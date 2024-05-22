Уязвимость в Fluent Bit, затрагивающая многих облачных провайдеров

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|2.7, Аноним (7), 11:53, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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На каждого человека по 10 серверов работает для обработки метрик с него снятых.
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|3.29, Аноним (29), 12:25, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё должно быть под контролем, иначе minority report не триггернёт.
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|4.39, нах. (?), 12:39, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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контроля тоже никакого нет - никто эти логи НИКОГДА не будет читать.
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|5.49, Ыыыыыы (?), 13:34, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> контроля тоже никакого нет - никто эти логи НИКОГДА не будет читать.
А искусственный интеллект для чего создан? Он все прочитает и проконтролирует. Все метрики кожаных мешков проанализированы
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|3.37, нах. (?), 12:39, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так, этого уволить сегодняшним днем - не понимает в linear scaling!
десять... я подозреваю что ДЕСЯТЬ - обрабатывают только вот этот твой чих в олдскульной веб-борде (которая конечно-конечно же сама за тобой не следит... но есть нюанс)
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|2.9, fyjy (?), 11:53, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так линуксовых ядер тоже больше чем людей.
Ты тоже можешь развернуть 100500 виртуалок, контейнеров и тд.
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|3.35, myster (ok), 12:36, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Deploy with Docker
странные люди не через контейнер подобные сборщики логов настраивают
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|1.3, Аноним (-), 11:43, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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1. удалённо добиться повреждения памяти, что можно использовать для вызова отказа в обслуживании, утечки данных и потенциально выполнения своего кода на сервере
2. критический уровень опасности (9.8 из 10)
3. Fluent Bit насчитывает более 10 миллиардов внедрений
.... C 80.8% C++ 7.7%
5. Profit!
Ахахахаха! Я просто не могу!
Где тот анон, который мне заливал про "тепличные уязвимости" которые нигде не испоьзуются и ни на что не влияют?
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|2.5, Аноним (5), 11:52, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажи при чём тут С++. Перечисли кого взломали и что украли. Тут то мы над тобой и поржём.
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|3.18, Аноним (-), 12:03, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты думаешь они просто так наткнулись на уязвимость?
Почитай по ссылке из статьи
While investigating a security flaw in a cloud service (details of which are still pending public disclosure), Tenable researchers discovered that they were able to access a variety of metrics and logging endpoints internal to the cloud service itself.
Т.е они обнаружили это при расследовании уже случившегося факапа.
В общем через годик-два (надеюсь) мы сможем узнать, что и ломанули, и как.
Понятно, что тебе или мне такое сразу не скажут.
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|3.21, Аноним (-), 12:09, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Расскажи при чём тут С++.
При том что его всего 7%
А вот если бы выкинули дыряшку и использовали современный с++, со всеми плюсами типа smart pointer'ов, то возможно такого бы обосрамса не случилось.
Но это не точно.
В любом случае мастера можно судить по инструментам, которые он использует.
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|1.4, fyjy (?), 11:50, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Даже стало интересно, а что там за ошибка и какие фиксы.
Спасибо автору новости за ссыль на гитхаб.
Картина, мягко говоря, удручающая.
- if (strcmp(name, in->name) == 0) {
+ if (strlen(in->name) != nlen) {
- return flb_sds_create_len(&request->real_path.data[strlen(base)],
request->real_path.len - strlen(base));
+ return flb_sds_create_len(&request->real_path.data[sizeof(base)-1],
request->real_path.len - sizeof(base)-1);
В общем самые качественные погромисты на си, запутались в длинне массива, опять, снова /_-
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|3.56, fyjy (?), 14:10, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты думаешь это была не случайная ошибка, а намеренный бекдор. Типа как в XZ ?
Хотя судя по импакту и распространенности, надо бы этого кадра, который такой код коммитил, хорошо проверить.
ps буду смеяться если окажется что это аноним, которого вообще никто в глаза не видел.
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|4.51, Аноним (51), 13:39, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нейросеть может.
А на чем ее обучат? На таких же дырявых сишных кодах из интернетиков?
Ну так и получится "кал на входе" - "кал на выходе". И будет она тебе писать такие же дырявые программы.
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|2.22, Совершенно другой аноним (?), 12:12, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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есть подозрение, что Вы смотрите немного не туда. Судя по описанию ошибки, то больше похоже на другой код:
- if (inputs->ptr[i].type != MSGPACK_OBJECT_STR) {
- msgpack_pack_map(&mp_pck, 1);
- msgpack_pack_str_with_body(&mp_pck, "status", strlen("status"));
- msgpack_pack_str_with_body(&mp_pck, "error", strlen("error"));
+ if (inputs->ptr[i].type != MSGPACK_OBJECT_STR || inputs->ptr[i].via.str.ptr == NULL) {
+ response = 503;
+ error_msg = flb_sds_create("invalid input");
+ msgpack_sbuffer_clear(&mp_sbuf);
+ goto unpack_error;
т.е. запутались немного не в длинах, длины решили походу подкрутить.
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|1.19, Аноним (12), 12:06, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Fluent Bit is a super fast, lightweight, and highly scalable logging and metrics processor and forwarder.
Не будет на Си, не будет “super fast, lightweight”.
Практика показывает что такие риски бизнес не страивают.
Пример из жизни. Хотите снизить смертность на автодорогах (в городе), снизьте допустимую скорость автомобилей до 40 км/ч и ниже. Но всех устраивает такое положение дел.
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|2.25, Аноним (25), 12:17, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не будет на Си, не будет “super fast, lightweight”.
Будет, если вместо cargo использовать самодельный тулчейн и держаться подальше от смузикрэйтов (которые в данеый момент - это вообще все креэйты). Но ты же понимашь, что делать за создателей раста их работу желающих нет совсем.
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|2.26, User (??), 12:23, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот есть fluentd на рубях - но желающих его использовать нонеча вроде как не перебор.
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|4.36, User (??), 12:37, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> vector на rust [тоже сыпется на каждый чих]
Эммм... персонально я пока значимых проблем не видел.
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|2.31, Аноним (-), 12:28, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Неправда Уже С может выдать сравнимые скорости А Раст будет, возможно, медле... большой текст свёрнут, показать
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|3.33, Аноним (5), 12:33, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ещё можно перед посадкой в самолёт делать досмотр на рентгене. Но от террористов это не спасает. Почитай что такое театр безопасности, может быть станешь умнее.
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|4.40, Аноним (-), 12:40, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где ты увидел во фразе "Хотите снизить смертность на автодорогах (в городе)" что-то про террористов?
Давай без глупых аналогий.
А то дойдем до того, что светофоры не нужны, тк от ядреной бомбы они не защещают.
> Почитай что такое театр безопасности, может быть станешь умнее.
Ну ты то свою тупость уже предьявил.
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|6.50, Аноним (50), 13:37, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, он скорее похож на штраф за нарушение скорости или парковки.
Чтобы всякое невоспитанное б-ло не нарушало.
Ты уже обосарлся с тупейшим примером про террористов и рентген.
Хватит себя закапывать дальше.
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|4.53, Аноним (50), 13:59, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А давай вообще даже паспорт не спрашивать!
И багаж не проверять, мы ж верим любому пасажиру.
Зато будет "fast, lightweight, and highly scalable", очередей нет, можно лезть толпой.
От как заживем!
> Почитай что такое театр безопасности, может быть станешь умнее.
Почитал.
Судя по описанию, в этом театре ты 🤡
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|2.46, Аноним (-), 13:14, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так написано же про "fast, lightweight, and highly scalable"
А про надежность и безопасность ничего не написано.
> снизьте допустимую скорость автомобилей до 40 км/ч и ниже.
Ты не поверишь, но уже снижают)) И в том числе из-за водятлов для которых "+19 км" это еще не нарушение "патамушта не штрафуют"
Но кроме этого есть еще и другие решения. Напр. системы автоторможения, системы распознания пешеходов и тд.
Всё, у чего реакция быстрее, чем у среднестатистического водителя.
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|2.54, Аноним (54), 14:00, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И здесь тоже раст пригоден: устанавливаете на машины раст и всё, на этапе сборки скорость ограничивается до 40 км/ч.
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|2.28, User (??), 12:25, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> облачных провайдеров
> Раковая опухоль интернетов.
Ну, это вы зря - сишечка сильно не только в интернетах используется...
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|2.38, myster (ok), 12:39, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раковая опухоль интернетов.
раковая опухоль это облачные провайдеры, которые не поддерживают CLI или Terraform, в которых всё через веб интерфейс настраивается.
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