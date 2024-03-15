Первый выпуск дистрибутива TileOS

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|1.7, Анонист (?), 23:58, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ubuntu Sway Remix
Забавно, только сегодня о нём вспоминал. Жаль, что автор забросил свой канал на ютубе. Один из немногих русскоговорящих блогеров, который обозревает дистрибутивы с точки зрения технаря.
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|1.8, Аноним (8), 00:03, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Как бы красиво не были вылизаны эти тайлинговые оконные менеджеры, всё портит adwaita, которая где-нибудь, да вылезет со своими элементами управления на половину экрана. Единственный дистрибутив, полностью свободный от GTKшного мусора — это KaOS. Автору стоило бы рассмотреть полный отказ от GTK, да и Qt гораздо лучше поддерживает темы.
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|2.11, cheburnator9000 (ok), 00:40, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нифига никаких тем нет для QML/Kirigami приложений. ровно как и для GTK4 которые сейчас своей libadwaita все поганят.
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|2.22, Аноним (22), 04:55, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> полностью свободный от GTKшного мусора
ага
свободного
пока не установишь что-то с гЫтЫка
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|3.27, Аноним (8), 05:09, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GTK даже в репах нет. Почитайте про идеологию KaOS, а потом комментируйте.
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|1.13, cheburnator9000 (ok), 00:57, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>>> The installer currently has installation issues when selecting a non-Latin keyboard layout (e.g. Russian). You need to choose English keyboard layout while installing the system (system region does not matter and you can choose one that you need).
Выкидывайте.
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|1.15, Аноним (15), 01:31, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Занятно, Бубунту последователь, но всё таки уходит на другой дистрибутив.
А тада выходит, Каноникл - это плохо. Тада-бумс. Бубунтологи фанатики, о как вышло.
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|2.16, Аноним (4), 01:37, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело не в Каноникле, а в строчке резюме, ну и в бабле. Ну не может чел найти работу, не знает чем себя занять и думает сделать бизнес на собственном дистрибутиве. Может даже в реестр попадёт, за особо нескучный логотип.
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|2.18, Аноним (18), 02:45, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вариант с выбором системы инициализации будет?
А разве есть выбор?)
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|3.20, Аноним (20), 03:41, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть, конечно. Не systemG едины! Помимо его есть еще openrc, runit, s6 , dinit и еще несколько еще менее малоизвестных.
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|4.24, Аноним (8), 05:04, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Много ты софта запустишь вне экосистемы сустемД? Разве что какой-нибудь луддистный xfce.
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|5.28, Аноним (20), 05:46, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой еще экосистемы? То, что systemG управляет чуть ли не всем (пока) и лезет туда, куда не нужно не делает его экосистемой.
Софт как правило не имеет прям жесткой привязки к этому комбайну и его можно запускать и на других системах инициализации.
Xfce для вас не показатель? Хорошо. А что на счет cinnamon, lxde, lxqt, mate? Тоже не показатель? Ладно, что на счет gnome и plasma, которые тоже вполне работаю без systemG? Про оконники я даже говорить не буду...
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|1.21, Аноним (21), 04:09, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>По умолчанию задействован механизм Zram, с использованием алгоритма сжатия zstd.
Всё понятно.
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|1.26, Аноним (8), 05:07, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем столько телодвижений автор проделал, вместо того, чтобы просто развернуть экосистему hyprland в готовый isoшник?
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