Google назвал обладателей премии Open Source Peer Bonus 2024

Компания Google объявила обладателей премии Open Source Peer Bonus, присуждаемой за вклад в развитие открытых проектов. Претендентов выдвигают сотрудники Google, но номинанты не должны быть связаны с данной компанией. Премия присуждается разработчикам, техническим писателям, дизайнерам, активистам сообщества, наставникам, экспертам по безопасности и другим людям, связанным с открытым ПО.

В этом году на получение премии были номинированы 159 человек, что на 38% меньше, чем в прошлом году. Премию получили 130 человек, участвующих в развитии 78 открытых проектов, среди которых Angular, Apache Spark, Bazel, Сargo, Chromium, Chimera Linux, clangd, containerd, CoreDNS, curl, Dart, Gentoo Hardened, Go, Kubernetes, libcamera, ядро Linux, Mercurial, PostgreSQL, Rust, TensorFlow и xz. Победителям будет отправлен сертификат, выражающий признание компанией Google, и денежное вознаграждение, размер которого не сообщается.



