Выпуск СУБД SQLite 3.40

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|2.2, Аноним (-), 13:30, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Веб пора уже запретить.
Или запилить что-то свое для 5%.
Типа гофера, только лучше.
Остальные пусть в вебе сидят.
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|3.3, Аноним (1), 13:35, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Веб это про другое. Не про БД.
И в этом вебе не нужны вот эти вебассембли, в этом вебе нужно нормальное API и нормальный сервис дискавери, чтобы люди могли воткнуться в них и читать новости так, как им удобно (пусть даже и по подписке за пару баксов), а не ехал баннер через баннер, снова вытекли глаза
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|4.8, Аноним (-), 13:49, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>и нормальный сервис дискавери, чтобы люди могли воткнуться в них
В смысле чтобы втыкались в персонализированный по своим маня фантазиям мир, составленный исходя из интересов конкретного индивида?
Так этот "сервис" во всю пилится.
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|5.9, Аноним (1), 13:59, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прими таблетки, пилится что угодно, но не возможность получать чистый контент по подписке
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|6.19, Аноним (19), 14:17, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Протрите зенки и вдумчиво прочитайте, текст, на который нажали ответить.
А оплата придет позднее. Когда будет готова инфраструктура.
Попробуйте игру в шахматы. Хорошо развивает навк смотреть на шаг, а то и несколько вперед.
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|7.56, Аноним (1), 18:48, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Со своими фантазиями тебе ещё и мерещится что ты в шахматы умеешь?
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|4.7, Аноним (-), 13:44, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ведь Вы совершенно правы! И анончики давно говорили. Спасибо! Я обьязательно в этот раз туда зачекинюсь.
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|4.22, iiiypuk (?), 14:41, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нашёл применение для своей мини вики.
Полезного там пока ничего нет(
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|3.5, Аноним (5), 13:38, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Веб пора уже запретить
А давай лучше тебя запретим? Гораздо проще всем станет.
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|4.6, Аноним (-), 13:41, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кому это всем?
Горстке продажных шкур?
Но такие не все.
Если осилите, приходите запретите.
Покуда не запретили вас самих.
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|6.20, Аноним (19), 14:20, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да ладно. Вот пойдите в теме альт линукса правду скажите.
Пойдите в теме буржуазной конфы постгресовскиз переводяиков правду скажите.
Убедитесь в том, как они научились использовать веб, который создавался как платформа обмена знаниями между учеными и прочими 5% процентами.
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|6.23, Аноним (-), 14:54, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пока массы не приперлись в наш интернет, у нас была полная, абсолютная свобода.
Была качественная информация из первых рук. Мы спокойно общались с теми, о ком вы сейчас в педивикии читаете. Открыто общались. Обменивались опытом.
Потом приперлись вы, 95% со своими всос сетками, навальными и прочим пометом, и в наш интернет пришли ограничения свобод. Это уже не интернет. Это помойка, где вам шьют мозги круче зомбоящика. Мне, лично мне такой веб ни разу не упал.
Сидите в нем сами, как клопы в банке. Нам нужна своя сеть. Куда не будет доступа 95%.
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|7.57, Аноним (1), 18:51, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока ты не припёрся со своими шнурками в мои фидосетки было вообще зашибись, а теперь у каждой макаки телепон в руках и она может писать вот эту "мысль" о том, какой он дофига ылитарный
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|5.13, Без аргументов (?), 14:13, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они готовы ради своего животика на любую работку за большие деньги устроиться, и без разницы им, что из-за 10 недоумников миллиард людей должны докупить ОЗУ и провести 10G/WiFi9000, чтобы зайти в ВК.
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|7.18, Без аргументов (?), 14:17, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кроме того, я покинул те работы, где было уже не совсем честно выполнять задачи коммерсов и маркетоложцев.
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|6.16, Без аргументов (?), 14:15, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И после этого они будут говорить о бережности к природе, ограничении потребления энергии и о зеленой политике.
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|7.21, Аноним (19), 14:23, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кстати пацыки, недавно новость была, что кде будет пилить снижение выбросов.
А у меня такой вопрос. Там же наверняка много веганов у них. И они наверняка кушают много бобовых, соотв тож дают не слабые выбросы сероводорода. Их тоже потом выпилят?
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|9.54, Аноним (-), 18:18, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
сыроедение Вздор Последний писк - солнцееды же Современная наука последние ... текст свёрнут, показать
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|8.55, Аноним (55), 18:43, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А как же немцы Они пукают в кафе, официант в счёт будет включать каждый их пук ... текст свёрнут, показать
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|7.47, Реальный пацан (?), 17:30, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смысл-то не в бережности, а в том чтобы штрафовать, делать на проверках и штрафах серьёзные бабки.
А природа, или что там это просто повод, как "закурить найдётся?".
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|3.60, Аноним (60), 19:15, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто ты такой, чтобы запрещать?
>Статья 104 Конституции РФ
>1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, сенаторам Российской Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.
Никаких "Анонимов опеннета" нет.
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|1.12, Аноним (29), 14:11, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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О чём думали разрабы браузеров когда вместо сабжа завязались на leveldb и прочие помойки? Теперь существует 1000 и один способ вайпнуть профиль вместе со всеми сессиями, бэкапами, иногда и закладками. Один из них это исчерпать место на разделе пока браузер открыт. Или открыть браузер с профилем на разделе без места, вроде тоже работает.
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|3.27, Аноним (29), 15:01, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я перешёл на ФФ потому что это делал Хромой (достаточно его неудачно уронить).
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|2.35, Попандопала (?), 16:03, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фапаете на Симанки? Там все как вы хотите.По-моему даже файло с гуглодиска качаются без редиректа стомульен раз и эрора в итоге.
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|1.25, ip1982 (ok), 14:59, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Это не СУБД, это библиотека для работы с файлами определённого формата.
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|2.38, Аноним (38), 16:12, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты сказал слишком длинно на самом деле это ненужное ненужно, в которое пихают все подряд, даже то для чего хватило бы маленького *.ini файла.
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|1.36, Аноним (39), 16:05, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Wasm обертка для nodejs не понятно зачем нужна? Там же нет localstorage или браузерного апи фс. Гораздо проще и быстрее биндинг использовать.
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|2.40, Аноним (38), 16:13, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Открываю лично для тебя тайну. WASM это не только браузер. Это максимально переносимый формат исполняемого файла между любой платформой хоть ARM хоть POWER.
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|3.41, Аноним (41), 16:44, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> максимально переносимый формат
который по счету? Как будто байт-код для других виртуальных машин не заработает на ARM или POWER при наличии этой самой виртуальной машины
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|4.43, Аноним (38), 17:11, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Крайний. Жирноджава, например очень плохо взлетает для таких задач. Точнее кушать очень любит.
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|5.48, Аноним (41), 17:40, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А виртуалке WASM'а 640кб хватает на все что ли?
Фатальный недостаток WASM будет обнаружен через 3… 2… 1…
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|3.42, Аноним (42), 17:05, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При условии что на этой платформе работает жирноскрипт. java, под барбитуратами.
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|4.44, Аноним (38), 17:12, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жирноскрипт, это просто топмодель по отношению к Жирноджаве.
Если бы под wasm было не так сложно писать уже давно бы не было никакой Жирноджавы.
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|3.50, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:42, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если речь не про браузер, а про ноду, то на какой лад мне еще один слой трансляции, если можно напрямую код библиотечный вызывать через биндинг? Чтобы позвать wasm через js все равно нужна конвертация данных, но сам wasm медленнее нативного кода.
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|1.51, Реальный пацан (?), 17:43, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"В реализацию параметра "PRAGMA integrity_check" добавлены дополнительные проверки. Например, в таблицы без признака STRICT не должны содержать числовых значений в столбцах с типом TEXT и строковых значений с числами в столбцах с типом NUMERIC."
Так-то STRICT означает, что к таблице применяются ограничения по типам. А без STRICT можно писать что угодно, а тут зачем-то вводят для таких таблиц проверки. Непонятно зачем. Планируется полный перевод всех таблиц в STRICT?
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