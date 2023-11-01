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Выпуск СУБД SQLite 3.44

01.11.2023 23:18

Опубликован релиз SQLite 3.44, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Bentley, Bloomberg, Expensify и Navigation Data Standard.

Основные изменения:

  • В агрегатных функциях после последнего параметра разрешено указание выражения "ORDER BY" для обработки аргументов функции в заданном порядке, что может быть полезно для таких функций, как string_agg() и json_group_array().
  • Добавлена поддержка скалярных SQL-функций concat() и concat_ws(), совместимых с PostgreSQL, MS SQL Server и MySQL.
  • Добавлена поддержка агрегатной функции string_agg(), совместимой с PostgreSQL и MS SQL Server.
  • В SQL-функции strftime() добавлена поддержка спецификаторов "%e", "%F", "%I", "%k", "%l", "%p", "%P", "%R", "%T" и "%u".
  • Вывод многих ошибок, связанных с выражением "CREATE TABLE", теперь выводится после выполнения выражения "CREATE TABLE", а не после первого использования таблицы.
  • В команде "PRAGMA integrity_check" реализована проверка согласованности содержимого различных встроенных виртуальных таблиц, применяемых в расширениях FTS3, FTS4, FTS5, RTREE и GEOPOLY.
  • Встроенные виртуальных таблицы, применяемые в расширениях FTS3, FTS4, FTS5, RTREE и GEOPOLY, разрешено использовать внутри триггеров.
  • При указании настройки SQLITE_DBCONFIG_DEFENSIVE обеспечена защита от включения режима "PRAGMA writable_schema".
  • При сборке компилятором Microsoft C по умолчанию включена настройка SQLITE_USE_SEH (Structured Exception Handling).
  • Внесены оптимизации в планировщик запросов, связанные с частичным сканированием индексов при указании в выражении WHERE постоянного значения для столбца таблицы. Из-за выявленных регрессий отключена оптимизация сканирования представлений, добавленная в версии 3.42.0.
  • Обеспечена осуществляемая во время выполнения проверка поддержки системой типа "long double" с точностью выше, чем у типа "double".
  • В командном интерфейсе для Windows по умолчанию для ввода и вывода задействована кодировка UTF-8 (для отключения предусмотрена опция "--no-utf8").


  1. Главная ссылка к новости (https://sqlite.org/releaselog/...)
  2. OpenNews: В SQLite добавлена поддержка WASM для использования СУБД в web-браузере
  3. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.42 и DuckDB 0.8.0. CG/SQL с реализацией хранимых процедур для SQLite
  4. OpenNews: Проекты CBS и sqld развивают облачный и серверный варианты SQLite
  5. OpenNews: Разработчики SQLite развивают бэкенд HC-tree с поддержкой параллельных операций записи
  6. OpenNews: Проект libSQL начал развитие форка СУБД SQLite
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60035-sqlite
Ключевые слова: sqlite
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:42, 01/11/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот вроде sqlite не такой большой по сравнению с другими БД. Почему растоманы до сих пор не написали аналог (ну только современный и безопасный). За это время duckdb уже написали.
     
     
  • 2, Алексей (??), 23:44, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libsql, форк SQLite с Rust
     
     
  • 4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:40, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > libsql, форк SQLite с Rust

    Languages

    C 80.1%
    Rust 9.0%

     

  • 3, Аноним (3), 23:59, 01/11/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Пожалуй, один из самых распространённых опенсорс продуктов в мире. Замечательная без преувеличения вещь.
     
  • 5, Аноним (5), 01:00, 02/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ах, моя прееелесть!
     
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