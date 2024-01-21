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Выпуск СУБД SQLite 3.45

21.01.2024 17:54

Опубликован релиз SQLite 3.45, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Bentley, Bloomberg, Expensify и Navigation Data Standard.

Основные изменения:

  • Все SQL-функции для работы с форматом JSON переписаны и переведены на новый внутренний формат дерева разбора JSONB, который сериализируется и может храниться в БД для исключения повторного разбора при использовании значений JSON. Новые версии функций, формирующих JSON, теперь генерируют бинарный формат JSONB вместо текстового. В функцию json_valid() добавлен необязательный второй аргумент, через который можно задать битовую маску, определяющую признаки корректного JSON (например, при указании 0x04 корректным будет признан блоб JSONB, при указании 0x01 текстовый JSON в формате RFC-8259, а при указании 0x05 оба варианта).
  • В виртуальную таблицу FTS5, применяемую для полнотекстового поиска, добавлена опция tokendata, позволяющая использовать собственные токенизаторы.
  • По умолчанию включена оптимизация SQLITE_DIRECT_OVERFLOW_READ, при которой overflow-страницы, размер которых больше стандартного размера страницы b-tree, читаются из файла напрямую, минуя кэш. Для отключения при сборке можно использовать опцию "-DSQLITE_DIRECT_OVERFLOW_READ=0".
  • В планировщике запросов повышена эффективность оптимизации транзитивных ограничений (transitive constraint) и улучшено игнорирование индексов, которые признаны низкокачественными при выполнении операции ANALYZE.
  • В интерфейсе командной строки улучшено отображение содержимого в кодировке UTF-8 на платформе Windows. Обеспечено автоматическое определение использования CLI-интерфейса при воспроизведении скриптов ".dump" и внесение соответствующих изменений в настройки, такие как ".dbconfig defensive off" и ".dbconfig dqs_dll on".
  • В определяемые на стороне приложения SQL-функции добавлено свойство SQLITE_RESULT_SUBTYPE, которое разрешает вызывать из функции sqlite3_result_subtype() для инспектирования подтипов аргументов.

Дополнительно можно отметить развитие в экспериментальных сборках SQLite нового режима ведения журнала транзакций - WAL2 ("PRAGMA journal_mode = wal2"), при котором используется два wal-файла ( "database-wal" и "database-wal2") вместо одного. При записи данных в БД, выполняется добавление новых данных в первый wal-файл. Если первый wal-файл достигнет достаточно большого размера, осуществляется переключение на запись во второй файл. После переключение на второй wal-файл, первый становится доступен для фиксации изменений (checkpoint) и перезаписи. Соответственно, когда второй wal-файл достигает большого размера, осуществляется переключение на первый и т.п., что решает проблему с неконтролируемым разрастанием wal-файла в ситуациях, когда долго не фиксируется транзакция или выполняются длительные процессы чтения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.sqlite.org/release...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.44
  3. OpenNews: Выпуск DuckDB 0.9.0, варианта SQLite для аналитических запросов
  4. OpenNews: Проекты CBS и sqld развивают облачный и серверный варианты SQLite
  5. OpenNews: CG/SQL с реализацией хранимых процедур для SQLite
  6. OpenNews: Разработчики SQLite развивают бэкенд HC-tree с поддержкой параллельных операций записи
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60460-sqlite
Ключевые слова: sqlite
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:17, 21/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Давным-давно Far Manager читал настройки из реестра и запускался мгновенно с жёсткого диска. А новый работает с SQLite и бывает пару секунд загружается с SSD.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:24, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы бы ещё пожаловались, что от вас жена ушла к линуксоиду Андрею.
    И обвинили в этом SQLite, конечно же.
     
     
  • 3.4, Andrei Yankovich (?), 18:30, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, давно это было, я думал уже все забыли...
     
     
  • 4.6, Аноним (2), 18:32, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз уж вы тут, то может, расскажете, каким боком в этой истории был SQLite? А то ведь этот товарищ до сих пор на него обижен.
     
  • 3.5, Аноним (5), 18:32, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такой съезд с темы тормознутости скулайта, мог придумать только человек, который постоянно думает про ушедшею жену. Возможно даже не свою.
     
  • 2.3, Витюшка (?), 18:29, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если настройки читаются с дискеты 3.5, то возможно.
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 18:33, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так а вы, батенька, экстрасенс?
     

  • 1.8, InuYasha (??), 18:35, 21/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Хочется высказаться, как они достали со своим JSONом, но снизу послучал YAML...
     
  • 1.9, Аноним (9), 18:56, 21/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    C wal2 можно будет дёргать из розетки без значительных повреждений?
     
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