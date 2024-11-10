Браузеру Firefox исполнилось 20 лет

Проект Mozilla празднует двадцать лет с момента первого выпуска браузера Firefox, который стал прорывным для своего времени. Всего спустя 5 месяцев после первого релиза Firefox отвоевал 6% рынка браузеров, уменьшив долю MSIE до 89.04%. Ключевыми особенностями Firefox были использование вкладок для отображения сайтов и задействование языка XUL для формирования интерфейса и разработки дополнений. До Firefox интерфейс на основе вкладок предоставляли только проприетарный браузер Opera и свободный проект Galeon, который из-за проблем со стабильностью и конфликта в среде разработчиков был заброшен и забыт, вскоре после появления Firefox. Идея построения браузера с интерфейсом на языке XUL возникла в 2002 году, после чего потребовалось около двух лет на подготовку первого стабильного релиза. Для проекта вначале было выбрано имя Phoenix, но из-за пересечения с уже зарегистрированной торговой маркой, браузер был переименован в Firebird, что вызвало недовольство со стороны разработчиков одноименной свободной СУБД, после чего проект было решено вторично переименовать, теперь уже в Firefox. В пике своей популярности в 2010 году доля Firefox составляла 32% рынка web-браузеров. В настоящее время по данным сервиса Cloudflare Radar доля Firefox составляет 3.8%. Для сравнения доля Chrome составляет 27.4%, Chrome Mobile - 30%, Mobile Safari - 13.5%, Chrome Mobile Webview - 8.3%, Edge - 5.5%, Safari - 3.3%, Samsung Internet - 2.1%. В соответствии с показателями сервиса Statcounter доля Firefox составляет 2.65%, а по статистике Wikipedia - 4.7%. Лаура Чемберс (Laura Chambers), в этом году заменившая Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) на посту руководителя (CEO) компании Mozilla Corporation, в интервью изданию Techcrunch рассказала о работе, предпринимаемой для вывода браузера из стагнации и возвращения ему былой популярности. По мнению Лауры, большой ошибкой многих компаний является то, что со временем они начинают отвлекаться на второстепенные вещи, забывая уделять должное внимание основному бизнесу. Отмечается, что теперь компания Mozilla будет меньше распыляться на смежные проекты и начнёт форсировать развитие Firefox. В настоящее время уже значительно усилено финансирование разработки Firefox и готовятся к интеграции несколько значительных улучшений, таких как встроенный AI-ассистент, вертикальные вкладки, группировка вкладок и новые режимы обеспечения конфиденциальности. В отличие от конкурентов, Mozilla не занимается производством устройств и мобильных платформ, поэтому может конкурировать только предоставляя более качественный продукт, отвечающий потребностям пользователей. При продвижении Firefox среди новых пользователей одна из основных ставок делается на дополнительные возможности, связанные с конфиденциальностью.



