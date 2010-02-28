Выпуск инструментария для поддержания локальных зеркал apt-mirror2 4

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|2.13, Аноним (13), 14:10, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хватает обычного rsync. Благо сама структура репозитория rpm не такая дрянная как в deb, где смешали всё в одну кучу.
Если выдел структуру тогоже Debian и Fedora, то сразу поймёшь...
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|1.3, Аноним (3), 12:10, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> использование языка Python с библиотекой asyncio
> код оригинального apt-mirror был написан на Perl
И правильно. Сейчас найти не выжившего из ума перловика - та еще задача.
А питонистов как собак нерезаных.
И чтобы проект жил, перловку пришлось выкинуть((
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|2.4, scriptkiddis (?), 12:22, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надеюсь ты скоро перепишешь весь стек dpkg и dpkgutils для сборки пакетов и все утилиты около него (например schroot и тд)
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|3.7, Аноним (7), 12:36, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как код на коболе его не перепишут его просто выкинут и напишут новые тулзы.
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|3.9, нах. (?), 13:03, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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боюсь что да и ты этому не обрадуешься. Посмотри на список изменений и улучшизмов.
Безусловно вот "метрик прометеуса" очень не хватает для банальной копии зеркала deb'ов.
К счастью, debmirror пока работает.
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|2.12, Аноним (13), 14:05, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бегло посмотрел код этой поделки.
Одним словом - сверхинжиниринг.
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