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Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 16.0

24.12.2023 20:18

Компания Mozilla обновила наборы голосовых данных Common Voice, включающие примеры произношения более 200 тысяч человек. Данные опубликованы как общественное достояние (CC0). Предложенные наборы можно использовать в системах машинного обучения для построения моделей распознавания и синтеза речи. По сравнению с прошлым обновлением объём речевого материала в коллекции увеличился с 28.7 до 30.3 тысяч часов речи, из которых 19.7 тысяч часов прошли процедуру проверки. Число поддерживаемых языков увеличилось со 114 до 120 (добавлены идиш, латгальский, лигурийский, осетинский, телугу и западный сьерра-пуэбланский науатль).

В подготовке материалов на английском языке приняли участие 90.67 тысяч человек, надиктовавших 3438 часов речи (было 88.9 тысяч участников и 3347 часов). Набор для белорусского языка охватывает 8249 участников и 1641 час речевого материала (было - 8205 участников и 1632 часа), русского языка - 3133 участника и 265 часов (было 3053 участника и 260 часов), узбекского - 2151 участника и 264 часа (было 2141 участника и 263 часа), украинского языка - 1058 участников и 108 часов (было 1024 участника и 105 часов).

Проект Common Voice нацелен на организацию совместной работы по накоплению базы голосовых шаблонов, учитывающей всё разнообразие голосов и манер речи. Пользователям предлагается озвучить выводимые на экран фразы или оценить качество данных, добавленных другими пользователями. Накопленную базу данных c записями различного произношения типовых фраз человеческой речи без ограничений можно использовать в системах машинного обучения и в исследовательских проектах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Mozilla тестирует систему голосового управления Firefox Voice
  3. OpenNews: NVIDIA инвестирует 1.5 млн долларов в проект Mozilla Common Voice
  4. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9
  5. OpenNews: Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
  6. OpenNews: Новый выпуск системы синтеза речи Silero
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60345-voice
Ключевые слова: voice, mozilla
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 21:08, 24/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Про Мозиллу последнее время или хорошо или ничего.
     
     
  • 2.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:51, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Живее живых, правда фигней маятся. С другой стороны за такие донаты ты бы тоже маялся. А браузер - это как ремонт, его нельзя закончить, можно только приостановить.
     

  • 1.6, Tron is Whistling (?), 21:54, 24/12/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    А как же uncommon voice? Я хочу распознавать голоса бухих блюющих негров по утрам, проходя вдоль сквера дядюшки Рассела.
     
     
  • 2.7, Bottle (?), 22:26, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Найди таких негров, заплати им / убеди их записать звуки рвоты.
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:26, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты не можешь распознать что перед тобой блюёт именно негр - мозилла тебе не поможет
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:27, 24/12/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотел помочь с раздачей торрентов, но им не жалко халявных денег.
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:59, 24/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    И ни одной шутки про западный сьерра-пуэбланский науатль... Хотя постсовковым теперь лишь бы только про "плохих негров" понять.
     

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