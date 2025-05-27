Релиз Firefox 139

Состоялся релиз web-браузера Firefox 139 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.24.0 и 128.11.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 140, релиз которой намечен на 24 июня. Основные новшества в Firefox 139: Добавлена возможность назначения собственного фонового изображения или выбора цвета фона для страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Функция пока по умолчанию включена не для всех и постепенно будет активироваться для всё большего процента пользователей. Для принудительного включения можно использовать раздел настроек "Firefox Labs" (about:settings#experimental). В новом выпуске также добавлены новые типовые фоновые изображений и преложена новая категория обоев "Celestial".

Добавлена экспериментальная поддержка предпросмотра ссылок на странице - если удерживая Alt+Shift навести курсор на ссылку, появится всплывающее окно с информацией о странице, на которую указывает ссылка. Информация включает заголовок, изображение и краткий отчёт о содержимом, сгенерированный большой языковой моделью (задействован встроенный AI-ассистент, выполняемый на системе пользователя). Возможность включается через секцию "Firefox Labs" (about:settings#experimental).

Функция перевода с одного языка на другой теперь работает не только на web-страницах, но и на внутренних страницах дополнений, доступных через URL "moz-extension://".

Значительно повышена производительность загрузки данных при использовании HTTP/3, что особенно заметно при возобновлении соединения (QUIC 0-RTT) и на каналах связи с высокой пропускной способностью и большими задержками.

В связи с переходом Chrome к шифрованию конфиденциальных данных пользователя на платформе Windows, прекращена поддержка прямой миграции паролей и методов платежей из Chrome. Для переноса паролей из Chrome теперь необходимо вручную выполнить экспорт паролей в формате CSV и загрузить полученный файл в Firefox.

10 июня будет прекращена работа сервиса Review Checker (Fakespot), а 8 июля сервиса Pocket.

Включён по умолчанию объект Temporal, предлагающий альтернативный набор методов для работы с датами и временем. Новый API позволяет манипулировать датами с учётом и без учёта часовых поясов, конвертировать время, форматировать вывод и выполнять арифметические операции со временем. Время может задаваться в независимом от часового пояса представлении (Temporal.PlainDate, Temporal.PlainTime, Temporal.PlainDateTime), с привязкой к часовому поясу (Temporal.ZonedDateTime) и в эпохальном представлении (Temporal.Instant - число наносекунд с 1 января 1970 года).

Добавлена возможность урезания точности таймера для Worker-ов.

Операции поиска на странице теперь охватывают содержимое HTML-блоков "<details>". Если искомая фраза присутствует в блоке, то при поиске он автоматически раскрывается.

Для атрибута "hidden" предложен новый флаг "until-found", который делает элемент доступным для поиска на странице и прокрутки по текстовой маске. Например, можно добавить на страницу скрытый текст, содержимое которого будет находиться при локальном поиске.

В методе window.getSelection().toString() обеспечена корректная сериализация текста, выделенного в текстовых формах.

Для WebAuthn реализованы расширения largeBlob и credProps, предназначенные для сохранения и извлечения дополнительных данных, связанных с учётной записью пользователя.

В API HTMLDialogElement добавлен метод requestClose(), инициирующий закрытие диалога на базе HTML-элемента <dialog>. В отличие от метода Close() новый метод даёт возможность отмены закрытия через добавление обработчика события "cancel".

Поведение встроенного редактора для contenteditable и designMode приближено к Chrome в плане обработки пробелов перед границей блока и между видимым содержимым (Firefox больше не добавляет элемент <br> после пробела перед границей блока).

В инструментах для web-разработчиков обеспечено сохранение настроек фильтра в панели инспектирования сети между разными сеансами. В отладчике JavaScript улучшено оформление строки, на которой остановлено выполнение, а корневой каталог ограничен выбранным доменом.

В версии для платформы Android реализована поддержка сортировки закладок, улучшен интерфейс управления загрузками, расширены возможности ленты новостей и началась реализация поддержки фреймворка JetPack Compose. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 139 устранено 14 уязвимостей. 8 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Одной проблеме (CVE-2025-5262) присвоен критический уровень опасности. Уязвимость вызвана двойным освобождением памяти (double-free) в коде кодировщика libvpx, поддерживающего форматы VP8 и VP9, и может быть эксплуатирована при через WebRTC. В бета-версии Firefox 140 в контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на вкладке, добавлен пункт "Unload Tab", позволяющий выгрузить вкладку из памяти для снижения потребляемых ресурсов. В панели вертикальных вкладок реализована возможность изменения размера области закреплённых вкладок. Предоставлена возможность добавления собственных поисковых движков (Settings > Search > Add).



