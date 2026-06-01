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Доступен дистрибутив KaOS 2026.06, перешедший с systemd на систему инициализации Dinit

25.06.2026 10:55 (MSK)

Опубликован выпуск KaOS 2026.06, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола c приложениями на основе Qt. Из специфичных особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Для инициализации и управления сервисами применяется Dinit. Сборки публикуются для систем x86_64 (4.7 ГБ).

В новой версии:

  • Осуществлён переход с systemd на использование Dinit для инициализации и управления сервисами. В качестве причин миграции упоминается прекращение поддержки в systemd файловой системы AUFS и применяемой в KaOS раздельной иерархии каталогов / и /usr (без перенаправления символическими ссылками подкаталогов /bin в /usr/bin, /lib в /usr/lib). Также отмечается желание развивать дистрибутив с собственными уникальными решениями, а не следовать правилам, навязываемым в systemd.
  • Для управления сеансами и организации доступа к совместно используемым устройствам ввода и вывода вместо systemd-logind задействованы turnstile и seatd.
  • Для организации работы экрана входа в систему вместо дисплейного менеджера sddm применён greetd с надстройкой tuigreet.
  • Вместо systemd-boot задействован загрузчик Limine.
  • Для управления устройствами и временными файлами продолжают использоваться компоненты udev и systemd-tmpfiles.
  • Рабочий стол KDE Plasma в базовой сборке заменён на композитный менеджер Niri с минималистичной оболочкой Noctalia и вспомогательными утилитами, такими как cliphist, brightnessctl, ddcutil, pavucontrol-qt, qt6ct и xwayland-satellite. В репозитории остаются доступны для установки пакеты с KDE Plasma 6.7, но проект намерен прекратить поддержку KDE после выхода KDE Plasma 6.8.
  • В инсталляторе Calamares обеспечена полная поддержка работы в окружениях на базе Wayland.
  • Для формирования стильного приглашения ввода в командной строке вместо powerline задействован starship.
  • Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 7.0.13, Glib2 2.88.1, Libgcrypt 1.12.2, Nano 9.1, Curl 8.21, OpenCV 4.13.0, Poppler 26.06.0, GStreamer 1.28, Pipewire 1.6.7, Dinit 022.0, ZFS 2.4.3, CMake 4.3, OpenSSH 10.3, Bash 5.3, Elogind 257.16, Qt 6.11.1 и Mesa 26.1.3.

Ранее доступные особенности KaOS:

  • В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).
  • В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.
  • Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.
  • По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).
  • Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.


  1. Главная ссылка к новости (https://kaosx.us/news/2026/kao...)
  2. OpenNews: Опубликован легковесный дистрибутив antiX 26
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Chimera 20251220, сочетающего ядро Linux с окружением FreeBSD
  4. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 26.04, использующего Wayland
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2025.09
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65766-kaos
Ключевые слова: kaos, dinit
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:25, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И тут влез жирный кутэ. Негоже.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:39, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начал статью читать - то же хотел сказать. Но жестче.
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:57, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие у тебя альтернативы? Менее жирное разве что fltk, но там только гуй и этого недостаточно ни для чего.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:28, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    очень нишево
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:58, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Осуществлён переход с systemd на использование Dinit

    Видать, дистрибутивы начали подозревать, что в системде появились компоненты для слежки за пользователями.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:26, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Дистрибутив
    >>1500 пакетов в репе
    >>Ключевые компоненты вроде DE, загрузчика и init-менеджера меняются прямо на ходу.

    "Васяносборок" - вы хотели сказать?

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:30, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для формирования стильного приглашения ввода в командной строке вместо powerline задействован starship.

    Понятно, пони заменили квадробером.

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:30, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крытые! Удачи им!
     
  • 1.5, Аноним (26), 11:31, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6

    оч кривой, помню, отличался тем, что звук искажал во всех программах, бэкенд на gstreamer нормально воспроизводил всегда -- ни в amarok ни в phonon с ним проблем не было никогда

     
  • 1.6, HW (?), 11:32, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ещё бы богомерзкий кде заменить каким-нибудь лёгким WM и будет дистрибутив здорового человека.
     
  • 1.7, Аноним (26), 11:33, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эт чё они отвязали kde от systemd? И это даже работает? Можно мне теперь это в генту пропихнуть.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:51, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что в кедах такого, чего нет в lxqt?
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 12:01, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стельки.
     
  • 3.14, Аноним (26), 12:05, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что в кедах такого, чего нет в lxqt?

    Эм, плазма, кио, квин, удобно дополняемые контекстные меню (у меня несколько десятков скриптов написано под это дело). Программы, понятное дело, опенсорсных альтернатив нет большинству. Эо только то, чем я пользуюсь. Среди уникальной функциональности semantic desktop (очень удобно на самом деле) и pim (а вот этим не пользуюсь, но большинству нравится).

     
  • 3.29, cname (?), 13:10, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно всё? Нормальный ФМ, трей, меню-пуск, эмулятор терминала, одна тулза для настройки тривиальных вещей под себя. Гуёвый инструмент для поиска, установки и обновления, в конце концов.
     
  • 2.13, Деанимус (?), 12:03, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эт чё они отвязали kde от systemd? И это даже работает? Можно мне теперь это в генту пропихнуть.

    Да почему вы решили, что в сабже КДЕ?
    Используется Niri с Нокталией, обмазанные Qt-компонентами.

     
     
  • 3.15, Аноним (26), 12:07, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по новости это только в этой версии заменили плазму на сабж, но плазма вообще-то и не обязательный компонент кед.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:58, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Учтите, что у дистра есть некоторые "ограничения":

    Установка RAID не поддерживается. XFS недоступен для установок через BIOS, поскольку GRUB не устанавливается с последней версией XFS. Пользователи VirtualBox должны включить 3D-ускорение и использовать VMSVGA, поскольку ISO использует Wayland. Кроме того, Polkit не полностью портирован на Turnstile и seatd, поэтому некоторые опции повышения привилегий могут не работать.

    В целом дистр прикольный. Кто любит Арч, Qt и не любит системд, тому зайдет.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:12, 25/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:13, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользователи VirtualBox должны включить 3D-ускорение и использовать VMSVGA

    Это под Win? В хостовом Linux, ЕМНИП, VirtualBox ругается при включении 3D-ускорения для гостевых Linux.

     

  • 1.16, Аноним (16), 12:08, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А эта нокталия неплохо выглядит, попробую с хипралэндом запустить потом. Люблю когда есть готовые ползунки и виджеты, поэтому и сижу на кде.
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:09, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то старичок стремился быть неоновыми кедами, но не повезло. Наверное даже к лучшему...
     
  • 1.21, Аноним (1), 12:22, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У него уже встал.
     
  • 1.22, Аноним (1), 12:24, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сейчас проснётся oнaним гoмopoбoт мoдepaтop и потрёт всё. К уям.
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:38, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Также отмечается желание развивать дистрибутив с собственными уникальными решениями, а не следовать правилам, навязываемым в systemd.

    Респект и уважуха

     
  • 1.27, Аноним (27), 13:00, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой дивный велосипед.
     
  • 1.28, Аноним (28), 13:05, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    централизованного аналога системды мы так и не увидим, по ходу
     

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