Выпуск дистрибутива MX Linux 23.5

> Для подобных категоричных заявлений было бы неплохо дать ссылку на "реальное положение дел".

Ну напр. ноуты с убунтой продавались и продаются миллионами.

Есть ноуты не поставляемые из коробки, но сертифицированные для RHEL, Fedora, Suse и тд.

Но вот что не видел ни одного "самобытного" (читай васянского) дистра с дистровотча - вроде Антикса, MX, Бомжары и так далее.

Исключение - минт, но он просто надстройка над дебом, и Pop!_OS, потому что они просто сделали дистр для своих ноутов.

> Понятно, что дистровотч это не про инсталляции, а про интерес к дистрибутиву.

А где там интерес? Это как правильно написали выше - просто меренье - "посмотрите, мой дистр для нитакусиков лайкнули аж 1.5к васянов!"

О чем вообще может идти речь, если Mint обгоняет дебиан, а MX Linux - напр Ubuntu или шапку.

