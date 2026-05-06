Выпуск системы управления контейнерами Incus 7.0 LTS

Стефан Грабер (Stéphane Graber), лидер проекта Linux Containers и бывший технический руководитель проекта LXD, объявил о выходе Incus 7.0 LTS, форка системы управления контейнерами и виртуальными машинами LXD, созданного сообществом после перехода оригинального проекта под крыло Canonical и смены лицензии. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Для ознакомления доступен онлайн-демонстрация. Incus 7.0 LTS будет поддерживаться до июня 2031 года. Первые два года планируется выпуск корректирующих обновлений с исправлением ошибок и мелкими улучшениями, после чего проект перейдёт на стадию сопровождения c исправлением только критических уязвимостей. Текущая ветка Incus 6.0 LTS переведена в режим поддержки, при котором публикуются только исправления, связанные с безопасностью. Основные изменения и новшества: Обработчик объектного хранилища S3 на базе Minio заменён на собственную встроенную реализацию.

Добавлена опция "core.shutdown_action" для определения действий при выключении сервера.

Реализован низкоуровневый API для создания резервных копий.

Добавлена настройка "restricted.storage-pools.access", через которую можно ограничить пулы хранения, доступные для проекта.

Добавлены скриптлеты для управления размещением инстансов при перебалансировке кластера.

Поведение команд "incus file push" и "incus file pull" приближено к утилите "cp".

Исправлено 9 уязвимостей, среди которых 7 имеют умеренную степень опасности (включая CVE-2026-35527 и CVE-2026-40195) и 2 - низкую.

Прекращена поддержка cgroupv1 и iptables/ip6tables/ebtables (рекомендуется переход на nftables).

Повышены минимальные системные требования к окружению.

Среди улучшений, относительно LTS-ветки Incus 6.0: полноценная поддержка контейнеров в формате OCI, реализация зависимых томов хранения, поддержка наборов сетевых адресов (Network address sets), новые драйверы для хранилищ Linstor и TrueNAS, возможность определения базового уровня CPU для групп кластера.



