The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск операционной системы ToaruOS 2.3

05.05.2026 20:10 (MSK)

Опубликован выпуск Unix-подобной операционной системы ToaruOS 2.3, написанной с нуля и поставляемой со своим ядром, загрузчиком, стандартной Си-библиотекой, пакетным менеджером, компонентами пространства пользователя и графическим интерфейсом с композитным оконным менеджером. Изначально проект развивался в Иллинойсском университете как исследовательская работа в области создания новых композитных графических интерфейсов, но затем трансформировался в отдельную операционную систему. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD. Для загрузки подготовлен live-образ, размером 7.4 МБ, который можно протестировать в QEMU, VMware или VirtualBox.

В основе ToaruOS лежит ядро, использующее гибридную модульную архитектуру, сочетающую монолитную основу и средства для использования загружаемых модулей, в виде которых оформлено большинство имеющихся драйверов устройств, таких как драйверы диска (PATA и ATAPI), ФС EXT2 и ISO9660, framebuffer, клавиатуры, мыши, сетевых карт (AMD PCnet FAST, Realtek RTL8139 и Intel PRO/1000), звуковых чипов (Intel AC'97), а также дополнений VirtualBox для гостевых систем. Ядро поддерживает Unix-потоки, TTY, виртуальную ФС, псевдо-ФС /proc, многопоточность, IPC, ramdisk, ptrace, разделяемую память, многозадачность и другие типовые возможности.

Cистема снабжена композитным оконным менеджером, поддерживает динамически связываемые исполняемые файлы в формате ELF, многозадачность, графический стек, может выполнять Python 3 и GCC. В качестве файловой системы применяется ext2. Загрузчик поддерживает BIOS и EFI. Сетевой стек позволяет использовать API сокетов в стиле BSD-систем и поддерживает сетевые интерфейсы, включая loopback.

Из собственных приложений выделяется похожий на Vi редактор кода Bim, который используется последние несколько лет для разработки специфичных для ToaruOS приложений, таких как файловый менеджер, эмулятор терминала, графическая панель с поддержкой виджетов, пакетный менеджер, а также библиотеки для поддержки изображений (PNG, JPEG) и TrueType-шрифтов. Для ToaruOS выполнено портирование таких программ, как Vim, GCC, Binutils, FreeType, MuPDF, SDL, Cairo, Doom, Quake, Super Nintendo emulator, Bochs и т.п.

Проектом также развивается собственный динамический язык программирования Kuroko, рассчитанный на замену Python при разработке утилит и пользовательских приложений для системы. Язык по синтаксису напоминает Python (позиционируется как сокращённый диалект Python с явным определением переменных) и отличается очень компактной реализацией. Поддерживается компиляция и интерпретация байткода. Интерпретатор байткода предоставляет сборщик мусора, поддерживает многопоточность без применения глобальной блокировки. Компилятор и интерпретатор могут быть собраны в форме небольшой разделяемой библиотеки (~500КБ), интегрируемой с другими программами и расширяемой через C API. Кроме ToaruOS язык может использоваться в Linux, macOS, Windows и запускаться в браузерах с поддержкой WebAssembly.

В новом выпуске:

  • В эмулятор терминала добавлена поддержка вкладок, переключаться между которыми можно последовательностью Alt-цифра. Реализована эмуляция жирного начертания шрифтов через двойное наложение глифов. Добавлены подменю "Terminal state" для включения показа состояния различных режимов и "Send signal" для отправки сигналов фоновым процессам.
  • Реализован просмотрщик системных руководств, поддерживающий man-страницы в формате roff.
  • В контекстное меню добавлено подменю для управления мозаичной компоновкой окон.
  • В ядре реализованы новые системные вызовы, среди которых pread/pwrite, sigsuspend, sigqueue, lchown, pipe2, dup3, getrusage и fcntl. Добавлена поддержка флагов FD_CLOEXEC и FD_CLOFORK. Реализована поддержка рандомизации адреса загрузки ядра. ABI системных вызовов переведено на использование инструкций syscall/sysret.
  • Значительно расширены возможности виртуальной консоли (TTY), обеспечена эмуляция текстового режима VGA на базе фреймбуфера.
  • В версии для архитектуры Aarch64 реализована возможность запуска в виртуальных машинах на базе QEMU.
  • В сетевой стек добавлена поддержка одновременной работы с несколькими сокетами ICMP.
  • В стандартную библиотеку libc добавлены функции getdelim, getline, scandir, telldir, rewinddir, seekdir, ftruncate, fchmod, fchown, popen, pclose, sig2str, str2sig.
  • Добавлены новые стандартные утилиты rmdir, uniq, cmp, zcat, realpath, id, nohup, cksum. Добавлены новые опции в ls, grep и fgrep. Переписаны утилиты ps, top, pstree, killall и pidof, которые переведены на новую библиотеку libtoaru_procfs, унифицирующую работу с псевдо-ФС /proc. Расширен командный интерпретатор esh.
  • Добавлена утилита check-image для проверки возможности загрузки изображения графической библиотекой и вывода размера изображения.
  • Язык программирования Kuroko обновлён до версии 1.5rc2.
  • До версии 3.2 обновлён текстовый редактор Bim, созданный с оглядкой на Vim. В новой версии улучшена подсветка синтаксиса, расширена поддержка скриптов на языке Kuroko и добавлена новая система автодополнения ввода.


  1. Главная ссылка к новости (https://toaruos.org/toaruos-23...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы FRANK OS 1.0
  3. OpenNews: Обновление операционной системы MenuetOS 1.57.70, написанной на ассемблере
  4. OpenNews: Операционная система Munal на Rust
  5. OpenNews: Google открыл код операционной системы для умных часов Pebble
  6. OpenNews: Пятый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65367-toaruos
Ключевые слова: toaruos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nc (ok), 20:29, 05/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вот, система размером всего 7M, и уже с графическим интерфейсом. Обожаю такое.
     
     
  • 2.12, Дмитрий (??), 21:32, 05/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Посмотри KalibriOS и преисполнись ещё больше :)
     
     
  • 3.15, nc (ok), 21:50, 05/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Про Colibri я в курсе. Вообще у меня уже давно есть идея своего языка программирования, это "моя тема" по которой я достаточно углубился, отслеживаю нововведения в большинстве языков, сам пишу что-то вроде книги, где структурирую свои знания, и т.п. Сейчас с помощью нейронок появилась реальная возможность написать таки компилятор "в одно рыло", и вот наклевывается интересная ниша - устаревшие и экзотические операционки. Они мне нравятся эстетически, тут и ностальгия по старым добрым временам, и эстетика старого графического дизайна, который не в пример лучше современного...
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 22:09, 05/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драйвера ты тоже сам будешь писать?...
     

  • 1.2, King_Carlo (ok), 20:31, 05/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пользуюсь TempleOS, на это переходить пожалуй не буду.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:44, 05/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "TempleOS (formerly J Operating System, LoseThos, and SparrowOS) is a biblical-themed lightweight operating system (OS) designed to be the Third Temple from the Hebrew Bible. It was created by American computer programmer Terry A. Davis, who developed it alone over the course of a decade after a series of manic episodes that he later described as a revelation from God. TempleOS could be considered as an example of coding as an art form, with the nature of his psychological instability and its influence over the project lending to comparisons to similar outsider art (see also Creativity and mental health)."

    Вот это ж даа! *уважительно смотрит в антивандальное окошко двери палаты

     

  • 1.3, Аноним (4), 20:39, 05/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Титульная картинка не отвечает. Видимо, сервер ОС перегружен запросами. Но и так видно, что интерфейс инновационный. Последующие скрины ещё больше раскрывают нам всю самобытность. В соседней теме пишут, что линукс загнивает. Так вот же глоток чистого... чистого... этого самого.
     
  • 1.6, Mik Foxi (ok), 20:53, 05/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А браузер в ней есть?
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:57, 05/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, СисадминА (?), 21:00, 05/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это форк xfce4 воще то
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:19, 05/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что у этих ос с дизайном.
    Я понимаю что делают дизайн, чтобы было понятно где основные элементы и тд. Но зачем они Шакалят дизайн.
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:16, 05/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже неофетч своей есть
     
     
  • 2.16, aname (ok), 21:50, 05/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В линуксе, обычно, этого хватает
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру