Разработчики SQLite развивают бэкенд HC-tree с поддержкой параллельных операций записи

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|1.1, Аноним (1), 14:36, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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> повышает максимальный размер БД с 16 тебибайт до 1 эксбибайт (миллион тебибайт)
Спасибо, давно хотел этот функционал.
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|3.20, Аноним (20), 16:41, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> SQLite в клиент-серверных системах
пытаются забивать гвозди детским пластмассовым молотком?!
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|1.4, Привет (?), 14:55, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А где многопоточность с скулайт нужна? В хроме не надо значит нигде не надо.
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|2.7, Аноним (7), 15:11, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программе которая обнуляется по каждому чиху вообще ничего не надо.
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|3.47, Аноним (47), 20:04, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Которую "команда обнуления" в составе earlyoom, 12309, oomd и echo 2 > /proc/sys/vm/overcommit_memory "обнуляют".
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|2.28, ИмяРек (?), 17:09, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как минимум всяким macos в котором поиск локальных файлов и прочего на sqlite основан, всяким KMail и прочим почтовикам для нормальной параллельной работы с несколькими ящиками - да любой софт будет лучше если избавить от затычки в виде 1 потока на запись.
Как локальный снэпшот внешних данных для серверного приложения сабж полезен был бы.
SQLite дофига где заслуженно как бэкенд для данных используется.
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|1.5, 1 (??), 15:08, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот зачем нормальный проект превращать в слона ?
Зачем лезть туда, где уже давно сидят MySQL и PostgreSQL ? (вспомнил Nero)
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|3.23, Аноним (20), 16:53, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Они жручие.
покажи, чьи ещё исходники занимают больше 15 ГБ? Браузеры уже операционки обогнали по жирноте.
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|4.24, Аноним (7), 16:58, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А при чём тут браузеры? Исходники какого-нибудь оракла или мсскуль не меньше исходников венды.
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|5.35, Аноним (20), 17:42, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А при чём тут браузеры?
При том, что я спрашивал, кто больше браузера? Ну а если ты не в курсе, сколько хромиум весит... Зачем отвечаешь ерундой?
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|6.36, Аноним (7), 17:44, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто кроме тебя тут браузеры не обсуждал, ты промахнулся с веткой?
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|2.41, Аноним (41), 19:20, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забыли экспертов опеннета спросить, куда надо лезть, а куда не надо. SQLite всё правильно делает, избавляется от своего локалхостного однопоточного легаси. Учитывая, что SQLite используется куда шире, чем MySQL и PostgreSQL вместе взятые, это ещё не факт кто куда лезет.
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