Уязвимость в phpBB, позволяющая получить доступ к любому аккаунту без аутентификации

В свободном движке для создания форумов phpBB выявлена уязвимость, позволяющая через отправку одного HTTP-запроса подключиться к сеансу любого пользователя форума. Уязвимость проявляется в конфигурации phpBB по умолчанию. Проблема устранена в версии phpBB 3.3.17.

При атаке на обычных пользователей можно получить доступ к приватной переписке и возможности отправлять сообщения от имени пользователя. При атаке на модераторов и администраторов можно удалять чужие сообщения и читать приватную переписку, но нельзя зайти в интерфейс администратора и получить доступ к хосту.

Детали об уязвимости не приводятся, но при помощи AI на основе исправления уже воссоздан метод эксплуатации, основанный на обращении к обработчику "login_link" с выставлением метода аутентификации "auth_provider=apache" и подстановкой логина через Basic Auth, после чего PHP выставит переменную окружения "PHP_AUTH_USER=логин", а phpBB извлечёт из неё логин пользователя без проверки пароля. Например, для получения идентификатора сессии пользователя admin и сохранения его в файл cookies.txt можно выполнить код: