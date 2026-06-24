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Выпуск минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.14

24.06.2026 22:48 (MSK)

Опубликован релиз набора системных утилит Toybox 0.8.14, оптимизированного для минимального потребления системных ресурсов. По аналогии с BusyBox все утилиты набора доступны через один исполняемый файл. Проект развивается бывшим мэйнтейнером BusyBox, написан на языке Си и распространяется под лицензией 0BSD. Целью создания Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов. По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox, но уже реализовано 319 базовых команд (236 полностью и 83 частично) из 395 запланированных. С 2015 года Toybox предлагается в основном составе платформы Android.

Среди новшеств Toybox 0.8.14:

  • Репозиторий проекта перенесён с GitHub на Codeberg (в GitHub оставлено зеркало).
  • Компоненты для сборки обновлены до gcc 15.1 и musl 1.2.6.
  • Инструменты kconfig/*, за исключением menuconfig, заменены на конфигуратор scripts/kconfig.c и сборочный скрипт scripts/prereq/use.sh.
  • Реализованы опции: "lsusb -v", "taskset -c" (cpulist), "xargs --process-slot-var", а также специфичные для процессоров флаги в утилите readelf.
  • В vi реализована команда "ZZ".


  1. Главная ссылка к новости (https://landley.net/toybox/new...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.12
  3. OpenNews: Противоречивая ситуация вокруг создания альтернативы Busybox
  4. OpenNews: Оценка пригодности ядра Linux для систем с несколькими мегабайтами ОЗУ
  5. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.37
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65760-toybox
Ключевые слова: toybox
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:02, 24/06/2026 [ответить]  
    		• +3 +/
    > Репозиторий проекта перенесён с GitHub на Codeberg (в GitHub оставлено зеркало).

    Еще одни нитакусики. И зачем они вместо busybox?

     
     
  • 2.5, Alladin (?), 23:32, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    busybox тоже уехал с github и очень давно, выходит они такусики?)
     

  • 1.3, 12yoexpert (ok), 23:03, 24/06/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    > В vi реализована команда "ZZ".

    одна из самых опасных команд, кстати, при :wq есть хотя бы 0.1 секунды на подумать

     
  • 1.4, HW (?), 23:20, 24/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Целью создания Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов.

    И всё, больше никаких целей? Даа, вот это амбиции у ребятишек. Им хоть платят за это?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:49, 24/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Toybox создал Rob Landley, бывший мэйнтейнер Busybox.
     

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