Обновление пакетного менеджера APT 2.9.20

Опубликован выпуск инструментария для управления пакетами APT 2.9.20 (Advanced Package Tool). Ветка 2.9.x является экспериментальной и используется для разработки функциональности будущей стабильной версии APT 3.0, которая после стабилизации будет интегрирована в Debian Testing и войдёт в следующий значительный релиз Debian, а также будет добавлена в пакетную базу Ubuntu. Изменения со времени прошлого анонса: APT 2.9.16: Исправлена регрессия, возникшая после изменения методов работы с хранилищами ключей в версии 2.9.15 и вызвавшая недовольство сопровождающего dpkg из-за прекращения работы с некоторыми репозиториями.

APT 2.9.17: Введён абстрактный интерфейс для работы с хэшами, реализованный в рамках работы по избавлению от жёсткой привязки к одной криптографической библиотеке. Исправлена проблема в алгоритме сравнения версий, проявляющаяся при использовании опции "--no-strict-pinning". При выводе диагностических сообщений обеспечен учёт отладочного уровня. Проведена чистка упоминаний утилиты apt-key. В man-страницу apt-secure добавлено руководство по безопасной настройке источников. В gpgv возвращено слияние всех хранилищ ключей (keyring) во время работы. Так как файл c общим хранилищем ключей размещается в файловой системе tmpfs, содержимое которой может вытесняться в раздел подкачки, подобный подход может привести к повышенному износу SSD-накопителей, основанных на Flash-памяти. Автор новости рекомендует использовать анонимный канал (fifo), удалённый конец которого можно передать другому процессу как файл "/proc/<PID нашего процесса>/fd/<дескриптор>", либо как страницу памяти, доступную схожим образом в виде файла. Произведён небольшой рефакторинг: создана отдельная функция для проверки подписи файла.

APT 2.9.18: Реализовано автоматическое разделение на страницы вывода команд "show", "policy", "list", "search" и "showsrc", работающее в стиле git и включаемое через настройку Binary::apt::Pager. Приложение для разделения страниц определяется через переменную окружения PAGER. В вывод команды "apt show --full" добавлена информация о закреплении пакетов (pinning), получаемая из полей APT-Pin, APT-Candidate и APT-Release. Устранена уязвимость, приводящая при вызове команды "apt show" к чтению из области памяти вне выделенного буфера.

APT 2.9.19: Добавлен крипто-бэкенд для библиотеки OpenSSL, которая пришла на смену GnuTLS и Gcrypt. Добавлена возможность использования утилиты sqv от проекта Sequoia для проверки цифровых подписей вместо вызова gpgv. В коде обвязки над sqv при работе с ключами продолжается сомнительное использование временных файлов. До 2026 года разрешено использование самоподписанных подписей на базе алгоритма SHA-1.

APT 2.9.20: Добавлена официальная рекомендация именовать файлы в /etc/apt/sources.list.d/ как "$(dpkg-vendor --query Vendor | tr A-Z a-z).sources" - именем текущего поставщика в нижнем регистре.



