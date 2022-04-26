Spotify выделил 100 тысяч евро на премии разработчикам открытого ПО

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|2.3, Zenitur (ok), 19:44, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некоторые опенсорсные проекты, которыми пользуются весь мир, могут столько за год получать в качестве донатов
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|2.15, freehck (ok), 21:44, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 100к смешно
Если для тебя сто килобаксов не деньги -- отдай их мне. Не волнуйся, не проем.
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|2.5, Аноним (-), 19:57, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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yt-dlp может скачивать контент помеченный Ютубом как 18+?
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|3.9, Аноним (9), 20:10, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пару месяцев назад мог. В прошлом году вообще можно было добавить embed в адрес и смотреть.
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|3.13, Гость (??), 21:09, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая проблема дать ему cookies.txt с аккаунтом 18+? без кук есть не только по возрасту ограничения.
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|1.4, Аноним (4), 19:51, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Spotify использует многие
Не окажется, что использует одни, а премии достанутся другим? Может, просто поддержать те проекты, которые оно использует?
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|1.6, Аноним (6), 19:59, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сделайте уже общий bittorrent-протокол для всех этих цифровых новомодних сервисов, чтобы люди могли скачать музло, фильмы, да и вообще любой контент легализовано прогрессивным методом. Естественно с возможностью задонатить авторам.
А то один сервис, второй сервис и ещё пару десятков.. где единый протокол?
Вот куда вложиться стоит.
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|2.10, Аноним (10), 20:17, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С чего вдруг? Им наоборот отлично все разное и ни с чем не совместимое. Чтоб для просмотра тебе нужна была сертифецированная фирменая приложушка с телеметрийкой и рекламкой, отдающая контент только когда господин дозволит.
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|1.14, О Линус О Поттеринг (?), 21:15, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опенсорс мало что можно без силы корпораций. Да, энтузиасты пилят что-то, но без денег бизнеса серьезные дядьки это не возьмут в оборот. Вон Линукс - только когда корпорации за него взялись, он и завертелся, драйверы появились, программисты на зарплате и проч.
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