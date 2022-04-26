Spotify выделил 100 тысяч евро на премии разработчикам открытого ПО

Музыкальный сервис Spotify представил инициативу FOSS Fund, в рамках которой намерен в течение года пожертвовать 100 тысяч евро разработчикам, сопровождающим различные независимые открытые проекты. Претенденты на получение поддержки будут номинированы инженерами компании Spotify, после чего специально созванный комитет отберёт получателей премий. Проекты, которые получат премии, будут объявлены в мае. В своей деятельности компания Spotify использует многие независимые открытые разработки и при помощи предложенной инициативы намерена отплатить сообществу за создание качественного общедоступного кода.

Финансирование смогут получить независимые и активно сопровождаемые проекты, используемые в Spotify, но не связанные с какими-либо компаниями и не развиваемые сотрудниками Spotify. Претендующие на получение премии открытые проекты будут определены на основании выдвижения проектов инженерами, разработчиками, исследователями и менеджерами продуктов Spotify, а также через анализ наиболее популярных зависимостей во внутренних репозиториях Spotify. Ожидается, что финансовая поддержка поможет в сопровождении проектов и развитии их функциональности.



