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Выпуск СУБД SQLite 3.46

24.05.2024 08:56

Опубликован релиз SQLite 3.46, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум.

Основные изменения:

  • Предоставлена возможность использования в числах разделителя "_" для более наглядного представления числовых литералов (например, 1_234_567).
  • Добавлена SQL-функция json_pretty() для генерации более читаемого вывода в формате JSON, отформатированного c использованием выделения блоков отступами.
  • Расширены возможности операции "PRAGMA optimize", выполняющей оптимизацию БД и всех схем данных для достижения наилучшей производительности запросов. Реализован автоматически применяемый лимит на длительность анализа БД, исключающий слишком большое время обработки больших БД. Добавлена новая битовая маска "PRAGMA optimize(0x10000)" для отдельной проверки обновлений во всех таблицах. Обеспечен автоматический повторный анализ таблиц, в которых отсутствуют записи sqlite_stat1.
  • В SQL-функцию strftime() добавлена поддержка подстановок %G, %g, %U и %V.
  • В SQL-функции для работы с датами и временем добавлены новые модификаторы ceiling и floor для управления обработкой неоднозначных дат, возникающих при операциях сдвига дат на определённое число месяцев или лет. Обеспечено игнорирование модификаторов utc и localtime, если SQLite имеет сведения о том, что время уже в представлении UTC или localtime.
  • Внесены оптимизации в планировщик запросов. Для выражений INSERT, содержащих тысячи значений в секции VALUES, по умолчанию включена оптимизация "VALUES-as-coroutine", позволяющая примерно в два раза ускорить разбор подобных выражений и в два раза сократить потребление памяти. Для запросов вида "SELECT count(DISTINCT col) FROM ..." разрешено применение индексов, даже если размер записей в индексе не меньше, чем записей в таблице. Улучшена логика определения ситуаций, при которых в аргументах SQL-функций указываются константы. Обеспечено применение оптимизации push-down для выражений WHERE, содержащих несвязанные подзапросы.
  • Изменена логика обработки переполнения стека - при обнаружении нехватки памяти для стека парсер теперь пытается выделить дополнительную память из кучи, вместо вывода ошибки "parser stack overflow".
  • В JSON разрешено указание управляющих символов в строковых литералах JSON5. Изменена логика работы операторов "->" и "->>", когда в правой части строковый операнд содержит только цифры (по аналогии с PostgreSQL такие операнды теперь обрабатываются как строка).
  • В значении DEFAULT в столбцах таблиц разрешено указание больших шестнадцатеричных литералов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sqlite.org/release...)
  2. OpenNews: Проект Redka развивает реализацию протокола и API Redis поверх SQLite
  3. OpenNews: Эксперимент с использованием SQLite в качестве контейнера для архивирования файлов
  4. OpenNews: Выпуск DuckDB 0.10.0, варианта SQLite для аналитических запросов
  5. OpenNews: Проекты CBS и sqld развивают облачный и серверный варианты SQLite
  6. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.45
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61238-sqlite
Ключевые слова: sqlite
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:04, 24/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вот это я понимаю айтишечка здорового человека. Все изменения крайне полезны и строго по делу. Таким ребятам даже задонатить не грех!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:07, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попытка впихивания невпих-у-емого и ненужное переусложнение. Ведущее, как все знают, к росту потребления ресурсов причём всех. Итог получаем электрон в мире хранения информации.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:04, 24/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    SQLite is in the public domain and does not require a license. Even so, some organizations want legal proof of their right to use SQLite. Circumstances where this might occur include the following:

    [...]

    If any of the above circumstances apply to you, Hwaci, the company that employs all the developers of SQLite, will sell you a Warranty of Title for SQLite.

    в РФ это надо покупать или мы признаём паблик домейн?

     
     
  • 2.5, Аноним (2), 09:06, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В РФ ты это можешь просто скачать и не делать себе и другим мозг.
     

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