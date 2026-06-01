Доступен дистрибутив KaOS 2026.06, перешедший с systemd на систему инициализации Dinit

Опубликован выпуск KaOS 2026.06, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола c приложениями на основе Qt. Из специфичных особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Для инициализации и управления сервисами применяется Dinit. Сборки публикуются для систем x86_64 (4.7 ГБ). В новой версии: Осуществлён переход с systemd на использование Dinit для инициализации и управления сервисами. В качестве причин миграции упоминается прекращение поддержки в systemd файловой системы AUFS и применяемой в KaOS раздельной иерархии каталогов / и /usr (без перенаправления символическими ссылками подкаталогов /bin в /usr/bin, /lib в /usr/lib). Также отмечается желание развивать дистрибутив с собственными уникальными решениями, а не следовать правилам, навязываемым в systemd.

Для управления сеансами и организации доступа к совместно используемым устройствам ввода и вывода вместо systemd-logind задействованы turnstile и seatd.

Для организации работы экрана входа в систему вместо дисплейного менеджера sddm применён greetd с надстройкой tuigreet.

Вместо systemd-boot задействован загрузчик Limine.

Для управления устройствами и временными файлами продолжают использоваться компоненты udev и systemd-tmpfiles.

Рабочий стол KDE Plasma в базовой сборке заменён на композитный менеджер Niri с минималистичной оболочкой Noctalia и вспомогательными утилитами, такими как cliphist, brightnessctl, ddcutil, pavucontrol-qt, qt6ct и xwayland-satellite. В репозитории остаются доступны для установки пакеты с KDE Plasma 6.7, но проект намерен прекратить поддержку KDE после выхода KDE Plasma 6.8.

В инсталляторе Calamares обеспечена полная поддержка работы в окружениях на базе Wayland.

Для формирования стильного приглашения ввода в командной строке вместо powerline задействован starship.

Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 7.0.13, Glib2 2.88.1, Libgcrypt 1.12.2, Nano 9.1, Curl 8.21, OpenCV 4.13.0, Poppler 26.06.0, GStreamer 1.28, Pipewire 1.6.7, Dinit 022.0, ZFS 2.4.3, CMake 4.3, OpenSSH 10.3, Bash 5.3, Elogind 257.16, Qt 6.11.1 и Mesa 26.1.3. Ранее доступные особенности KaOS: В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).

В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.

Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.

По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).

Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.



