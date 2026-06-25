Проект rars подготовил свободную реализацию RAR с поддержкой создания архивов

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|1.1, Аноним (1), 17:56, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У рара ключевая ценность - алгоритмы сжатия, а не формат архива. Так что задача бесполезная.
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|2.4, Аноним (1), 18:00, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точнее алгоритмы сжатия + информация, которую можно поместить в архив. Но если чего-то одного в этой связке не будет - смысла тоже не будет.
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|2.5, Аноним (5), 18:00, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Ценность в его алгоритме сжатия нет никакой. А вот распаковывать древние архивы в этом формате без проприетарных библиотек - это кому-то точно нужно.
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|3.8, Аноним (1), 18:03, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У unrar открытый исходный код и распаковывать им можно было всегда. А упаковать - только rar, чей код был закрыт.
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|5.13, Аноним (1), 18:12, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это как-то мешает решать задачу собрать из исходников и распаковать древний архив? Ты теряешь суть - основная сложность воссоздать архиватор, уверен что вся нагрузка на ИИ легла именно на этот модуль. Затевалось все явно не ради распаковщика.
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|6.54, Аноним (54), 19:51, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мир твоим локалхостом не ограничивается, кому-то наверняка хочетсч свободную систему документооборота или файлохранилище, куда можно закинуть любой архив и он распаковался. И она должна быть полностью свободной, чтобы не было проблем с добавлением ее в пакетные репы, например. И какая-то шалупонь, думающая что если она написала 20 лет назад архиватор то может запрещать на него смотреть неправильно, мешать этому не должна.
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|1.2, q (ok), 17:56, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> использование обратного инжинирига ... запрещено лицензионным соглашением
В нормальных странах такие пункты лицензии считаются нелегальными, и пользователь имеет право их нарушать. [Любопытный факт: в РФ обратный реверс-инжиниринг тоже легален, что бы там по этому поводу ни прописывал проприетаст.]
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|2.3, iPony128052 (?), 17:58, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> пользователь имеет право их нарушать
Пользователь - да.
А вот создавать на основе их продукт - уже сложнее.
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|3.11, Аноним (11), 18:09, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там нет продукта. Есть какой-то код, вроде бы даже без лицензии. Мнение Рошала потэтому поводу имеет нулевую ценность, там где реверсили, там можно реверсить. Там где реверсить нельзя, ну что ж делать, покупайте у gmbh, раз так нужно.
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|5.28, Карлос Сношайтилис (ok), 18:41, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Даже более: отсутствие файла с лицензией в проекте прямо говорит, что никаких прав на код нет, даже смотреть нельзя
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|4.29, А ноним (?), 18:41, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так это, давно уже так у ибеме спионерили биос к их писюкам. Одна команда типа изучила бинари и написала спеки, другая команда типа по спеке написала имплементацию биоса независимую. Ибеме в суде продула.
А тут просто теперь то же самое будет ЫЫ делать.
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|2.6, iPony128052 (?), 18:02, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В итоге посмотрим, как это решится в правом поле "нормальных" стран.
Gitlab - США
Rar Lab - Германия
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|4.21, Аноним (21), 18:34, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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нормальность патентного права в сша очень-очень-очень под вопросом
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|2.33, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 18:47, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>В нормальных странах...
... ПО не патентуют. Сможешь сказать что-либо против сшашки?
Интересно, что скажет суд сшашки, если с помощью ИИ-инструментов отреверсят макОС или винду. Воспользуются ли твоим бесценным мнением, или всё-таки нет?
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|3.38, q (ok), 18:50, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Сможешь сказать что-либо против сшашки?
А причем тут реднек-ляндия? я про нормальные страны говорил. Западные, если не понял. (И нет, асашайка больше не запад.)
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|2.47, Аноним (46), 19:08, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В нормальных странах такие пункты лицензии считаются нелегальными, и пользователь имеет право их нарушать.
Скинь, пожалуйста, ссылку на соответствующие документы. Хотелось бы почитать.
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|2.49, Смузихеб забывший пароль (?), 19:12, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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смотря с какой целью
если просто для изучения - это одно
если с целью раскрытия коммерческой тайны/специфических алгоритмов, являющихся сутью продукта - это уже немного другое
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|1.7, Аноним (7), 18:02, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> он реализует работу с форматом RAR без использования кода утилиты unrar
А нет ли тут следов антисемитизма?
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|1.14, А ноним (?), 18:18, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Особенность проекта в том, что он реализует работу с форматом RAR без
> использования кода утилиты unrar, распространяемой под несвободной
> лицензией, которая запрещает использовать код unrar для воссоздания
> алгоритма сжатия RAR или разработки RAR-совместимого архиватора.
Что за шизофазия? Алгоритмы в (ун)раре определяют формат упаковки и наоборот, формат определит алгоритмы. Код унрар является документацией к формату, документация к формату определяет алгоритмы распаковщика.
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|2.34, Карлос Сношайтилис (ok), 18:48, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Алгоритмы в (ун)раре определяют формат упаковки и наоборот
Конечно же нет.
Провести статистический анализ данных можно множеством способов, упаковать в бинарный формат - другим множеством способов.
И те и те способы связаны косвенно.
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|2.55, Хрю (?), 19:53, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно и сейчас всё что нужно корпам будет отжиматься, что суть смерть открытым сорцам. Всё что нужно это "субсидии" и 40 фунтов.
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|2.22, Евгений Р. (?), 18:35, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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не надо ляля, в нормальных странах все патентуется и воровать так просто не получится
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|3.35, Аноним (7), 18:48, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> в нормальных странах все патентуется
кажется вы упустили ключевое слово - за деньги
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|3.56, Аноним (54), 19:54, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну справедливости ради, об этой поделке в нормальных странах и слыхом не слыхивали. Рар только на просторах ex-снг и использовался.
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|1.19, Аноним (19), 18:30, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я же говорил что ИИшки начнут и проприетарщну переписывать.
> Евгений Рошал, создатель RAR, прокомментировал использование обратного инжинирига старых бинарных файлов RAR при разработке rars, что запрещено лицензионным соглашением.
Ага, ещё не хватало разрешений каких-то проприетарщиков спрашивать.
> По словам Евгения, он пока не определился, что с этим делать и намерен дождаться мнения компании win.rar GmbH.
Что делать - пусть создаёт прецедент про copywashing и бодается со всей ИИ индустрией в судах. Может это ещё и win.rar GmbH обанкротит, что будет вишенкой на торте.
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|1.25, Аноним (25), 18:37, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>официальной полноценной спецификации не существовало, документация была воссоздана по коду распаковщиков
ЗАЧЕМ?
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|2.36, iPony128052 (?), 18:48, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так это же сами переписыаающие и ответили.
А оригинальный автор он же в ресурсах ограничен.
Это не Rockstar, у которого денег немерено на адвокатов.
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|3.43, Аноним (7), 18:59, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну так это же сами переписыаающие и ответили.
и переписатора заминусили, он обиделся и закрыл тему.
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|1.37, Я (??), 18:49, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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7zip есть. RAR лет 20 уже не использую. Нафиг он нужен?
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|1.50, Аноним (50), 19:24, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Самой главной фичой rar была возможность добавлять к архиву дополнительную ECC-информацию, что актуально ВСЕГДА, кто бы что ни говорил. 7z упорно это дело обходит стороной, а зря.
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