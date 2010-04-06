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Релиз Firefox 138

29.04.2025 18:56

Состоялся релиз web-браузера Firefox 138 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.23.0 и 128.10.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 139, релиз которой намечен на 27 мая.

Основные новшества в Firefox 138:

  • Предложена новая система управления профилями. В форме профилей пользователь может создавать полностью независимые сеансы работы с браузером, со своими настройками, историей, закладками, дополнениями и внутренними БД. Каждый профиль хранится в отдельном подкаталоге "~/.mozilla/firefox/". Профилю можно назначить свою цветовую схему, значок и имя. Переключение между профилями и создание новых профилей осуществляется через новую секцию, показываемую в верхней части основного меню.

    Новый интерфейс работы с профилями пока по умолчанию включён не для всех и постепенно будет активироваться для всё большего процента пользователей. Для принудительного включения на странице about:config можно активировать параметр "browser.profiles.enabled". Технология разделения сеансов аналогична старым профилями, активация которых производилось из командной строки при помощи опции "-P", но интерфейсы и списки профилей старой и новой системы не пересекаются (в старом интерфейсе, запускаемом командой "firefox --ProfileManager" не показываются новые профили, а в новом, доступном через меню, не показываются старые).

    Старый интерфейс:

    Новый интерфейс:

  • В адресной строке реализован вывод контекстных рекомендаций с прогнозом погоды, при вводе слов, имеющих отношение к погоде или названиям городов. Возможность пока доступна по умолчанию только для пользователей из США. Включение производится через настройку "browser.urlbar.suggest.weather" на странице about:config.
  • В контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на кнопках вкладок, добавлен пункт для копирования ссылки страницы, показанной во вкладке.
  • При запуске в Windows 11 всплывающие окна и меню теперь выводятся в стиле, соответствующем эстетике операционной системы.
  • Улучшено автозаполнение полей с адресами и номерами кредитных карт. Автозаполнение теперь корректно применяется к формам, динамически обновляемым по мере заполнения информации (заполнение сработает в полях, появляющихся только после ввода других полей, например, когда поле для адреса появляется после заполнения поля с городом).
  • В конфигураторе появилась возможность переопределения констрастных цветов. Вместо цветов, применяемых на сайтах для фона и переднего плана, теперь можно задать собственные цвета или использовать системные настройки контраста для web-контента.
  • Добавлена поддержка проверки целостности импортируемых JavaScript-модулей по хэшу, используя новое поле "integrity" в метаданных для <script type="importmap">.
  • Добавлен метод Error.isError, позволяющий проверить является ли указанное значение экземпляром объекта Error.
  • Для совместимости с другими браузерами добавлена поддержка функции Error.captureStackTrace.
  • Унифицированы размер и стиль шрифта в элементах <H1>, которые теперь не зависят от использования <H1> внутри блоков <article>, <aside>, <nav> и <section>.
  • В выражении "import" добавлена возможность указания атрибутов, через которые можно выставить дополнительные метаданные при импорте модулей. При помощи атрибута 'type: "json"' теперь можно импортировать модули JSON. 
    
   import data from "https://example.com/data.json" with { type: "json" };
  • Для WebRTC-приложений предложено свойство degradationPreference, через которое можно выставить приоритет сохранения частоты кадров или разрешения в ситуации, когда снижение пропускной способности сети не позволяет обеспечить все заданные параметры.
  • В возвращаемый сервером HTTP-заголовок "Clear-Site-Data" добавлена поддержка директивы "cache", через которую сервер может информировать клиента о необходимости очистки из браузерного кэша данных, связанных с обрабатываемым URL. Например, очистка может инициироваться при завершении пользователем сеанса на сайте для снижения рисков нарушения конфиденциальности.
  • В инструментах для web-разработчиков в панели Network реализован новый столбец "Path", в котором показывается полный путь запрошенного ресурса.
  • В версии для платформы Android:
    • На планшетах по умолчанию включён десктоп-режим, который может быть отключён в настройках.
    • Добавлена поддержка сортировки закладок и прикрепления папок в верхнюю часть экрана со списком закладок.
    • Реализована поддержка TLS-сертификатов для аутентификации клиентов на сервере.
    • Предоставлена возможность использования кнопки Share для отправки другим пользователям загруженного файла или ссылки по которой он был получен.
    • Добавлена поддержка сортировки загруженных файлов по времени и категориям.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 138 устранено 14 уязвимостей. 6 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Также можно отметить уязвимость в функции "copy as cURL" в инструментах для web-разработчиков, позволяющую подставить свои команды из-за отсутствия должного экранирования спецсимволов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 137 с поддержкой группировки вкладок
  3. OpenNews: В Firefox существенно модернизирована адресная строка
  4. OpenNews: Браузеру Firefox исполнилось 20 лет
  5. OpenNews: Поддержка Firefox 115 ESR продлена до сентября 2025 года. Обновление Firefox 135.0.1
  6. OpenNews: Mozilla переходит к поставке Firefox с условиями использования
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63159-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:11, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Напоминаю как отключать анонимную телеметрию в мозилу: https://make-firefox-private-again.com/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:16, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    > curl https://make-firefox-private-again.com | sh

    Святая простота.

     
     
  • 3.11, Аноним (1), 19:23, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ниже:

    # about:config
    #
    # dom.private-attribution.submission.enabled
    #
    # set to false

     
  • 2.5, Tita_M (ok), 19:18, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем её отключать если она анонимна?
     
     
  • 3.9, Зачем её собирать если она анонимна (?), 19:21, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Зачем её собирать, если она анонимна?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 19:39, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что телеметрия собирает информацию о работе БРАУЗЕРА - привязка к пользователю ничего не даёт . Не путайте с гугло-шпионажем , собирающем инфу о ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ .
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 19:51, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бывает хуже:
    https://youtu.be/smVOVUMWf7w?si=XFyst7GVQtqhjOMh&t=129
     
  • 5.81, _ (??), 23:13, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не путайте с

    всё - сорта(С)

     
  • 2.15, 12yoexpert (ok), 19:31, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    то есть вместо USE="-telemetry" я должен бежать сливать данные по твоей коммерческой ссылке?
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 19:54, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если высший домен не на *.org не доверяем да? А вдруг на *.com сидят корпорасты. Ужас!
     
  • 3.51, 13yoexpert (?), 20:31, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
  • 3.68, Минона (ok), 21:32, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > USE="-telemetry"

    А что именно отключает этот флаг?

     
     
  • 4.78, Пушистый Мастер (?), 22:10, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    equery u www-client/firefox
    - - telemetry        : Send anonymized usage information to upstream so they can better understand our users
     

  • 1.2, Нуину (?), 19:15, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Профили это хорошо, но зачем пугать таким скришотом?
     
  • 1.6, Аноним (6), 19:20, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Технология разделения сеансов аналогична старым профилями, активация которых производилось из командной строки при помощи опции "-P", но интерфейсы и списки профилей старой и новой системы не пересекаются...

    А почему?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:22, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не пересекаются
     
  • 2.25, Аноним (20), 19:52, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто потому что записи о них в разных местах . Хотя никто не запрещает их скопировать , если руки прямые , а добавлять через интерфейс - лень . :)
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:21, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну тут все ясно ФФ специально делали плохой браузер чтобы сократить свою долю, чтобы антимопольщики наехали на Гугл и отобрали у него Хром. Это очень очень большая многоходовочка.
     
     
  • 2.16, 12yoexpert (ok), 19:34, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ох уж эти свидетели монопольщиков, плоской земли и ковида
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 19:59, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и свидетели кто бы мог подумать. А мы и не ожидали.  
     

  • 1.12, Аноним (12), 19:23, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрел скрин с новыми профилями. Как же хочется задать вопрос, тому, кто это придумал - "если внешне фаерфокс не будет отличаться от хрома, то зачем его использовать?". Гребанные миньоны от мира дизайнеров юи...
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 19:36, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы была якобы "приватность". Но на деле с приватностью там дела хуже, чем в хроме. Итак, факты о хроме:

    1. Хром стучит в гугл.
    2. Каждый сайт (включая опеннет) имеет гугл-аналитикс.

    Исходя из этих двух фактов, имеем ровно одну компанию, в которую попадает твоя телеметрия из хрома:

    1. Компания гугл.

    Идем далее, факты о файрфоксе:

    1. Файрфокс стучит в мозиллу.
    2. Каждый сайт (включая опеннет) имеет гугл-аналитикс.

    Исходя из этих двух фактов, имеем ДВЕ компании, в которые попадает твоя телеметрия из файрфокса:

    1. Компания мозилла.
    2. Компания гугл.

    То есть файрфокс МЕНЕЕ приватен, чем хром. Потому что хром сливает тебя только в гугл, а файрфокс сливает сразу двум дядям.

     
     
  • 3.71, Аноним (71), 21:40, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каждый сайт (включая опеннет) имеет гугл-аналитикс.

    Каждый, уважающий себя, пользователь ФФ обязательно режет гугл-аналитикс посредством NoScript, uMatrix, UBO, etc. Так что твоя логика про приватность ущербна.

     
  • 3.77, Аноним (24), 22:01, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mozilla далеко не идеальны, но уважение заслужили:
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
  • 2.52, Аноним (52), 20:33, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы была якобы "приватность"

    Просто ограничиваешь все, чем то вроде Firewall.

     

  • 1.14, 12yoexpert (ok), 19:29, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Новый интерфейс:

    то есть теперь влезет три профиля вместо всех. хорошо, что я этим не пользуюсь

    > добавлен пункт для копирования ссылки страницы

    какой идиот будет этим пользоваться, когда есть ctrl+l/ctrl+c?


     
     
  • 2.23, Аноним (23), 19:50, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то есть теперь влезет три профиля вместо всех

    Вообще-то шесть влезет. Плюс там скролл есть.
    Хотел спросить "а сколько тебе нужно", но ты уже сам ответил "я этим не пользуюсь".
    Вот мне нужно два профиля - рабочий и личный.

    Предыдущее окно выглядело вcpaто, как будто вин98 какой-то.

     

  • 1.18, th3m3 (ok), 19:38, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По профилям - давно есть удобные контекстные контейнеры. И хватит одного профиля на всё.
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 19:45, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Контейнеры используют один профиль , с одним набором настроек и расширений . А другой профиль - как второй браузер .
     
     
  • 3.42, th3m3 (ok), 20:18, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если и расширения другие нужны, тогда да. Но мне за глаза хватает контекстных контейнеров. Часть расширений просто выключена всегда, включаю когда нужны.
     

  • 1.22, Krtek (?), 19:49, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интерфейс в половину экрана - на какой наркоте сидят их дизайнеры? Кто им сказал, что это хорошее решение?
     
     
  • 2.26, Аноним (23), 19:54, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто им сказал, что это хорошее решение?

    А кто сказал что это плохое решение?

    Вот я вообще только за дизайный с большим количеством свободного места. Потому что только так можно увеличить шрифт, размеры кнопок и тд, без превращения экрана в сплошное мессиво.

    Попробуй масштабнуть старый дизайн на 150%. Оно и так выгляит, как будто у дезигнера отрезали палец за каждые десять пикселей пустого пространства. А ведь времена экранчиков 800х600 прошли.

     
     
  • 3.31, Krtek (?), 20:01, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь интернетом для того, чтобы узнавать информацию, а не пялиться на уродливый браузер.
     
     
  • 4.43, Аноним (-), 20:19, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я пользуюсь интернетом для того, чтобы узнавать информацию,

    Хаха, как будто им не наcpaть на твое мнение))

    > а не пялиться на уродливый браузер.

    Пялься не в уродливый. Если такого нету... ну не знаю, пялься в ковер.

     
  • 3.49, Аноним (49), 20:22, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только так можно увеличить шрифт, размеры кнопок и тд

    Ложь. Шрифты и размеры кнопок можно было бы увеличивать независимо, а размеры их контейнеров задавать на основе размеров шрифтов и кнопок.

    > Попробуй масштабнуть старый дизайн на 150%.

    Попробуй масштабнуть новый на 500%, тот же эффект.

    > времена экранчиков 800х600 прошли.

    Ага, а контента на 27" 4K мониторе осталось столько же, сколько на 15" 800x600. Это ли не прогресс!

     
     
  • 4.53, Аноним (-), 20:39, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно было бы

    Отлично! А теперь покажи в каком фреймворке такое реализовано?

    > Попробуй масштабнуть новый на 500%, тот же эффект.

    О, а вот и доведение до абсурда принесли.
    Нет, не тот же. Будет один элемент на экран, а дальше скролл.

    > Ага, а контента на 27" 4K мониторе осталось столько же, сколько на 15" 800x600.
    > Это ли не прогресс!

    Тоже брехня. На такой моник спокойно влазит браузер и IDE. И еще на мессенджер с плеером место останется.

     
     
  • 5.58, Аноним (49), 20:57, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Список вкладок и строка ввода урла На html css могу за 5 минут сверстать то, чт... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.65, Аноним (-), 21:21, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, сверстайте что-то вроде старого варианта выбора профайлов Но не в пять раз... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.28, Аноним (28), 19:55, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Каждый профиль хранится в отдельном подкаталоге "~/.mozilla/firefox/".

    Почему они всё ещё срут в хомяка?

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 20:06, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что всё ещё работают над этим: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=259356 (этому багу 21 год пздц).

    Если тебя это так сильно триггерит, можешь установить Flatpak.

     
  • 2.41, Аноним (49), 20:18, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Срут в хомяка" как раз те, кто метает своё уг по куче всяких .config/ .cache/ .local/share/ . Мозилла аккуратненько положила всё в один каталог. Заодно и бэкапить проще.
     
     
  • 3.48, Аноним (6), 20:22, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем бэкапить кэш?
     
  • 3.50, Аноним (33), 20:29, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так не один же. Как минимум ещё один создаётся в .cache

    > Заодно и бэкапить проще

    Для этого есть синхронизация.

     
     
  • 4.59, Аноним (49), 21:01, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как минимум ещё один создаётся в .cache

    И правда... Ладно, не знал, снимаю возражения. Спасибо, что ткнули.

    > А зачем бэкапить кэш?

    Ну, например, в кеше может лежать список открытых вкладок (кто ж знает этих программисто, куда они его положили). Для меня это важно.

     
  • 2.61, Аноним (10), 21:03, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А куда должны? В корень или в /sbin?
     
  • 2.66, th3m3 (ok), 21:29, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот норм. А куда надо, чтобы в / фигачили? В хомяке проще прибраться, если на то пошло. И не так страшно, если что, чем в системных директориях.
     

  • 1.30, Аноним (30), 20:00, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куда тем палемунам и сеаманкей до файрфокса! Лутший браузер для линукса из опенсорса, ну а так конечно же, Хром рулит!
     
     
  • 2.37, Аноним (24), 20:15, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/developer/
     

  • 1.32, Аноним (-), 20:04, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >~/.mozilla/firefox/

    Я конечно дико извиняюсь, но зачем Лиса держит своей профиль в корне хомяка. Приличные звери свои конфигурационные файлы держат в каталоге ~/.config/ ибо так завещал стандарт - фридесктоп.орг. Лиса какая-то особенная что-ли?

     
     
  • 2.34, Аноним (33), 20:08, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В .mozilla не только конфиги. Пихать это всё в .config было бы тоже неправильно.
     
  • 2.35, Аноним (49), 20:11, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Приличные звери раскидывают свои конфигурационные файлы по каталогам ~/.config/ , ~/.local/share/ , ~/.cache/ , иногда создавая ещё и по несколько подкаталогов в каждом

    Очевидный почин.

     
     
  • 3.36, Аноним (33), 20:12, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл ~/.local/state, который, собсна, лучше всего бы подошёл в данном случае.
     
     
  • 4.38, Аноним (49), 20:15, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А такой точно есть в их "стандартах"? Последний раз, когда я проверял, в ~/.local/ фридесктоп предлагали делать только один подкаталог - share (зачем тут двухуровневая вложенность для единственного каталога - отдельный к ним вопрос).
     
     
  • 5.44, Аноним (33), 20:19, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://specifications.freedesktop.org/basedir-spec/latest/

    Он новый относительно.

     
     
  • 6.54, Аноним (49), 20:39, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух ты! Они и традиционный ~/bin/ перенесли в ~/.local/bin/ . Молодцы какие. Время потрачено с пользой.
     
     
  • 7.55, Аноним (52), 20:42, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ух ты! Они и традиционный ~/bin/ перенесли в ~/.local/bin/ . Молодцы какие.

    Да делов то, щас GPT, подключат, и сделают норм.
    Вот только делать они этого не будят.,
    Ну природа такая у программистов, нельзя просто сделать норм, надо же как то имитировать деятельность.

     
  • 3.60, Аноним (49), 21:03, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Товарищи, в этом комментарии я солгал! В ~/.cache/ мозилла тоже гадит. Тогда вопрос действительно справедливый, почему не ~/.config/mozilla/ , а ~/.mozilla/ :(
     
  • 2.63, Аноним (10), 21:05, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем профиль пихать в конфиги?
     

  • 1.40, Аноним (52), 20:17, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Профили сделали как в Chromium, Palemoon. Назад к древности.
    Когда только только приспособился к синхронизации Firefox.
     
  • 1.46, Ананоним (?), 20:20, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно подозреваю, теперь не получится запустить firefox -p и выбрать профиль и поставить галку Offline?
     
  • 1.57, Аноним (57), 20:49, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень тормозной. Особенно на youtube и сайтах с динамическими вставками. Но визуально картинки и видео выглядят качественнее, чем в google chrome
     
     
  • 2.64, Аноним (52), 21:18, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Особенно на youtube и сайтах с динамическими вставками.

    Firefox тормозной?
    Почему у меня не тормозной, даже на древнем ноутбуке, который я не использую.
    Может дело в Видеоускорении? layers.acceleration.force-enabled
    и вообще надо настраивать .config https://gist.github.com/Guest007/e3a09aa97a827916b0b91b726a8c2c66

    Хотя у меня в default, норм.
    ПК, притом не сильно мощный.

    А вот Chromium, уничтожает hdd / ssd. Насамом деле Firefox тоже, но там я дело решил настройками .config, и переносом профиля в Ram, tmpfs.

    Если кто знает как то же самое сделать в Chromium / Chrome, хорошо. В Chrome, удобная синхронизация вкладок, паролей все такое.
    Это сохраняет лишние 20-30 минут лазания по сайтам вспоминания сайтов и паролей, при переустановке например.

     
     
  • 3.69, Аноним (10), 21:34, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если будешь профиль фаерфокса хранить на диске, а не в RAM, то тоже будет работать синхронизация вкладок, паролей и все такое без 20-30 минут лазания по сайтам и вспоминания паролей.
     
     
  • 4.72, Аноним (52), 21:43, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если удобней хранить профиль в синхронизации.
    Поанирую вообще перейти на Haiku, Puppy, или подобное, чтобы вообще все держать в Ram.
     
  • 3.76, Аноним (76), 21:56, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это сохраняет лишние 20-30 минут лазания по сайтам вспоминания сайтов и паролей, при переустановке например.

    В хроме неудобные, широкие шрифты, неудобно вкладки с меню.
    В Фаерфокс гораздо удобнее выглядят меню с закладками.
    Сами закладки можно экспортирова в файл и импортировать из этого же файла, без создания аккаунта Мозиллы.

     

  • 1.67, Аноним (67), 21:32, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На ubuntu 14.04 32bit работает фаерфокс 140-ESR !

    Значит как минимум год для убунты 14.04 будет актуальный браузер

    По esm.ubuntu.com для 14.04 прилетают обновления безопасности для базовой части.

    Надежно, добротно и безопасно


     
     
  • 2.80, Аноним (52), 23:11, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 32bit работает фаерфокс 140-ESR

    А в чем смысл использовать 32 бит?
    Или слабый ПК, настолько.
    На слабом пк, не один сайт не откроешь.

     

  • 1.74, Аноним (76), 21:52, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там новая версия Openindiana вышла недавно.
     
     
  • 2.79, Аноним (79), 22:20, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний релиз Openindiana был в апреле _прошлого_ года. В этом году были только снапшоты, которые нельзя назвать новыми версиями.
     

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