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Выпуск минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.12

21.01.2025 12:15

Опубликован релиз набора системных утилит Toybox 0.8.12, оптимизированного для минимального потребления системных ресурсов. По аналогии с BusyBox все утилиты набора доступны через один исполняемый файл. Проект развивается бывшим мэйнтейнером BusyBox, написан на языке Си и распространяется под лицензией 0BSD. Целью создания Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов. По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox, но уже реализовано 316 базовых команд (235 полностью и 81 частично) из 392 запланированных.

Среди новшеств Toybox 0.8.12:

  • В tar добавлена поддержка алгоритма сжатия zstd и реализована возможность работы с устаревшими форматами архивов.
  • В getconf реализована обработка переменных окружения NPROCESSORS_CONF и NPROCESSORS_ONLN.
  • В netcat добавлены опции "-o" и "-O".
  • В devmem реализованы опции "--no-mmap", "-f FILE" и "--no-sync".
  • В test добавлены опции "-ef", "-ot" и "-nt".
  • В dmesg добавлена опция "-W".
  • В mount добавлена поддержка "LABEL=".
  • В lsusb и lspci учтено содержимое /usr/share/hwdata.
  • Устранены ошибки и улучшены реализации утилит grep, host, find, chmod, tar, ps, test, file, patch, cp, lsusb, top, blkid, ionice, microcom.
  • Добавлена поддержка сборки для платформ riscv32 и riscv64.


  1. Главная ссылка к новости (https://landley.net/toybox/new...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.9
  3. OpenNews: Оценка пригодности ядра Linux для систем с несколькими мегабайтами ОЗУ
  4. OpenNews: В BusyBox прекращена поддержка systemd
  5. OpenNews: Противоречивая ситуация вокруг создания альтернативы Busybox
  6. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.37
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62591-toybox
Ключевые слова: toybox, busybox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:22, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Жаль https://github.com/samuela/rustybox перестали развивать
     
     
  • 2.3, Карлос Сношайтилис (ok), 12:47, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    А его развивали?

    Перегнали из С в Раст, несколько месяцев поковырялись. Поняли, что, ну его в печь, такое делать. И бросили.

    Сложно это назвать развитием.

     
  • 2.5, Аноним (5), 12:58, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не осилили готовый Си-код постоянно конвертировать?
     
     
  • 3.6, Анони (?), 13:12, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не осилил переписывать каждый раз под новый rustc
     
     
  • 4.8, _kp (ok), 13:44, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так философия такая, переписал, можно выбрасывать, и переписывать следующее.
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 14:24, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ЗоТо безопасТно.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:31, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Целью создания Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов.

    а он это за бесплатно делает или же корпораты оплачивают его работу?

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:51, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За каким им это оплачивать? Если оно будет под бери_сколько_хочешь_бэзвозмэздна. Халява, сэр!
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:42, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >для минимального потребления системных ресурсов

    Чем бизибокс не угодил? Тут народ из соседнего ресурса (лор) уже роутеры себе покупает с 8 гиг памяти. 2025 год на дворе и все не хватает ресурсов?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:54, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    BusyBox под GPL. Этот проект по 0bsd. У автора цель сделать чтобы проприетарщики в своих системах использовали одинаковые инструменты потому что а) бесплатно и с лицензией "я не я лошадь не моя", б) это стандартные инструменты как в gnu/linux и как с ними работать все уже ± знают. (А нам же потом ревёрсить легче)

    Это всё то ли на странице проекта было написано, то ли в одном из выступлений на какой-то сходке залитой на ютуб было, можете поискать.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:18, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Альтруист? Тут таких не любят.
     
     
  • 4.15, Аноним (22), 15:27, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зато копры таких обожают. Альтруистично обожают, конечно.
     
  • 2.23, Аноним (22), 16:53, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажите такой роутер, с 8 гигами ОЗУ на борту.
     

  • 1.12, Аноним (11), 14:27, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ни одного слова на каком языке написано (на Си). Зато если бы было написано на расте то 4 абзаца про безопасТность. И 100 раз упомянуто слово Раст. Опеннет пробивает дно вместе со своим админом.
     
     
  • 2.13, _kp (ok), 14:54, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что бы переписать на Раст, надо сперва написать на чем нибудь другом.
    Впрочем, этой цели у автора похоже нет, ибо переписывать можно было бы и сразу Busybox, без промежуточного варианта.
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:35, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хрусти большим пока молодой
     
     
  • 3.24, Аноним (22), 16:55, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, kisoid (?), 15:49, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так дефолтный же язык. Зачем писать?
     

  • 1.14, Аноним (22), 15:23, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >уже реализовано 316 базовых команд

    Ну теперь пора переписывать на Rust.

     
  • 1.20, Жо поэт (?), 16:39, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хотелось бы OpenWRT собрать с этим. У кого есть положительный опыт?
    Я потихоньку избавляюсь от GPL-софта.

     
     
  • 2.21, Аноним (22), 16:45, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я потихоньку избавляюсь от GPL-софта.

    Hадо было начинать, собственно, с самого OpenWRT. Ставь FreeBSD на роутер! ;)

     
     
  • 3.25, Жо поэт (?), 17:23, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы поставил, только она на SOC MediaTek Filogic 820 вряд ли нормально заработает.
    Если запилят поддержку такой железки, тогда поставлю с удовольствием.
     
     
  • 4.28, Ivan_83 (ok), 18:34, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты в начале посмотри.
    Там не конкретно такой железки, а надо смотреть поддержку самого чипа, и дальше уже можно будет плясать самому.

    Я когда то загружал фряху на всяких древних ARM, приходилось самому ядро собирать и кросс компеляцию системы делать, софт я уже на самой железке кое как собирал, там nginx и что то ещё было у меня.
    Кажется моя самописная прога для того чтобы полученное по TCP переливать в USB - оно у меня было принтсервером.

     
  • 3.27, Ivan_83 (ok), 18:31, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда то был проект zrouter, лет 10 назад.
    Как раз было про FreeBSD на всяких роутерах с вебмордой.
     

  • 1.26, mos87 (ok), 18:00, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    БОЛЬШЕ МИНИМАЛИЗМА БОГУ МИНИМЛИЗМА.

    таблеток от жадности плз.

    >Проект развивается бывшим мэйнтейнером BusyBox

    ну как обычно.

     

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