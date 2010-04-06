Релиз Firefox 138

Состоялся релиз web-браузера Firefox 138 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.23.0 и 128.10.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 139, релиз которой намечен на 27 мая. Основные новшества в Firefox 138: Предложена новая система управления профилями. В форме профилей пользователь может создавать полностью независимые сеансы работы с браузером, со своими настройками, историей, закладками, дополнениями и внутренними БД. Каждый профиль хранится в отдельном подкаталоге "~/.mozilla/firefox/". Профилю можно назначить свою цветовую схему, значок и имя. Переключение между профилями и создание новых профилей осуществляется через новую секцию, показываемую в верхней части основного меню. Новый интерфейс работы с профилями пока по умолчанию включён не для всех и постепенно будет активироваться для всё большего процента пользователей. Для принудительного включения на странице about:config можно активировать параметр "browser.profiles.enabled". Технология разделения сеансов аналогична старым профилями, активация которых производилось из командной строки при помощи опции "-P", но интерфейсы и списки профилей старой и новой системы не пересекаются (в старом интерфейсе, запускаемом командой "firefox --ProfileManager" не показываются новые профили, а в новом, доступном через меню, не показываются старые). Старый интерфейс: Новый интерфейс:

В адресной строке реализован вывод контекстных рекомендаций с прогнозом погоды, при вводе слов, имеющих отношение к погоде или названиям городов. Возможность пока доступна по умолчанию только для пользователей из США. Включение производится через настройку "browser.urlbar.suggest.weather" на странице about:config.

В контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на кнопках вкладок, добавлен пункт для копирования ссылки страницы, показанной во вкладке.

При запуске в Windows 11 всплывающие окна и меню теперь выводятся в стиле, соответствующем эстетике операционной системы.

Улучшено автозаполнение полей с адресами и номерами кредитных карт. Автозаполнение теперь корректно применяется к формам, динамически обновляемым по мере заполнения информации (заполнение сработает в полях, появляющихся только после ввода других полей, например, когда поле для адреса появляется после заполнения поля с городом).

В конфигураторе появилась возможность переопределения констрастных цветов. Вместо цветов, применяемых на сайтах для фона и переднего плана, теперь можно задать собственные цвета или использовать системные настройки контраста для web-контента.

Добавлена поддержка проверки целостности импортируемых JavaScript-модулей по хэшу, используя новое поле "integrity" в метаданных для <script type="importmap">.

Добавлен метод Error.isError, позволяющий проверить является ли указанное значение экземпляром объекта Error.

Для совместимости с другими браузерами добавлена поддержка функции Error.captureStackTrace.

Унифицированы размер и стиль шрифта в элементах <H1>, которые теперь не зависят от использования <H1> внутри блоков <article>, <aside>, <nav> и <section>.

В выражении "import" добавлена возможность указания атрибутов, через которые можно выставить дополнительные метаданные при импорте модулей. При помощи атрибута 'type: "json"' теперь можно импортировать модули JSON. import data from "https://example.com/data.json" with { type: "json" };

Для WebRTC-приложений предложено свойство degradationPreference, через которое можно выставить приоритет сохранения частоты кадров или разрешения в ситуации, когда снижение пропускной способности сети не позволяет обеспечить все заданные параметры.

В возвращаемый сервером HTTP-заголовок "Clear-Site-Data" добавлена поддержка директивы "cache", через которую сервер может информировать клиента о необходимости очистки из браузерного кэша данных, связанных с обрабатываемым URL. Например, очистка может инициироваться при завершении пользователем сеанса на сайте для снижения рисков нарушения конфиденциальности.

В инструментах для web-разработчиков в панели Network реализован новый столбец "Path", в котором показывается полный путь запрошенного ресурса.

В версии для платформы Android: На планшетах по умолчанию включён десктоп-режим, который может быть отключён в настройках. Добавлена поддержка сортировки закладок и прикрепления папок в верхнюю часть экрана со списком закладок. Реализована поддержка TLS-сертификатов для аутентификации клиентов на сервере. Предоставлена возможность использования кнопки Share для отправки другим пользователям загруженного файла или ссылки по которой он был получен. Добавлена поддержка сортировки загруженных файлов по времени и категориям.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 138 устранено 14 уязвимостей. 6 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Также можно отметить уязвимость в функции "copy as cURL" в инструментах для web-разработчиков, позволяющую подставить свои команды из-за отсутствия должного экранирования спецсимволов.



