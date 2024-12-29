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Обновление пакетного менеджера APT 2.9.20

29.12.2024 16:46

Опубликован выпуск инструментария для управления пакетами APT 2.9.20 (Advanced Package Tool). Ветка 2.9.x является экспериментальной и используется для разработки функциональности будущей стабильной версии APT 3.0, которая после стабилизации будет интегрирована в Debian Testing и войдёт в следующий значительный релиз Debian, а также будет добавлена в пакетную базу Ubuntu.

Изменения со времени прошлого анонса:

  • APT 2.9.16: Исправлена регрессия, возникшая после изменения методов работы с хранилищами ключей в версии 2.9.15 и вызвавшая недовольство сопровождающего dpkg из-за прекращения работы с некоторыми репозиториями.
  • APT 2.9.17:
    • Введён абстрактный интерфейс для работы с хэшами, реализованный в рамках работы по избавлению от жёсткой привязки к одной криптографической библиотеке.
    • Исправлена проблема в алгоритме сравнения версий, проявляющаяся при использовании опции "--no-strict-pinning".
    • При выводе диагностических сообщений обеспечен учёт отладочного уровня.
    • Проведена чистка упоминаний утилиты apt-key.

      В man-страницу apt-secure добавлено руководство по безопасной настройке источников.

    • В gpgv возвращено слияние всех хранилищ ключей (keyring) во время работы. Так как файл c общим хранилищем ключей размещается в файловой системе tmpfs, содержимое которой может вытесняться в раздел подкачки, подобный подход может привести к повышенному износу SSD-накопителей, основанных на Flash-памяти. Автор новости рекомендует использовать анонимный канал (fifo), удалённый конец которого можно передать другому процессу как файл "/proc/<PID нашего процесса>/fd/<дескриптор>", либо как страницу памяти, доступную схожим образом в виде файла.
    • Произведён небольшой рефакторинг: создана отдельная функция для проверки подписи файла.
  • APT 2.9.18:
    • Реализовано автоматическое разделение на страницы вывода команд "show", "policy", "list", "search" и "showsrc", работающее в стиле git и включаемое через настройку Binary::apt::Pager. Приложение для разделения страниц определяется через переменную окружения PAGER.
    • В вывод команды "apt show --full" добавлена информация о закреплении пакетов (pinning), получаемая из полей APT-Pin, APT-Candidate и APT-Release.
    • Устранена уязвимость, приводящая при вызове команды "apt show" к чтению из области памяти вне выделенного буфера.
  • APT 2.9.19:
    • Добавлен крипто-бэкенд для библиотеки OpenSSL, которая пришла на смену GnuTLS и Gcrypt.
    • Добавлена возможность использования утилиты sqv от проекта Sequoia для проверки цифровых подписей вместо вызова gpgv. В коде обвязки над sqv при работе с ключами продолжается сомнительное использование временных файлов.
    • До 2026 года разрешено использование самоподписанных подписей на базе алгоритма SHA-1.
  • APT 2.9.20: Добавлена официальная рекомендация именовать файлы в /etc/apt/sources.list.d/ как "$(dpkg-vendor --query Vendor | tr A-Z a-z).sources" - именем текущего поставщика в нижнем регистре.


  1. Главная ссылка к новости (https://salsa.debian.org/apt-t...)
  2. OpenNews: В пакетном менеджере APT 2.9.15 прекращено использование apt-key
  3. OpenNews: Началось тестирование переработанного интерфейса пакетного менеджера APT 3.0
  4. OpenNews: Выпуск инструментария для поддержания локальных зеркал apt-mirror2 4
  5. OpenNews: Mozilla ввела в строй APT-репозиторий с ночными сборками Firefox
  6. OpenNews: Опубликована утилита deb-get, предлагающая подобие apt-get для сторонних пакетов
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62484-apt
Ключевые слова: apt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:49, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > утилиты sqv от проекта Sequoia

    Верным курсом идут, нужно побольше раст мусора - и тогда может быть тебе повезёт склянчить донат.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:02, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Самая маленькая тулзовина даёт +100 безопасности. Это как железная дверь посреди чистого поля.  
     

  • 1.2, Аноним (3), 18:01, 29/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 18:12, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знаю людей, которые упорно продолжают писать apt-get вместо apt и yum вместо dnf.
     
     
  • 2.6, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:18, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да? А какая разница? (с)
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 20:08, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Присоединяюсь к вопросу.
     
  • 2.8, Аноним (-), 18:20, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что в этом плохого?
     
  • 2.9, Аноним (3), 18:37, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это я. Можешь на меня посмотреть.
     
  • 2.11, DEF (?), 19:04, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно, когда в Дебиане пишут yum, а в Редхате - apt-get.
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:15, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    apt не предназначен для неинтерактивного исполнения (докерфайл, например), в отличие от apt-get.
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 20:09, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apt install --no-install-recommends nginx nodejs

    работает как часы, чяднт?

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 20:15, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно перестанет. И ещё env DEBIAN_FRONTEND желательно, а то будут сюрпризы с постинсталл скриптами.
     
  • 4.18, Аноним (17), 20:16, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не работает, кстати, -y забыл.
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:18, 29/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.19, Аноним (19), 20:35, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я вот думаю когда уже будет стадия заморозки debian 13 trixie. Ну и далее к релизу
    Debian bookworm заморозили в конце 2022 года. А в середине 2023 релиз. А тут опоздание такое. Не готово ещё.
     
     
  • 2.22, Else (?), 21:15, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какого они обязаны торопиться если не получается и не шмогла и вообще как сделать профи помогите мы более не будем брать деньги предназначенные на разработку вот честное честное. Так и живём пилить не делать
     

  • 1.20, Аноним (-), 20:42, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почитал список изменений и, честно говоря, в голове не укладывается, зачем оно все надо. Особенно "порадовало" нововведение с именованием файлов в sources.list.d. Кому вообще в голову пришло, что писать "$(dpkg-vendor --query Vendor | tr A-Z a-z).sources" удобнее, чем что-то вроде "myrepo.list"? Видимо, у разработчиков APT какое-то свое, особенное видение прекрасного. Ну и эпопея с криптобиблиотеками и временными файлами продолжает доставлять.
     
     
  • 2.24, bonifatium (?), 21:46, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они просто вводят best practice. Команда для вендора Mozilla развернется в mozilla.sources. А как надо, простите?
     

  • 1.23, Аноним (23), 21:39, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ветка 2.9.x является экспериментальной и используется для разработки функциональности будущей стабильной версии APT 3.0, которая ... будет добавлена в пакетную базу Ubuntu.

    Зачем? В Ubuntu snap теперь для всего.

     

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