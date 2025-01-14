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Выпуск дистрибутива MX Linux 23.5

14.01.2025 07:49

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX Linux 23.5, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce (2.4 ГБ), а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE (2.7 ГБ) и сборки (1.8 ГБ) с оконным менеджером Fluxbox.

В новом выпуске:

  • Среда рабочего стола Xfce обновлена до выпуска 4.20.
  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.9. Обновлены версии приложений. Как и в прошлых выпусках по умолчанию продолжает использоваться система инициализации sysVinit, а systemd можно установить в качестве опции.
  • Базовый пакет с ядром Linux обновлён до версии 6.1.123. Отдельно подготовлены сборки с расширенной поддержкой оборудования (AHS), которые поставляются с Xfce и ядром 6.12.8 c патчами от проекта liquorix.
  • Обновлена сборка MX Raspberry Pi Respin (RPI) для плат Raspberry Pi, поставляемая с Xfce.
  • В графическом интерфейсе для установки пакетов MX Packageinstaller обеспечен показ скриншотов, имеющихся на сайте screenshots.debian.net, а также улучшено отображение версий пакетов из сторонних репозиториев.
  • Добавлено предупреждение о попытке включения постоянного хранилища при загрузке с носителя, доступного только для чтения.
  • В инсталлятор добавлены дополнительные fallback-режимы.


  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-23...)
  2. OpenNews: Выпуск легковесных дистрибутивов antiX 23.2 и MX Linux 23.4
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 23.3
  4. OpenNews: Опубликован AV Linux MX-23.2, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  5. OpenNews: Подготовлена редакция дистрибутива MX Linux для плат Raspberry Pi
  6. OpenNews: После 12-летнего перерыва опубликован дистрибутив Damn Small Linux 2024
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62551-mxlinux
Ключевые слова: mxlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 07:56, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > sysVinit

    Хорошо, но MX Linux все равно не нужен.

     
     
  • 2.2, Remort (?), 08:04, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что нужно на sysVinit и почему? Есть старый ноут, думаю antiX поставить туда или devuan?
     
     
  • 3.6, CSErgey (?), 08:30, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    поставь туда просто debian
     
  • 3.31, Getfor (?), 10:46, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стоит antix на eeepc 901 очень хорошо себя чувствует.
     
     
  • 4.39, Bottle (?), 13:08, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где ты откопал такой антиквариат, анон? Любопытно.
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:05, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего придётся перебрать несколько, всё зависит от того насколько старый и какой там железо. Кроме описанных выше можете ещё Q4OS попробовать, довольно неплохо работает на старых ноутбуках, а если сильно старый то с TDE можно поставить версию.
     
  • 3.43, mos87 (ok), 13:41, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >думаю

    льстишь себе

     
  • 2.9, Жироватт (ok), 08:39, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Meh.
    Сколько не смотрю на нечеловеческие забеги между сектантами преподоподобного sysV и сектантами Отрыжки Поттеринга - до сих пор понять не могу, какая принципиальная разница в подсистеме, куда лезть надо лишь раз в год, сделать свой скрипт или юнит для кастомного сервиса.
     
  • 2.21, Аноним (21), 09:20, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тем более с Xfce.

    ЗЫ Майните каптчой? )

     

  • 1.3, Афроним (?), 08:07, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Финишу не понравилась градация v2,v3,100500, но это не останвливает мейнтейнеров. Назовём модное AHS. Одобряю.
     
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 08:43, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, тут логично хоть. Собрал ведро с максимальным количеством enabled-модулей в make, фирмвари, блобов и сверху присыпал dkms - вот отдельная сборка с суффиксом AHS. В обычной сборке 50% этих дров нет, но они там и не нужны, нацеливание на конкретный пласт машин как есть.
     
     
  • 3.15, Афроним (?), 08:59, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так наверняка если там модули к 10 серии синих и новее, а также продвинутых красных,то наверное и сами пакеты апликух собраны с ништяками для камней последних серий. Не думаю, что весь смак в поддержке графония хотя и об этом упомянуто.
     

  • 1.4, нитгитлистер (?), 08:22, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    а что, по крайней мере выглядит не плохо. правда наличие xfce всё портит. был у меня с ним неприятный опыт юзанья
     
  • 1.5, Bonbon (?), 08:24, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На Дистровотче МХ откатился на вторую позицию, уступив место Минту. Продолжаю наблюдение.
     
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 08:33, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дистровотч aka "Пиписькомерка Красных Глаз" уже давно не релевантна реальному положению дел.
    Какой смысл наяривать на тамошнее место в списке?
     
     
  • 3.13, Bonbon (?), 08:47, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для подобных категоричных заявлений было бы неплохо дать ссылку на "реальное положение дел". Понятно, что дистровотч это не про инсталляции, а про интерес к дистрибутиву.
     
     
  • 4.17, Жироватт (ok), 09:13, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... не так давно пресловутый "Рейтинг" на их сайте сменился "Популярностью страницы", то есть по факту данный раздел показывал сколько раз пользователи заходили на данный раздел конкретно этого сайта DistroWatch. Видимо, пользователи настойчиво посоветовали разработчикам произвести переименование, чтобы не вводить "свежих" посетителей в заблуждение.
    > Опять же, сами основатели сайта в описании указывают, что "рейтинг" ведётся на основании посещаемости страниц с их описанием. Не количестве загрузок образов с официальных сайтов дистрибутивов, не на основании неких анкет посетителей, а именно на основании посещаемости страниц конкретного сайта.

    Зачем, если тут речь про конкретный сервис?
    И не про "интерес", а про "количество кликов на ссылку на этом сайте".

     
  • 4.24, Аноним (-), 10:18, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для подобных категоричных заявлений было бы неплохо дать ссылку на "реальное положение дел".

    Ну напр. ноуты с убунтой продавались и продаются миллионами.
    Есть ноуты не поставляемые из коробки, но сертифицированные для RHEL, Fedora, Suse и тд.

    Но вот что не видел ни одного "самобытного" (читай васянского) дистра с дистровотча - вроде Антикса, MX, Бомжары и так далее.

    Исключение - минт, но он просто надстройка над дебом, и Pop!_OS, потому что они просто сделали дистр для своих ноутов.

    > Понятно, что дистровотч это не про инсталляции, а про интерес к дистрибутиву.

    А где там интерес? Это как правильно написали выше - просто меренье - "посмотрите, мой дистр для нитакусиков лайкнули аж 1.5к васянов!"
    О чем вообще может идти речь, если Mint обгоняет дебиан, а MX Linux - напр Ubuntu или шапку.

     

  • 1.7, Жироватт (ok), 08:31, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главное, чтобы в него - для легковесности, естесссно - не пихали такие "нужные" программы по-умолчанию, типа MIDI-синтезаторов, эмуляторов 8-разрядных компьютеров, цельного пакета игор и программ для записи оптических болванок (оно вообще где-то осталось, кроме внешних usb-приводов и древнего легаси?)
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:05, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > типа MIDI-синтезаторов

    Драйверы для педали еще обязательно. Иначе не одобрит.

     
     
  • 3.18, Жироватт (ok), 09:14, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы смешно, если по факту педальку выиграет не до конца откомплаенснутый разраб из РФ и Порвальдсу придётся взаимодействовать с Почтой России. Или там будет как с игрой про китайского обезьяна?
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 11:23, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >выиграет не до конца откомплаенснутый разраб из РФ

    Тогда ему не повезёт, тогда его точно окончательно откомплаенснут.

     
  • 4.40, Bottle (?), 13:10, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьмёт и отправит, или забьёт и скажет "Вот, короче, за доставку в РФию сам заплатишь".
     

  • 1.10, Аноним (10), 08:43, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    захожу в эти новости ради скриншотов (к слову, они подписаны)
     
  • 1.12, Аноним (10), 08:45, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    о, а pCloud есть под линукс?
     
     
  • 2.14, CSErgey (?), 08:53, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.pcloud.com/ru/download-free-online-cloud-file-storage.html

    За что забанили на сайте?

     
     
  • 3.29, Аноним (10), 10:43, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    заходить-то заходит, но вот смс-ки нма
     

  • 1.19, Аноним (19), 09:18, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дистр для кого? Если антикс юзают хэйторы лёни и системд, то кто пользуется этим опусом?
     
     
  • 2.36, Аноним (34), 11:25, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Владельцы сокетов 370, 423, 478.
     

  • 1.20, Аноним (19), 09:19, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, скриншоты очень качественные. Неужели разрабы так ненавидят свой опус, что не хотят делать скриншоты в png? Сейчас 2025 год, если чо.
     
     
  • 2.25, Ежевичный водовород (?), 10:36, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что?Ну рекламируют дистр.Каккая разница каак?
     
     
  • 3.27, Аноним (19), 10:39, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скриншоты в говёном качестве на оф. сайте. Отличная реклама! Или же они смеются над опенсорсом, и пилят дистр ради хохмы.
     
  • 2.28, thr (?), 10:40, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Png тормозидд
     

  • 1.26, Ежевичный Водовород (?), 10:38, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати дистр топ,но я юзаю q4os с тринити(форк Дебиана)
     
     
  • 2.30, Аноним (10), 10:45, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и как он на повседневке?
     
     
  • 3.44, Товарищ (?), 14:44, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отлино в повседневке, установка удобная, быстрая. В дальнейшем в работе тот же деб, плюс всякие гуевые мх утилиты для удобства. Ставлю на старые машинки.
     
  • 2.41, Аноним (34), 13:24, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как сочетаются systemd и TDE ?
     

  • 1.35, Где мои линуксгодки (?), 11:24, 14/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.37, Аноним (37), 11:57, 14/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.42, Bottle (?), 13:32, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Непопулярное мнение: такие дистры не нужны, нужны опытные люди, которые могут отключить весь хлам в мейнстримных дистрах.
    Например, если отрубить journald, системда стартанёт в разы быстрее. И смысл е6*ться с инитами и баш-портянки ради скорости пропадёт навсегда.
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 15:07, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если нет системды, то ничего и отключать не надо...
     

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