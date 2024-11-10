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Браузеру Firefox исполнилось 20 лет

10.11.2024 09:50

Проект Mozilla празднует двадцать лет с момента первого выпуска браузера Firefox, который стал прорывным для своего времени. Всего спустя 5 месяцев после первого релиза Firefox отвоевал 6% рынка браузеров, уменьшив долю MSIE до 89.04%. Ключевыми особенностями Firefox были использование вкладок для отображения сайтов и задействование языка XUL для формирования интерфейса и разработки дополнений. До Firefox интерфейс на основе вкладок предоставляли только проприетарный браузер Opera и свободный проект Galeon, который из-за проблем со стабильностью и конфликта в среде разработчиков был заброшен и забыт, вскоре после появления Firefox.

Идея построения браузера с интерфейсом на языке XUL возникла в 2002 году, после чего потребовалось около двух лет на подготовку первого стабильного релиза. Для проекта вначале было выбрано имя Phoenix, но из-за пересечения с уже зарегистрированной торговой маркой, браузер был переименован в Firebird, что вызвало недовольство со стороны разработчиков одноименной свободной СУБД, после чего проект было решено вторично переименовать, теперь уже в Firefox.

В пике своей популярности в 2010 году доля Firefox составляла 32% рынка web-браузеров. В настоящее время по данным сервиса Cloudflare Radar доля Firefox составляет 3.8%. Для сравнения доля Chrome составляет 27.4%, Chrome Mobile - 30%, Mobile Safari - 13.5%, Chrome Mobile Webview - 8.3%, Edge - 5.5%, Safari - 3.3%, Samsung Internet - 2.1%. В соответствии с показателями сервиса Statcounter доля Firefox составляет 2.65%, а по статистике Wikipedia - 4.7%.

Лаура Чемберс (Laura Chambers), в этом году заменившая Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) на посту руководителя (CEO) компании Mozilla Corporation, в интервью изданию Techcrunch рассказала о работе, предпринимаемой для вывода браузера из стагнации и возвращения ему былой популярности. По мнению Лауры, большой ошибкой многих компаний является то, что со временем они начинают отвлекаться на второстепенные вещи, забывая уделять должное внимание основному бизнесу. Отмечается, что теперь компания Mozilla будет меньше распыляться на смежные проекты и начнёт форсировать развитие Firefox.

В настоящее время уже значительно усилено финансирование разработки Firefox и готовятся к интеграции несколько значительных улучшений, таких как встроенный AI-ассистент, вертикальные вкладки, группировка вкладок и новые режимы обеспечения конфиденциальности. В отличие от конкурентов, Mozilla не занимается производством устройств и мобильных платформ, поэтому может конкурировать только предоставляя более качественный продукт, отвечающий потребностям пользователей. При продвижении Firefox среди новых пользователей одна из основных ставок делается на дополнительные возможности, связанные с конфиденциальностью.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/pr...)
  2. OpenNews: Проекту Firefox исполнилось 10 лет
  3. OpenNews: Phoenix - новый, основанный на Mozilla, web-браузер.
  4. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
  5. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  6. OpenNews: Релиз Firefox 131
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62212-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, neon1ks (ok), 10:56, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Happy birthday to you
    Happy birthday to you
    Happy birthday, dear Firefox
    Happy birthday to you.
     
     
  • 2.26, Bob (??), 12:13, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.2, Алексей Великий (-), 10:57, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И во главе встала инклюзивность, а не разработка, собственно, браузера. Не безопасность пользователя, не юзабилити и полезные возможности. Это печально, господа. И главное, что продолжает терять свою и без того маленькую долю. Но нормальных аналогов все равно нет, так что пользуемся дальше!
     
     
  • 2.3, nume (ok), 11:02, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то новость не читал
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:09, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адблокеры только фф будет поддерживать скоро, доля возрастет.
     
     
  • 3.12, ijuij (?), 11:39, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они зависят от финансирования Google. Когда Google скажет отключить поддержку адблокеров, чтобы не потерять пользователей, то Firefox сделает это. Кто платит, тот и управляет. Запомните это.

     
  • 3.23, Bob (??), 12:11, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Устин (ok), 11:11, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё ещё лучший браузер.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:15, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    О том кого с нами больше нет только хорошо или ничего.
     
     
  • 3.22, Bob (??), 12:09, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (8), 11:14, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Помню был когда-то такой браузер. Потом перестал быть. Грустная история.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:25, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если точнее, то 20 лет с релиза версии 1.0

    Первым выпуском был Phoenix 0.1 в сентябре 2002 года (да, тогда браузер ещё назывался Phoenix, потом из-за претензий, связанных с торговой маркой, его переименовали в Firebird, а затем уже в Firefox).

    https://web.archive.org/web/20061114010304/http://www.mozilla.com/en-US/press/

     
     
  • 2.13, Axel (??), 11:45, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что, всё это написано вверху страницы, но спасибо за конспект.
     
  • 2.17, ijuij (?), 11:50, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Adobe and Mozilla Foundation to Open Source Flash Player Scripting Engine

    До слёз!

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:31, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с версии 1.0.1 на нем
     
  • 1.14, Имя (?), 11:46, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > встроенный AI-ассистент

    Очередная облачная херня, которая будет шпионить за пользователем? Давно уже приелись эти лицемерные сказочки про заботу о конфиденциальности. Особям, осделавшим этот броузер, хочется бабок, и они мониетизируют с двух ног, торгуют пользователями.

     
     
  • 2.18, worldmimd (?), 11:50, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему облачная? Перевод же у них не облачный.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:49, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, что ещё не набежали хромые с претензией о том, что ФФ нарочно себе лет накрутили, чтобы назло было больше, чем у Хрома.
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:49, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Могли бы в честь юбилея провести оптимизацию и снизить потребление памяти требования к набору инструкций до оных самой первой версии.
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:55, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.20, Анонимыч (?), 12:01, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В фаерфокс есть очень удобная штука - multi-account container.
    Есть ли что-нибудь подобное в других браузерах?
    Чтобы не меняя профиль открыть новую вкладку с другой сессией.
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:08, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю! Всё ещё база:
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:13, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До 3 этой шляпой было невозможно пользоваться из-за багов всего чего только можно, какие уж тут стандарты. Хорошо помню, что с 4 наконец почистили и причесали.
     
  • 1.27, Аноним (27), 12:15, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    легким движением роскомнадзора файрфокс превращается.. превращается.. в тор браузер))
     
  • 1.28, Аноним (28), 12:23, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздно. Все нормальные пацаны уже переезжают на Ladybird.
     
  • 1.29, Аноним (29), 12:30, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Горжусь CEO фаерфокса с зарплатой в 5 миллионов долларов в год! Спасают опенсорс...
     
  • 1.30, Рога и копыта (?), 12:40, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фонду, левой конторе, шарашке, но никак не браузеру, его пока не завезли.
     
  • 1.31, 50 пердун (?), 12:46, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смахнул слезу. Надо установить версию 1.0 на свой топовый Кора2Дуба в память о былом.
     

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