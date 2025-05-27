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Релиз Firefox 139

27.05.2025 21:41

Состоялся релиз web-браузера Firefox 139 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.24.0 и 128.11.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 140, релиз которой намечен на 24 июня.

Основные новшества в Firefox 139:

  • Добавлена возможность назначения собственного фонового изображения или выбора цвета фона для страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Функция пока по умолчанию включена не для всех и постепенно будет активироваться для всё большего процента пользователей. Для принудительного включения можно использовать раздел настроек "Firefox Labs" (about:settings#experimental). В новом выпуске также добавлены новые типовые фоновые изображений и преложена новая категория обоев "Celestial".
  • Добавлена экспериментальная поддержка предпросмотра ссылок на странице - если удерживая Alt+Shift навести курсор на ссылку, появится всплывающее окно с информацией о странице, на которую указывает ссылка. Информация включает заголовок, изображение и краткий отчёт о содержимом, сгенерированный большой языковой моделью (задействован встроенный AI-ассистент, выполняемый на системе пользователя). Возможность включается через секцию "Firefox Labs" (about:settings#experimental).
  • Функция перевода с одного языка на другой теперь работает не только на web-страницах, но и на внутренних страницах дополнений, доступных через URL "moz-extension://".
  • Значительно повышена производительность загрузки данных при использовании HTTP/3, что особенно заметно при возобновлении соединения (QUIC 0-RTT) и на каналах связи с высокой пропускной способностью и большими задержками.
  • В связи с переходом Chrome к шифрованию конфиденциальных данных пользователя на платформе Windows, прекращена поддержка прямой миграции паролей и методов платежей из Chrome. Для переноса паролей из Chrome теперь необходимо вручную выполнить экспорт паролей в формате CSV и загрузить полученный файл в Firefox.
  • 10 июня будет прекращена работа сервиса Review Checker (Fakespot), а 8 июля сервиса Pocket.
  • Включён по умолчанию объект Temporal, предлагающий альтернативный набор методов для работы с датами и временем. Новый API позволяет манипулировать датами с учётом и без учёта часовых поясов, конвертировать время, форматировать вывод и выполнять арифметические операции со временем. Время может задаваться в независимом от часового пояса представлении (Temporal.PlainDate, Temporal.PlainTime, Temporal.PlainDateTime), с привязкой к часовому поясу (Temporal.ZonedDateTime) и в эпохальном представлении (Temporal.Instant - число наносекунд с 1 января 1970 года).
  • Добавлена возможность урезания точности таймера для Worker-ов.
  • Операции поиска на странице теперь охватывают содержимое HTML-блоков "<details>". Если искомая фраза присутствует в блоке, то при поиске он автоматически раскрывается.
  • Для атрибута "hidden" предложен новый флаг "until-found", который делает элемент доступным для поиска на странице и прокрутки по текстовой маске. Например, можно добавить на страницу скрытый текст, содержимое которого будет находиться при локальном поиске.
  • В методе window.getSelection().toString() обеспечена корректная сериализация текста, выделенного в текстовых формах.
  • Для WebAuthn реализованы расширения largeBlob и credProps, предназначенные для сохранения и извлечения дополнительных данных, связанных с учётной записью пользователя.
  • В API HTMLDialogElement добавлен метод requestClose(), инициирующий закрытие диалога на базе HTML-элемента <dialog>. В отличие от метода Close() новый метод даёт возможность отмены закрытия через добавление обработчика события "cancel".
  • Поведение встроенного редактора для contenteditable и designMode приближено к Chrome в плане обработки пробелов перед границей блока и между видимым содержимым (Firefox больше не добавляет элемент <br> после пробела перед границей блока).
  • В инструментах для web-разработчиков обеспечено сохранение настроек фильтра в панели инспектирования сети между разными сеансами. В отладчике JavaScript улучшено оформление строки, на которой остановлено выполнение, а корневой каталог ограничен выбранным доменом.
  • В версии для платформы Android реализована поддержка сортировки закладок, улучшен интерфейс управления загрузками, расширены возможности ленты новостей и началась реализация поддержки фреймворка JetPack Compose.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 139 устранено 14 уязвимостей. 8 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Одной проблеме (CVE-2025-5262) присвоен критический уровень опасности. Уязвимость вызвана двойным освобождением памяти (double-free) в коде кодировщика libvpx, поддерживающего форматы VP8 и VP9, и может быть эксплуатирована при через WebRTC.

В бета-версии Firefox 140 в контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на вкладке, добавлен пункт "Unload Tab", позволяющий выгрузить вкладку из памяти для снижения потребляемых ресурсов. В панели вертикальных вкладок реализована возможность изменения размера области закреплённых вкладок. Предоставлена возможность добавления собственных поисковых движков (Settings > Search > Add).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 138
  3. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  4. OpenNews: Mozilla переходит к поставке Firefox с условиями использования
  5. OpenNews: Релиз Firefox 137 с поддержкой группировки вкладок
  6. OpenNews: Разработка Firefox перенесена с Mercurial на Git и GitHub. Обновление Firefox 138.0.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63313-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:04, 27/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.2, Аноним (-), 22:07, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Одной проблеме (CVE-2025-5262) присвоен критический уровень опасности.
    > Уязвимость вызвана двойным освобождением памяти (double-free) в коде

    Угадай язык по заголовку))

    > кодировщика libvpx, поддерживающего форматы VP8 и VP9, и может быть
    > эксплуатирована при через WebRTC.

    О, опять libvpx! А ведь не так давно уже было opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61323. И до нее было opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59838...
    Это же дыра практически в каждом браузере. Удобненько.

     
     
  • 2.3, 000110 (?), 22:18, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это же дыра практически в каждом браузере. Удобненько.

    Переходим на konqueror!

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:23, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз уж на то пошло, интересно узнать есть ли браузеры, помимо двух(фуррифокс и хром/электрон-бэйсед), которыми сегодно можно пользоваться.
    Имею ввиду, какую-никакую поддержку жс, хтмл5, и цсс.
    Что нибудь на альтернативных движках. Можно даже списком,  это и правда интересно.
     
     
  • 4.8, анон (?), 22:40, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome Web на вебките...
     
  • 4.12, Аноним (12), 23:17, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Safari есть ещё, ну и всё)
     
  • 4.16, Аноним (16), 23:44, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    badwolf или epiphany на WebKitGTK
     
  • 2.4, Аноним (7), 22:18, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угадай обожателя языка по комментарию))
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:20, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Угадай язык по заголовку))

    Нужно в мануалах сразу писать, что выставлять сервисы в интернет не рекомендуется.

     
  • 2.9, Аноним (9), 22:48, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Угадай язык по заголовку))

    Это же они раст изобрели?

     
     
  • 3.22, Аноним (-), 00:31, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Угадай язык по заголовку))
    > Это же они раст изобрели?

    Ага.
    И ты слышал про каккю-то подобную уязвимость в CSS лисы?
    Вот и я не слышал)


     

  • 1.5, Аноним (5), 22:19, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глянул статистику и был приятно удивлён :HTTP/3 is used by 34.9% of all the websites
    Думал процент будет меньше 10.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:00, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно прекрасно, что питон до сих пор http/2 не поддерживает нормально, pure-python реализации пусть засунут куда поглубже. Спасибо есть curl, его можно хоть с http/2, хоть с http/3 собрать.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:02, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Собирайте, используйте. Только есть одна проблема - А ГДЕ ВСЕ ? )
     

  • 1.13, Аноним (12), 23:25, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Андроид версию до сих пор перевод на русский не добавили, хотя в компьютерной уже полгода есть, пусть и без загрузки пакетов для автономного режима
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:31, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В версии Android TV тоже нет русского.
     

  • 1.15, Аноним (16), 23:42, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В убунте 14.04 32 бита с Firefox-141 опять все работает и встроенные переводы Ru->En/En->Ru и видео :)
    https://i.ibb.co/Z70fsHN/ff-141-ubuntu-1404-i686.png

    Капча 47886 подтверждает

     

  • 1.19, Аноним (19), 23:50, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и преложена новая категория обоев "Celestial".

    Исправьте в заголовке орфографическую ошибку если кому не лениво будет. Если лениво, то на ваше усмотрение.

     
  • 1.20, Аноним (20), 00:00, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и запишем: пиратские сайты.
     
  • 1.21, Nochi (?), 00:09, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Достижение, впервые в Firefox  сделали возможность выбора обоины для новой вкладки, когда в других браузерах это годами есть...

    "Добавлена возможность назначения собственного фонового изображения или выбора цвета фона для страницы, показываемой при открытии новой вкладки."

     

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