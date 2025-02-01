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Выпуск среды рабочего стола Regolith 3.2

01.02.2025 20:47

Опубликован релиз среды рабочего стола Regolith Desktop 3.2, развиваемой разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME, оконном менеджере i3, композитных серверах Picom и Sway, панели i3bar, системе уведомлений rofication, строке состояния i3status-rs и интерфейсе запуска программ ilia. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3.

Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может оказаться интересен новичкам, привыкшим к традиционным оконным системам, но желающим попробовать методы фреймовой (мозаичной) компоновки окон.

В новом выпуске:

  • Объявлен стабильным сеанс на основе композитного сервера Sway.
  • Переработан код для инициализации сеансов на базе X11 и Wayland.
  • Добавлена поддержка Ubuntu 24.04.
  • Конфигуратор (regolith-control-center) переведён на технологии GNOME 46.
  • Объявлена устаревшей поддержка Ubuntu 20.04 и Debian 11.
  • Из-за устаревших сборочных зависимостей объявлена устаревшей поддержка сеанса Wayland для Debian 12.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/regolith-li...)
  2. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Regolith 3.1
  3. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.4, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
  4. OpenNews: Выпуск Hyprland 0.47, композитного сервера на базе Wayland
  5. OpenNews: Пятый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  6. OpenNews: Опубликовано пользовательское окружение Sway 1.10, использующее Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62659-regolith
Ключевые слова: regolith, desktop
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:59, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Написанный на языке Си.
     
     
  • 2.5, 12yoexpert (ok), 21:17, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    уже зашкварились. вон, выкинули поддержку дистров, в которых компилятор раста на неделю протух
     
  • 2.9, Ан Оним (?), 21:57, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3status-rs на русте
     
  • 2.10, анон (?), 22:41, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть сделан компетентными людьми? Лучшая реклама, которая может быть.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:10, 01/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:33, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Копролит какой-то, имхо. Выглядит страшенно, не поддерживает нихрена дистров, кому i3 надо - его наверное и получше этого месива себе соберут, с меньшим числом пробелм.

    И вообще, прикольный ченжлог состоящий из удалений, факапов и ограничений чуть менее чем полностью. Наверное так и надо выкатывать улучшения в проекты. Но тогда rm -rf на коде проекта - просто образец перфекционизма.

     
  • 1.11, Аноним (3), 23:07, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где меню пуск?
     
  • 1.12, мяв (?), 23:29, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что там за "технологии управления сеансами GNOME", когда гном logind для этого дергает?
    или они решили легаси-менеджер взять?
    зачем?
     

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