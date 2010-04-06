Релиз Firefox 138

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|3.11, Аноним (1), 19:23, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ниже:
# about:config
#
# dom.private-attribution.submission.enabled
#
# set to false
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|4.20, Аноним (20), 19:39, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что телеметрия собирает информацию о работе БРАУЗЕРА - привязка к пользователю ничего не даёт . Не путайте с гугло-шпионажем , собирающем инфу о ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ .
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|2.15, 12yoexpert (ok), 19:31, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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то есть вместо USE="-telemetry" я должен бежать сливать данные по твоей коммерческой ссылке?
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|3.27, Аноним (-), 19:54, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если высший домен не на *.org не доверяем да? А вдруг на *.com сидят корпорасты. Ужас!
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|4.78, Пушистый Мастер (?), 22:10, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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equery u www-client/firefox
- - telemetry : Send anonymized usage information to upstream so they can better understand our users
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|1.6, Аноним (6), 19:20, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Технология разделения сеансов аналогична старым профилями, активация которых производилось из командной строки при помощи опции "-P", но интерфейсы и списки профилей старой и новой системы не пересекаются...
А почему?
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|2.25, Аноним (20), 19:52, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто потому что записи о них в разных местах . Хотя никто не запрещает их скопировать , если руки прямые , а добавлять через интерфейс - лень . :)
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|1.8, Аноним (8), 19:21, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну тут все ясно ФФ специально делали плохой браузер чтобы сократить свою долю, чтобы антимопольщики наехали на Гугл и отобрали у него Хром. Это очень очень большая многоходовочка.
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|1.12, Аноним (12), 19:23, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрел скрин с новыми профилями. Как же хочется задать вопрос, тому, кто это придумал - "если внешне фаерфокс не будет отличаться от хрома, то зачем его использовать?". Гребанные миньоны от мира дизайнеров юи...
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|2.17, Аноним (17), 19:36, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы была якобы "приватность". Но на деле с приватностью там дела хуже, чем в хроме. Итак, факты о хроме:
1. Хром стучит в гугл.
2. Каждый сайт (включая опеннет) имеет гугл-аналитикс.
Исходя из этих двух фактов, имеем ровно одну компанию, в которую попадает твоя телеметрия из хрома:
1. Компания гугл.
Идем далее, факты о файрфоксе:
1. Файрфокс стучит в мозиллу.
2. Каждый сайт (включая опеннет) имеет гугл-аналитикс.
Исходя из этих двух фактов, имеем ДВЕ компании, в которые попадает твоя телеметрия из файрфокса:
1. Компания мозилла.
2. Компания гугл.
То есть файрфокс МЕНЕЕ приватен, чем хром. Потому что хром сливает тебя только в гугл, а файрфокс сливает сразу двум дядям.
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|3.71, Аноним (71), 21:40, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Каждый сайт (включая опеннет) имеет гугл-аналитикс.
Каждый, уважающий себя, пользователь ФФ обязательно режет гугл-аналитикс посредством NoScript, uMatrix, UBO, etc. Так что твоя логика про приватность ущербна.
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|2.52, Аноним (52), 20:33, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы была якобы "приватность"
Просто ограничиваешь все, чем то вроде Firewall.
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|1.14, 12yoexpert (ok), 19:29, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Новый интерфейс:
то есть теперь влезет три профиля вместо всех. хорошо, что я этим не пользуюсь
> добавлен пункт для копирования ссылки страницы
какой идиот будет этим пользоваться, когда есть ctrl+l/ctrl+c?
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|2.23, Аноним (23), 19:50, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> то есть теперь влезет три профиля вместо всех
Вообще-то шесть влезет. Плюс там скролл есть.
Хотел спросить "а сколько тебе нужно", но ты уже сам ответил "я этим не пользуюсь".
Вот мне нужно два профиля - рабочий и личный.
Предыдущее окно выглядело вcpaто, как будто вин98 какой-то.
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|1.18, th3m3 (ok), 19:38, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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По профилям - давно есть удобные контекстные контейнеры. И хватит одного профиля на всё.
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|2.21, Аноним (20), 19:45, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Контейнеры используют один профиль , с одним набором настроек и расширений . А другой профиль - как второй браузер .
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|3.42, th3m3 (ok), 20:18, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если и расширения другие нужны, тогда да. Но мне за глаза хватает контекстных контейнеров. Часть расширений просто выключена всегда, включаю когда нужны.
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|1.22, Krtek (?), 19:49, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интерфейс в половину экрана - на какой наркоте сидят их дизайнеры? Кто им сказал, что это хорошее решение?
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|2.26, Аноним (23), 19:54, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто им сказал, что это хорошее решение?
А кто сказал что это плохое решение?
Вот я вообще только за дизайный с большим количеством свободного места. Потому что только так можно увеличить шрифт, размеры кнопок и тд, без превращения экрана в сплошное мессиво.
Попробуй масштабнуть старый дизайн на 150%. Оно и так выгляит, как будто у дезигнера отрезали палец за каждые десять пикселей пустого пространства. А ведь времена экранчиков 800х600 прошли.
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|3.31, Krtek (?), 20:01, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пользуюсь интернетом для того, чтобы узнавать информацию, а не пялиться на уродливый браузер.
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|4.43, Аноним (-), 20:19, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я пользуюсь интернетом для того, чтобы узнавать информацию,
Хаха, как будто им не наcpaть на твое мнение))
> а не пялиться на уродливый браузер.
Пялься не в уродливый. Если такого нету... ну не знаю, пялься в ковер.
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|3.49, Аноним (49), 20:22, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> только так можно увеличить шрифт, размеры кнопок и тд
Ложь. Шрифты и размеры кнопок можно было бы увеличивать независимо, а размеры их контейнеров задавать на основе размеров шрифтов и кнопок.
> Попробуй масштабнуть старый дизайн на 150%.
Попробуй масштабнуть новый на 500%, тот же эффект.
> времена экранчиков 800х600 прошли.
Ага, а контента на 27" 4K мониторе осталось столько же, сколько на 15" 800x600. Это ли не прогресс!
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|4.53, Аноним (-), 20:39, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> можно было бы
Отлично! А теперь покажи в каком фреймворке такое реализовано?
> Попробуй масштабнуть новый на 500%, тот же эффект.
О, а вот и доведение до абсурда принесли.
Нет, не тот же. Будет один элемент на экран, а дальше скролл.
> Ага, а контента на 27" 4K мониторе осталось столько же, сколько на 15" 800x600.
> Это ли не прогресс!
Тоже брехня. На такой моник спокойно влазит браузер и IDE. И еще на мессенджер с плеером место останется.
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|5.58, Аноним (49), 20:57, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Список вкладок и строка ввода урла На html css могу за 5 минут сверстать то, чт... большой текст свёрнут, показать
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|6.65, Аноним (-), 21:21, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, сверстайте что-то вроде старого варианта выбора профайлов Но не в пять раз... большой текст свёрнут, показать
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|1.28, Аноним (28), 19:55, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Каждый профиль хранится в отдельном подкаталоге "~/.mozilla/firefox/".
Почему они всё ещё срут в хомяка?
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|2.41, Аноним (49), 20:18, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Срут в хомяка" как раз те, кто метает своё уг по куче всяких .config/ .cache/ .local/share/ . Мозилла аккуратненько положила всё в один каталог. Заодно и бэкапить проще.
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|3.50, Аноним (33), 20:29, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так не один же. Как минимум ещё один создаётся в .cache
> Заодно и бэкапить проще
Для этого есть синхронизация.
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|4.59, Аноним (49), 21:01, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как минимум ещё один создаётся в .cache
И правда... Ладно, не знал, снимаю возражения. Спасибо, что ткнули.
> А зачем бэкапить кэш?
Ну, например, в кеше может лежать список открытых вкладок (кто ж знает этих программисто, куда они его положили). Для меня это важно.
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|2.66, th3m3 (ok), 21:29, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот норм. А куда надо, чтобы в / фигачили? В хомяке проще прибраться, если на то пошло. И не так страшно, если что, чем в системных директориях.
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|1.30, Аноним (30), 20:00, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Куда тем палемунам и сеаманкей до файрфокса! Лутший браузер для линукса из опенсорса, ну а так конечно же, Хром рулит!
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|1.32, Аноним (-), 20:04, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>~/.mozilla/firefox/
Я конечно дико извиняюсь, но зачем Лиса держит своей профиль в корне хомяка. Приличные звери свои конфигурационные файлы держат в каталоге ~/.config/ ибо так завещал стандарт - фридесктоп.орг. Лиса какая-то особенная что-ли?
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|2.34, Аноним (33), 20:08, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В .mozilla не только конфиги. Пихать это всё в .config было бы тоже неправильно.
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|2.35, Аноним (49), 20:11, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Приличные звери раскидывают свои конфигурационные файлы по каталогам ~/.config/ , ~/.local/share/ , ~/.cache/ , иногда создавая ещё и по несколько подкаталогов в каждом
Очевидный почин.
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|3.36, Аноним (33), 20:12, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забыл ~/.local/state, который, собсна, лучше всего бы подошёл в данном случае.
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|4.38, Аноним (49), 20:15, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А такой точно есть в их "стандартах"? Последний раз, когда я проверял, в ~/.local/ фридесктоп предлагали делать только один подкаталог - share (зачем тут двухуровневая вложенность для единственного каталога - отдельный к ним вопрос).
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|6.54, Аноним (49), 20:39, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ух ты! Они и традиционный ~/bin/ перенесли в ~/.local/bin/ . Молодцы какие. Время потрачено с пользой.
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|7.55, Аноним (52), 20:42, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ух ты! Они и традиционный ~/bin/ перенесли в ~/.local/bin/ . Молодцы какие.
Да делов то, щас GPT, подключат, и сделают норм.
Вот только делать они этого не будят.,
Ну природа такая у программистов, нельзя просто сделать норм, надо же как то имитировать деятельность.
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|3.60, Аноним (49), 21:03, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Товарищи, в этом комментарии я солгал! В ~/.cache/ мозилла тоже гадит. Тогда вопрос действительно справедливый, почему не ~/.config/mozilla/ , а ~/.mozilla/ :(
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|1.40, Аноним (52), 20:17, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Профили сделали как в Chromium, Palemoon. Назад к древности.
Когда только только приспособился к синхронизации Firefox.
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|1.46, Ананоним (?), 20:20, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я правильно подозреваю, теперь не получится запустить firefox -p и выбрать профиль и поставить галку Offline?
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|1.57, Аноним (57), 20:49, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень тормозной. Особенно на youtube и сайтах с динамическими вставками. Но визуально картинки и видео выглядят качественнее, чем в google chrome
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|2.64, Аноним (52), 21:18, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Особенно на youtube и сайтах с динамическими вставками.
Firefox тормозной?
Почему у меня не тормозной, даже на древнем ноутбуке, который я не использую.
Может дело в Видеоускорении? layers.acceleration.force-enabled
и вообще надо настраивать .config https://gist.github.com/Guest007/e3a09aa97a827916b0b91b726a8c2c66
Хотя у меня в default, норм.
ПК, притом не сильно мощный.
А вот Chromium, уничтожает hdd / ssd. Насамом деле Firefox тоже, но там я дело решил настройками .config, и переносом профиля в Ram, tmpfs.
Если кто знает как то же самое сделать в Chromium / Chrome, хорошо. В Chrome, удобная синхронизация вкладок, паролей все такое.
Это сохраняет лишние 20-30 минут лазания по сайтам вспоминания сайтов и паролей, при переустановке например.
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|3.69, Аноним (10), 21:34, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если будешь профиль фаерфокса хранить на диске, а не в RAM, то тоже будет работать синхронизация вкладок, паролей и все такое без 20-30 минут лазания по сайтам и вспоминания паролей.
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|4.72, Аноним (52), 21:43, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если удобней хранить профиль в синхронизации.
Поанирую вообще перейти на Haiku, Puppy, или подобное, чтобы вообще все держать в Ram.
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|3.76, Аноним (76), 21:56, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это сохраняет лишние 20-30 минут лазания по сайтам вспоминания сайтов и паролей, при переустановке например.
В хроме неудобные, широкие шрифты, неудобно вкладки с меню.
В Фаерфокс гораздо удобнее выглядят меню с закладками.
Сами закладки можно экспортирова в файл и импортировать из этого же файла, без создания аккаунта Мозиллы.
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|1.67, Аноним (67), 21:32, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На ubuntu 14.04 32bit работает фаерфокс 140-ESR !
Значит как минимум год для убунты 14.04 будет актуальный браузер
По esm.ubuntu.com для 14.04 прилетают обновления безопасности для базовой части.
Надежно, добротно и безопасно
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|2.80, Аноним (52), 23:11, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 32bit работает фаерфокс 140-ESR
А в чем смысл использовать 32 бит?
Или слабый ПК, настолько.
На слабом пк, не один сайт не откроешь.
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|2.79, Аноним (79), 22:20, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Последний релиз Openindiana был в апреле _прошлого_ года. В этом году были только снапшоты, которые нельзя назвать новыми версиями.
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