональность, похожую на оконный менеджер DWM, реализованную с использованием протокола Wayland. MangoWM примечателен использованием тегов для объединения окон в группы вместо виртуальных рабочих столов и ориентацией на максимальную стабильность и практичность (новые возможности добавляются когда они действительно улучшают повседневную работу). Помимо миграции на MangoWM в новом выпуске опционально предложен графический инсталлятор abi-install, альтернативный консольному инсталлятору и реализованный в форме открываемого в Firefox web-интерфейса на базе Cockpit.



  1. Главная ссылка к новости (https://archbang.org/2026/07/0...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива ArchBang Linux 1001
  3. OpenNews: Проект Arch Linux 32 заблокировал доступ из Бразилии из-за закона о верификации возраста
  4. OpenNews: В Arch Linux обеспечена воспроизводимая сборка образов контейнеров
  5. OpenNews: Arch Linux отключил регистрацию новых учётных записей в AUR
  6. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 4.4, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65824-archbang
Ключевые слова: archbang
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 09:46, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит норм если пользоваться исключительно терминалами.
     
  • 1.4, Аноним (3), 09:49, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Релизы ArchBang типо 010726 неправильно сортируются.
     
     
  • 2.5, Mik Foxi (ok), 10:00, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это реально фейл. элементарное же, значит не взлетит такой дистрибутив.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:15, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у Conky что за шрифт?
     
     
  • 2.9, Деанимус (?), 10:48, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А у Conky что за шрифт?

    А второй скрин вообще не из этого релиза. Так что Коньков нет.

     
  • 2.10, anonimous (?), 11:44, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Conky что за шрифт?

    DejaVu Sans Mono

     
     
  • 3.11, Аноним (6), 13:09, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:43, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заменили Openbox на какой-то labwc, чтобы от гнума по потреблению не отставало?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:45, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все время было ощущение, что этот дистр пилит какой то Васян, в дикой глуши деревне.
    А потом заметил что он продает дистры, и даже на многих сайтах компания по продаже дистров организована, не Васян типичный в одиночку так не может.
     

  • 1.12, ОООООООО (?), 14:02, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    п∙я│п╩п╦ я┐ п╡п╟я│ п╫п╣ 32-я▐п╢п╣я─п╫я▀п╧ п©я─п╬я├, п╢п╟п╤п╣ п╫п╣ я│я┌п╟п╡я▄я┌п╣.
     

  • 1.14, Аноним (13), 14:21, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу SheBang Linux. Без системды, ессно.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:38, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://shebang-linux.github.io/
    Ой-вей!
     

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