Атакующие получили 27 сертификатов, скомпрометировав ПК сотрудников удостоверяющего центра Digicert

Удостоверяющий центр Digicert раскрыл информацию об инциденте с безопасностью, в результате которого злоумышленники смогли получить сертификаты, пригодные для формирования цифровых подписей к драйверам и приложениям для платформы Windows. Атакующие смогли организовать выполнение своего кода на двух компьютерах сотрудников Digicert, отправив в чат службы поддержки сообщения о проблеме c приложением ZIP-архива со скриншотами. Внутри архива был размещён исполняемый файл в формате scr, содержащий вредоносный код.

В ходе первой атаки, проведённой 2 апреля, четыре попытки доставки вредоносного кода были блокированы внутренними системами обеспечения безопасности, но одна оказалась успешной. Проблема была выявлена и блокирована 3 апреля. После получения жалоб от сторонних исследователей безопасности о выявлении вредоносных приложений, заверенного сертификатами Digicert, 14 апреля был инициирован повторный разбор, показавший, что 4 апреля была скомпрометирована ещё одна рабочая станция аналитика, которая была установлена три года назад и не содержала ПО CrowdStrike, применяемое в Digicert для выявления и блокирования атак.

Добившись выполнения своего кода на внутренней системе атакующий получил доступ к порталу службы поддержки, на котором можно было просматривать заказы клиентов. Воспользовавшись данной возможностью атакующий узнал коды инициализации заявок на получение сертификатов "EV Code Signing", подтверждённых, но ещё не выданных клиентам. Данные коды были использованы для получения сертификатов от имени клиентов.

По результатам разбора инцидента было отозвано 60 сертификатов, из которых для 27 удалось отследить прямую связь с атакующим, а 33 отозваны превентивно, так как для них не удалось подтвердить получение клиентом. Часть сертификатов атакующие успели применить для заверения цифровой подписью вредоносного ПО семейства "Zhong Stealer".



