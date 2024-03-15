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Первый выпуск дистрибутива TileOS

15.03.2024 21:51

Доступен выпуск дистрибутива TileOS 1.0 "T-Rex", построенного на пакетной базе Debian и предлагающего рабочий стол, использующий мозаичные оконные менеджеры. TileOS преследует те же цели, что и дистрибутив Ubuntu Sway Remix (развивается тем же автором), предлагая готовый к использованию интерфейс, не требующий дополнительной настройки и ориентированный как на опытных пользователей Linux, так и на новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров, не тратя большое количество времени на их настройку.

Однако, в отличии от Ubuntu Sway Remix, TileOS гораздо более открыт для различных изменений и кастомизаций, а также избавлен от каких-либо потенциальных проблем с авторскими правами (Ubuntu Sway Remix использует зарегистрированные товарные знаки Canonical, но официального ответа по поводу включения дистрибутива в официальное семейство Ubuntu до сих пор не получено). Для загрузки подготовлены сборки для архитектуры amd64 (в будущем планируется обеспечить поддержку arm64, в частности плат Raspberry Pi). Исходный код компонентов TileOS доступен на GitLab.

Основное внимание в TileOS уделяется оконным менеджерам, использующим протокол Wayland. Официально представлены редакции с рабочими столами Sway и River, в разработке находятся редакции с SwayFX (форк Sway, дополненный различными эффектами рабочего стола) и Qtile. Дистрибутив использует пакетную базу Debian Stable, однако из тестовой ветки переносятся различные улучшения, более свежие версии некоторого ПО и графических драйверов. Помимо этого, в состав включён ряд исправлений, оптимизирующих работу дисковой подсистемы и памяти, а также перенесены некоторые улучшения из Ubuntu, например монтирование дисков в файловом менеджере без запроса пароля, и другие.

Ключевые особенности TileOS:

  • Ядро Linux 6.6.15 с улучшенным временем отклика (опция CONFIG_HZ=1000, в Debian используется CONFIG_HZ=300).
  • Набор открытых видеодрайверов, Mesa 23.2.1 и Xwayland 23.2.2.
  • По умолчанию задействован механизм Zram, с использованием алгоритма сжатия zstd.
  • Предустановлено большое число несвободных драйверов и прошивок (firmware), что существенно расширяет поддержку различного оборудования.
  • По умолчанию подключены репозитории с дополнительным ПО, таким как VirtualBox, Visual Studio Code, Librewolf, OnlyOffice и Brave.
  • Реализована возможность выбора дополнительного ПО в установщике Calamares.
  • В качестве реализации системной шины D-Bus задействован D-Bus Broker.
  • В качестве звукового сервера задействован PipeWire.
  • Управление пользовательскими сеансами осуществляется средствами systemd, что позволяет корректно завершать запущенные приложения и компоненты при перезагрузке, выключении или выходе из системы, а также обеспечить корректную обработку автозапуска приложений.
  • В качестве демона OOM Killer в редакции Sway задействован systemd-oomd. В остальных редакциях используется EarlyOOM.
  • Для оформления приложений задействована единая тема Catppuccin, использующая мягкие пастельные цвета.

Особенности редакции Sway:

  • Рабочий стол развивается параллельно с дистрибутивом Ubuntu Sway Remix, обеспечивается взаимный перенос тех или иных изменений.
  • Задействованы многие утилиты из проекта NWG-Shell, такие как скрипт автоматической раскладки окон Autotiling, полноэкранное меню приложений nwg-drawer, утилита для настройки параметров дисплея nwg-displays, утилита для настройки внешнего вида nwg-look, менеджер сеансов nwg-bar и nwg-wrapper, позволяющий выводить на рабочий стол содержимое любых скриптов (через него реализована подсказка по используемым в дистрибутиве горячим клавишам).
  • Предустановлен минимальный набор компонентов, включающий файловый менеджер PcmanFM-Qt, текстовый редактор Pluma, эмулятор терминала Alacritty, архиватор Engrampa и другие. Дополнительное ПО предлагается выбрать на этапе установки системы, либо установить непосредственно после установки системы

Особенности редакции River

  • Задействован динамический оконный менеджер River, написанный на языке zig и вобравший себя многое из DWM, Awesome и Bwpwm. River отличается простотой настройки (файл конфигурации — обычный shell-скрипт, последовательно выполняющий команды для шины IPC riverctl), широкой гибкостью и меньшим потреблением ресурсов, чем Sway. Поскольку River находится в стадии активной разработки, и пока значительно уступает в функциональном плане Sway, редакция TileOS River носит экспериментальный характер.
  • Как и в редакции Sway, задействованы компоненты проекта NWG-Shell, кроме тех, что явно не поддерживают River (например вместо nwg-displays используется wdisplays).


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/tile-os/til...)
  2. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Sway 1.9, использующего Wayland
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 23.10
  4. OpenNews: Первый выпуск композитного сервера Niri, использующего Wayland
  5. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Regolith 3.1
  6. OpenNews: Сотрудник Canonical представил miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
Автор новости: Sunderland93
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60791-tileos
Ключевые слова: tileos, sway
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, C00l_ni66a (ok), 22:48, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Один дистрибутив принципиально новее другого...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:19, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посоветуем автору сделать ещё десяток дистрибутивов.
     
     
  • 3.10, cheburnator9000 (ok), 00:32, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нужна сборка на базе Alt Linux срочно, затем еще можно на базе Void Linux сделать, будет +2.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:45, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поздравляю Алексея с релизом!
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:48, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю с выходом из беты)
     
  • 1.7, Анонист (?), 23:58, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Ubuntu Sway Remix

    Забавно, только сегодня о нём вспоминал. Жаль, что автор забросил свой канал на ютубе. Один из немногих русскоговорящих блогеров, который обозревает дистрибутивы с точки зрения технаря.

     
  • 1.8, Аноним (8), 00:03, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Как бы красиво не были вылизаны эти тайлинговые оконные менеджеры, всё портит adwaita, которая где-нибудь, да вылезет со своими элементами управления на половину экрана. Единственный дистрибутив, полностью свободный от GTKшного мусора — это KaOS. Автору стоило бы рассмотреть полный отказ от GTK, да и Qt гораздо лучше поддерживает темы.
     
     
  • 2.11, cheburnator9000 (ok), 00:40, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нифига никаких тем нет для QML/Kirigami приложений. ровно как и для GTK4 которые сейчас своей libadwaita все поганят.
     
  • 2.22, Аноним (22), 04:55, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > полностью свободный от GTKшного мусора

    ага
    свободного
    пока не установишь что-то с гЫтЫка

     
     
  • 3.27, Аноним (8), 05:09, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GTK даже в репах нет. Почитайте про идеологию KaOS, а потом комментируйте.
     

  • 1.12, Аноним (12), 00:46, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    зачем оно надо?
     
  • 1.13, cheburnator9000 (ok), 00:57, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >>> The installer currently has installation issues when selecting a non-Latin keyboard layout (e.g. Russian). You need to choose English keyboard layout while installing the system (system region does not matter and you can choose one that you need).

    Выкидывайте.

     
  • 1.14, cheburnator9000 (ok), 01:15, 16/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.15, Аноним (15), 01:31, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Занятно, Бубунту последователь, но всё таки уходит на другой дистрибутив.

    А тада выходит, Каноникл - это плохо. Тада-бумс. Бубунтологи фанатики, о как вышло.

     
     
  • 2.16, Аноним (4), 01:37, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в Каноникле, а в строчке резюме, ну и в бабле. Ну не может чел найти работу, не знает чем себя занять и думает сделать бизнес на собственном дистрибутиве. Может даже в реестр попадёт, за особо нескучный логотип.
     

  • 1.17, Аноним (17), 02:02, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну круто, че?!
    Вариант с выбором системы инициализации будет?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 02:45, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вариант с выбором системы инициализации будет?

    А разве есть выбор?)

     
     
  • 3.19, Лунная клизма (?), 03:25, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Windows (для тех кто на коредуба) и macOS (для тех кто побогаче).
     
  • 3.20, Аноним (20), 03:41, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, конечно. Не systemG едины! Помимо его есть еще openrc, runit, s6 , dinit и еще несколько еще менее малоизвестных.
     
     
  • 4.24, Аноним (8), 05:04, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Много ты софта запустишь вне экосистемы сустемД? Разве что какой-нибудь луддистный xfce.
     
     
  • 5.28, Аноним (20), 05:46, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой еще экосистемы? То, что systemG управляет чуть ли не всем (пока) и лезет туда, куда не нужно не делает его экосистемой.

    Софт как правило не имеет прям жесткой привязки к этому комбайну и его можно запускать и на других системах инициализации.

    Xfce для вас не показатель? Хорошо. А что на счет cinnamon, lxde, lxqt, mate? Тоже не показатель? Ладно, что на счет gnome и plasma, которые тоже вполне работаю без systemG? Про оконники я даже говорить не буду...

     
  • 3.23, Аноним (22), 04:57, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не поверишь: жизнь существует за пределами сЫстеДы
     
     
  • 4.25, Аноним (8), 05:04, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не поверю, благо уже взрослый мальчик.
     

  • 1.21, Аноним (21), 04:09, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >По умолчанию задействован механизм Zram, с использованием алгоритма сжатия zstd.

    Всё понятно.

     
  • 1.26, Аноним (8), 05:07, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем столько телодвижений автор проделал, вместо того, чтобы просто развернуть экосистему hyprland в готовый isoшник?
     

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