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Spotify выделил 100 тысяч евро на премии разработчикам открытого ПО

26.04.2022 19:29

Музыкальный сервис Spotify представил инициативу FOSS Fund, в рамках которой намерен в течение года пожертвовать 100 тысяч евро разработчикам, сопровождающим различные независимые открытые проекты. Претенденты на получение поддержки будут номинированы инженерами компании Spotify, после чего специально созванный комитет отберёт получателей премий. Проекты, которые получат премии, будут объявлены в мае. В своей деятельности компания Spotify использует многие независимые открытые разработки и при помощи предложенной инициативы намерена отплатить сообществу за создание качественного общедоступного кода.

Финансирование смогут получить независимые и активно сопровождаемые проекты, используемые в Spotify, но не связанные с какими-либо компаниями и не развиваемые сотрудниками Spotify. Претендующие на получение премии открытые проекты будут определены на основании выдвижения проектов инженерами, разработчиками, исследователями и менеджерами продуктов Spotify, а также через анализ наиболее популярных зависимостей во внутренних репозиториях Spotify. Ожидается, что финансовая поддержка поможет в сопровождении проектов и развитии их функциональности.

  1. Главная ссылка к новости (https://engineering.atspotify....)
  2. OpenNews: Фонд повышения безопасности открытого ПО получил финансирование размером 10 млн долларов
  3. OpenNews: Google профинансирует аудит безопасности 8 важных открытых проектов
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  6. OpenNews: Новые проекты Linux Foundation по финансированию, безопасности и совместной разработке СПО
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57085-spotify
Ключевые слова: spotify
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Denis Ivanov (?), 19:36, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    100к смешно
     
     
  • 2.3, Zenitur (ok), 19:44, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые опенсорсные проекты, которыми пользуются весь мир, могут столько за год получать в качестве донатов
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:00, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сам-то сколько выделил, смешливый?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 20:33, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У него немного другие выделения.
     
  • 2.15, freehck (ok), 21:44, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 100к смешно

    Если для тебя сто килобаксов не деньги -- отдай их мне. Не волнуйся, не проем.

     

  • 1.2, Аноним (2), 19:38, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    yt-dlp
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 19:57, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    yt-dlp может скачивать контент помеченный Ютубом как 18+?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 20:10, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару месяцев назад мог. В прошлом году вообще можно было добавить embed в адрес и смотреть.
     
  • 3.13, Гость (??), 21:09, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая проблема дать ему cookies.txt с аккаунтом 18+? без кук есть не только по возрасту ограничения.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:51, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Spotify использует многие

    Не окажется, что использует одни, а премии достанутся другим? Может, просто поддержать те проекты, которые оно использует?

     
  • 1.6, Аноним (6), 19:59, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сделайте уже общий bittorrent-протокол для всех этих цифровых новомодних сервисов, чтобы люди могли скачать музло, фильмы, да и вообще любой контент легализовано прогрессивным методом. Естественно с возможностью задонатить авторам.
    А то один сервис, второй сервис и ещё пару десятков.. где единый протокол?
    Вот куда вложиться стоит.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:08, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди и зделай
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:17, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С чего вдруг? Им наоборот отлично все разное и ни с чем не совместимое. Чтоб для просмотра тебе нужна была сертифецированная фирменая приложушка с телеметрийкой и рекламкой, отдающая контент только когда господин дозволит.
     

  • 1.14, О Линус О Поттеринг (?), 21:15, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опенсорс мало что можно без силы корпораций. Да, энтузиасты пилят что-то, но без денег бизнеса серьезные дядьки это не возьмут в оборот. Вон Линукс - только когда корпорации за него взялись, он и завертелся, драйверы появились, программисты на зарплате и проч.
     

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