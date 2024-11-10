Браузеру Firefox исполнилось 20 лет

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|1.1, neon1ks (ok), 10:56, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday, dear Firefox
Happy birthday to you.
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|1.2, Алексей Великий (-), 10:57, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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И во главе встала инклюзивность, а не разработка, собственно, браузера. Не безопасность пользователя, не юзабилити и полезные возможности. Это печально, господа. И главное, что продолжает терять свою и без того маленькую долю. Но нормальных аналогов все равно нет, так что пользуемся дальше!
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|2.4, Аноним (4), 11:09, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Адблокеры только фф будет поддерживать скоро, доля возрастет.
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|3.12, ijuij (?), 11:39, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они зависят от финансирования Google. Когда Google скажет отключить поддержку адблокеров, чтобы не потерять пользователей, то Firefox сделает это. Кто платит, тот и управляет. Запомните это.
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|1.7, Аноним (8), 11:14, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Помню был когда-то такой браузер. Потом перестал быть. Грустная история.
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|2.13, Axel (??), 11:45, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если что, всё это написано вверху страницы, но спасибо за конспект.
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|2.17, ijuij (?), 11:50, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Adobe and Mozilla Foundation to Open Source Flash Player Scripting Engine
До слёз!
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|1.14, Имя (?), 11:46, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> встроенный AI-ассистент
Очередная облачная херня, которая будет шпионить за пользователем? Давно уже приелись эти лицемерные сказочки про заботу о конфиденциальности. Особям, осделавшим этот броузер, хочется бабок, и они мониетизируют с двух ног, торгуют пользователями.
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|1.15, Аноним (15), 11:49, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно, что ещё не набежали хромые с претензией о том, что ФФ нарочно себе лет накрутили, чтобы назло было больше, чем у Хрома.
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|1.16, Аноним (16), 11:49, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Могли бы в честь юбилея провести оптимизацию и снизить потребление памяти требования к набору инструкций до оных самой первой версии.
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|1.20, Анонимыч (?), 12:01, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В фаерфокс есть очень удобная штука - multi-account container.
Есть ли что-нибудь подобное в других браузерах?
Чтобы не меняя профиль открыть новую вкладку с другой сессией.
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|1.25, Аноним (25), 12:13, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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До 3 этой шляпой было невозможно пользоваться из-за багов всего чего только можно, какие уж тут стандарты. Хорошо помню, что с 4 наконец почистили и причесали.
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|1.27, Аноним (27), 12:15, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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легким движением роскомнадзора файрфокс превращается.. превращается.. в тор браузер))
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|1.29, Аноним (29), 12:30, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Горжусь CEO фаерфокса с зарплатой в 5 миллионов долларов в год! Спасают опенсорс...
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|1.31, 50 пердун (?), 12:46, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Смахнул слезу. Надо установить версию 1.0 на свой топовый Кора2Дуба в память о былом.
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