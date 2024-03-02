Обновление операционной системы MenuetOS 1.50, написанной на ассемблере

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|1.1, Дмитрий (??), 12:31, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Лютые чуваки! Я иногда простую прогу на Си не могу написать, а они целую ОС на ассемблере((
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|2.2, Аноним (2), 12:38, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Писать на ассемблере и писать лучше компилятора си на ассемблере это разные вещи. Опять же, свой сишный код ты запустишь на телефоне, а ассемблерный нет, так что не расстраивайся особо, ты просто опоздал родиться. Во времена доса это было проще.
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|3.29, Аноним (29), 13:37, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чтобы компилятор си умел писать лучше чем программист на ассемблере, нужно уметь его этому научить, то есть знать как правильно писать на ассемблере. А если уже знаешь как правильно писать на ассемблере и имеешь цель написания оси на асме, то компилятор си превращается в лишнюю сущность.
К тому же си добавляет ундефинид бихаваёров, а всякие расты -- нечитаемой тяжести. Тут ж ось для умеющих на программирование, а не фпродакшонцов.
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|4.32, Аноним (32), 13:45, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какой бред, вам это кто рассказал, где вы эту жость вычитали? Оптимизировать должен компьютер, это его задача. А чтобы UB не было - ну так надо правильные языки брать, где его нет by design.
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|5.42, Аноним (42), 14:21, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вас жестоко обманули, задача компьютера выполнять действия, а думать, в том числе над оптимизациями, должен программист.
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|4.43, Аноним (43), 14:22, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Тут ж ось для умеющих на программирование, а не фпродакшонцов.
Программирование - это не дворды из регистра в регистр перекладывать.
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|4.47, Аноним (2), 14:54, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В том и дело, что компилятор этому учат под каждое поколение процессоров, каждые несколько лет. И если посмотреть на применяемые оптимизации, легко понять, что человек с таким не справится никогда. Ассемблер был популярен, когда компилятор ещё не умел эффективно оптимизировать код. Это ещё не говоря про PGO. А SIMD оперировать никто не запрещает -- компиляторы самостоятельно могут только достаточно примитивные оптимизации применять.
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|4.52, Аноним (52), 15:10, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если уже знаешь как правильно писать на ассемблере и имеешь цель написания оси на асме, то компилятор си превращается в лишнюю сущность.
С таким мышлением мы бы до сих пор ткани вручную ткали и горшки на гончарном круге лепили.
Если бы из пещер выбрались, что маловероятно.
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|4.53, n00by (ok), 15:11, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтобы компилятор си умел писать лучше чем программист на ассемблере, нужно уметь
> его этому научить, то есть знать как правильно писать на ассемблере.
Знаете? Расскажете, что делается ниже?
Сравнительный анализ perf stat до и после модификации:
Performance counter stats for ***:
25 825 846 646 cycles:u # 2259676,844 GHz
12 440 035 801 instructions:u # 0,48 insn per cycle
3 120 008 855 branches:u # 272990537,667 M/sec
1 039 998 618 branch-misses:u # 33,33% of all branches
9 581 647 564 cycles:u # 2254505,309 GHz
11 600 026 289 instructions:u # 1,21 insn per cycle
2 280 005 786 branches:u # 536471949,647 M/sec
80 002 443 branch-misses:u # 3,51% of all branches
...
--- a/interp.asm
+++ b/interp.asm
mov eax, [opcode]
shl rax, instruction_size_log2
+; Переход никогда не происходит. *********
+; ***************************************
+ jc .stop
lea rax, [rax + vm_base + vm_base_lbl - execute_instruction]
next_opcode
jmp rax
- ud2
+.stop: ud2
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|3.64, pic (?), 16:06, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может сразу отказаться от x86 и создавать процессоры для исполнения байт-кода?
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|2.5, Аноним (5), 12:43, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты посмотри сколько времени они с этой ос ...морочатся... Ты за такое время и на си написал бы и на ассемблере и р--т бы всё переписал.
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|2.60, Аноним (52), 15:41, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для начала готовьте PS/2 мышь и клавиатуру.
Эмуляция в биосе, наверное, тоже подойдёт (но не везде она есть).
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|2.20, zk (?), 13:17, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Как это на любом железе? Раз Ассемблер, значит привязан к железу. Тут бы спросить на каком работает?
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|2.31, Аноним (31), 13:45, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Компилятор С гораздо лучше оптмизирует почти любой код, чем человек напишет на ассемблере.
-- Встраивание функций (inline),
-- переупорядочивание инструкций, чтобы лучше работало параллельное выполнение инструкций,
-- векторизация,
-- разные оптимизации типа замены деления умножением...
Вручную ты такого никогда не сделаешь. Можешь реализовать какой-нибудь алгоритм на ассемблере, а затем на C и посмотреть на godbolt, какой код сгенерирует компилятор. Разница будет видна сразу.
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|3.45, Аноним (45), 14:47, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для stm32, avr, i8048-52 я, вместо программиста, пишу лучше, чем выхлоп сишки.
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|3.57, n00by (ok), 15:22, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> -- разные оптимизации типа замены деления умножением...
> Вручную ты такого никогда не сделаешь.
Вот это не верно. Все знают™ про Magic Divider by The Svin.
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|3.58, Аноним (58), 15:23, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Компилятор С гораздо лучше оптмизирует почти любой код, чем человек напишет на ассемблере.
Тотоже криптографию и кодеки пишут на ассемблере. Чтобы медленнее было, да.
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|1.7, Аноним (7), 12:54, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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И нафига она, поиграть в бомбермена, или шашки?
На ней хотя бы ютуб можно посмотреть?
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|2.39, Аноним (39), 14:12, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для Pine Star64 можно? ... А когда будет? ... Ясно, долго ждать.
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|3.48, НытикАнонимус (?), 14:58, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К большому сожалению это чудо написано на x86_64 ассемблере. Даже на мой аллвиннер не встанет(
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|1.9, Аноним (9), 12:59, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Тут целая ось в 1.4MB, а у меня проверочный проект на Electron в распакованном виде 300MB занимает :|
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|2.10, Аноним (10), 13:06, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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qnx 4 тоже на дискетку влезал , можно было по диалапу инет получить и посидеть в браузере
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|3.40, Аноним (39), 14:15, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А современный интернет по диалапу? Можно будет посидеть просто в пустом браузере.
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|2.63, YetAnotherOnanym (ok), 16:01, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> проект на Electron в распакованном виде 300MB занимает
Если тебя это смущает, значит, ты не безнадёжен.
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|2.16, Аноним (11), 13:14, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Она и в правду существует. Даже образа скачать можно и по-моему там есть браузер.)
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|2.19, 128557 (?), 13:15, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обозначьте хоть плюсы. А так получается, что Вы прокричали что-то сродни "Я пустотрёп".
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|3.27, tty0 (?), 13:33, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если вам интересно - вы можете сами сформировать свое мнение. Если нет, то 300 страниц обоснования Вам могут написать, но не за бесплатно.
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|1.17, Аноним (17), 13:15, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сегодня нашу группу пригласили на концерт
В сауне уютной под названьем «Менуэт».
Приличные мужчины, мы их знаем много лет.
Когда-то одному из них я делала диплом.
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|3.28, Аноним (17), 13:36, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто о чем, а вшивый про баню.
у каждого из нас есть какие-нибудь вши, в волосах или головах
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|2.55, wd (?), 15:16, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И я пошел вдоль воды, улыбаясь,
Как будто выиграл счастливый билет...
Знаешь, Ольга, если б я был танцором,
Я станцевал бы для тебя менуэт.
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|1.25, Аноним (22), 13:29, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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VNC - прошлый век. Сейчас желательна поддержка Spice и RDP. Чтоб звук и видео можно было передавать.
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|1.30, Аноним (39), 13:44, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пора переписывать на Aarch64. Практическая польза её существования на SBC и то, не сильно навороченных.
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|1.35, Аноним (33), 13:53, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У сабжа есть описный пакет, браузер, RDP клиент, драйверы на МФУ Kyocera? Какой практический толк от сабжа?
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|1.38, Аноним (38), 14:09, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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какой бы быстрой ОС не была, веб-браузер может сделать из неё тормоза. это как великий уровнитель всех ОС :)
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|1.46, Аноним (46), 14:49, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Значит, надо кому. Но это шаг назад. Не зря же Си придумали, чтобы на асме меньше кодить.
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|1.50, rndtrash (ok), 15:03, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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секундочку, сам менуэт же не опен сорс! на сайте есть исходники только от приложений и драйверов
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|1.56, Аноним (56), 15:21, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нет, мы идём другим путём, где пару строк кода будут занимать терабайт, и вечный срач кедерастов с гномосеками нам единая услада.
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|1.62, Аноним 80_уровня (ok), 15:54, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Классная идея, отличные оптимизации, мне нравится! Всё быстро, компактно! Супер!
Как там с переносом на ARM дела? Хочу на Raspberry Pi такое, у неё памяти как раз не так уж и много. А ещё сейчас много RISC-V, тоже бы надо! Джва года готов подождать!
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