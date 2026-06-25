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Проект rars подготовил свободную реализацию RAR с поддержкой создания архивов

25.06.2026 17:36 (MSK)

Представлен проект rars, развивающий свободную реализацию инструментария для формата RAR, написанную на языке Rust и поддерживающую не только распаковку, но и создание RAR-архивов. Инструментарий поддерживает как ранние форматы RAR 1.3/1.4 с сигнатурой "RE~^", так и последнюю версию RAR 7. Доступны такие расширенные операции, как разбиение на тома, защита паролем, шифрование заголовков, прикрепление комментариев, RARVM-фильтры, индексы для быстрого открытия и механизмы восстановления повреждённых данных. Код распространяется под лицензиями MIT и Apache-2.0. На базе библиотеки PyO3 подготовлены обвязки для языка Python, которые реализуют API в стиле rarfile для просмотра, тестирования и извлечения архивов, а также API в стиле RarBuilder для создания или перепаковки архивов.

Особенность проекта в том, что он реализует работу с форматом RAR без использования кода утилиты unrar, распространяемой под несвободной лицензией, которая запрещает использовать код unrar для воссоздания алгоритма сжатия RAR или разработки RAR-совместимого архиватора. Из-за данного ограничения большинство свободных архиваторов ограничивались лишь функциями распаковки RAR-файлов, а для создания RAR-архивов приходилось использовать проприетарный инструментарий от RARLAB.

Отдельно создан репозиторий rar-research в котором опубликованы спецификации для форматов RAR 1.3/1.4, RAR 1.5-4.x и RAR 5.0/7.0, а также заметки по используемым алгоритмам, фильтрам, методам проверки и восстановления целостности, шифрованию, разбиению на тома и механизмам защиты. Так как на момент создания проекта rars официальной полноценной спецификации не существовало, документация была воссоздана по коду распаковщиков, старым реализациям, тестовым архивам и анализу бинарных версий RAR для DOS и Windows.

Реализация была создана с использованием AI-инструментов OpenAI Codex 5.5 и Claude Opus 4.7 в свободное от работы время примерно за пять недель. На первом этапе модели применялись для систематизации информации о формате и восполнения пробелов в описании, после чего по восстановленной спецификации был сгенерирован код на языке Rust. Для уточнения спецификации и оттачивания реализации использовалась проверка работы на реальных архивах и сравнение с эталонными реализациями.

Отмечается, что AI-инструменты хорошо справились с переносом формального описания в код и с рутинной реализацией большого объёма функциональности, но не смогли обеспечить архитектурный контроль. Без жёсткого надзора AI-модели были склонны обходить тесты, усложнять код и пропускать очевидные проблемы, влияющие на удобство работы. По оценке автора, в проекте такого масштаба тесты, документация и комментарии стали не только инструментами проверки, но и способом направлять генерацию кода в нужное русло.

Форсировать разработку удалось после появления в OpenAI Codex режима "/goal", позволяющего AI-агенту длительное время работать над одной задачей, сжимая контекст и продолжая выполнение после его переполнения. В таком режиме Codex несколько раз работал больше чем 6 часов и один раз около 16 часов, реализуя значительную часть оставшейся функциональности, такой как восстановление данных, шифрование и многотомные архивы. С учётом значительной субсидии на токены было потрачено 40 фунтов стерлингов.

По уровню сжатия rars в среднем на 5-10% отстаёт от WinRAR. По скорости сжатия и распаковки rars существенно медленнее WinRAR из-за отсутствия полноценных оптимизаций. При этом в проекте уже имеется режим "--features fast", применяющий оптимизации на основе SIMD-инструкций для ускорения сжатия и распаковки, но завязанный на экспериментальный API std::simd, доступных только в тестовых сборках инструментария Rust. Также реализован режим "--features parallel", использующий библиотеку Rayon для распараллеливания сжатия отдельных файлов.

Евгений Рошал, создатель RAR, прокомментировал использование обратного инжинирига старых бинарных файлов RAR при разработке rars, что запрещено лицензионным соглашением. По словам Евгения, он пока не определился, что с этим делать и намерен дождаться мнения компании win.rar GmbH.

  1. Главная ссылка к новости (https://bitplane.net/log/2026/...)
  2. OpenNews: Выпуск архиватора RAR 7.0
  3. OpenNews: Уязвимость в unrar, позволяющая перезаписать файлы при распаковке архива
  4. OpenNews: В рамках проекта TheUnarchiver решены проблемы с использованием архивов RARv3 в свободных проектах
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65765-rars
Ключевые слова: rars, rar
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:56, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У рара ключевая ценность - алгоритмы сжатия, а не формат архива. Так что задача бесполезная.
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 18:00, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее алгоритмы сжатия + информация, которую можно поместить в архив. Но если чего-то одного в этой связке не будет - смысла тоже не будет.
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:00, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Ценность в его алгоритме сжатия нет никакой. А вот распаковывать древние архивы в этом формате без проприетарных библиотек - это кому-то точно нужно.
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 18:03, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У unrar открытый исходный код и распаковывать им можно было всегда. А упаковать - только rar, чей код был закрыт.
     
     
  • 4.10, iPony128052 (?), 18:06, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так открытый И проприетарный
     
     
  • 5.13, Аноним (1), 18:12, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это как-то мешает решать задачу собрать из исходников и распаковать древний архив? Ты теряешь суть - основная сложность воссоздать архиватор, уверен что вся нагрузка на ИИ легла именно на этот модуль. Затевалось все явно не ради распаковщика.
     
     
  • 6.40, Анонисссм (?), 18:54, 25/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.54, Аноним (54), 19:51, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мир твоим локалхостом не ограничивается, кому-то наверняка хочетсч свободную систему документооборота или файлохранилище, куда можно закинуть любой архив и он распаковался. И она должна быть полностью свободной, чтобы не было проблем с добавлением ее в пакетные репы, например. И какая-то шалупонь, думающая что если она написала 20 лет назад архиватор то может запрещать на него смотреть неправильно, мешать этому не должна.
     
  • 3.48, Смузихеб забывший пароль (?), 19:09, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    7зип разве не распаковывает рар ?
     

  • 1.2, q (ok), 17:56, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > использование обратного инжинирига ... запрещено лицензионным соглашением

    В нормальных странах такие пункты лицензии считаются нелегальными, и пользователь имеет право их нарушать. [Любопытный факт: в РФ обратный реверс-инжиниринг тоже легален, что бы там по этому поводу ни прописывал проприетаст.]

     
     
  • 2.3, iPony128052 (?), 17:58, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > пользователь имеет право их нарушать

    Пользователь - да.

    А вот создавать на основе их продукт - уже сложнее.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 18:09, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там нет продукта. Есть какой-то код, вроде бы даже без лицензии. Мнение Рошала потэтому поводу имеет нулевую ценность, там где реверсили, там можно реверсить. Там где реверсить нельзя, ну что ж делать, покупайте у gmbh, раз так нужно.
     
     
  • 4.12, iPony128052 (?), 18:11, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсутствие файла с лицензией в проекте не освобождает от ответственности.
     
     
  • 5.28, Карлос Сношайтилис (ok), 18:41, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Даже более: отсутствие файла с лицензией в проекте прямо говорит, что никаких прав на код нет, даже смотреть нельзя
     
     
  • 6.30, iPony128052 (?), 18:43, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже фантазии
     
  • 4.29, А ноним (?), 18:41, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это, давно уже так у ибеме спионерили биос к их писюкам. Одна команда типа изучила бинари и написала спеки, другая команда типа по спеке написала имплементацию биоса независимую. Ибеме в суде продула.

    А тут просто теперь то же самое будет ЫЫ делать.
     
  • 2.6, iPony128052 (?), 18:02, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В итоге посмотрим, как это решится в правом поле "нормальных" стран.

    Gitlab - США
    Rar Lab - Германия

     
     
  • 3.9, iPony128052 (?), 18:04, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    github, конечно

    Но сути не меняет.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 18:34, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нормальность патентного права в сша очень-очень-очень под вопросом
     
  • 2.33, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 18:47, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >В нормальных странах...

    ... ПО не патентуют. Сможешь сказать что-либо против сшашки?

    Интересно, что скажет суд сшашки, если с помощью ИИ-инструментов отреверсят макОС или винду. Воспользуются ли твоим бесценным мнением, или всё-таки нет?

     
     
  • 3.38, q (ok), 18:50, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Сможешь сказать что-либо против сшашки?

    А причем тут реднек-ляндия? я про нормальные страны говорил. Западные, если не понял. (И нет, асашайка больше не запад.)

     
     
  • 4.44, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 19:03, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. линух, гитхаб и прочее — уже не цивилизация?
     
  • 4.46, Аноним (46), 19:07, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (И нет, асашайка больше не запад.)

    Теперь уже восток?

     
  • 2.45, Аноним (45), 19:03, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.rarlab.com/misc.htm
     
  • 2.47, Аноним (46), 19:08, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В нормальных странах такие пункты лицензии считаются нелегальными, и пользователь имеет право их нарушать.

    Скинь, пожалуйста, ссылку на соответствующие документы. Хотелось бы почитать.

     
  • 2.49, Смузихеб забывший пароль (?), 19:12, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотря с какой целью
    если просто для изучения - это одно
    если с целью раскрытия коммерческой тайны/специфических алгоритмов, являющихся сутью продукта - это уже немного другое
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:02, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > он реализует работу с форматом RAR без использования кода утилиты unrar

    А нет ли тут следов антисемитизма?

     
  • 1.14, А ноним (?), 18:18, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Особенность проекта в том, что он реализует работу с форматом RAR без
    > использования кода утилиты unrar, распространяемой под несвободной
    > лицензией, которая запрещает использовать код unrar для воссоздания
    > алгоритма сжатия RAR или разработки RAR-совместимого архиватора.

    Что за шизофазия? Алгоритмы в (ун)раре определяют формат упаковки и наоборот, формат определит алгоритмы. Код унрар является документацией к формату, документация к формату определяет алгоритмы распаковщика.

     
     
  • 2.34, Карлос Сношайтилис (ok), 18:48, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Алгоритмы в (ун)раре определяют формат упаковки и наоборот

    Конечно же нет.
    Провести статистический анализ данных можно множеством способов, упаковать в бинарный формат - другим множеством способов.
    И те и те способы связаны косвенно.

     

  • 1.15, Евгений Р. (?), 18:18, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    чудаки на букву м воруют чужой труд, надеюсь им прилетит карма.
     
     
  • 2.32, Анизантроп (?), 18:46, 25/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.39, Да ну нахер (?), 18:51, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жека плиз, я купил твою прогу честно.
     

  • 1.16, Аноним (16), 18:22, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, теперь они rar у Рошаля отжали...
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 18:35, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро 1С будет называться Датив.
     
  • 2.26, Аноним (7), 18:39, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и всё за 40 сребренников.. ээ фунтов стерлингов.
     
  • 2.55, Хрю (?), 19:53, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно и сейчас всё что нужно корпам будет отжиматься, что суть смерть открытым сорцам. Всё что нужно это "субсидии" и 40 фунтов.
     

  • 1.17, Аноним (17), 18:25, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Евр@@ Рошал огорчился. Ой вей, денежки тютю.
     
  • 1.18, Аноним (7), 18:27, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Алгоритмы не патентуются.
     
     
  • 2.22, Евгений Р. (?), 18:35, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    не надо ляля, в нормальных странах все патентуется и воровать так просто не получится
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 18:36, 25/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.35, Аноним (7), 18:48, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в нормальных странах все патентуется

    кажется вы упустили ключевое слово - за деньги

     
  • 3.56, Аноним (54), 19:54, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну справедливости ради, об этой поделке в нормальных странах и слыхом не слыхивали. Рар только на просторах ex-снг и использовался.
     

  • 1.19, Аноним (19), 18:30, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я же говорил что ИИшки начнут и проприетарщну переписывать.

    > Евгений Рошал, создатель RAR, прокомментировал использование обратного инжинирига старых бинарных файлов RAR при разработке rars, что запрещено лицензионным соглашением.

    Ага, ещё не хватало разрешений каких-то проприетарщиков спрашивать.

    > По словам Евгения, он пока не определился, что с этим делать и намерен дождаться мнения компании win.rar GmbH.

    Что делать - пусть создаёт прецедент про copywashing и бодается со всей ИИ индустрией в судах. Может это ещё и win.rar GmbH обанкротит, что будет вишенкой на торте.

     
  • 1.25, Аноним (25), 18:37, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >официальной полноценной спецификации не существовало, документация была воссоздана по коду распаковщиков

    ЗАЧЕМ?

     
  • 1.27, an2 (?), 18:41, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно было. Взяли, переписали с помощью LLM и лицензию поменяли с LGPL на MIT. Оригинальный автор возмутился, но не помогло.

    No right to relicense this project

    https://github.com/chardet/chardet/issues/327

     
     
  • 2.36, iPony128052 (?), 18:48, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так это же сами переписыаающие и ответили.
    А оригинальный автор он же в ресурсах ограничен.

    Это не Rockstar, у которого денег немерено на адвокатов.

     
     
  • 3.43, Аноним (7), 18:59, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так это же сами переписыаающие и ответили.

    и переписатора заминусили, он обиделся и закрыл тему.

     

  • 1.31, Аноним (31), 18:45, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять нейрослоп проект.
     
  • 1.37, Я (??), 18:49, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    7zip есть. RAR лет 20 уже не использую. Нафиг он нужен?
     
     
  • 2.41, anonymous (??), 18:56, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще на замену rar вместо 7zip уместнее выбрать DAR.
     
     
  • 3.52, 12yoexpert (ok), 19:47, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, я бы всё же выбрал твою маму
     

  • 1.42, Аноним (42), 18:58, 25/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.50, Аноним (50), 19:24, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Самой главной фичой rar была возможность добавлять к архиву дополнительную ECC-информацию, что актуально ВСЕГДА, кто бы что ни говорил. 7z упорно это дело обходит стороной, а зря.
     
  • 1.51, limafresh (ok), 19:42, 25/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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