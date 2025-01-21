Выпуск минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.12

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|2.3, Карлос Сношайтилис (ok), 12:47, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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А его развивали?
Перегнали из С в Раст, несколько месяцев поковырялись. Поняли, что, ну его в печь, такое делать. И бросили.
Сложно это назвать развитием.
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|4.8, _kp (ok), 13:44, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так философия такая, переписал, можно выбрасывать, и переписывать следующее.
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|1.2, Аноним (2), 12:31, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Целью создания Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов.
а он это за бесплатно делает или же корпораты оплачивают его работу?
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|2.22, Аноним (22), 16:51, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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За каким им это оплачивать? Если оно будет под бери_сколько_хочешь_бэзвозмэздна. Халява, сэр!
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|1.7, Аноним (7), 13:42, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>для минимального потребления системных ресурсов
Чем бизибокс не угодил? Тут народ из соседнего ресурса (лор) уже роутеры себе покупает с 8 гиг памяти. 2025 год на дворе и все не хватает ресурсов?
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|2.9, Аноним (9), 13:54, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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BusyBox под GPL. Этот проект по 0bsd. У автора цель сделать чтобы проприетарщики в своих системах использовали одинаковые инструменты потому что а) бесплатно и с лицензией "я не я лошадь не моя", б) это стандартные инструменты как в gnu/linux и как с ними работать все уже ± знают. (А нам же потом ревёрсить легче)
Это всё то ли на странице проекта было написано, то ли в одном из выступлений на какой-то сходке залитой на ютуб было, можете поискать.
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|1.12, Аноним (11), 14:27, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ни одного слова на каком языке написано (на Си). Зато если бы было написано на расте то 4 абзаца про безопасТность. И 100 раз упомянуто слово Раст. Опеннет пробивает дно вместе со своим админом.
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|2.13, _kp (ok), 14:54, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что бы переписать на Раст, надо сперва написать на чем нибудь другом.
Впрочем, этой цели у автора похоже нет, ибо переписывать можно было бы и сразу Busybox, без промежуточного варианта.
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|1.14, Аноним (22), 15:23, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>уже реализовано 316 базовых команд
Ну теперь пора переписывать на Rust.
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|1.20, Жо поэт (?), 16:39, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хотелось бы OpenWRT собрать с этим. У кого есть положительный опыт?
Я потихоньку избавляюсь от GPL-софта.
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|2.21, Аноним (22), 16:45, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Я потихоньку избавляюсь от GPL-софта.
Hадо было начинать, собственно, с самого OpenWRT. Ставь FreeBSD на роутер! ;)
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|3.25, Жо поэт (?), 17:23, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы поставил, только она на SOC MediaTek Filogic 820 вряд ли нормально заработает.
Если запилят поддержку такой железки, тогда поставлю с удовольствием.
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|4.28, Ivan_83 (ok), 18:34, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ты в начале посмотри.
Там не конкретно такой железки, а надо смотреть поддержку самого чипа, и дальше уже можно будет плясать самому.
Я когда то загружал фряху на всяких древних ARM, приходилось самому ядро собирать и кросс компеляцию системы делать, софт я уже на самой железке кое как собирал, там nginx и что то ещё было у меня.
Кажется моя самописная прога для того чтобы полученное по TCP переливать в USB - оно у меня было принтсервером.
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|3.27, Ivan_83 (ok), 18:31, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда то был проект zrouter, лет 10 назад.
Как раз было про FreeBSD на всяких роутерах с вебмордой.
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|1.26, mos87 (ok), 18:00, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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БОЛЬШЕ МИНИМАЛИЗМА БОГУ МИНИМЛИЗМА.
таблеток от жадности плз.
>Проект развивается бывшим мэйнтейнером BusyBox
ну как обычно.
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