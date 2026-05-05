Выпуск операционной системы ToaruOS 2.3

Опубликован выпуск Unix-подобной операционной системы ToaruOS 2.3, написанной с нуля и поставляемой со своим ядром, загрузчиком, стандартной Си-библиотекой, пакетным менеджером, компонентами пространства пользователя и графическим интерфейсом с композитным оконным менеджером. Изначально проект развивался в Иллинойсском университете как исследовательская работа в области создания новых композитных графических интерфейсов, но затем трансформировался в отдельную операционную систему. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD. Для загрузки подготовлен live-образ, размером 7.4 МБ, который можно протестировать в QEMU, VMware или VirtualBox. В основе ToaruOS лежит ядро, использующее гибридную модульную архитектуру, сочетающую монолитную основу и средства для использования загружаемых модулей, в виде которых оформлено большинство имеющихся драйверов устройств, таких как драйверы диска (PATA и ATAPI), ФС EXT2 и ISO9660, framebuffer, клавиатуры, мыши, сетевых карт (AMD PCnet FAST, Realtek RTL8139 и Intel PRO/1000), звуковых чипов (Intel AC'97), а также дополнений VirtualBox для гостевых систем. Ядро поддерживает Unix-потоки, TTY, виртуальную ФС, псевдо-ФС /proc, многопоточность, IPC, ramdisk, ptrace, разделяемую память, многозадачность и другие типовые возможности. Cистема снабжена композитным оконным менеджером, поддерживает динамически связываемые исполняемые файлы в формате ELF, многозадачность, графический стек, может выполнять Python 3 и GCC. В качестве файловой системы применяется ext2. Загрузчик поддерживает BIOS и EFI. Сетевой стек позволяет использовать API сокетов в стиле BSD-систем и поддерживает сетевые интерфейсы, включая loopback. Из собственных приложений выделяется похожий на Vi редактор кода Bim, который используется последние несколько лет для разработки специфичных для ToaruOS приложений, таких как файловый менеджер, эмулятор терминала, графическая панель с поддержкой виджетов, пакетный менеджер, а также библиотеки для поддержки изображений (PNG, JPEG) и TrueType-шрифтов. Для ToaruOS выполнено портирование таких программ, как Vim, GCC, Binutils, FreeType, MuPDF, SDL, Cairo, Doom, Quake, Super Nintendo emulator, Bochs и т.п. Проектом также развивается собственный динамический язык программирования Kuroko, рассчитанный на замену Python при разработке утилит и пользовательских приложений для системы. Язык по синтаксису напоминает Python (позиционируется как сокращённый диалект Python с явным определением переменных) и отличается очень компактной реализацией. Поддерживается компиляция и интерпретация байткода. Интерпретатор байткода предоставляет сборщик мусора, поддерживает многопоточность без применения глобальной блокировки. Компилятор и интерпретатор могут быть собраны в форме небольшой разделяемой библиотеки (~500КБ), интегрируемой с другими программами и расширяемой через C API. Кроме ToaruOS язык может использоваться в Linux, macOS, Windows и запускаться в браузерах с поддержкой WebAssembly. В новом выпуске: В эмулятор терминала добавлена поддержка вкладок, переключаться между которыми можно последовательностью Alt-цифра. Реализована эмуляция жирного начертания шрифтов через двойное наложение глифов. Добавлены подменю "Terminal state" для включения показа состояния различных режимов и "Send signal" для отправки сигналов фоновым процессам.

Реализован просмотрщик системных руководств, поддерживающий man-страницы в формате roff.

В контекстное меню добавлено подменю для управления мозаичной компоновкой окон.

В ядре реализованы новые системные вызовы, среди которых pread/pwrite, sigsuspend, sigqueue, lchown, pipe2, dup3, getrusage и fcntl. Добавлена поддержка флагов FD_CLOEXEC и FD_CLOFORK. Реализована поддержка рандомизации адреса загрузки ядра. ABI системных вызовов переведено на использование инструкций syscall/sysret.

Значительно расширены возможности виртуальной консоли (TTY), обеспечена эмуляция текстового режима VGA на базе фреймбуфера.

В версии для архитектуры Aarch64 реализована возможность запуска в виртуальных машинах на базе QEMU.

В сетевой стек добавлена поддержка одновременной работы с несколькими сокетами ICMP.

В стандартную библиотеку libc добавлены функции getdelim, getline, scandir, telldir, rewinddir, seekdir, ftruncate, fchmod, fchown, popen, pclose, sig2str, str2sig.

Добавлены новые стандартные утилиты rmdir, uniq, cmp, zcat, realpath, id, nohup, cksum. Добавлены новые опции в ls, grep и fgrep. Переписаны утилиты ps, top, pstree, killall и pidof, которые переведены на новую библиотеку libtoaru_procfs, унифицирующую работу с псевдо-ФС /proc. Расширен командный интерпретатор esh.

Добавлена утилита check-image для проверки возможности загрузки изображения графической библиотекой и вывода размера изображения.

Язык программирования Kuroko обновлён до версии 1.5rc2.

До версии 3.2 обновлён текстовый редактор Bim, созданный с оглядкой на Vim. В новой версии улучшена подсветка синтаксиса, расширена поддержка скриптов на языке Kuroko и добавлена новая система автодополнения ввода.



