Уязвимость в Fluent Bit, затрагивающая многих облачных провайдеров

2.5, Аноним (5), 11:52, 22/05/2024: Расскажи при чём тут С++. Перечисли кого взломали и что украли. Тут то мы над тобой и поржём.

3.18, Аноним (-), 12:03, 22/05/2024: А ты думаешь они просто так наткнулись на уязвимость?

Почитай по ссылке из статьи

While investigating a security flaw in a cloud service (details of which are still pending public disclosure), Tenable researchers discovered that they were able to access a variety of metrics and logging endpoints internal to the cloud service itself. Т.е они обнаружили это при расследовании уже случившегося факапа.

В общем через годик-два (надеюсь) мы сможем узнать, что и ломанули, и как.

Понятно, что тебе или мне такое сразу не скажут.

3.21, Аноним (-), 12:09, 22/05/2024: Расскажи при чём тут С++. При том что его всего 7%

А вот если бы выкинули дыряшку и использовали современный с++, со всеми плюсами типа smart pointer'ов, то возможно такого бы обосрамса не случилось.

Но это не точно. В любом случае мастера можно судить по инструментам, которые он использует.

2.12, Аноним (12), 11:54, 22/05/2024: log4j и что ты теперь скажешь в своё оправдание?

2.27, User (??), 12:23, 22/05/2024: Впрочем, ничего нового(С)