Доступна операционная система RISC OS 5.30

Сообщество RISC OS Open представило выпуск операционной системы RISC OS 5.30, оптимизированной для создания встраиваемых решений на базе плат с процессорами ARM. Выпуск основан на исходных текстах RISC OS, открытых в 2018 году компанией RISC OS Developments (ROD) под лицензией Apache 2.0. Сборки RISC OS сформированы для плат Raspberry Pi, PineA64, BeagleBoard, Iyonix, PandaBoard, Wandboard, RiscPC / A7000, OMAP 5 и Titanium. Размер сборки для Raspberry Pi составляет 157 МБ. Операционная система RISC OS развивается с 1987 года и ориентирована в основном на создание специализированных встраиваемых решений на базе ARM-плат, обеспечивающих максимальную производительность. ОС не поддерживает вытесняющую многозадачность (только кооперативная) и является однопользовательской (все пользователи имеют права суперпользователя). Система состоит из ядра и модулей-надстроек, в том числе доступен модуль с простым оконным графическим интерфейсом и набор простых приложений. В графическом окружении используется кооперативная многозадачность. В качестве web-браузера используется NetSurf. В новом выпуске: В разряд стабильных переведена поддержка платформы OMAP5, формированию первого стабильного выпуска для которой ранее мешали проблемы с видеодрайвером.

Для всех платформ реализована полная поддержка ФС SparkFS с возможностью чтения и записи данных.

Обновлена редакция RISC OS для плат Raspberry Pi. Для плат Raspberry Pi 3B, 3A+, 3B+, 4B, 400, Compute Module 4, Zero W and Zero 2W реализована поддержка Wi-Fi. В сборку добавлен издательский пакет Ovation Pro. Улучшены ознакомительные инструкции для новичков, не знакомых с RISC OS.

Обновлена коллекция приложений, среди прочего предложен новый выпуск браузера NetSurf 3.11.

Введено в строй тестирование в системе непрерывной интеграции компонентов Alarm, ShellCLI, FileSwitch, DOSFS, SDFS, FPEmulator, AsmUtils, OSLib, RISC_OSLib, TCPIPLibs, mbedTLS, remotedb, Freeway, Net, AcornSSL, HTTP, URL, Dialler, PPP, NetTime, OmniClient, LanManFS, OmniNFS, FrontEnd, HostFS, Squash и !Internet.

Прекращена поддержка Internet 4, старого стека TCP/IP, который применялся до версии RISC OS 3.70, в компонентах Freeway, Net, HTTP, URL, PPP, NFS, NetTime, OmniClient, LanManFS, OmniNFS, !Boot, !Internet, TCPIPLibs и remotedb, что значительно упростило их сопровождение.

В SharedCLibrary добавлена поддержка хуков для использования статических конструкторов и деструкторов в коде на C++, что позволило расширить поддержку высокоуровневых языков программирования.

Для плат Raspberry Pi, Beagleboard и Pandaboard добавлен новый драйвер EtherUSB для использования Ethernet-адаптеров с интерфейсом USB.

Для плат Pandaboard и Raspberry Pi в HAL (hardware abstraction layer) реализована поддержка встроенного контроллера Wi-Fi, используя шину SDIO.

В приложении !Draw добавлена поддержка файлов в формате DXF.

В приложении !Paint добавлена возможность экспорта изображений в форматах PNG и JPG. Улучшены возможности рисования кистями. Добавлена поддержка прозрачности.

По умолчанию включён модуль WimpMan, упрощающий написание десктоп-приложений.

В оконном менеджере реализована возможность настройки цвета и теней для кнопок, а также изменения фона панели.

По умолчанию включены гаджеты Tabs и TreeView.

В файловый менеджер Filer добавлена возможность настройки видимости системных каталогов.

Максимальный размер RAM-диска увеличен до 2 ГБ.

Библиотеки стека TCP/IP частично обновлены с использованием кода из FreeBSD 12.4. Максимальное число сетевых сокетов, которое может открыть одно приложение, увеличено с 96 до 256.

В модуле HTTP значительно улучшена обработка Cookie.

Добавлена утилита RMFind для проверки поддержки взаимодействия по TCP/IP.

Прекращена поддержка устаревшего протокола Xeros NS.