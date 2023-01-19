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Разработчики SQLite развивают бэкенд HC-tree с поддержкой параллельных операций записи

19.01.2023 13:43

Разработчики проекта SQLite начали тестирование экспериментального бэкенда HCtree, поддерживающего блокировку на уровне строк (row) и обеспечивающего высокий уровень распараллеливания при обработке запросов. Новый бэкенд нацелен на повышение эффективности использования SQLite в клиент-серверных системах, в которых приходится обрабатывать большое число одновременных запросов к БД на запись.

Структуры b-tree, изначально применяемые в SQLite для хранения данных, не рассчитаны на подобный вид нагрузки, что ограничивает SQLite возможностью записи только в один поток. В качестве эксперимента разработчики стали развивать альтернативное решение, использующее для хранения структуры HC-tree, более подходящие для распараллеливания операций записи.

Для организации одновременного выполнения нескольких операций в HCtree записи применяется механизм разделения транзакций, использующий блокировки на уровне страниц и похожий на MVCC (многоверсионное управление конкурентным доступом), но использующий проверки транзакций на основе ключей и диапазонов ключей вместо наборов страниц. Операции чтения и записи выполняются в привязке к снапшоту БД, изменение которого становятся видимы в основной БД только после завершения транзакции.

Клиенты могут использовать три операции открытия транзакций:

  • "BEGIN" - транзакции не учитывают данные о доступе других клиентов. В случае выполнения внутри транзакции операций записи транзакция может быть зафиксирована только если за время её совершения не было других операций записи в БД.
  • "BEGIN CONCURRENT" - транзакции собирают сведения о доступе других клиентов. В случае выполнения внутри транзакции операций записи транзакция может быть зафиксирована если с момента создания снапшота в БД были зафиксированы другие транзакции.
  • "BEGIN EXCLUSIVE" - после открытия транзакции блокирует операции из других транзакций до своего завершения.

HCtree поддерживает репликацию в стиле "master-slave", позволяющую переносить транзакции в другую БД и поддерживать вторичные БД в состоянии, синхронизированном с основной БД. HCtree также снимает ограничение на размер БД - вместо 32-разрядных идентификаторов страниц данных в HCtree применяются 48 разрядные, что повышает максимальный размер БД с 16 тебибайт до 1 эксбибайт (миллион тебибайт). Ожидается, что производительность SQLite с бэкендом HCtree будет не ниже классического однопоточного бэкенда. Клиенты SQLite с поддержкой HCtree смогут обращаться как к БД на базе структуры HC-tree, так и к старым БД SQLite.

  1. Главная ссылка к новости (https://sqlite.org/forum/forum...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.40
  3. OpenNews: Опубликован DuckDB 0.6.0, вариант SQLite для аналитических запросов
  4. OpenNews: В SQLite добавлена поддержка WASM для использования СУБД в web-браузере
  5. OpenNews: Проект libSQL начал развитие форка СУБД SQLite
  6. OpenNews: Опубликован проект Litestream, реализующий систему репликации для SQLite
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58508-sqlite
Ключевые слова: sqlite, hctree
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 14:36, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    > повышает максимальный размер БД с 16 тебибайт до 1 эксбибайт (миллион тебибайт)

    Спасибо, давно хотел этот функционал.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:21, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но ведь иногда так хочется помечтать...
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:41, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SQLite в клиент-серверных системах

    пытаются забивать гвозди детским пластмассовым молотком?!

     

  • 1.4, Привет (?), 14:55, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где многопоточность с скулайт нужна? В хроме не надо значит нигде не надо.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:11, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программе которая обнуляется по каждому чиху вообще ничего не надо.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 20:04, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которую "команда обнуления" в составе earlyoom, 12309, oomd и echo 2 > /proc/sys/vm/overcommit_memory "обнуляют".
     
  • 2.12, Аноним (8), 15:34, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    узко мыслите
     
  • 2.28, ИмяРек (?), 17:09, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как минимум всяким macos в котором поиск локальных файлов и прочего на sqlite основан, всяким KMail и прочим почтовикам для нормальной параллельной работы с несколькими ящиками - да любой софт будет лучше если избавить от затычки в виде 1 потока на запись.
    Как локальный снэпшот внешних данных для серверного приложения сабж полезен был бы.

    SQLite дофига где заслуженно как бэкенд для данных используется.

     

  • 1.5, 1 (??), 15:08, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот зачем нормальный проект превращать в слона ?
    Зачем лезть туда, где уже давно сидят MySQL и PostgreSQL ? (вспомнил Nero)
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 15:09, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Они жручие.
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 15:28, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по сравнению с брузерами ничто не жруче
     
  • 3.23, Аноним (20), 16:53, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Они жручие.

    покажи, чьи ещё исходники занимают больше 15 ГБ? Браузеры уже операционки обогнали по жирноте.

     
     
  • 4.24, Аноним (7), 16:58, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А при чём тут браузеры? Исходники какого-нибудь оракла или мсскуль не меньше исходников венды.
     
     
  • 5.35, Аноним (20), 17:42, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А при чём тут браузеры?

    При том, что я спрашивал, кто больше браузера? Ну а если ты не в курсе, сколько хромиум весит... Зачем отвечаешь ерундой?

     
     
  • 6.36, Аноним (7), 17:44, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто кроме тебя тут браузеры не обсуждал, ты промахнулся с веткой?
     
  • 2.41, Аноним (41), 19:20, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыли экспертов опеннета спросить, куда надо лезть, а куда не надо. SQLite всё правильно делает, избавляется от своего локалхостного однопоточного легаси. Учитывая, что SQLite используется куда шире, чем MySQL и PostgreSQL вместе взятые, это ещё не факт кто куда лезет.
     

  • 1.27, ИмяРек (?), 17:05, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот это оч круто
     
  • 1.40, Аноним (40), 19:15, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хотят Firebird сделать?
     
  • 1.45, Аноним (45), 19:35, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SQHeavy
     

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