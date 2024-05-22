Уязвимость в Fluent Bit, затрагивающая многих облачных провайдеров

2.20 , Аноним ( 12 ), 12:09, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > “бизнес не страивают” -> “бизнес устраивают” чертов Т9

2.25 , Аноним ( 25 ), 12:17, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не будет на Си, не будет “super fast, lightweight”. Будет, если вместо cargo использовать самодельный тулчейн и держаться подальше от смузикрэйтов (которые в данеый момент - это вообще все креэйты). Но ты же понимашь, что делать за создателей раста их работу желающих нет совсем.

2.26 , User ( ?? ), 12:23, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот есть fluentd на рубях - но желающих его использовать нонеча вроде как не перебор.

3.32 , Аноним ( 30 ), 12:31, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – vector на rust [тоже сыпется на каждый чих]

4.36 , User ( ?? ), 12:37, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > vector на rust [тоже сыпется на каждый чих] Эммм... персонально я пока значимых проблем не видел.

2.31 , Аноним ( - ), 12:28, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Неправда Уже С может выдать сравнимые скорости А Раст будет, возможно, медле... 3.33 , Аноним ( 5 ), 12:33, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А ещё можно перед посадкой в самолёт делать досмотр на рентгене. Но от террористов это не спасает. Почитай что такое театр безопасности, может быть станешь умнее.

4.40 , Аноним ( - ), 12:40, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где ты увидел во фразе "Хотите снизить смертность на автодорогах (в городе)" что-то про террористов?

Давай без глупых аналогий.

А то дойдем до того, что светофоры не нужны, тк от ядреной бомбы они не защещают. > Почитай что такое театр безопасности, может быть станешь умнее. Ну ты то свою тупость уже предьявил.

5.44 , Аноним ( 5 ), 13:10, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Твой раст к светофорам имеет примерно никакое отношение.

6.50 , Аноним ( 50 ), 13:37, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, он скорее похож на штраф за нарушение скорости или парковки.

Чтобы всякое невоспитанное б-ло не нарушало. Ты уже обосарлся с тупейшим примером про террористов и рентген.

Хватит себя закапывать дальше.

4.53 , Аноним ( 50 ), 13:59, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А давай вообще даже паспорт не спрашивать!

И багаж не проверять, мы ж верим любому пасажиру.

Зато будет "fast, lightweight, and highly scalable", очередей нет, можно лезть толпой.

От как заживем! > Почитай что такое театр безопасности, может быть станешь умнее. Почитал.

Судя по описанию, в этом театре ты 🤡

2.46 , Аноним ( - ), 13:14, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так написано же про "fast, lightweight, and highly scalable"

А про надежность и безопасность ничего не написано. > снизьте допустимую скорость автомобилей до 40 км/ч и ниже. Ты не поверишь, но уже снижают)) И в том числе из-за водятлов для которых "+19 км" это еще не нарушение "патамушта не штрафуют" Но кроме этого есть еще и другие решения. Напр. системы автоторможения, системы распознания пешеходов и тд.

Всё, у чего реакция быстрее, чем у среднестатистического водителя.

2.54 , Аноним ( 54 ), 14:00, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И здесь тоже раст пригоден: устанавливаете на машины раст и всё, на этапе сборки скорость ограничивается до 40 км/ч.

