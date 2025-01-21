Выпуск минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.12

2.21 , Аноним ( 22 ), 16:45, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я потихоньку избавляюсь от GPL-софта. Hадо было начинать, собственно, с самого OpenWRT. Ставь FreeBSD на роутер! ;)

3.25 , Жо поэт ( ? ), 17:23, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я бы поставил, только она на SOC MediaTek Filogic 820 вряд ли нормально заработает.

Если запилят поддержку такой железки, тогда поставлю с удовольствием.

4.28 , Ivan_83 ( ok ), 18:34, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ты в начале посмотри.

Там не конкретно такой железки, а надо смотреть поддержку самого чипа, и дальше уже можно будет плясать самому. Я когда то загружал фряху на всяких древних ARM, приходилось самому ядро собирать и кросс компеляцию системы делать, софт я уже на самой железке кое как собирал, там nginx и что то ещё было у меня.

Кажется моя самописная прога для того чтобы полученное по TCP переливать в USB - оно у меня было принтсервером.

3.27 , Ivan_83 ( ok ), 18:31, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда то был проект zrouter, лет 10 назад.

Как раз было про FreeBSD на всяких роутерах с вебмордой.

