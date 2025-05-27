Релиз Firefox 139

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|1.2, Аноним (-), 22:07, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Одной проблеме (CVE-2025-5262) присвоен критический уровень опасности.
> Уязвимость вызвана двойным освобождением памяти (double-free) в коде
Угадай язык по заголовку))
> кодировщика libvpx, поддерживающего форматы VP8 и VP9, и может быть
> эксплуатирована при через WebRTC.
О, опять libvpx! А ведь не так давно уже было opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61323. И до нее было opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59838...
Это же дыра практически в каждом браузере. Удобненько.
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|2.3, 000110 (?), 22:18, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это же дыра практически в каждом браузере. Удобненько.
Переходим на konqueror!
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|3.7, Аноним (7), 22:23, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз уж на то пошло, интересно узнать есть ли браузеры, помимо двух(фуррифокс и хром/электрон-бэйсед), которыми сегодно можно пользоваться.
Имею ввиду, какую-никакую поддержку жс, хтмл5, и цсс.
Что нибудь на альтернативных движках. Можно даже списком, это и правда интересно.
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|2.6, Аноним (6), 22:20, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Угадай язык по заголовку))
Нужно в мануалах сразу писать, что выставлять сервисы в интернет не рекомендуется.
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|3.22, Аноним (-), 00:31, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Угадай язык по заголовку))
> Это же они раст изобрели?
Ага.
И ты слышал про каккю-то подобную уязвимость в CSS лисы?
Вот и я не слышал)
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|1.5, Аноним (5), 22:19, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Глянул статистику и был приятно удивлён :HTTP/3 is used by 34.9% of all the websites
Думал процент будет меньше 10.
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|2.10, Аноним (10), 23:00, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Особенно прекрасно, что питон до сих пор http/2 не поддерживает нормально, pure-python реализации пусть засунут куда поглубже. Спасибо есть curl, его можно хоть с http/2, хоть с http/3 собрать.
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|3.11, Аноним (11), 23:02, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Собирайте, используйте. Только есть одна проблема - А ГДЕ ВСЕ ? )
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|1.13, Аноним (12), 23:25, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Андроид версию до сих пор перевод на русский не добавили, хотя в компьютерной уже полгода есть, пусть и без загрузки пакетов для автономного режима
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|1.19, Аноним (19), 23:50, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> и преложена новая категория обоев "Celestial".
Исправьте в заголовке орфографическую ошибку если кому не лениво будет. Если лениво, то на ваше усмотрение.
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|1.21, Nochi (?), 00:09, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Достижение, впервые в Firefox сделали возможность выбора обоины для новой вкладки, когда в других браузерах это годами есть...
"Добавлена возможность назначения собственного фонового изображения или выбора цвета фона для страницы, показываемой при открытии новой вкладки."
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