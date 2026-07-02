Выпуск дистрибутива ArchBang Linux 010726

Представлен релиз легковесного Linux-дистрибутива ArchBang 010726, основанного на наработках Arch Linux и предоставляющего интерфейс пользователя на базе композитного менеджера MangoWM. Дистрибутив предлагает непрерывный цикл выпуска обновлений, позволяющий всегда работать с самыми последними версиями программ из репозиториев Arch Linux. Размер iso-образа 1.4 ГБ.

В новой версии осуществлён переход на использование по умолчанию легковесного композитного менеджера MangoWM (ранее поставлялся Labwc, а до этого Openbox), предоставляющего функциональность, похожую на оконный менеджер DWM, реализованную с использованием протокола Wayland. MangoWM примечателен использованием тегов для объединения окон в группы вместо виртуальных рабочих столов и ориентацией на максимальную стабильность и практичность (новые возможности добавляются когда они действительно улучшают повседневную работу). Помимо миграции на MangoWM в новом выпуске опционально предложен графический инсталлятор abi-install, альтернативный консольному инсталлятору и реализованный в форме открываемого в Firefox web-интерфейса на базе Cockpit.