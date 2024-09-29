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Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.37

29.09.2024 08:57

После почти двух лет разработки представлен релиз пакета BusyBox 1.37 с реализацией набора стандартных утилит UNIX, оформленных в виде единого исполняемого файла и оптимизированных для минимального потребления системных ресурсов при размере комплекта менее 1 Мб. Первый выпуск новой ветки 1.37 позиционируется как нестабильный, полная стабилизация будет обеспечена в версии 1.37.1, которая ожидается через несколько месяцев. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Модульный характер BusyBox даёт возможность сформировать один унифицированный исполняемый файл, содержащий в себе произвольный набор реализованных в пакете утилит (каждая утилита доступна в форме символической ссылки на данный файл). Размер, состав и функциональность коллекции утилит можно варьировать в зависимости от потребностей и возможностей встраиваемой платформы, для которой осуществляется сборка. Пакет самодостаточный, при статической сборке с uclibc для создания рабочей системы поверх ядра Linux требуется лишь создать несколько файлов устройств в директории /dev и подготовить файлы конфигурации. По сравнению с прошлым выпуском 1.36 потребление оперативной памяти типовой сборкой BusyBox 1.37 увеличилось на 1535 байт (с 1022792 до 1024327 байт).

BusyBox является основным инструментом в борьбе с нарушением GPL в прошивках. Организации Software Freedom Conservancy (SFC) и Software Freedom Law Center (SFLC) от лица разработчиков BusyBox как через суд, так и путём заключения внесудебных соглашений неоднократно успешно воздействовала на компании, не предоставляющие доступ к исходному коду GPL-программ. В то же время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес.

Среди заметных изменений в BusyBox 1.37:

  • Добавлена реализация утилиты getfattr для показа расширенных атрибутов файлов.
  • В udhcpd реализована опциональная поддержка протокола BOOTP.
  • В утилиту hwclock добавлена возможность вывода и установки параметров RTC (Real-Time Clock). Например, для чтения "hwclock --param-get bsm", а для изменения "hwclock -p bsm=1".
  • В команду "ip link" добавлена поддержка настройки CAN-устройств с использованием интерфейса netlink ("ip link set type can").
  • В утилите find реализована опция "-ok команда" для запуска команды с предварительным запросом у пользователя подтверждения данной операции.
  • Включена очередная порция исправлений для командных оболочек ash и hush, нацеленных на улучшение совместимости с другими оболочками. Добавлена поддержка автодополнения ввода имён функций и алиасов клавишей Tab. В hush добавлена встроенная реализация команды "false".
  • В awk реализован флаг "-E" для чтения текста скрипта из файла.
  • В утилите od реализована опция "-B" (синоним "-t o2") для вывода в виде восьмеричных 2-байтовых значений.
  • В утилите time в опции "-f FMT" разрешено экранирование символов при помощи последовательностей "\escape" и "%%".
  • У утилите top улучшено отображение больших PID-идентификаторов.
  • В readlink добавлена поддержка разделителя "--" и улучшена совместимость со стандартом POSIX в отношении применения опции "-n".
  • В команду start-stop-daemo добавлены опции "-O/--output" (перенаправление вывода) и "-d DIR" (смена каталога по умолчанию).
  • В ntpd обеспечена совместимость клиента и сервера NTP с временем после 2038 года.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.busybox.net/piper...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.36
  3. OpenNews: Анализ безопасности пакета BusyBox выявил 14 несущественных уязвимостей
  4. OpenNews: В BusyBox прекращена поддержка systemd
  5. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.8
  6. OpenNews: Проект ubuntuBSD будет поставляться с OpenRC и BusyBox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61953-busybox
Ключевые слова: busybox
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:22, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Гнусная лицензия.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:30, 29/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.3, Аноним (1), 09:34, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Винамп так уже вывели.  

     
  • 2.7, Аноним (-), 10:04, 29/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.5, Аноним (-), 09:47, 29/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.8, Аноним (8), 10:04, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно, нужно, одна из немногих прог под линь к которым нет вопросов, а ведь это можно использовать как прекрасный инит, а не вот это всё от сотрудника майкрософт.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:39, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И помимо инита там есть практически всё, что нужно, чтобы завести систему.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:08, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "В то же время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес"

    В мире есть закон и порядок. Автор считает что из-за своих эгоистических потребностей нужно отменить законы?

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 10:24, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В мире есть закон и порядок.

    Т.е если я не против, что мои соседи громко слушают музыку, то должен прибежать левый чувак и нажаловаться на них?
    А не сильно ли много на себя берут эти активисты?

    > Автор считает что из-за своих эгоистических потребностей нужно отменить законы?

    ЖоПЛь лицензия не является законом, а всего лишь фантазией коммуняцкой бороды.
    В некоторых странах, она вообще не имеет официального перевода и в суде будет рассматриваться как "непонятная писулька"

     
     
  • 3.13, Аноним (1), 10:41, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т.е. если ты терпишь нарушения все должны терпеть? У меня для тебя плохие новости.
     
     
  • 4.17, Аноним (-), 10:48, 29/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.14, Аноним (1), 10:42, 29/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:43, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор принимал патчи от других людей?

    Автор в курсе есть те, кто ради гарантии будущего используют busybox именно из-за лицензии?

     

  • 1.16, Аноним (16), 10:44, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В то же время автор BusyBox всячески возражает

    GPL в первую очередь защищает права пользователей. Мнение автора не интересно.

     
     
  • 2.18, Афроним (?), 10:52, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напридумывали авторских прав и теперь плачут. Кто-то тут из умных однажды писал, что отсутствие какой-либо лицензии и есть свобода.
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:00, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    BusyBox есть почти в каждом Linux. В том же Debian он есть и Alpine. Кстати куча курсов учат использовать Alpine на Docker. А такое использование что-то обязывает корпорастов?
     

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