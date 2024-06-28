Google назвал обладателей премии Open Source Peer Bonus 2024

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Компания Google объявила обладателей премии Open Source Peer Bonus, присуждаемой за вклад в развитие открытых проектов. Претендентов выдвигают сотрудники Google, но номинанты не должны быть связаны с данной компанией. Премия присуждается разработчикам, техническим писателям, дизайнерам, активистам сообщества, наставникам, экспертам по безопасности и другим людям, связанным с открытым ПО.
В этом году на получение премии были номинированы 159 человек, что на 38% меньше, чем в прошлом году. Премию получили 130 человек, участвующих в развитии 78 открытых проектов, среди которых
Angular,
Apache Spark,
Bazel,
Сargo,
Chromium,
Chimera Linux,
clangd, containerd,
CoreDNS, curl,
Dart,
Gentoo Hardened, Go,
Kubernetes,
libcamera, ядро Linux, Mercurial, PostgreSQL, Rust, TensorFlow и xz.
Победителям будет отправлен сертификат, выражающий признание компанией Google, и денежное вознаграждение, размер которого не сообщается.