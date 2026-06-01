Доступен дистрибутив KaOS 2026.06, перешедший с systemd на систему инициализации Dinit

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|2.26, Аноним (26), 12:57, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какие у тебя альтернативы? Менее жирное разве что fltk, но там только гуй и этого недостаточно ни для чего.
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|2.10, Аноним (10), 11:58, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Осуществлён переход с systemd на использование Dinit
Видать, дистрибутивы начали подозревать, что в системде появились компоненты для слежки за пользователями.
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|3.23, Аноним (23), 12:26, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Дистрибутив
>>1500 пакетов в репе
>>Ключевые компоненты вроде DE, загрузчика и init-менеджера меняются прямо на ходу.
"Васяносборок" - вы хотели сказать?
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|1.3, Аноним (3), 11:30, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для формирования стильного приглашения ввода в командной строке вместо powerline задействован starship.
Понятно, пони заменили квадробером.
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|1.5, Аноним (26), 11:31, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6
оч кривой, помню, отличался тем, что звук искажал во всех программах, бэкенд на gstreamer нормально воспроизводил всегда -- ни в amarok ни в phonon с ним проблем не было никогда
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|1.6, HW (?), 11:32, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ещё бы богомерзкий кде заменить каким-нибудь лёгким WM и будет дистрибутив здорового человека.
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|1.7, Аноним (26), 11:33, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эт чё они отвязали kde от systemd? И это даже работает? Можно мне теперь это в генту пропихнуть.
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|3.14, Аноним (26), 12:05, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что в кедах такого, чего нет в lxqt?
Эм, плазма, кио, квин, удобно дополняемые контекстные меню (у меня несколько десятков скриптов написано под это дело). Программы, понятное дело, опенсорсных альтернатив нет большинству. Эо только то, чем я пользуюсь. Среди уникальной функциональности semantic desktop (очень удобно на самом деле) и pim (а вот этим не пользуюсь, но большинству нравится).
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|3.29, cname (?), 13:10, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Примерно всё? Нормальный ФМ, трей, меню-пуск, эмулятор терминала, одна тулза для настройки тривиальных вещей под себя. Гуёвый инструмент для поиска, установки и обновления, в конце концов.
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|2.13, Деанимус (?), 12:03, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Эт чё они отвязали kde от systemd? И это даже работает? Можно мне теперь это в генту пропихнуть.
Да почему вы решили, что в сабже КДЕ?
Используется Niri с Нокталией, обмазанные Qt-компонентами.
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|3.15, Аноним (26), 12:07, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по новости это только в этой версии заменили плазму на сабж, но плазма вообще-то и не обязательный компонент кед.
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|1.11, Аноним (11), 11:58, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Учтите, что у дистра есть некоторые "ограничения":
Установка RAID не поддерживается. XFS недоступен для установок через BIOS, поскольку GRUB не устанавливается с последней версией XFS. Пользователи VirtualBox должны включить 3D-ускорение и использовать VMSVGA, поскольку ISO использует Wayland. Кроме того, Polkit не полностью портирован на Turnstile и seatd, поэтому некоторые опции повышения привилегий могут не работать.
В целом дистр прикольный. Кто любит Арч, Qt и не любит системд, тому зайдет.
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|2.19, Аноним (19), 12:13, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пользователи VirtualBox должны включить 3D-ускорение и использовать VMSVGA
Это под Win? В хостовом Linux, ЕМНИП, VirtualBox ругается при включении 3D-ускорения для гостевых Linux.
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|1.16, Аноним (16), 12:08, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А эта нокталия неплохо выглядит, попробую с хипралэндом запустить потом. Люблю когда есть готовые ползунки и виджеты, поэтому и сижу на кде.
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|1.17, Аноним (17), 12:09, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-то старичок стремился быть неоновыми кедами, но не повезло. Наверное даже к лучшему...
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|1.25, Аноним (25), 12:38, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Также отмечается желание развивать дистрибутив с собственными уникальными решениями, а не следовать правилам, навязываемым в systemd.
Респект и уважуха
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