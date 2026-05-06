Выпуск системы управления контейнерами Incus 7.0 LTS

06.05.2026 20:43 (MSK)

Стефан Грабер (Stéphane Graber), лидер проекта Linux Containers и бывший технический руководитель проекта LXD, объявил о выходе Incus 7.0 LTS, форка системы управления контейнерами и виртуальными машинами LXD, созданного сообществом после перехода оригинального проекта под крыло Canonical и смены лицензии. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Для ознакомления доступен онлайн-демонстрация.

Incus 7.0 LTS будет поддерживаться до июня 2031 года. Первые два года планируется выпуск корректирующих обновлений с исправлением ошибок и мелкими улучшениями, после чего проект перейдёт на стадию сопровождения c исправлением только критических уязвимостей. Текущая ветка Incus 6.0 LTS переведена в режим поддержки, при котором публикуются только исправления, связанные с безопасностью.

Основные изменения и новшества:

  • Обработчик объектного хранилища S3 на базе Minio заменён на собственную встроенную реализацию.
  • Добавлена опция "core.shutdown_action" для определения действий при выключении сервера.
  • Реализован низкоуровневый API для создания резервных копий.
  • Добавлена настройка "restricted.storage-pools.access", через которую можно ограничить пулы хранения, доступные для проекта.
  • Добавлены скриптлеты для управления размещением инстансов при перебалансировке кластера.
  • Поведение команд "incus file push" и "incus file pull" приближено к утилите "cp".
  • Исправлено 9 уязвимостей, среди которых 7 имеют умеренную степень опасности (включая CVE-2026-35527 и CVE-2026-40195) и 2 - низкую.
  • Прекращена поддержка cgroupv1 и iptables/ip6tables/ebtables (рекомендуется переход на nftables).
  • Повышены минимальные системные требования к окружению.
  • Среди улучшений, относительно LTS-ветки Incus 6.0: полноценная поддержка контейнеров в формате OCI, реализация зависимых томов хранения, поддержка наборов сетевых адресов (Network address sets), новые драйверы для хранилищ Linstor и TrueNAS, возможность определения базового уровня CPU для групп кластера.


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:11, 06/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Incus 7.0 LTS будет поддерживаться до июня 2031 года
    > полноценная поддержка контейнеров в формате OCI

    6.0 до 2029 поддержка заявлена, спеха нет. Но поддержка OCI -- сильный аргумент для апгрейда. Можно будет выкинуть пайплайн для пересборки образов под Incus и перейти на стандартные образы. Джва года ждал!

     
