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Уязвимость в Fluent Bit, затрагивающая многих облачных провайдеров

22.05.2024 11:06

В открытом проекте Fluent Bit выявлена уязвимость (CVE-2024-4323), позволяющая удалённо добиться повреждения памяти, что можно использовать для вызова отказа в обслуживании, утечки данных и потенциально выполнения своего кода на сервере. Проблема, которой присвоено кодовое имя "Linguistic Lumberjack", имеет критический уровень опасности (9.8 из 10). Уязвимость проявляется начиная с версии 2.0.7 и устранена в корректирующих обновлениях 2.2.3 и 3.0.4.

Fluent Bit насчитывает более 10 миллиардов внедрений и применяется для обработки и сбора логов и метрик во многих компаниях и облачных платформах, например, среди пользователей отмечаются Google Cloud, AWS, DigitalOcean, vmWare, Cisco, Microsoft, Lyft, LinkedIn, Walmart, Couchbase, Swift и Dell. В течение марта было загружено 13 млн Docker-образов с Fluent Bit. По данным компании Tenable, выявившей уязвимости, многие облачные сервисы не блокируют доступ к Web API для получения внутренних метрик, таких как uptime, и для обработки обращений к подобным API используется Fluent Bit.

Уязвимость вызвана ошибкой во встроенном HTTP-сервере, проявляющейся при обработке внешних запросов через API-вызовы "/api/v1/traces" и "/api/v1/trace", позволяющие пользователям получать информацию о настроенных трассировках. Независимо от включения трассировки пользователь имеет возможность обратиться к данным API, если ему предоставлен соответствующий доступ. Во время разбора входящих запросов типы некоторых входных полей, передаваемых через массив в блоке JSON, определялись неверно и независимо от ожидаемого типа поля интерпретировались как тип MSGPACK_OBJECT_STR. Указание в массиве входных данных нестроковых значений, например, целочисленных параметров, приводило к повреждению памяти из-за того, что функция flb_sds_create_len() извлекала переданное целочисленное значение как поле с размером строки.

Пример запроса, вызывающего аварийное завершение: 


   python3 -c 'print("{\"output\":\"stdout\", \"params\": {\"format\": \"json\"},\"inputs\":[\"" + "A"*8 + "\"," + str(0xffffffff) + ", \"" + "B"*500 + "\"]}")' > test
   curl -v http://:2020/api/v1/traces/ -H "Content-Type: application/json" -H "Expect: " --data "@test"

В процессе экспериментов исследователям удалось добиться аварийного завершения сервиса и определить остаточное содержимое памяти, используемой при обработке HTTP-запросов и содержащей, например, фрагменты конфиденциальных данных, таких как ключи доступа. Так как проблема приводит к зависящему от передаваемых параметров переполнению буфера, теоретически она может быть эксплуатирована для выполнения своего кода в системе, но выявившими проблему исследователями эта возможность не проверялась из-за отсутствия времени на работу над эксплоитом.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.tenable.com/blog/l...)
  2. OpenNews: Треть Java-проектов на базе библиотеки Log4j продолжают использовать уязвимые версии
  3. OpenNews: Обновление Log4j 2.17.1 с устранением ещё одной уязвимости
  4. OpenNews: Третья уязвимость в Log4j 2. Проблемы в Log4j затрагивают 8% Maven-пакетов
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в Apache Log4j 2, затрагивающая многие Java-проекты
  6. OpenNews: 17 проектов Apache оказались затронуты уязвимостью в Log4j 2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61229-fluentbit
Ключевые слова: fluentbit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Анониматор (?), 11:43, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    10 миллиардов внедрений. Столько даже людей нет
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:53, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    На каждого человека по 10 серверов работает для обработки метрик с него снятых.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:25, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё должно быть под контролем, иначе minority report не триггернёт.
     
     
  • 4.39, нах. (?), 12:39, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    контроля тоже никакого нет - никто эти логи НИКОГДА не будет читать.

     
     
  • 5.42, Аноним (42), 12:47, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    враньё, регулярно читаются при бэкапе
     
  • 5.49, Ыыыыыы (?), 13:34, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > контроля тоже никакого нет - никто эти логи НИКОГДА не будет читать.

    А искусственный интеллект для чего создан? Он все прочитает и проконтролирует. Все метрики кожаных мешков проанализированы

     
  • 3.37, нах. (?), 12:39, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так, этого уволить сегодняшним днем - не понимает в linear scaling!

    десять... я подозреваю что ДЕСЯТЬ - обрабатывают только вот этот твой чих в олдскульной веб-борде (которая конечно-конечно же сама за тобой не следит... но есть нюанс)

     
  • 2.9, fyjy (?), 11:53, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так линуксовых ядер тоже больше чем людей.
    Ты тоже можешь развернуть 100500 виртуалок, контейнеров и тд.
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:55, 22/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:28, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Deploy with Docker - https://docs.fluentbit.io/manual/installation/docker

    > docker run -ti cr.fluentbit.io/fluent/fluent-bit

    Ура! Получили ещё одно внедрение fluentbit!

     
     
  • 3.35, myster (ok), 12:36, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Deploy with Docker

    странные люди не через контейнер подобные сборщики логов настраивают

     

  • 1.3, Аноним (-), 11:43, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    1. удалённо добиться повреждения памяти, что можно использовать для вызова отказа в обслуживании, утечки данных и потенциально выполнения своего кода на сервере
    2. критический уровень опасности (9.8 из 10)
    3. Fluent Bit насчитывает более 10 миллиардов внедрений

    .... C 80.8% C++ 7.7%
    5. Profit!

    Ахахахаха! Я просто не могу!
    Где тот анон, который мне заливал про "тепличные уязвимости" которые нигде не испоьзуются и ни на что не влияют?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:52, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи при чём тут С++. Перечисли кого взломали и что украли. Тут то мы над тобой и поржём.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 12:03, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты думаешь они просто так наткнулись на уязвимость?
    Почитай по ссылке из статьи
    While investigating a security flaw in a cloud service (details of which are still pending public disclosure), Tenable researchers discovered that they were able to access a variety of metrics and logging endpoints internal to the cloud service itself.

    Т.е они обнаружили это при расследовании уже случившегося факапа.
    В общем через годик-два (надеюсь) мы сможем узнать, что и ломанули, и как.
    Понятно, что тебе или мне такое сразу не скажут.

     
  • 3.21, Аноним (-), 12:09, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Расскажи при чём тут С++.

    При том что его всего 7%
    А вот если бы выкинули дыряшку и использовали современный с++, со всеми плюсами типа smart pointer'ов, то возможно такого бы обосрамса не случилось.
    Но это не точно.

    В любом случае мастера можно судить по инструментам, которые он использует.

     
  • 2.12, Аноним (12), 11:54, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    log4j

    и что ты теперь скажешь в своё оправдание?

     
  • 2.27, User (??), 12:23, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впрочем, ничего нового(С)
     

  • 1.4, fyjy (?), 11:50, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже стало интересно, а что там за ошибка и какие фиксы.
    Спасибо автору новости за ссыль на гитхаб.

    Картина, мягко говоря, удручающая.

    -   if (strcmp(name, in->name) == 0) {
    +   if (strlen(in->name) != nlen) {

    -   return flb_sds_create_len(&request->real_path.data[strlen(base)],
                                  request->real_path.len - strlen(base));
    +   return flb_sds_create_len(&request->real_path.data[sizeof(base)-1],
                                  request->real_path.len - sizeof(base)-1);

    В общем самые качественные погромисты на си, запутались в длинне массива, опять, снова /_-

     
     
  • 2.8, Аноним (12), 11:53, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у каждой ошибки есть имя и фамилия
     
     
  • 3.11, Аноним (7), 11:54, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коленом под зад из профессии все равно не погонят.
     
  • 3.56, fyjy (?), 14:10, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты думаешь это была не случайная ошибка, а намеренный бекдор. Типа как в XZ ?
    Хотя судя по импакту и распространенности, надо бы этого кадра, который такой код коммитил, хорошо проверить.

    ps буду смеяться если окажется что это аноним, которого вообще никто в глаза не видел.

     
  • 2.10, Аноним (7), 11:53, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала "прототипируют" на питонах, а потом на сях не могут.
     
     
  • 3.17, Аноним (5), 12:02, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нейросеть может.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 13:39, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нейросеть может.

    А на чем ее обучат? На таких же дырявых сишных кодах из интернетиков?
    Ну так и получится "кал на входе" - "кал на выходе". И будет она тебе писать такие же дырявые программы.

     
  • 2.22, Совершенно другой аноним (?), 12:12, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    есть подозрение, что Вы смотрите немного не туда. Судя по описанию ошибки, то больше похоже на другой код:

    -        if (inputs->ptr[i].type != MSGPACK_OBJECT_STR) {
    -            msgpack_pack_map(&mp_pck, 1);
    -            msgpack_pack_str_with_body(&mp_pck, "status", strlen("status"));
    -            msgpack_pack_str_with_body(&mp_pck, "error", strlen("error"));
    +        if (inputs->ptr[i].type != MSGPACK_OBJECT_STR || inputs->ptr[i].via.str.ptr == NULL) {
    +            response = 503;
    +            error_msg = flb_sds_create("invalid input");
    +            msgpack_sbuffer_clear(&mp_sbuf);
    +            goto unpack_error;

    т.е. запутались немного не в длинах, длины решили походу подкрутить.

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:56, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Писали бы на Modula 2, не было бы проблем. Кстати, есть в GCC.
     
  • 1.19, Аноним (12), 12:06, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Fluent Bit is a super fast, lightweight, and highly scalable logging and metrics processor and forwarder.

    Не будет на Си, не будет “super fast, lightweight”.

    Практика показывает что такие риски бизнес не страивают.

    Пример из жизни. Хотите снизить смертность на автодорогах (в городе), снизьте допустимую скорость автомобилей до 40 км/ч и ниже. Но всех устраивает такое положение дел.

     
     
  • 2.20, Аноним (12), 12:09, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > “бизнес не страивают” -> “бизнес устраивают”

    чертов Т9

     
  • 2.25, Аноним (25), 12:17, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не будет на Си, не будет “super fast, lightweight”.

    Будет, если вместо cargo использовать самодельный тулчейн и держаться подальше от смузикрэйтов (которые в данеый момент - это вообще все креэйты). Но ты же понимашь, что делать за создателей раста их работу желающих нет совсем.

     
  • 2.26, User (??), 12:23, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот есть fluentd на рубях - но желающих его использовать нонеча вроде как не перебор.
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 12:31, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vector на rust [тоже сыпется на каждый чих]
     
     
  • 4.36, User (??), 12:37, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > vector на rust [тоже сыпется на каждый чих]

    Эммм... персонально я пока значимых проблем не видел.

     
  • 2.31, Аноним (-), 12:28, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неправда Уже С может выдать сравнимые скорости А Раст будет, возможно, медле... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.33, Аноним (5), 12:33, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ещё можно перед посадкой в самолёт делать досмотр на рентгене. Но от террористов это не спасает. Почитай что такое театр безопасности, может быть станешь умнее.
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 12:40, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где ты увидел во фразе "Хотите снизить смертность на автодорогах (в городе)" что-то про террористов?
    Давай без глупых аналогий.
    А то дойдем до того, что светофоры не нужны, тк от ядреной бомбы они не защещают.

    >  Почитай что такое театр безопасности, может быть станешь умнее.

    Ну ты то свою тупость уже предьявил.

     
     
  • 5.44, Аноним (5), 13:10, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой раст к светофорам имеет примерно никакое отношение.
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 13:37, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, он скорее похож на штраф за нарушение скорости или парковки.
    Чтобы всякое невоспитанное б-ло не нарушало.

    Ты уже обосарлся с тупейшим примером про террористов и рентген.
    Хватит себя закапывать дальше.

     
  • 4.53, Аноним (50), 13:59, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А давай вообще даже паспорт не спрашивать!
    И багаж не проверять, мы ж верим любому пасажиру.
    Зато будет "fast, lightweight, and highly scalable", очередей нет, можно лезть толпой.
    От как заживем!

    > Почитай что такое театр безопасности, может быть станешь умнее.

    Почитал.
    Судя по описанию, в этом театре ты 🤡

     
  • 2.46, Аноним (-), 13:14, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так написано же про "fast, lightweight, and highly scalable"
    А про надежность и безопасность ничего не написано.

    > снизьте допустимую скорость автомобилей до 40 км/ч и ниже.

    Ты не поверишь, но уже снижают)) И в том числе из-за водятлов для которых "+19 км" это еще не нарушение "патамушта не штрафуют"

    Но кроме этого есть еще и другие решения. Напр. системы автоторможения, системы распознания пешеходов и тд.
    Всё, у чего реакция быстрее, чем у среднестатистического водителя.

     
  • 2.54, Аноним (54), 14:00, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И здесь тоже раст пригоден: устанавливаете на машины раст и всё, на этапе сборки скорость ограничивается до 40 км/ч.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:17, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > облачных провайдеров

    Раковая опухоль интернетов.

     
     
  • 2.28, User (??), 12:25, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> облачных провайдеров
    > Раковая опухоль интернетов.

    Ну, это вы зря - сишечка сильно не только в интернетах используется...

     
  • 2.38, myster (ok), 12:39, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раковая опухоль интернетов.

    раковая опухоль это облачные провайдеры, которые не поддерживают CLI или Terraform, в которых всё через веб интерфейс настраивается.

     

  • 1.43, Аноним (-), 12:56, 22/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

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