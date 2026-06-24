Выпуск минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.14

Опубликован релиз набора системных утилит Toybox 0.8.14, оптимизированного для минимального потребления системных ресурсов. По аналогии с BusyBox все утилиты набора доступны через один исполняемый файл. Проект развивается бывшим мэйнтейнером BusyBox, написан на языке Си и распространяется под лицензией 0BSD. Целью создания Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов. По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox, но уже реализовано 319 базовых команд (236 полностью и 83 частично) из 395 запланированных. С 2015 года Toybox предлагается в основном составе платформы Android. Среди новшеств Toybox 0.8.14: Репозиторий проекта перенесён с GitHub на Codeberg (в GitHub оставлено зеркало).

Компоненты для сборки обновлены до gcc 15.1 и musl 1.2.6.

Инструменты kconfig/*, за исключением menuconfig, заменены на конфигуратор scripts/kconfig.c и сборочный скрипт scripts/prereq/use.sh.

Реализованы опции: "lsusb -v", "taskset -c" (cpulist), "xargs --process-slot-var", а также специфичные для процессоров флаги в утилите readelf.

В vi реализована команда "ZZ".



