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Google назвал обладателей премии Open Source Peer Bonus 2024

28.06.2024 09:37

Компания Google объявила обладателей премии Open Source Peer Bonus, присуждаемой за вклад в развитие открытых проектов. Претендентов выдвигают сотрудники Google, но номинанты не должны быть связаны с данной компанией. Премия присуждается разработчикам, техническим писателям, дизайнерам, активистам сообщества, наставникам, экспертам по безопасности и другим людям, связанным с открытым ПО.

В этом году на получение премии были номинированы 159 человек, что на 38% меньше, чем в прошлом году. Премию получили 130 человек, участвующих в развитии 78 открытых проектов, среди которых Angular, Apache Spark, Bazel, Сargo, Chromium, Chimera Linux, clangd, containerd, CoreDNS, curl, Dart, Gentoo Hardened, Go, Kubernetes, libcamera, ядро Linux, Mercurial, PostgreSQL, Rust, TensorFlow и xz. Победителям будет отправлен сертификат, выражающий признание компанией Google, и денежное вознаграждение, размер которого не сообщается.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Эндрю Таненбауму присуждена премия ACM Software System Award за создание MINIX
  3. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО
  4. OpenNews: Проект Dnsmasq стал обладателем первой премии BlueHats
  5. OpenNews: Spotify выделил 100 тысяч евро на премии разработчикам открытого ПО
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61454-google
Ключевые слова: google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:45, 28/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За генту харденед отдельный респект.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:09, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Че прикольного? Даже когда усиленный профиль был бесплатной и общедоступной надо было там задницу порвать чтобы 7zip хотябы заработал.
     

  • 1.2, нитгитлистер (?), 09:48, 28/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Претендентов выдвигают сотрудники Google, но номинанты не должны быть связаны с данной компанией." и тут же среди прочего хромиум...
    или я чего-то не понимаю?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:52, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Претенденты не связаны. А проекты могут быть связаны. Хотя распила никто не отменял.  
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:17, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл распиливает собственные деньги?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 11:34, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они там все поровну их имеют?
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:36, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты думаешь что гугол это такой человек который сидит и что-то там решает?
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:55, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Претендентов выдвигает гугл, но претенденты не должны быть связаны с гугл чтоб гугл не обвинили в предвзятости.

    > и тут же среди прочего хромиум

    Хромиум же, а не гугл хром. Ну и да - те, кто развивает хромиум, не работая в гугле

     
  • 2.8, Аноним (7), 10:11, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бгг. ГуглоОС тоже на ебилдах,но при чем здесь Генту?D
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:50, 28/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Opensource (free) Beer Bonus
    FTFY
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:34, 28/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Те, кто внедрял бэкдоры в xz, тоже получили премию? Или её дали тем, у кого под носом это произошло?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:41, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно же, дали двойную премию и прочие бонусы менеджерам, которые ничего не заметили.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:39, 28/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Моя любимая корпорация снова поощрила тех, кто приносит пользу моему любимому опенсорсу. Люблю эту корпорацию, никогда ее не брошу.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:12, 28/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Лассе Коллин (Lasse Collin), автор и сопровождающий проекта xz, недавно давший права второму сопровождающему Jia Tan, деятельность которого привела к внедрению бэкдора...

    Больше премий людям, которые способны отдать критически важный проект неизвестно кому!

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:45, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот и дали премию чтобы он сам это делал, и никому не передавал, очевидно же))
     

  • 1.16, Аноним (18), 11:34, 28/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  и xz

    Кто-бы это мог быть в этом году 😏😏

     

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