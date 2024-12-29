Обновление пакетного менеджера APT 2.9.20

|
|1.1, Аноним (1), 17:49, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> утилиты sqv от проекта Sequoia
Верным курсом идут, нужно побольше раст мусора - и тогда может быть тебе повезёт склянчить донат.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 18:02, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Самая маленькая тулзовина даёт +100 безопасности. Это как железная дверь посреди чистого поля.
|
|1.4, Аноним (4), 18:12, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Знаю людей, которые упорно продолжают писать apt-get вместо apt и yum вместо dnf.
|
|
|
|2.11, DEF (?), 19:04, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Особенно, когда в Дебиане пишут yum, а в Редхате - apt-get.
|
|2.12, Аноним (12), 19:15, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
apt не предназначен для неинтерактивного исполнения (докерфайл, например), в отличие от apt-get.
|
|
|
|3.16, Аноним (15), 20:09, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
apt install --no-install-recommends nginx nodejs
работает как часы, чяднт?
|
|
|
|4.17, Аноним (17), 20:15, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Внезапно перестанет. И ещё env DEBIAN_FRONTEND желательно, а то будут сюрпризы с постинсталл скриптами.
|
|1.19, Аноним (19), 20:35, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А я вот думаю когда уже будет стадия заморозки debian 13 trixie. Ну и далее к релизу
Debian bookworm заморозили в конце 2022 года. А в середине 2023 релиз. А тут опоздание такое. Не готово ещё.
|
|
|
|2.22, Else (?), 21:15, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С какого они обязаны торопиться если не получается и не шмогла и вообще как сделать профи помогите мы более не будем брать деньги предназначенные на разработку вот честное честное. Так и живём пилить не делать
|
|1.20, Аноним (-), 20:42, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почитал список изменений и, честно говоря, в голове не укладывается, зачем оно все надо. Особенно "порадовало" нововведение с именованием файлов в sources.list.d. Кому вообще в голову пришло, что писать "$(dpkg-vendor --query Vendor | tr A-Z a-z).sources" удобнее, чем что-то вроде "myrepo.list"? Видимо, у разработчиков APT какое-то свое, особенное видение прекрасного. Ну и эпопея с криптобиблиотеками и временными файлами продолжает доставлять.
|
|
|
|2.24, bonifatium (?), 21:46, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
они просто вводят best practice. Команда для вендора Mozilla развернется в mozilla.sources. А как надо, простите?
|
|1.23, Аноним (23), 21:39, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Ветка 2.9.x является экспериментальной и используется для разработки функциональности будущей стабильной версии APT 3.0, которая ... будет добавлена в пакетную базу Ubuntu.
Зачем? В Ubuntu snap теперь для всего.
|