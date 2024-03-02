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Обновление операционной системы MenuetOS 1.50, написанной на ассемблере

02.03.2024 12:23

Опубликован выпуск операционной системы MenuetOS 1.50, разработка которой ведётся полностью на ассемблере. Сборки MenuetOS подготовлены для 64-разрядных систем x86 и могут быть запущены под управлением QEMU. Сборка системы занимает 1.4 МБ и сформирована в виде образа дискеты и iso-образа для записи на CD (поддерживается запуск в VirtualBox). Исходные тексты проекта распространяются под модифицированной лицензией MIT, дополненной требованием согласования любого использования в коммерческих целях.

Система поддерживает вытесняющую многозадачность, загрузку на системах с UEFI и SMP на многоядерных системах. Проектом также развивается собственный X-сервер и предоставляется встроенный графический интерфейс пользователя с поддержкой тем оформления, операций Drag&Drop, кодировки UTF-8 и переключений клавиатурных раскладок.

Для разработки приложений на ассемблере предлагается собственная интегрируемая среда разработки. Присутствует сетевой стек и драйверы для интерфейсов Loopback и Ethernet. Поддерживается работа с USB 2.0, в том числе с USB-накопителями, принтерами, DVB-тюнерами и web-камерами. Для вывода звука поддерживается AC97 и Intel HDA (ALC662/888).

Проектом развивается простой web-браузер HTTPC, почтовый и ftp клиенты, VNC-клиент, серверы ftp и http, приложения для просмотра изображений, редактирования текстов, работы с файлами, просмотра видео, воспроизведения музыки. Для навигации по файлам предлагается использовать файловый менеджер NDN (Necromancer's Dos Navigator), портированный для MenuetOS.

Возможен запуск DOS-эмулятора и таких игр, как Quake и Doom. Отдельно развивается мультимедийный проигрыватель, написанный исключительно на ассемблере и не использующий внешних библиотек с кодеками. Плеер поддерживает трансляцию TV/Radio (DVB-T, mpeg-2 video, mpeg-1 layer I,II,III audio), показ DVD, воспроизведение MP3 и видео в формате MPEG-2.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.menuetos.net/index....)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы FreeDOS 1.3
  3. OpenNews: Релиз эмулятора DOSBox Staging 0.81
  4. OpenNews: Выход написанной на ассемблере свободной ОС KolibriN9
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60711-menuet
Ключевые слова: menuet, assembler
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Дмитрий (??), 12:31, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Лютые чуваки! Я иногда простую прогу на Си не могу написать, а они целую ОС на ассемблере((
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:38, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Писать на ассемблере и писать лучше компилятора си на ассемблере это разные вещи. Опять же, свой сишный код ты запустишь на телефоне, а ассемблерный нет, так что не расстраивайся особо, ты просто опоздал родиться. Во времена доса это было проще.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:37, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы компилятор си умел писать лучше чем программист на ассемблере, нужно уметь его этому научить, то есть знать как правильно писать на ассемблере. А если уже знаешь как правильно писать на ассемблере и имеешь цель написания оси на асме, то компилятор си превращается в лишнюю сущность.

    К тому же си добавляет ундефинид бихаваёров, а всякие расты -- нечитаемой тяжести. Тут ж ось для умеющих на программирование, а не фпродакшонцов.

     
     
  • 4.32, Аноним (32), 13:45, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой бред, вам это кто рассказал, где вы эту жость вычитали? Оптимизировать должен компьютер, это его задача. А чтобы UB не было - ну так надо правильные языки брать, где его нет by design.
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 14:21, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вас жестоко обманули, задача компьютера выполнять действия, а думать, в том числе над оптимизациями, должен программист.
     
  • 4.43, Аноним (43), 14:22, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Тут ж ось для умеющих на программирование, а не фпродакшонцов.

    Программирование - это не дворды из регистра в регистр перекладывать.

     
  • 4.47, Аноним (2), 14:54, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В том и дело, что компилятор этому учат под каждое поколение процессоров, каждые несколько лет. И если посмотреть на применяемые оптимизации, легко понять, что человек с таким не справится никогда. Ассемблер был популярен, когда компилятор ещё не умел эффективно оптимизировать код. Это ещё не говоря про PGO. А SIMD оперировать никто не запрещает -- компиляторы самостоятельно могут только достаточно примитивные оптимизации применять.
     
  • 4.52, Аноним (52), 15:10, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если уже знаешь как правильно писать на ассемблере и имеешь цель написания оси на асме, то компилятор си превращается в лишнюю сущность.

    С таким мышлением мы бы до сих пор ткани вручную ткали и горшки на гончарном круге лепили.
    Если бы из пещер выбрались, что маловероятно.

     
  • 4.53, n00by (ok), 15:11, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы компилятор си умел писать лучше чем программист на ассемблере, нужно уметь
    > его этому научить, то есть знать как правильно писать на ассемблере.

    Знаете? Расскажете, что делается ниже?

    Сравнительный анализ perf stat до и после модификации:

    Performance counter stats for ***:

        25 825 846 646      cycles:u                  # 2259676,844 GHz
        12 440 035 801      instructions:u            #    0,48  insn per cycle
         3 120 008 855      branches:u                # 272990537,667 M/sec
         1 039 998 618      branch-misses:u           #   33,33% of all branches

         9 581 647 564      cycles:u                  # 2254505,309 GHz
        11 600 026 289      instructions:u            #    1,21  insn per cycle
         2 280 005 786      branches:u                # 536471949,647 M/sec
            80 002 443      branch-misses:u           #    3,51% of all branches
    ...

    --- a/interp.asm
    +++ b/interp.asm
    mov eax, [opcode]
    shl rax, instruction_size_log2
    +; Переход никогда не происходит. *********
    +; ***************************************
    + jc .stop
    lea rax, [rax + vm_base + vm_base_lbl - execute_instruction]
    next_opcode
    jmp rax
    - ud2
    +.stop: ud2




     
     
  • 5.59, Sw00p aka Jerom (?), 15:32, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы забыли приложить документацию по асм хрен пойми какого цпу и его даташит
     
  • 3.64, pic (?), 16:06, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может сразу отказаться от x86 и создавать процессоры для исполнения байт-кода?
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:43, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты посмотри сколько времени они с этой ос ...морочатся... Ты за такое время и на си написал бы и на ассемблере и р--т бы всё переписал.
     
     
  • 3.13, 128557 (?), 13:09, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же нам поведал, стол даже простую прогу не способен.
     

  • 1.3, 12yoexpert (ok), 12:39, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на каком живом девайсе можно потестить?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:23, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VirtualBox, VMWare, qEmu.
     
     
  • 3.51, 12yoexpert (ok), 15:07, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты тупой
     
     
  • 4.54, anonkz (?), 15:15, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет ты тупой! Там на сайте есть информация о железе https://www.menuetos.net/hwc.txt
     
  • 2.60, Аноним (52), 15:41, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала готовьте PS/2 мышь и клавиатуру.
    Эмуляция в биосе, наверное, тоже подойдёт (но не везде она есть).
     

  • 1.4, Аноним (5), 12:40, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Сидим на колибри проблем нет.
     
  • 1.6, Сергей (??), 12:50, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зато наверно на любом железе летает...
     
     
  • 2.20, zk (?), 13:17, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как это на любом железе? Раз Ассемблер, значит привязан к железу. Тут бы спросить на каком работает?
     
     
  • 3.34, Аноним ди (?), 13:51, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот список
    http://www.menuetos.net/hwc.txt

    П.с.
    Ленивая жопа )

     
  • 2.31, Аноним (31), 13:45, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Компилятор С гораздо лучше оптмизирует почти любой код, чем человек напишет на ассемблере.

    -- Встраивание функций (inline),
    -- переупорядочивание инструкций, чтобы лучше работало параллельное выполнение инструкций,
    -- векторизация,
    -- разные оптимизации типа замены деления умножением...

    Вручную ты такого никогда не сделаешь. Можешь реализовать какой-нибудь алгоритм на ассемблере, а затем на C и посмотреть на godbolt, какой код сгенерирует компилятор. Разница будет видна сразу.

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 14:47, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для stm32, avr, i8048-52 я, вместо программиста, пишу лучше, чем выхлоп сишки.
     
  • 3.57, n00by (ok), 15:22, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > -- разные оптимизации типа замены деления умножением...
    > Вручную ты такого никогда не сделаешь.

    Вот это не верно. Все знают™ про Magic Divider by The Svin.

     
  • 3.58, Аноним (58), 15:23, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Компилятор С гораздо лучше оптмизирует почти любой код, чем человек напишет на ассемблере.

    Тотоже криптографию и кодеки пишут на ассемблере. Чтобы медленнее было, да.

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:54, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    И нафига она, поиграть в бомбермена, или шашки?
    На ней хотя бы ютуб можно посмотреть?
     
     
  • 2.15, 128557 (?), 13:12, 02/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +7 +/
     
  • 2.21, 128557 (?), 13:20, 02/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, tty0 (?), 13:30, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видео можно, Ютуб, стандартными средствами, нельзя
     
     
  • 3.49, Аноним (52), 15:00, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Видео можно

    DVD из кладовки можно. И всё.

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:58, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая альтернатива линуксу.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:51, 02/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.39, Аноним (39), 14:12, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Pine Star64 можно? ... А когда будет? ... Ясно, долго ждать.
     
     
  • 3.48, НытикАнонимус (?), 14:58, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К большому сожалению это чудо написано на x86_64 ассемблере. Даже на мой аллвиннер не встанет(
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:59, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Тут целая ось в 1.4MB, а у меня проверочный проект на Electron в распакованном виде 300MB занимает :|
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:06, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    qnx 4 тоже на дискетку влезал , можно было по диалапу инет получить и посидеть в браузере
     
     
  • 3.40, Аноним (39), 14:15, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А современный интернет по диалапу? Можно будет посидеть просто в пустом браузере.
     
  • 2.18, th3m3 (ok), 13:15, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выбрось каку(электрон).
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:21, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые современные игрушки сотни гигабайт весят.
     
  • 2.63, YetAnotherOnanym (ok), 16:01, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проект на Electron в распакованном виде 300MB занимает

    Если тебя это смущает, значит, ты не безнадёжен.

     

  • 1.11, Аноним (11), 13:07, 02/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.14, beck (??), 13:10, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А колибри лучше!
     
     
  • 2.16, Аноним (11), 13:14, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она и в правду существует. Даже образа скачать можно и по-моему там есть браузер.)
     
  • 2.19, 128557 (?), 13:15, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обозначьте хоть плюсы. А так получается, что Вы прокричали что-то сродни "Я пустотрёп".
     
     
  • 3.27, tty0 (?), 13:33, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если вам интересно - вы можете сами сформировать свое мнение. Если нет, то 300 страниц обоснования Вам могут написать, но не за бесплатно.
     

  • 1.17, Аноним (17), 13:15, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сегодня нашу группу пригласили на концерт
    В сауне уютной под названьем «Менуэт».
    Приличные мужчины, мы их знаем много лет.
    Когда-то одному из них я делала диплом.
     
     
  • 2.23, 128557 (?), 13:23, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто о чем, а вшивый про баню.
     
     
  • 3.28, Аноним (17), 13:36, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто о чем, а вшивый про баню.

    у каждого из нас есть какие-нибудь вши, в волосах или головах

     
  • 2.36, Аноним (39), 13:55, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +4 Ki (Ki == 2^10)
    А плюсанул, мне понравилось :)
     
     
  • 3.41, Аноним (17), 14:18, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо, бро, я ведь порылся в своём омуте памяти так сказать
     
  • 2.55, wd (?), 15:16, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я пошел вдоль воды, улыбаясь,
    Как будто выиграл счастливый билет...
    Знаешь, Ольга, если б я был танцором,
    Я станцевал бы для тебя менуэт.
     

  • 1.25, Аноним (22), 13:29, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    VNC - прошлый век. Сейчас желательна поддержка Spice и RDP. Чтоб звук и видео можно было передавать.
     
     
  • 2.37, Аноним (39), 13:59, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Spice есть поддержка в DarkNet.
     

  • 1.30, Аноним (39), 13:44, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора переписывать на Aarch64. Практическая польза её существования на SBC и то, не сильно навороченных.
     
  • 1.35, Аноним (33), 13:53, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У сабжа есть описный пакет, браузер, RDP   клиент, драйверы на МФУ Kyocera?  Какой практический толк от сабжа?
     
  • 1.38, Аноним (38), 14:09, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какой бы быстрой ОС не была, веб-браузер может сделать из неё тормоза. это как великий уровнитель всех ОС :)
     
  • 1.44, commiethebeastie (ok), 14:46, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше колибри?
     
  • 1.46, Аноним (46), 14:49, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Значит, надо кому. Но это шаг назад. Не зря же Си придумали, чтобы на асме меньше кодить.
     
  • 1.50, rndtrash (ok), 15:03, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    секундочку, сам менуэт же не опен сорс! на сайте есть исходники только от приложений и драйверов
     
  • 1.56, Аноним (56), 15:21, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет, мы идём другим путём, где пару строк кода будут занимать терабайт, и вечный срач кедерастов с гномосеками нам единая услада.
     
  • 1.61, Аноним (61), 15:43, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    TempleOS всегда лучше всех.
     
  • 1.62, Аноним 80_уровня (ok), 15:54, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классная идея, отличные оптимизации, мне нравится! Всё быстро, компактно! Супер!

    Как там с переносом на ARM дела? Хочу на Raspberry Pi такое, у неё памяти как раз не так уж и много. А ещё сейчас много RISC-V, тоже бы надо! Джва года готов подождать!

     

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