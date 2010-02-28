Выпуск инструментария для поддержания локальных зеркал apt-mirror2 4

Опубликован выпуск инструментария apt-mirror2 4, предназначенного для организации работы локальных зеркал apt-репозиториев дистрибутивов на базе Debian и Ubuntu. Apt-mirror2 может использоваться в качестве прозрачной замены вместо утилиты apt-mirror, которая не обновлялась с 2017 года. Основным отличием apt-mirror2 является использование языка Python с библиотекой asyncio (код оригинального apt-mirror был написан на Perl), а также применением проверки целостности на всех стадиях зеркалироваиня для недопущения нарушения работоспособности зеркала. Код распространяется под лицензией GPLv3. В новой версии: Реализована поддержка совместимых с apt-mirror списков файлов (ALL, NEW, MD5, SHA256, SHA512).

Добавлена поддержка передачи метрик Prometheus для мониторинга.

Добавлена проверка целостности файлов с релизами и обеспечены повторные попытки их загрузки в случае сбоев.

Улучшено прогнозирование размера загружаемых данных.

Улучшено ведение лога.

Решены проблемы при создании зеркал FTP-серверов.



