Выпуск среды рабочего стола Regolith 3.2

Опубликован релиз среды рабочего стола Regolith Desktop 3.2, развиваемой разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME, оконном менеджере i3, композитных серверах Picom и Sway, панели i3bar, системе уведомлений rofication, строке состояния i3status-rs и интерфейсе запуска программ ilia. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может оказаться интересен новичкам, привыкшим к традиционным оконным системам, но желающим попробовать методы фреймовой (мозаичной) компоновки окон. В новом выпуске: Объявлен стабильным сеанс на основе композитного сервера Sway.

Переработан код для инициализации сеансов на базе X11 и Wayland.

Добавлена поддержка Ubuntu 24.04.

Конфигуратор (regolith-control-center) переведён на технологии GNOME 46.

Объявлена устаревшей поддержка Ubuntu 20.04 и Debian 11.

Из-за устаревших сборочных зависимостей объявлена устаревшей поддержка сеанса Wayland для Debian 12.



