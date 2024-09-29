Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.37

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|1.8, Аноним (8), 10:04, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Годно, нужно, одна из немногих прог под линь к которым нет вопросов, а ведь это можно использовать как прекрасный инит, а не вот это всё от сотрудника майкрософт.
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|2.12, Аноним (12), 10:39, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И помимо инита там есть практически всё, что нужно, чтобы завести систему.
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|1.9, Аноним (9), 10:08, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "В то же время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес"
В мире есть закон и порядок. Автор считает что из-за своих эгоистических потребностей нужно отменить законы?
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|2.10, Аноним (-), 10:24, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В мире есть закон и порядок.
Т.е если я не против, что мои соседи громко слушают музыку, то должен прибежать левый чувак и нажаловаться на них?
А не сильно ли много на себя берут эти активисты?
> Автор считает что из-за своих эгоистических потребностей нужно отменить законы?
ЖоПЛь лицензия не является законом, а всего лишь фантазией коммуняцкой бороды.
В некоторых странах, она вообще не имеет официального перевода и в суде будет рассматриваться как "непонятная писулька"
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|3.13, Аноним (1), 10:41, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. если ты терпишь нарушения все должны терпеть? У меня для тебя плохие новости.
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|2.15, Аноним (15), 10:43, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор принимал патчи от других людей?
Автор в курсе есть те, кто ради гарантии будущего используют busybox именно из-за лицензии?
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|1.16, Аноним (16), 10:44, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В то же время автор BusyBox всячески возражает
GPL в первую очередь защищает права пользователей. Мнение автора не интересно.
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|2.18, Афроним (?), 10:52, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напридумывали авторских прав и теперь плачут. Кто-то тут из умных однажды писал, что отсутствие какой-либо лицензии и есть свобода.
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|1.19, Аноним (19), 11:00, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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BusyBox есть почти в каждом Linux. В том же Debian он есть и Alpine. Кстати куча курсов учат использовать Alpine на Docker. А такое использование что-то обязывает корпорастов?
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