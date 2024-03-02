Обновление операционной системы MenuetOS 1.50, написанной на ассемблере

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:38, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Писать на ассемблере и писать лучше компилятора си на ассемблере это разные вещи. Опять же, свой сишный код ты запустишь на телефоне, а ассемблерный нет, так что не расстраивайся особо, ты просто опоздал родиться. Во времена доса это было проще.

3.29 , Аноним ( 29 ), 13:37, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чтобы компилятор си умел писать лучше чем программист на ассемблере, нужно уметь его этому научить, то есть знать как правильно писать на ассемблере. А если уже знаешь как правильно писать на ассемблере и имеешь цель написания оси на асме, то компилятор си превращается в лишнюю сущность. К тому же си добавляет ундефинид бихаваёров, а всякие расты -- нечитаемой тяжести. Тут ж ось для умеющих на программирование, а не фпродакшонцов.

4.32 , Аноним ( 32 ), 13:45, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Какой бред, вам это кто рассказал, где вы эту жость вычитали? Оптимизировать должен компьютер, это его задача. А чтобы UB не было - ну так надо правильные языки брать, где его нет by design.

5.42 , Аноним ( 42 ), 14:21, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вас жестоко обманули, задача компьютера выполнять действия, а думать, в том числе над оптимизациями, должен программист.

4.43 , Аноним ( 43 ), 14:22, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Тут ж ось для умеющих на программирование, а не фпродакшонцов. Программирование - это не дворды из регистра в регистр перекладывать.

4.47 , Аноним ( 2 ), 14:54, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В том и дело, что компилятор этому учат под каждое поколение процессоров, каждые несколько лет. И если посмотреть на применяемые оптимизации, легко понять, что человек с таким не справится никогда. Ассемблер был популярен, когда компилятор ещё не умел эффективно оптимизировать код. Это ещё не говоря про PGO. А SIMD оперировать никто не запрещает -- компиляторы самостоятельно могут только достаточно примитивные оптимизации применять.

4.52 , Аноним ( 52 ), 15:10, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А если уже знаешь как правильно писать на ассемблере и имеешь цель написания оси на асме, то компилятор си превращается в лишнюю сущность. С таким мышлением мы бы до сих пор ткани вручную ткали и горшки на гончарном круге лепили.

Если бы из пещер выбрались, что маловероятно.

4.53 , n00by ( ok ), 15:11, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы компилятор си умел писать лучше чем программист на ассемблере, нужно уметь

> его этому научить, то есть знать как правильно писать на ассемблере. Знаете? Расскажете, что делается ниже? Сравнительный анализ perf stat до и после модификации: Performance counter stats for ***: 25 825 846 646 cycles:u # 2259676,844 GHz

12 440 035 801 instructions:u # 0,48 insn per cycle

3 120 008 855 branches:u # 272990537,667 M/sec

1 039 998 618 branch-misses:u # 33,33% of all branches 9 581 647 564 cycles:u # 2254505,309 GHz

11 600 026 289 instructions:u # 1,21 insn per cycle

2 280 005 786 branches:u # 536471949,647 M/sec

80 002 443 branch-misses:u # 3,51% of all branches

... --- a/interp.asm

+++ b/interp.asm

mov eax, [opcode]

shl rax, instruction_size_log2

+; Переход никогда не происходит. *********

+; ***************************************

+ jc .stop

lea rax, [rax + vm_base + vm_base_lbl - execute_instruction]

next_opcode

jmp rax

- ud2

+.stop: ud2





5.59 , Sw00p aka Jerom ( ? ), 15:32, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вы забыли приложить документацию по асм хрен пойми какого цпу и его даташит

3.64 , pic ( ? ), 16:06, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может сразу отказаться от x86 и создавать процессоры для исполнения байт-кода?

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:43, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты посмотри сколько времени они с этой ос ...морочатся... Ты за такое время и на си написал бы и на ассемблере и р--т бы всё переписал.

3.13 , 128557 ( ? ), 13:09, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он же нам поведал, стол даже простую прогу не способен.

