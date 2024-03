Обновление операционной системы MenuetOS 1.50, написанной на ассемблере

ok

> Чтобы компилятор си умел писать лучше чем программист на ассемблере, нужно уметь

> его этому научить, то есть знать как правильно писать на ассемблере. Знаете? Расскажете, что делается ниже? Сравнительный анализ perf stat до и после модификации: Performance counter stats for ***: 25 825 846 646 cycles:u # 2259676,844 GHz

12 440 035 801 instructions:u # 0,48 insn per cycle

3 120 008 855 branches:u # 272990537,667 M/sec

1 039 998 618 branch-misses:u # 33,33% of all branches 9 581 647 564 cycles:u # 2254505,309 GHz

11 600 026 289 instructions:u # 1,21 insn per cycle

2 280 005 786 branches:u # 536471949,647 M/sec

80 002 443 branch-misses:u # 3,51% of all branches

... --- a/interp.asm

+++ b/interp.asm

mov eax, [opcode]

shl rax, instruction_size_log2

+; Переход никогда не происходит. *********

+; ***************************************

+ jc .stop

lea rax, [rax + vm_base + vm_base_lbl - execute_instruction]

next_opcode

jmp rax

- ud2

+.stop: ud2