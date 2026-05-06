Атакующие получили 27 сертификатов, скомпрометировав ПК сотрудников удостоверяющего центра Digicert

|3.18, 1 (??), 15:47, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В Индии покрытие IPv6 ~80% уже давно, в отличии от некоторых. Так что, не надо тут. Давай, досвидания.
|4.22, Аноним (22), 16:11, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Опять ты про повышение надоев? От количества ipv6 качество кода никак не изменится.
|5.26, Аноним (26), 16:16, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
тссс, ты чего, ты еще скажи переписывание на раст не повысит безопастность, его же инсульт хватит
|1.4, пох. (?), 15:09, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
но сертификат у дигисерта отозван не будет, это ж вам не startssl какой!
Они всей мафии занесли, как положено.
Аудит (у той конторы что на свой сайт нормально сертификат не смогли) заказали, во всякие ненужно-CT занесли и еще хрен знает куда. Это вот правильные, не то что Честный Ахмед!
|1.5, ryoken (ok), 15:09, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>>была скомпрометирована ещё одна рабочая станция аналитика, которая была установлена три года назад и не содержала ПО CrowdStrike, применяемое в Digicert для выявления и блокирования атак.
На кол аналитика и саппорт.
|2.11, Аноним (11), 15:26, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как он вообще подключился к рабочей сети без должной конфигурации и ПО?
|2.12, пох. (?), 15:28, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
проблема не в ан@л-итике и саппорте, им и положено быть л-ми, а в том что у этих персонажей ТОЧНО не должно быть доступа к сертификатам клиентов да еще и неконтролируемого - т.е. без загорания красной лампочки при первой же попытке что-то оттуда вытащить даже если для помощи клиенту на самом деле понадобилось.
Т.е. аудит (который по утверждениям мразиловцев абсолютно обязателен для попадания в списки) был либо для галочки, либо вообще проверял вещи не имеющие ни малейшего отношения к безопасности сертификатов.
|1.7, Bob (??), 15:13, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> выполнение своего кода на двух компьютерах сотрудников Digicert
gangbang)
|1.10, Аноним (-), 15:26, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> отправив в чат службы поддержки сообщения о проблеме c приложением
> ZIP-архива со скриншотами. Внутри архива был размещён исполняемый
> файл в формате scr, содержащий вредоносный код
И поимели виндузеров для дальнейшего поимения виндузеров. При том хтонически древним вариантом скама, известным чуть ли не с момента Win95.
И вот это вот - называется certificate authority которая что-то там якобы удостоверяет. В основном удостоверили - свою махровую некомпетентность и уровень безопасности. За такие вещи этих мышевозил надо вынести из дефолтных сертов браузера.
|2.15, ryoken (ok), 15:35, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> И вот это вот - называется certificate authority которая что-то там якобы
> удостоверяет. В основном удостоверили - свою махровую некомпетентность и уровень безопасности.
> За такие вещи этих мышевозил надо вынести из дефолтных сертов браузера.
Мнээ... Не помню какой именно центр сертификации был, давно читал. Так его и вовсе бомбанули атаками на UDP-порт, который по идее вовсе ничем никак и должен был быть не то что закрыт по определению, а просто не работать. ЦС был на вантузе, да :).
|2.27, Rev (ok), 16:19, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> При том хтонически древним вариантом скама, известным чуть ли не с момента Win95.
Так сейчас у них в саппорте сидят зумеры, которые только тикток листать умеют, а что такое .scr и вовсе не знают.
|1.13, Аноним (-), 15:29, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Данные коды были использованы для получения сертификатов от имени клиентов.
> Часть сертификатов атакующие успели применить для заверения цифровой подписью вредоносного ПО семейства "Zhong Stealer".
Когда-то за подписи зловредов внёс в черный список:
JMicron
Realtek
Asus
Но тогда все молчали. Никто не сознавался, что их поламали и ключи вынесли...
|1.20, Аноним (22), 16:08, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ой как случайно. Торговали сертами направо и налево, а когда взяли за одно место, это всё злоумышленники, это не мы. Цирк.
|1.24, Аноним (24), 16:13, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> подтверждённых, но ещё не выданных клиентам.
тов. майору сделаем заранее, чтобы было оперативно все :))) Раскрывать этих клиентов конечно же не будем, ну и "хакеры" думаю это не раскроют, ибо это их коллЭги :)))
